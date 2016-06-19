LG G4 akılı telefonu Başlangıç ekranında donma ve logoda kalma, açılmama sorunu ile karşı karşıya. 2015 yılında üretilen ilk seri modellerin de karşılaştığımız bu sorun. LG G4 Bootloop sorunu olarak adlandırılan ve Anakart arızasından kaynaklı sorun telefonun bir daha açılmamasına neden oluyor.

Genellikle 506 507 50* serilerde karşılaşılan, logoda kalma sorunu için yapılacak şuanda bir işlem bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G4 Akıllı telefonlarında bu sorun ile daha çok karşılaşılıyor. Logoda kalma ve açılmama sorunu ile karşılaşılan telefonlar LG yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak değiştirilebiliyor.

LG G4 Başlangıç Ekranında Kalma Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

LG G4 akıllı telefonun ana kartlarında ki lehim aşırı ısınmadan dolayı eriyor ve ana kart arızalanıyor. Aşırı ısınmadan dolayı G4 modellerinde yaşanan diğer bir sorun ise Ghost Screen sorunu. Ekranın bazı bölgelerinde sararma ve renk solukluğu oluşuyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte telefonlarda aşırı ısınma daha çok oluyor. Havaların sıcak olması ile birlikte telefonlarda buna dayalı olarak aşırı ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Aşırı ısınan telefon kronik hatalar yüzünden bazı sorunlar baş gösteriyor. LG G4 kullanıcıları telefonlarının bir anda kapanıp tekrar açılmaması gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

lg-g4-bootloop

Arızalanan Telefonda Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?

Muhtemelen bu yazıyı okuduğunuz için telefonunuz başlangıç ekranında kaldı ve açılmıyor. Garanti konusunda ülkemizde iki ayrı garanti kapsamı bulunuyor. Birincisi LG Türkiye Garantili telefonlar, diğeri Paralel ithalat yolu ile ülkemize gelen ithalatçı firma garantili akıllı telefonlar. H815TR için LG Türkiye H815 modeli içinde ithalatçı firmalar garanti kapsamına alıyor. Şimdiye kadar LG Türkiye garantisi altında ki telefonlar ücretsiz olarak değişimi yapılmıştır.  ithalatçı firma garantili cihazlarda genel olarak yeni cihaz veya anakart değişimi yapıyor.

Telefon faturanızın bir fotokopisini alarak en yakın servise göndermenizi öneriyorum. Buradan LG Türkiye servis adreslerine ve numaralarına ulaşabilirsiniz. LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknis Servis Numaraları ithalatçı firma garantili telefonlar için fatura üzerinde bulunan telefon numarasından veye kutunun içinden çıkan garanti belgesinden ulaşabilirler.

Bu yazıya yorum yaparak telefon modelinizn seri numarasını yazarak hangi serilerde bu sorunun yaşandığı hakkında kullanıcıları ve bizleri bilgilendirebilirsiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • kadir

    merhaba ilk olarak lg g4 telefonu internet üzerinden aldım ve 6 ayın bitmesine 4 gün kala telefonum kendi kendine kapandı ve sadece lg logosu gösteriyor ondan ileri gitmiyor.ve hemen ertesi gün gittim servise 25.07.2016 tarihinde telefonumu verdim yani 6 ayın dolmasına 3 gün kala telefonumu verdim değişim yaparlarmı.27.07.2016 tarihinde yani verdikten 2 gün sonra parça bekleniyor diye mesaj attılar ve ondan sonra şuan 04.08.2016 yani 10 gündür haber etmiyorlar ankara kızılay necatibey caddesindeki lg yetkili servisini arıyorum ve hiçbir şekilde telefonları açmıyorlar bizzat gidip bilgi almamız gerekiyor ne nalet birşey.telefonu bana verme iş günü kaç gündür bide tüketici haklarına telefonum gelmezse kaç gün sonra şikayet edeyim…

    • Merhaba,
      LG G4 telefonunuz öncelik olarak parça değişimi yapılır,servisten parça gelmezse merkeze sorulur ve merkez cihaz değişimi onayı verdiğinde yeni cihaz verilir. Size teslim etmeleri için 20 iş günü süreleri vardır. 21 iş günü olduğunda tüketici hakem heyetine başvurup para iadesi alabilirsiniz.

  • Nurcan

    Merhaba Kerim Bey,
    24.06.2016 tarihinde lg g3 telefonumu Ankara Fırat Elektronik’e teslim ettim. Lg logosu çıktı ve kapandi bi daha açılmadı. Aşırı isinma da vardı. 28.06.2016 tarihinde anakart için yedek parça bekkeniyor diye not dusuldu.22.07.2016 da Değişim Onayina sundular. 26.07.2016 DOA Degisimi, kutulu cihaz degisimi seklinde bekliyor. Cihazimin garantisi 2 ay sonra bitiyor.Yeni gekecek cihazdan da cok umitli degilim açıkçası. Su asamada ;
    *THH’ ne basvurarak para iadesi talep edebilir miyim?Bunun icin gidip servisten ariza raporu ve cihazi da mi almam gerekiyor? THH den olumsuz cevap gelme ihtimali yuksek mi? Cihaxim tertemiz ve jelatini dahi uzerinde teslim ettim.Cevabiniz icin teşekkür ederim.

    • Merhaba.
      İlk önce elinizde bulunan garanti belgesini okumanızı öneririm. O belgede tüm haklarınız yer alıyor. Para iadesi almak istiyorsanız, garantinizin dolmasına 1 gün bile kalsa THH başvuru yaparak para iadesi için süreci başlata bilirsiniz. Servis süreniz 20 iş gününü geçmiş muhtemelen. Yapmanız gereken; Servisten telefonu ne olursa olsun almamak!! Telefonunuz hazır gelip alabilirsiniz diye bilgi verseler de siz almayın. En kısa sürede THH başvurusu yapın.
      Servis süresinin uzun olduğundan uzun süredir telefonsuz kaldığınızı, Hiç bir şekilde yeni cihaz istemediğinizi, paramı geri almak istemediğinizi açıkca belirtiniz. %99 Para iadesi alırsınız.

      • Nurcan

        Çok teşekkür ederim bilgi verdiginiz için. Bi soru daha musaadenizle; Once servise gidip ariza raporu mu alacağım?

      • Servis size arıza raporu maalesef vermez. Elinizde ki fatura ile THH gidiniz. THH size yapmanız gerekenler söyleyecektir.

  • dancingman

    Merhaba LG firmasının bu sorunu kabul ettiği birçok sitede yazıyor fakat LG nin resmi sitelerinde bu konu hakkında yayınlanmış bilgi göremedim. Bu açıklama ile ilgili elinizde link veya görsel varsa paylaşabilirmisiniz. Malum telefonlar şimdi garanti kapsamında, benim garantim 11 ay sonra bitiyor. garanti bitiminde sorun çıkarsa elimizde resmi bir delil olsun.

    • Merhaba

      LG, bu sorunla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak resmi olarak kabul etti ve bu sorunu yaşayanların servislere gitmesini söyledi. Servis, bu sorunu ücretsiz bir şekilde karşılamaktadır ve karşılamak zorundadır

  • Zeki

    İyi günler bende herkes gibi aynı sıkıntıyı yaşadım Lg G4 cihazım önce donup resetlemeye başladı 5-6 tekrardan sonra kapandı ve bir daha açılmadı.İthalatçı garantili almıştım.5 gün önce gönderdim firmaya ve bugün aradığımda bana anakart da sıkıntı olduğunu söylediler.Yeni anakart beklediklerini söylediler.Yeni anakartı taktıklarında cihazıma ücretlendirme yaparlar mı ?Ürünü alalı 5 ay geçti değişim söz konusu olabilir mi ?

    • Garintisi devam ediyorsa ücret talep etmezler. Değişim konusunu servis ile görüşün.

  • Fartura ve garantisi yoksa! Servis ücret karşılımda tamir eder.

  • nnnnn

    8 aylık telefonum garantiye gönderdim telefon kapandı ve ana ekran geldi sorum şu garantiye gönderirken adoptörü gönderemedim 2 ay önce yandı şarjdayken bunu sorun yaparlar mı yada para isterler mi ?

    • Sarj aletinden bahsediyorsunuz sanirim. Faturanin olmasi yeterli. Adaptörü istemezler.

  • Enes Kara

    Bu sorun 606k serisinde de devam ediyor mu? Ven de lg g4 almayi düşünüyorum ve suan en son cikan seri 606k.

    • Şu an için 602K serisinden itibaren ghost screen sorunu oluşmadı ancak teknoloji şans işidir. Hangi cihazdan ne çıkacağı hiçbir zaman belli olmaz. Ek olarak son çıkan seri 607K

  • Şükrü KARATAŞ

    Merhaba. Benimde LG G4 telefonumda anakart sorunu vardı telefonu temmuzun 2 sinde servise bıraktım ve sonrasında beklemeye başladım tabi araya bayram tatili girdi neyse bayramdan sonraki hafta değişim onayı verilen telefonum 20 iş gününü geçmesine rağmen hala teslim edilmedi. Sürekli istanbul merkez servisi aradım ama hergün aradım, sürekli bana stokta G4 yok ve ne zaman geleceğinide bilmiyoruz dediler ve son olarak bugün tekrar görüştüm G4 stokta olmadığı için yerine G5 göndereceklerini söylediler. Bilginiz olsun.

    • sadettin

      şükrü bey hangi teknik servise verdiniz acaba?

  • Celal

    17 haziran günü g4 telefonumu bootloop sorunu yüzünden medcell firmasına verdim. Sürekli aradığımda ana kart bekleniyor denildi. Bugün aradığımda tüketici hatası deyip telefonun geri yollanacağı belirtildi. Şimdi ben tüketici mahkemesine vereceğim. Ama elimde fatura yok. Çünkü fatura telefon ile beraber gitti. Telefonu geri alma diyorlar forumda. Ben hangi evraklar ile başvuru yapacağım hakem heyetine. Resmen dalga geçtiler. Para iadesi alan arkadaşlardan yardım istiyorum .

    • 20 iş günü süresini geçtiği halde cihaz size onarılmış ya da değiştirilmiş şekilde verilmezse tüketici haklarına dilekçe yazıp para iadesi isteyebilirsiniz. Para iadesini kaymakamlığa dilekçe vererek yapabilirsiniz

  • Furkan

    iyi günler benimde telefonum (G4) kendi kendine kapanıp açılıyor ve servise gönderdim telefonu onarırlar mı yoksa yenisi mi gelir ve kaç gün içinde bana iade ederler

    • cihazı alalı 6 ayı geçmediyse cihaz değişimi yapılması gerekiyor. 6 ayı geçtiyse öncelik parça değişimi olur ve iade süresi servisin 20 iş günüdür (1 aya yakın bir süre)

  • İzzet Begoviç

    LG logosu cıkıyor fakat baska bır ılerleme yok.Bu sorun tekabulen 2 hafta once başıma geldi.Telefonu cebımden cıkardıgımda hıcbır işlem yapılamaz haldeydı bataryayı cıkartıp tekrar taktım lg den baska bısey gelmedı ekrana. Garantisi olmadığı için evde kendım netten bırseyler yukleyerek uğraştım fakat yapamadım. 5-6 tane telefon tamircisine gösterdım bır kac tanesı yazılım atmayı denedı fakat yemedi. En sonuncusu yanı suanda 3-4 gundur telefonum elinde ve anakartını değişecek. 200 tl de para istedi başka çarem yok sanırım. Umarım telefonum bugun yarın elimde olur. Tabi eskisi kadar sağlam olurmu bakıcaz. Kısacası bu sorun sıcak havalarda ozellıkle gorulebılıyor ve anakart yanması sonucu oluşabılıyor.

    • mehmet

      selam nasıl yaptın adres versen benimde aynı sorunum var.

  • Erem

    Selam 1 hafta önce benim başıma da geldi bu durum çok beğenerek aldığım g4 telim durduk yere anakart yaktı şimdi serviste değişim talep ettim yalnız kontrollerimde parça bekliyor anakart bekler yazıyor durum ne olur sizce ısrar etmeli miyim ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

    • Genelde servis de yaşanan olay şu şekilde ilerliyor; 20 iş günü anakart veya parça bekleniyor. 20 iş günü dolduğunda servis ile irtibata geçiliyor. Servisi arayıp yeni cihaz talep edebilirsiz. Servis lg’ye değişim talebinde bulunuyor. LG merkez bir kaç gün içinde değişimi onaylıyor. Bır kaç günde depo çıkışı bekliyorsunuz.

  • Mert Arıoğlu

    Merhaba,

    Yaklaşık 7 aydır kullandığım G4 de bootloop sorunu yaşadım 27.06.2016 da İthalatçı firma garantisinde Delta Servise gönderdim. 5 gün öncesinde servisi aradığımda anakartta sorun olduğunu yurtdışından parça beklenildiğini 2 hafta içerisinde elimde olacağını söylediler ama internette okuduğum yorumlara göre 600 lira gibi bir fiyat biçildiğini gördüm servise güvenim sıfır 1 aydır telefonum serviste 5 gün önce aldığım haberde 2 hafta sonra gelir dediler ve bu ortalama 45 gün ediyor telefonumu isteyip Lg nin kendi servislerinden birine ücretini ödemek gibi bir istekle göndersem yaparlar mı ?

  • MAĞDUR

    meraba bendede lg4 var ama telofon yurt dısından gelmistı aynı arza bendede olıyor lg ekranında kalıyor formatt attıtdım ama bu sefer tamır yapan flas atamayız dıyor formattan somra acıldıktan sonra 10 ıle 15 dk acık kalıyor sonra donup kalıyor naapmam gerekıyor lh bayılerıne göndersem kabul ederlermı parası neyse verecem sıkıntı yurtdısı malı olması şımdiden tesekkürler vereceğiniz cevaplar icın

    • LG teknik servisleri ücret karşılığında tamir yaparlar. Fiyatları telefonun yarısı kadar edeceğini söyleyebilirim.

  • Adem Özbakır

    Selamun Aleyküm. 30/12/2015 Tarihinde aldım bende. Geçen gün aynı sorunda karşılaştım ve 22/07/2016 tarihi itibari ile teknik servise ulaştı. Sizce değişim yapılması gerekiyor mu kronik mi sorun dediğimde evet dediler bu serilerde kronik.

    Bu durumda değişim mi yoksa anakart mı değişir. Anakart dedi ama baktığım her forumda değişim denilmiş. Değişim için uğraşmalımıyım sizce ?

  • Cemal Yüksel

    Merhabalar geçen hafta belirttiğim gibi LG G4 servise gönderdim ve değişim için onaylanacağının bilgisini verdiler. 1 haftadır da cihazın değişimi onayının alınması için uğraşıyorum. Ancak Ne LG müşteri hizmetleri olaya müdahale ediyor ne de atılan maillere cevap veriyorlar. Bunun için ne yapmam gerekmektedir.

  • İbrahim ERBAY

    Bu arada ilk cihaz 50* serisi idi, şu anda kullanmaya çalıştığım aşırı sıcak cihaz ise 60* serisi.. Telefon elle tutulmayacak kadar fazla ısınıyor, CPU-z programı kurup sıcaklık değerlerini gördüm sistem boşta iken olan sıcaklık değerleri için bir foto, işlem yaparken video izlerken ya da oyun oynarken oluşan sıcaklıklar için de bir ayrı foto çektim. Gerekli görülürse WP üzerinden yollayabilirim ilgilenecek kişilere.. Şimdiden teşekkür ediyorum yardımlar için..

  • İbrahim ERBAY

    Merhaba. Öncelikle G4 kullanıyordum, çok seri, ısınma problemi olmayan, gayet stabil çalışan bir cihazdı. Bir akşam ghost screen olayına şahit oldum ama daha önce note 3 kullandığım ve aynı şeyi orada da gördüğüm için büyük bir problem olmadığını düşündüm. Kullanmaya devam ettim. Bir ay kadar sonra cihazda aniden bir donma oluştu ve kapandı, yeniden açıldığında LG logosu ekranında kalmaya başladı.. Servise götürdüm anakart değişimi yapılacak bilgisi aldım ve beklemeye başladım, ikinci hafta kutulu değişim kapsamına alındığını öğrendim ve 3.hafta içinde sıfır kutulu cihaz geldi teslim aldım. Buraya kadar sorun yok ancak sorun buradan sonra başlıyor, bu yeni cihazın kutusunu ben açtım evet ama şarj olurken kullanmasam bile ısınıyor, iş yerinde cebimde duran telefon yine ısınıyor pantolonun dışından cebime dokununca hissediliyor sıcaklık, oyun açıyorum ısınma, video izliyorum ısınma bu bahsi geçen ısınma telefonun arka kapağındaki yapıştırıcı maddeyi eriterek kokutuyor resmen ve ekrana yazı geliyor aşırı ısınma yüzünden şarj durduruldu, aşırı ısınma sebebiyle telefonu kullanmayın bir süre sonra devam edin gibi. Servise telefon açıp durumu anlattım servise verin diyorlar. Ben sıfır kutudan çıkardığım telefonda bir haftada bu sorunu yaşıyorsam bu cihazın para iadesini istemek gibi bir hakkım olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz? Para iadesi ne gibi bir süreç istiyor?

    • Merhaba.
      Yapmanız gereken işlem; Telefonu tekrar servise gönderin. Daha sonra hakem heyetine gidip başvuruda bulunun. Bize anlattıklarınızı onlara da yazılı olarak anlatın ve para iadesi istediğinizi belirtin. Bulunduğunuz şehrin yoğunluğuna göre para iadesi onayınız 2-3 ay kadar sürebilir ve sonunda kesin olarak para iadesi alırsınız. Başka türlü iade almanız şimdilik mümkün değil.

      • İbrahim ERBAY

        Peki son bir soru daha sormak istiyorum, iade söz konusu olduğunda ve farz edelim ki kabul gördüğünde, iade hangi şartlar altında gerçekleşecek? Yani aldığım gün geçerli olan kur ve ödediğim paranın iadesi mi olacak yoksa telefonun bu gün geçerli olan piyasa değeri üzerinden mi ödeme yapılacak? Ben bu cihazı kullandığım operatör vasıtası ile aldım piyasa değerinin üzerinde bir rakam ödedim şu an borcu yok ve merak ettiğim şey ne kadar alacağım ya da yüksek mi düşük mü sorunu değil, sadece para iadesi durumunda rakam belirleme kriteri ne olacak? Tekrar teşekkürler ilginiz için..

      • Merhaba.

        Para iadesi durumunda Fatura tutarınız da ne yazıyorsa o bedeli alırsınız.

  • Hakan

    Yeni lg g4 serilerinde sorunlar devam ediyor mu?

  • Gulcan

    Merhaba arkadaslar bendede ayni sorun cikti ekren kirik oldugu icin 400 tl para istediler yaptirmalimiyim daha cok sorun cikarmi

    • Bence yaptırın boot sorunu ve ekran değişiminin tamamına 400 lira vermek çok mantıklı ve çok iyi bir rakam

  • Furkan

    Bu. Lg. Ne kadar sorumsuz bi firma dır kac tane insan lg den sıkıtı cekiyor töbe ettim bir daha lg almıyacagıma ve cevremede aldırmayacagıma apple arkadaş amerikan alman malından saşmıcaksın……kore malına …………..

  • Cemal Yüksel

    Merhabalar, aynı sorunla bende karşılaştım ve bugün Antalya LG Servisine verdim. 505 le başlayan seri ve 8 ay önce alındı. Normalde bu tip kronik olan arızalarda ürünleri geri çekip tekrardan vermeleri gerekmiyor mu?
    Yaklaşık 2 hafta önce aşırı ısınmadan benimde ekranımda siluetler meydana geldi, ancak bunu da bildirmeme rağmen servis arıza kaydına yazmadı. Ürün arızadan geldikten sonra eğer ekranda o siluetler var ise ne tip bir yol izlemem gerekiyor?

    • Telefonunuz lg logosunda mı kaldı aceba? Bu sorundan dolayımı servise verdiniz?

      • Cemal Yüksel

        Evet Açılışta Lg logosunda kaldı.

      • Bahsettiğiniz silüetler pixellerle alakalı olabilir ancak anakart sorununda ekranı da değiştiriyorlar eğer değiştirmezlerse bir daha verirsiniz

    • ipek G.

      merhaba ben de Antalya LG servisine verdim telefonumu. Sizde süreç nasıl ilerledi acaba? Kaç gün içinde geri dönüş yapıldı?

  • Yusuf Emrah

    Ithalatc(intelliceli) garantili 7 aylik aletiin iki kez anakartini degistirdiler. Calisiyor ama bazi seyler o kadar yavasladi ki olur gibi degil. Fotograf cekmek nerdeyse imkansiz artik . objektifin gördüğünün ekrana yansimasi 2 dk !! Cektigim anda o goruntunun kaydedilmesi 4 dk!! Play store dan ennbasit uygulamayi indirmek 3 dk. Skypedan falan goruntulu gorusmeye calismak telefonun kesilip acilma sebebi ve imkansiz. Aradim firmayi siz onu bir sekilde elden cikartin dediler. Lg belki der ki ithalatci garantisi vs ama ben ya da bir arkadasim bir yakinim bundan sonra lg marka birsey alir miyiz yahu ? Benim aklimda intellicel falan kalmaz ki ben olayi lg telefon aldim 7 ay sonra tamir edilemeyecek sekilde bozuldu olarak hatirlarim ki dogru. Birileri de dedi ki 20 gun evvel yeni yazilim cikmis falan ? Acaba var mi oyle bir umut ? Ya da bunu android 5.1 e falan geri yuklemek ve bunla bir basari saglamak umkun olur mu ? Cevap verirseniz sevinirim

    • İthalatçı garantinin parça değişiminde hangi anakartı taktığını bilmek gerekiyor ancak bu anakart belki LG G4’e ait olan bir anakart değildir sonuçta kontrol merkezidir anakart üstünde işlemcisi ram’i çoğu şey onda sürüm düşürmek istiyorsanız lg up ile ilgili makalemizi okuyarak yapabilirsiniz servise gönderip cihaz değişimi isteyebilirsiniz olmazsa tüketici haklarına şikayet edip 2-3 ayda çıkan kararla para iadesi alabilirsiniz

  • Furkan

    2 sefer garantiye gönderdigim lg g3 cihazım 3 seferde lg g4 olarak gönderdiler dayanamadım kullanmak zorunda kaldım yanlız telefon cok ısınıyor yanagıma degdirdigim zaman 2 dk fazla tutamıyorum dediklerinizi uygulanım fakat nafi fayda etmedi garantisinin bitmesine 4 ay kaldı garanti uzatılamıyormu 4 ay serviste bekledi ?

    • Maalesef garanti süresi uzatılamaz kasko yapılırsa o kasko başına gelenleri karşılar ek olarak cihaz 6.0 sürümünde ise 5.1 sürümüne düşürmeyi deneyin düşürme yöntemini lg up makalemizi okuyarak yapabilirsiniz

  • Büşra

    İyi günler benim lg g3 cihazımda da aynı sorunlarla karşılaşmıştık. Garantiye ilk gönderdiğimde 13 gün kalmasına rağmen sorun yok denip geri gönderildi fakat telefonum geri geldiğinde hiç açılmadı ve tekrar gönderdim bu sefer anakart yanması dendi ve kullanıcı hatası olarak gösterildi ve 200 tl para istendi bugün cihazımın garantide tam 29. günü fakat hala cihazım onarılmadı parça gelmediği söyleniyor bende biran önce olsun diye parayı hemen yatırmıştım şuan yapabilecek olduğum bişey var mı bu konuyla ilgili acaba ?

    • 20 iş günü süresini geçtiği zaman tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz ayrıca siz normal kullanım yaparken kendi kendine kapanıp hiç açılmadıysa sorun donanımsaldır ve siz bunu yapamazsınız bu yüzden para vermenize gerek yok servise gönderdikten sonra hemen tüketici hakem heyetine şikayet edip dava açmalıydınız mahkeme kararı ile para iadesi alabilirdiniz

  • Caner

    Arkadaşlar merhaba, 8 ay önce aldığım LG G4 telefonumda aynı sorun çıktı. Servise gönderdim 10 gün sonra Ankart değişimi yapıp tekrar gönderdiler. İlk aldığımda 506 serisiydi telefon şuan 605 serisi olmuş. Batarya da daha uzun gidiyor gibime geldi yeni seride. Bilginiz olsun.

    • Elif

      Kaç seri oldugunu nasıl ogrenıyoruz

      • Kutunuzun üzerinde 500K veya 600K şeklinde bir yazı yazar. Kutusu yoksa bataryanın altında da yazar.

    • yagmur

      hangi servise gönderdiniz acaba?

  • Archangel

    Merhaba Kerim Bey.. Dün sabah anakart arızası ile karşılaştım ve Ankara LG Fırat yetkili servise götürdüm. Telefonum 31.10.2015 yılında aldım yani 8 aylık bir telefon ama bugün servisten anakart değişimi yapılacağına dair bir mesaj geldi. 8 aylık bir telefonda anakart değişimi yapılmadan yenisi ile değişimi yapılması için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.. Takılacak anakartın arıza çıkarmayacağına kim garanti verebilir çünkü bu konuda ben biraz endişeliyim.. Bana bu konuda yol gösterir misiniz?

    • Merhaba.
      Servis arizali parçayı tedarik edebiliyorsa değişim malesef yapilmiyor. Bu 6 ay veya 8 ay olmasi ile alakali degil.
      Parça temin edilemedigi zaman degisim olur. Şuan muhtemelen parça bekliyordur. 20 iş günü içinde parça tedarik edilemez ise değişim yapılır. Sizin farklı bir yol izlemenize gerek yok.

  • simu

    Haha öncelikle kart değişimi yapılır.. tel değişimi nerden çıktı ? Lütfen yanlış bilgi servis etmeyelim.

    • anakart değişiminin yapıldığını biz de biliyoruz ancak bu sorun 505K serilerinde meydana geldiği için ghost screen sorunu da ortaya çıkıyor bu yüzden servis çoğu telefona değişim uyguluyor onarım yapmıyor

  • Hacı Çuhadar

    İthalatci firma garantili firmalar kaç gün de yapıyorlar

    • Tüm firmaların 20 iş günü süresi içerisinde onarım yapmaları ve size teslim etmeleri gerekiyor

  • Ferhat GUMUŞ

    Kerim ONAYLAR Gayet güzel anlatmışsınız aynı sorunu yasadım 506 serisi ben servıse bıraktım ama dedıgınız gıbı bır degısım olmadı sadece tamırat oldu anakart degıstı 602 serısı anakart takılmıs telefon degısım olmadı yanı 10 gunde teslım edıldı ama bundan sonra ıkı gun sonrası telfonun kamera sında hayalet ekran dedıgımız vifi batarya saat vs bunlar kalıyor tekrar göturmemem ragmen ben goremıyorum dıyor vıdeolu bır sekılde gosterdım yok ımeı sı felan olacak vıdeo da felan demeye basladı cıhaz su anda asırı ısınıyor selfı kameresı yüzü cok beyaz cekıyor kamerada yanlarda kırmızılasma oluyor bellı belırsızz bırde ghost screen ne yapmam gerekır ?

    • Ferhat hangi firma bakıyor telefonuna. LG türkiye garantisimi? Yoksa ithaltçı firma garantisimi?

      • Ferhat

        Türkiye garantisi tabiki denizli cezayirli LG servisi

      • Ferhat

        ?

    • Farkli bir servise göndermeyi deneyin.

      • Ferhat GUMUŞ

        kargo ile gondersem içindekı resımlerı de kalsın kendıler gorsunler degılmı sorun olmaz yanı

 
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