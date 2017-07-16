LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı

Uzun zamandır Android 7.0 Nougat güncellemesine hasret kalan LG G4 Android 7.0 Nougat Beta yayımlandı. Popüler forum platformu XDA üzerinden duyurulan Android 7.0 Nougat Beta sürümü Polonya ülkesinde Carrier PLAY üzerine kayıtlı LG G4 modelleri için dağıtıldı.
LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Güncellemesi
2015 yılında çıkarılan model LG G4‘ün yaklaşık 2 yıldır güncelleme almaması, kullanıcıları tedirgin etmişti. “LG G4 Android 7.0 Nougat ne zaman gelecek?” gibi birçok soruya olumlu net cevap vermek gün geçtikçe azalıyordu. LG, yaptığı resmi açıklama ile “LG V10 ve LG G4 için Android 7.0 Nougat Onaylandı” duyurusunu yapmıştı. LG V10 için Haziran-Temmuz aylarını, LG G4 için ise Eylül-Ekim aylarını işaret eden firmanın LG V10 için verdiği tarih tuttu. LG G4 için verilen tarihi sabırsızlıkla bekleyen LG G4 kullanıcılarını ise mutlu edecek gelişme ortaya çıktı.
Yeni gelişen haberlerde LG G4‘ün Polonya ülkesinde Carrier PLAY adı altında kayıtlı modellerine Android 7.0 Nougat Beta sürümü yayımlandı. XDA forum sitesi üzerinden duyurulan beta güncellemeyle birlikte LG G4 modelinin diğer versiyonları için güncelleme tarihi daha erken olabilir. Eylül-Ekim aylarından bahseden LG‘nin hızlı çalışmasıyla bu süre, daha erken bir tarihe alınabilir.
LG G4 Android 7.0 Nougat V29a Güncellemesi
LG, genellikle güncellemelerinde versiyonları V10x, V20x, V30x şeklinde ilerletir. LG G4, Android 5.1 Lollipop ile çıktığında V10x, Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldığında V20x versiyonlarına kavuşmuştu. Android 7.0 Nougat ile V30x sürümüne kavuşması beklenen modelin XDA forumda V29a versiyonuna sahip yeni yazılım bilgileri ortaya çıkarıldı. Polonya’da yayımlanan V29a versiyonuna sahip 7.0 Nougat Beta sürümünün bir de videosu yayımlandı.
Beta güncellemedeki özelliklere göz atıldığında LG G4‘ün 7.0 Nougat güncellemesiyle birlikte LG G5‘te bulunan UX 5.0 arayüzüne kavuşacağı kesinleşiyor. Yeni güncelleme ile birlikte LG V10‘a da gelen “Tema” özelliği, LG G4 modelinde de yer alacak. Birçok emoji ve widget desteği gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte Türkçe klavyenin de güncelleme içinde yer alması bekleniyor.
55 Comments
Ahmet bey android 7.0 surumunde lg g4 lerde olan ghost screen sorunu duzelirmi cevap verirmisiniz
Düzelme ihtimali mümkün çünkü LG V10 modelinde düzeltildi. Güzel bir fix paketiyle sorun ortadan kaldırılabilir.
Ahmet Bey h815p modeline gelecek mi
Evet, LG G4’ün tüm modellerine güncelleme verilecek.
v29A sürümünü paylaşmışlar.
https://forum.xda-developers.com/g4/development/h815-nougat-stock-t3659860
Lg g4 h815 de cift ekran gorunumu guncellwmeden sonra yok olur mu
Hayır Android 7.0 ile birlikte devam edecek
Ne zaman gelir guncelleme beklemedeyiz hala daha gelicem 3.ayda geldi en son baska yok
En geç eylül ayında gelecek.
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Ahmet bey bi sorum olacaktı. Lg G4 ün android 7 güncellemesiyle telefonun müzik çalarının özel ekolayzer ayarının 7 haneden 5 haneye düşme ihtimali var mıdır? Çünkü şu an 6.0 da orijinal özel ekolayzer 7 band.
Bununla ilgili kesin bir şey söylenemez. Ekolayzır ayarına optimize bile olmayabilir.
Peki teşekkürler.
Rica ederiz
Ahmet bey h815tr modeli android 7 aliyor mu
Evet alacak
Umarım g4 ün su gibi tükettiği batarya sorunu düzelir. Bide ısınması.
G4 BEAT Da Günceleme Alsa İyi Olurdu Hiç Günceleme Yok Mallesef
LG G4 Beat, LG G4 Stylus ve LG G4c modelleri Android 6.0 Marshmallow güncellemesi alıp güncelleme politikasını sonlandırdı.
Merhaba, G4 H815TR cihazına sahibim. önceden Turkcell de Volte kullanıyordum türk telekoma geçtim fakat Volte yazıp 5555 geçince bireysel faturalı olmak gerekliymiş Turkcell de böyle şeye gerek yoktu gönderince direk aktif olmuştu. Bu ne saçma iş arkadaş. 10 TL ucuz paket var diye geçtik daha fazla netimiz olsun diye reklam için mi böyle saçma iş mi yaptılar?
Lg g4 h542 tr model de nugat alacakmi
Hayır, almayacak.
Ahmet BEY lg g4 stylus h542 tr neden nugat almayacak acaba ? Bu modelde g4 değilmi? Ayrıca bu bilgi güney kore resmi bilgisi midir? Teşekkür ederim.
LG G4 stylus modeli, LG G4 Beat ve LG G4c gibi mini model sınıfına girmektedir. Bu 3 model için verilebilecek en iyi güncelleme iyileştirme güncellemeleri olabilir. LG, telefonlarına 2 sene boyunca güncelleme desteği sunup politikayı sonlandırmaktadır. LG G4 modeli de Android 7.0 Nougat aldıktan sonra en iyi olarak iyileştirme güncellemesi alabilecektir.
G4 cihazımı güç tuşuna basarak kapatınca 2 saniye sonra tekrar açılıyor sebebi nedir?
Tr ye beta kuruluyor mu?
Beta sürümü sadece Polonya’da bulunan belirli modellere veriliyor.
Lg h815 çin sürümüne daha gec mi gelir
Cevap verirmisin admin ben de merak ediyorum da lg v10 a h960 güncellemesi ota yoluyla gelmemis çin sürümüne ne zaman gelecegini merak ediyorum
Güncellemeler LG Bridge üzerinden gönderilebiliyor. LG Bridge ile kontrol ediniz.
https://www.lgdestek.net/lg-bridge-nedir-nasil-kullanilir-26105/
Türkiyeye gelecek sürümde mi beta olacak?
Türkiye’ye gelecek sürüm tam sürüm olacaktır.
7.0 la smart bulletin gidecek mi
Ahmet bey videoya müzik ekleseydiniz bari baya bir horlama sesi var 🙂
Video bize ait değildir. Polonya’da LG G4 kullanan bir kişiye aittir.
Neden ilk Polonya alıyor güncellemeleri
Beta testleri ilk Polonya’da yapılıyor.
Lg g4 Avrupa surumunu kullaniyorum ve V20g_eur yazilimi var ama V20_i gelmedi sebebi ne acaba
V20i sürümü sadece TR modeller için verildi. Her bölgenin yazılım bölümü farklı olduğu için sürüm farklılıkları olabiliyor
Peki ara ne kadar olur 1 ay 2 ay
2 ay olarak düşünülüyor ancak bu süreç, LG yazılımcılarına da bağlı olmaktadır.
Lg g4 H815 avrupa surumune ne zaman gelir tr den once mi sonra mi
LG V10 için uygulanan güncellene politikasında ilk TR model aldı. Aynı durumun LG G4 için de uygulanması bekleniyor.
Tesekkur ederim
Rica ederiz.
keşke android o verseler de önden yerimizi almış olsak, onun için biraz daha bekleriz sıkıntı değil.. nougat da arka plana düşecek o’dan sonra malum..
Kardeş android 8 sittin sene gelmez bu telefona android 7 zor geldi.
Sonunda beklenen haber korkmaya baslamistik.
Admin telefonu hemen güncelleyebiliyormuyuz
Yoksa bu süre baklemekmi lazim
Bir süre beklemek gerekiyor çünkü Beta sürümü Polonya’da belirli bir model için yayınlanıyor ve ona göre dağıtım başlıyor.
Agacım şöyle bir sorunum var telefonum lg h815 yurt dışı ben bunu açtırmadım Imeı attım sadece lakin yazılım güncellemeye girince cihaz kayıtlı değil diyor ? Room yükleyerek mi atabilirim yazılımı sadece yoksa bunun bir yolu var mı ?
Bana ulaşabilir misin ?
emirgalatasaray43@gmail.com
Güncellemeler IMEI numarasına göre gönderilir ve siz güncellemeyi yapamazsınız çünkü IMEI orijinal değil. Yazılımı yükleyebilmek için LG UP gibi manuel yükleme araçları kullanabilirsiniz lakin bunun da riskleri vardır. Yükleme bitiminden sonra IMEI numarası silinebilir. Yükleme detaylarını görmek için;
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133/
Eyvallah teşekkür ettim
Admin lg k10 430 dsy daha erken gelemezmi
LG G4 güncellemesi erken biterse 1-2 ay sonra tüm LG K10 modelleri de güncellemeye kavuşur.
Ahmet Bey benim ve bir çok kişinin beklediği haber. Sonunda…
Teşekkürler…