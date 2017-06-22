LG G4 Arama Bekletme Ayarları Nasıl Yapılır

Akıllı telefonlar standart cep telefonu serilerine göre çok daha kolay ve işlevsel kullanım sunan teknolojiler olarak biliniyor. Eski tip cep telefonlarında yapamadığınız ya da çok uzun işlemlerle yapabildiğiniz birçok ayarı, akıllı telefonlarla çok daha kısa süre içerisinde yapabiliyorsunuz. Bu ayarlardan birisi de arama bekletme özelliği. Kullanıcıların görüşme sırasında gelen başka bir aramaya cevap vermesini sağlayan sistem oldukça kullanışlı bir akıllı telefon özelliği olarak biliniyor. Bu tür özelliklere yer veren markalardan biri olan LG’nin özellikle en çok satan serilerinden biri olan LG G4 telefonlarında, arama bekletme özelliği çok basit ayarlarla kullanılabiliyor. Hemen LG G4 Arama Bekletme sisteminden bahsedelim.

LG G4 Arama Bekletme Nasıl Yapılır?

LG G4 Arama Bekletme özelliğini kullanmak için bazı ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde sorunsuz olarak arama bekletme sistemlerini kullanmanız mümkün. LG G4 Arama Bekletme sistemini açmak için yapılacak ayarlar ise şöyle;

LG G4 telefonu üzerinden arama bölümüne girmeniz gerekiyor. Bunun için hızlı arama ve numara çevirme bölümlerini kullandığımız standart “ telefon ” ekranına giriş yapıyoruz.

” ekranına giriş yapıyoruz. Karşınıza gelen ana ekrandan numara çevirme bölümüne geçiş yapmanız gerekiyor. Bunun için “ çevir ” sekmesine tıklıyoruz.

” sekmesine tıklıyoruz. Şimdi belli ayarların yapıldığı “ ayarlar ” menüsüne girmek gerekecek. Ayarlar menüsüne girmek için sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basmanız gerekiyor.

” menüsüne girmek gerekecek. Ayarlar menüsüne girmek için sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine basmanız gerekiyor. Açılan ekranda en alt kısımda yer alan “ çağrı ayarları ” sekmesine tıklamanız gerekecek.

” sekmesine tıklamanız gerekecek. Bu sekme sizi yeni bir ayar sekmesinde yönlendirecek. Çağrı ayarları kısmı olarak açılan bu bölümden de “ek ayarlar” kısmına giriş yapıyoruz.

LG G4 Arama Bekletme özelliği için açılan ekrandan “çağrı bekletme” özelliğine tik atmanız gerekiyor.