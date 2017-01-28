Güncelleme konusunda LG G4 diğer modellere göre en az güncelleme alan telefon diyebiliriz. LG, Android 6.0 Marshmallow güncellemesinden sonra LG G4 için çok az iyileştirme ve güvenlik güncellemesi verdi. Şuanda H815TR modeli V20H yazılım versiyonunu kullanıyor. Bu yazılım versiyonunda şebeke sorunu yaşan kullanıcılarda ciddi bir artış var. Şebeke sorunu yaşan kullanıcılara tavsiyemiz bir önceki versiyona geri dönmeleri olacak.
Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
LG kullanıcıları sosyal medya kanalları ve LG Türkiye Destek gruplarından bize her gün LG G4 Android 7.0 Güncellemesi ne zaman gelecek gibi sorular iletiyor.
Yeni yazılım güncellemesinin kesin tarihi henüz bize ulaşmış değil. Şuan LG çalışmalarını sürdürüyor beta test çalışmaları son bulduğunda güncelleme yayımlanacaktır. Geçtiğimiz yıl LG G3 modeline baktığımız zaman, LG G3 Android 6.0 Marsmallow güncellemesini 31 Aralık 2015 tarihinde Polonya sürümü ile başlamıştı. Bizimde tahminlerimiz Ocak ayı gibi LG G4 Anroid 7.0 Güncellemesinin Avrupa ve Güney Kore’de başlaması yönündeydi.
LG G3 Android 6.0 Polonya güncellemesi geçtiğimiz yılın son günü 31 Aralık 2015 tarihinde dağıtılmaya başlamıştı. Ülkemizde LG G3 kullanıcıları resmi Marshmallow güncellemesini 19 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak almaya başladığını görüyoruz.
LG G3 modelinden yola çıkarak LG G4 için Avrupa sürümüne güncellemenin kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Avrupa sürümünden 3 ay sonra ülkemizde güncellemenin dağıtılacağını düşünüyoruz.
LG G4 için Avrupa sürümü (h815) yayımlandığında bizlerde sizler için (h815TR) Android 7.0 Nougat yazılım yükleme rehberini hazırlayacağız. Türkiye güncellemesini beklemeden Avrupa sürümünü telefonunuzda sorunsuz şekilde kullanabileceksiniz.
LG G4 Android 7.0 Güncellemesi hakkında soru ve görüşlerinizi bize yorum yaparak paylaşabilirsiniz. LG G4 hakkında güncelleme tarihi ve detaylar elimize ulaştığında sizinle paylaşmış olacağız.
Lg bridge den guncelleme yapsak telefonum garanti dışı kalirmi
Hayır kalmaz. LG’nin orijinal programları bu tür olayları yansıtmaz
lg G4 potansiyeli 5.0 kadardı sanırım 6.0 gelince berbat hale geldi birçok kişi pişman oldu aldığına yani 7.0 gelince durum dahada kötüye gidebilir fazla umutlanmamak lazım lg firması lg g4 ile kendi efsanesine son verdi…
LG -H815TR
Lg g4 android 7.0 güncellemesi gelecek mi ?
Lg g4 android 7 1 aya gelirmi
Bekle bek nereye kardar
Ahmet dizdar kardaş
Tahmin edilen güncelleme tarihi de Eylül ayı olarak geçmektedir. En geç Ekim ayında dağıtılır.
Bilemedin Kasım Aralık mı diyorsun. )
Bilemedin ocak şubat önümüzdeki yıl :))
Merhabalar
Android 7.0 Nougat güncellemesin geldikten sonra
Isınma sorunu
Batarya Boşalma Sorunu
VOLTE veya Wifi Calling den Görüntülü arama çalışmama sorunu
Şebeke çekim sorunu
LTE hız testlerinde 40-50mbit/s limit sorunu düzelecek midir. (Operatör Binasında Alınan Test Değeridir.
dl 34,44 ul 14,37)
Bu şikayetlerden dolayı servise gidiyorum.
Batarya değişimi yapıyor.
Bataryanın 8 saatte dolduğunu söylüyorum data kablosu arızalıdır cevabını alıyorum.
Aynı şarj data kablosuyla aynı segmentte olan yeni telefonların dolumu 3 ile 4 saat arası olmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi ve yardımlarınızı rica ediyorum
Kardeşim Daha Bize Güncelleme Gelmedi Ama Sen Nasıl Yükledin .
Bu kronik bir sorun ,lg g4 quick şarj 2.0 destekli tek çözüm hızlı şarj cihazı kullanmak😉
Ahmet dizdar
LG VC74070NCAQ CordZero C3 Şarjlı Kablosuz Süpürge-TEŞHİR ÜRÜNÜ
N11 . türkiye garatili 450tl
Alsak garanti kapsamında oluyormu
Evet oluyor
Lg g4 aldığima pisman oldum
Sony xperia z3 compagt bile android 7 aldı
1400 tl lik xperia z5 compact bile aldı
Lg nin bütün ürünlerini kullanıyorum
Şarjlı 1000 tl süpergesi
Sarsiz süpürge 800 lt lik tablet
Tv hemen hemen herşey
Hepsi süper dayanılı
Tablet ful hd 3 senedir teknosada 800 tl
Hala süper
Tv mükemmel sağlam
Güncelleme vermedi hala şarj dayanmıyor
Lg telefon bir dağa almayı düşünmüyorum
Bütün ürünleri samsungtan sağlam
Bir dağa nasil lg telefon alım
Güncelleme çok geç veriyor
Lg g4 güzelde fm desteği inş gelir
LG’nin güncelleme politikasını sonlandıracağı model olduğu için güncellemeyi bu kadar geç vermesi normal oluyor. Aynı durum LG G3 için de yapıldı.
Sayin lg yetkilileri g3 modelini aldim tekefon cekimi berbat asirimi asiri isinma yapiyor babama verdim g4 modelini aldim buna da guncelleme vermiyorsunuz sesimizi duyacak mi kimse
Bazı bölgelerde LG modellerinin çekim gücü düşüktür ancak çekim gücüne operatörlerin de etkisi vardır. Bulunduğunuz bölgede her operatörün baz istasyonu bulunmaz. LG G4 güncellemesiyle ilgili olarak net tarih Ekim olarak gösterilmektedir. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Ahmet dizdar abi lg yetkilileriyle
Konuşun
Lg türkiye güncellemesini çok geç veriyor
Sony 2014 yılının telefonu ola xperia z3 bile güncelleme verdi
Lg g3 bile 7 vermesi lazım
Lg g3 kullanan var etrafımda
Amca oğlu var
Birde lg g pad 8.3 için andıroid 5
Gelirmi
Kitkat var 3 yıl önce aldık hala sağlam
LG G3 modeli 2 yıl güncelleme desteği aldı ve politikası sona erdi. LG G Pad 8.3 modeli için Lollipop güncellemesi verildi. Tabletinizi bilgisayara bağlayıp kontrol ediniz.