LG G4 Android 7.0 Nougat yazılım güncellemesi ne zaman gelecek?

Güncelleme konusunda LG G4 diğer modellere göre en az güncelleme alan telefon diyebiliriz. LG, Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra LG G4 için çok az iyileştirme ve güvenlik güncellemesi verdi. Şuanda H815TR modeli V20H yazılım versiyonunu kullanıyor. Bu yazılım versiyonunda şebeke sorunu yaşan kullanıcılarda ciddi bir artış var. Şebeke sorunu yaşan kullanıcılara tavsiyemiz bir önceki versiyona geri dönmeleri olacak.

  Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

LG kullanıcıları sosyal medya kanalları ve LG Türkiye Destek gruplarından bize her gün LG G4 Android 7.0 Güncellemesi ne zaman gelecek gibi sorular iletiyor.

Yeni yazılım güncellemesinin kesin tarihi henüz bize ulaşmış değil. Şuan LG çalışmalarını sürdürüyor beta test çalışmaları son bulduğunda güncelleme yayımlanacaktır. Geçtiğimiz yıl LG G3 modeline baktığımız zaman, LG G3 Android 6.0 Marsmallow güncellemesini 31 Aralık 2015 tarihinde Polonya sürümü ile başlamıştı. Bizimde tahminlerimiz Ocak ayı gibi LG G4 Anroid 7.0 Güncellemesinin Avrupa ve Güney Kore’de başlaması yönündeydi.

LG G4 Android 7 güncellemesi neden geçikti.

LG G3 Android 6.0 Polonya güncellemesi geçtiğimiz yılın son günü 31 Aralık 2015 tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Ülkemizde LG G3 kullanıcıları resmi Marshmallow güncellemesini 19 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak almaya başladığını görüyoruz.

LG G3 modelinden yola çıkarak LG G4 için Avrupa sürümüne güncellemenin kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Avrupa sürümünden 3 ay sonra ülkemizde güncellemenin dağıtılacağını düşünüyoruz.

LG G4 için Avrupa sürümü (h815) yayımlandığında bizlerde sizler için (h815TR) Android 7.0 Nougat yazılım yükleme rehberini hazırlayacağız. Türkiye güncellemesini beklemeden Avrupa sürümünü telefonunuzda sorunsuz şekilde kullanabileceksiniz.

LG G4 Android 7.0 Güncellemesi hakkında soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak paylaşabilirsiniz. LG G4 hakkında güncelleme tarihi ve detaylar elimize ulaştığında sizinle paylaşmış olacağız.

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67 YORUMLAR

  2. lg G4 potansiyeli 5.0 kadardı sanırım 6.0 gelince berbat hale geldi birçok kişi pişman oldu aldığına yani 7.0 gelince durum dahada kötüye gidebilir fazla umutlanmamak lazım lg firması lg g4 ile kendi efsanesine son verdi…

  5. Merhabalar
    Android 7.0 Nougat güncellemesin geldikten sonra
    Isınma sorunu
    Batarya Boşalma Sorunu
    VOLTE veya Wifi Calling den Görüntülü arama çalışmama sorunu
    Şebeke çekim sorunu
    LTE hız testlerinde 40-50mbit/s limit sorunu düzelecek midir. (Operatör Binasında Alınan Test Değeridir.
    dl 34,44 ul 14,37)
    Bu şikayetlerden dolayı servise gidiyorum.
    Batarya değişimi yapıyor.
    Bataryanın 8 saatte dolduğunu söylüyorum data kablosu arızalıdır cevabını alıyorum.
    Aynı şarj data kablosuyla aynı segmentte olan yeni telefonların dolumu 3 ile 4 saat arası olmaktadır.
    Bu konu hakkında detaylı bilgi ve yardımlarınızı rica ediyorum

  6. Ahmet dizdar
    LG VC74070NCAQ CordZero C3 Şarjlı Kablosuz Süpürge-TEŞHİR ÜRÜNÜ
    N11 . türkiye garatili 450tl
    Alsak garanti kapsamında oluyormu

  7. Lg g4 aldığima pisman oldum
    Sony xperia z3 compagt bile android 7 aldı
    1400 tl lik xperia z5 compact bile aldı
    Lg nin bütün ürünlerini kullanıyorum
    Şarjlı 1000 tl süpergesi
    Sarsiz süpürge 800 lt lik tablet
    Tv hemen hemen herşey
    Hepsi süper dayanılı
    Tablet ful hd 3 senedir teknosada 800 tl
    Hala süper
    Tv mükemmel sağlam
    Güncelleme vermedi hala şarj dayanmıyor
    Lg telefon bir dağa almayı düşünmüyorum
    Bütün ürünleri samsungtan sağlam
    Bir dağa nasil lg telefon alım
    Güncelleme çok geç veriyor
    Lg g4 güzelde fm desteği inş gelir

    • LG’nin güncelleme politikasını sonlandıracağı model olduğu için güncellemeyi bu kadar geç vermesi normal oluyor. Aynı durum LG G3 için de yapıldı.

  8. Sayin lg yetkilileri g3 modelini aldim tekefon cekimi berbat asirimi asiri isinma yapiyor babama verdim g4 modelini aldim buna da guncelleme vermiyorsunuz sesimizi duyacak mi kimse

      • Ahmet dizdar abi lg yetkilileriyle
        Konuşun
        Lg türkiye güncellemesini çok geç veriyor
        Sony 2014 yılının telefonu ola xperia z3 bile güncelleme verdi

        Lg g3 bile 7 vermesi lazım
        Lg g3 kullanan var etrafımda
        Amca oğlu var
        Birde lg g pad 8.3 için andıroid 5
        Gelirmi
        Kitkat var 3 yıl önce aldık hala sağlam

      • LG G3 modeli 2 yıl güncelleme desteği aldı ve politikası sona erdi. LG G Pad 8.3 modeli için Lollipop güncellemesi verildi. Tabletinizi bilgisayara bağlayıp kontrol ediniz.

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