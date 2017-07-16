LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı

Uzun zamandır Android 7.0 Nougat güncellemesine hasret kalan LG G4 Android 7.0 Nougat Beta yayımlandı. Popüler forum platformu XDA üzerinden duyurulan Android 7.0 Nougat Beta sürümü Polonya ülkesinde Carrier PLAY üzerine kayıtlı LG G4 modelleri için dağıtıldı.

LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Güncellemesi

2015 yılında çıkarılan model LG G4‘ün yaklaşık 2 yıldır güncelleme almaması, kullanıcıları tedirgin etmişti. “LG G4 Android 7.0 Nougat ne zaman gelecek?” gibi birçok soruya olumlu net cevap vermek gün geçtikçe azalıyordu. LG, yaptığı resmi açıklama ile “LG V10 ve LG G4 için Android 7.0 Nougat Onaylandı” duyurusunu yapmıştı. LG V10 için Haziran-Temmuz aylarını, LG G4 için ise Eylül-Ekim aylarını işaret eden firmanın LG V10 için verdiği tarih tuttu. LG G4 için verilen tarihi sabırsızlıkla bekleyen LG G4 kullanıcılarını ise mutlu edecek gelişme ortaya çıktı.

Yeni gelişen haberlerde LG G4‘ün Polonya ülkesinde Carrier PLAY adı altında kayıtlı modellerine Android 7.0 Nougat Beta sürümü yayımlandı. XDA forum sitesi üzerinden duyurulan beta güncellemeyle birlikte LG G4 modelinin diğer versiyonları için güncelleme tarihi daha erken olabilir. Eylül-Ekim aylarından bahseden LG‘nin hızlı çalışmasıyla bu süre, daha erken bir tarihe alınabilir.

LG G4 Android 7.0 Nougat V29a Güncellemesi

LG, genellikle güncellemelerinde versiyonları V10x, V20x, V30x şeklinde ilerletir. LG G4, Android 5.1 Lollipop ile çıktığında V10x, Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldığında V20x versiyonlarına kavuşmuştu. Android 7.0 Nougat ile V30x sürümüne kavuşması beklenen modelin XDA forumda V29a versiyonuna sahip yeni yazılım bilgileri ortaya çıkarıldı. Polonya’da yayımlanan V29a versiyonuna sahip 7.0 Nougat Beta sürümünün bir de videosu yayımlandı.

Beta güncellemedeki özelliklere göz atıldığında LG G4‘ün 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte LG G5‘te bulunan UX 5.0 arayüzüne kavuşacağı kesinleşiyor. Yeni güncelleme ile birlikte LG V10‘a da gelen “Tema” özelliği, LG G4 modelinde de yer alacak. Birçok emoji ve widget desteği gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte Türkçe klavyenin de güncelleme içinde yer alması bekleniyor.