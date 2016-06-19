LG G4 akılı telefonu Başlangıç ekranında donma ve logoda kalma, açılmama sorunu ile karşı karşıya. 2015 yılında üretilen ilk seri modellerin de karşılaştığımız bu sorun. LG G4 Bootloop sorunu olarak adlandırılan ve Anakart arızasından kaynaklı sorun telefonun bir daha açılmamasına neden oluyor.

Genellikle 506 507 50* serilerde karşılaşılan, logoda kalma sorunu için yapılacak şuanda bir işlem bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G4 Akıllı telefonlarında bu sorun ile daha çok karşılaşılıyor. Logoda kalma ve açılmama sorunu ile karşılaşılan telefonlar LG yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak değiştirilebiliyor.

LG G4 Başlangıç Ekranında Kalma Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

LG G4 akıllı telefonun ana kartlarında ki lehim aşırı ısınmadan dolayı eriyor ve ana kart arızalanıyor. Aşırı ısınmadan dolayı G4 modellerinde yaşanan diğer bir sorun ise Ghost Screen sorunu. Ekranın bazı bölgelerinde sararma ve renk solukluğu oluşuyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte telefonlarda aşırı ısınma daha çok oluyor. Havaların sıcak olması ile birlikte telefonlarda buna dayalı olarak aşırı ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Aşırı ısınan telefon kronik hatalar yüzünden bazı sorunlar baş gösteriyor. LG G4 kullanıcıları telefonlarının bir anda kapanıp tekrar açılmaması gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

lg-g4-bootloop

Arızalanan Telefonda Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?

Muhtemelen bu yazıyı okuduğunuz için telefonunuz başlangıç ekranında kaldı ve açılmıyor. Garanti konusunda ülkemizde iki ayrı garanti kapsamı bulunuyor. Birincisi LG Türkiye Garantili telefonlar, diğeri Paralel ithalat yolu ile ülkemize gelen ithalatçı firma garantili akıllı telefonlar. H815TR için LG Türkiye H815 modeli içinde ithalatçı firmalar garanti kapsamına alıyor. Şimdiye kadar LG Türkiye garantisi altında ki telefonlar ücretsiz olarak değişimi yapılmıştır.  ithalatçı firma garantili cihazlarda genel olarak yeni cihaz veya anakart değişimi yapıyor.

Telefon faturanızın bir fotokopisini alarak en yakın servise göndermenizi öneriyorum. Buradan LG Türkiye servis adreslerine ve numaralarına ulaşabilirsiniz. LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknis Servis Numaraları ithalatçı firma garantili telefonlar için fatura üzerinde bulunan telefon numarasından veye kutunun içinden çıkan garanti belgesinden ulaşabilirler.

Bu yazıya yorum yaparak telefon modelinizn seri numarasını yazarak hangi serilerde bu sorunun yaşandığı hakkında kullanıcıları ve bizleri bilgilendirebilirsiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Ömer Yurdakul

    Arkdaşlar 29.01.2016 tarihinde, Türkiye’nin en iyi internet mağazalarının birisinden, ithalatçı garantisi olan LG G4 H818P aldım. Sizinde söylediğiniz gibi aynı sorunu bugün yaşadım. Telefon açılış ekranında LG logosunda takılı kalıyor ve açılmadığı için aşırı ısınıyor bende bataryayı çıkarttım. Telefon kapalı ve hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? 🙁

  • Msta

    Geçen yıl internet üzerinden aldığım olg g4 cihazım 3 ay sonra ekran donması kapanma tekrar açılmama sorunları yaşadım.servise gönderdiğimde bana kullanıcı hatası olduğunu bildirip garantili olan cihazım için 600 tl talep ettiler.LG aldığıma bin pişman oldum.

  • Oktay Kocadayi

    Aynı problemi 1 kere yaşadım telefonum yenilendi. Yeni gelen telefonda da aynı problem ve hayalet ekran problemi yaşadığım halde bana telefonumu tamir edip geri gönderdiler! LG SOĞUTTUN KENDİNDEN!!!

  • Rıdvan Ertugrul Dilmaç

    Selamun Aleykum Hayırlı gunler dilerim.
    Benım cıhazımın garantısı doldu yanlıs bılmıyorsam ve yaklasık 1 hafta once bu dedıgınız sorunları yasadım ekranda sararma yaklasık 5 6 aydır vardı fakat pek sorun etmıyordum 1 hafta once ıse dedıgınız gıbı cıhaz kapandı ve logo ekranında donma vs oluyor ve acılmıyor hıc bır turlu Sımdı garantısı bıttıgı ıcın cıhazımın ne gıbı bır durumla karsı karsıya kalırım acaba ? Bır fıyat cıkartırlarmı bana bu konuda. Cıkartırlarsada fıyat olark ne kadar bır mebla ısterler benden.Dedıgınız gıbı kronık bır sorunu olan uretımden almıstım bende Bu arada cıhazım Turkıye dısbratorlerınden alınma LG Turkıyeden degıl.

  • durmuş akbey

    Ben de LG g4 tr turktelekom avea dan faturaya ek almistim cihazı yaklaşık olarak 10 ay kullandım gerçekten çok hoşuma giden bir cihaz di fakat gecen hafta yani 10.12.2016 tarihinde cihazim kendi kendine kapandı açıldı fakat LG logosunda kalıp açılmadı servise verdim ayni gün. Aradan bir hafta gecti cihaz onarıldığı için telefon geldi cihazin ana karti değişmiş gittim almaya bugün 17.12.2016 tarinde fakat batarya boş neyse dedim eve geldim sarja taktim sarj doldu sim kartını taktim açtım telefonu bir iki menüye baktım cihaz dondu kaldi bataryayi çıkarttım taktım açıldı fakat menüde işlev yapılmıyor donuyor cihaz.bugün cumartesi pazartesi yine goturecegim servise.
    🙁

  • Oktay Nyan

    Bu gibi durumlarda Anakartınız yanıyor servise verdiğinizde genellikle anakartınızı değiştiriyorlar sonrasında nasıl oluyor bilmiyorum ama servisten geldikten 1 hafta sonra tekrar aynı hatayı aldım az önce kargoya verdim

  • Coskun

    keşke yeni seri anakartlar sağlam olsa fakat onlarda arızalanıyor.Lg bize diyorki birdaha benden telefon almayın

  • Oğuzhan

    Delta Servis italat garantili telefonumu servise gönderdim; 15 gün içerisinde Anakartını değiştirip gönderdiler; şuanda bir problem gözükmüyor.

    • Oktay Nyan

      İyisin valla ben 20 eylülde yolladım geçen hafta geldi deltadan ve 1 hafta oldu tekrar yolladım yine aynı sorunu verdi

  • Burcu Ender Çakır

    Benim anlamadigim konu cihazda bu tarz problem oldugu halde neden birebir degisim yapiliyor diyorsunuz ??? Servise goturdugunuzde kart tamiri yapiyorlar !!! Degisim yapmiyorlar kandirmayin milleti kardesim dobra olun. Daha bugun verdim telefonu servise ve servis sorumlusu bize bu konu hakkinda bir bilgi gelmedi diyorlar yormayin bizi kardes.

  • mehmetzc

    aynı sorunu bende yaşadım. h815tr lg garantili olmasına rağmen anakart değişikliği yapıyorlar.. yeni cihaz vermiyorlar nedeni nedir her müşteriye ayrı muamele nasıl bir mantıktır??

    • Burcu Ender Çakır

      Abi hep ayni muamele yalan dolan bosa kurek cekiyoruz tlf servisten ciksin bidahami lg tovbe en baba iphone alirim bakarim en azindan kronik problemlerde apple degisim yapiyor hemen.

  • ELİF

    LG-H815TR 506K modeline sahibim. Hiçbir darbe vs. olmadığı halde tam arama yapacakken ekran dondu ve logo işaretinde kaldı. Kapatıp açtım, batarya, micro sd kart ve telefon kartını çıkartıp dinlenmeye bıraktım, tekrar taktım ama yine açılmadı ve aşırı ısınmaya başladı. Seride sıkıntı varsa bu telefonları neden satıyorlar ki?! Sonra da kullanıcı hatası diyip çıkıyorlar işin içinden ve tamir için de fahiş fiyatlar talep ediyorlar!!! Alalı 1 yıl olmamasına rağmen böyle bir sorunla karşı karşıyayım. Vatan Computerden LG Türkiye Garantili almıştım, inşallah yenisiyle değiştirirler.. :(((

    • Duygu

      Benim de telefonum da aynı sıkıntı oldu bugün. Ben de telefonumu Vtan Computer dan almıştım. Vatan sizin telefonunuz için nasıl bir yol izliyor?

  • Ahmet

    LG G4 H815TR modeli 505K seri numarası az önce kapandı ve hard reset denedim gene de yemedi bende yarın servise götürcem bakalım ne yapcaklar inşallah dğiştirirler . Ayrıca Lg ye mail gönderdim madem böyle sorunlu seri var haber yapıp piyasadan toplasalardı içerisinde bir çok dosyam ve bilgilerim gitti resmen binlerce kişiyi madur ediyorlar.

    • Ebru

      Benimde modeli aynı ve 10 Kasım sabahı dondu Mart ayında almıştım .

  • Mehmet

    Merhaba arkadaşlar,

    Yaklaşık 1 saat önce telefonum bir anda dondu ve bende her arkadaşım gibi restart yapacak dedim ama olmadı. Hatta hiç açılmadı. Sonra bataryayı çıkar tak yaptım. Şuan sadece LG logosuna takıldı kaldı. Hard Reset yapmaya çalıştım yemedi. Yarın servise göndereceğim ve umarım telefon değişimi yaparlar. Ve sonuç geldiğinde sizlerle yine paylaşacağım arkadaşlar. Telefon serisi 505 ve LG-H815TR.

    • Idris

      Maltepe şengullere götürün cihazı yarimsaate teslim ediyorlar. Anakart değişimi ghost screen gibi durumlar ile gittiğimde bana bu şekilde sorunların olduğu iletildi ve yarım saatte teslim ettiler. Şengullere ı tavsiye ederim

      • Tolga AKYILDIZ

        İçindeki veriler duruyor mu kayboldu mu?

  • gokcen

    Merhabalar,
    Bootloop problemi yaşayan LG G4 telefonum eskişehir hakan elektronikte 14 günde ankart değişimi yapılmış ve teslim edilmiştir , bariz bir şekilde ısınma problem çözülmüş görünüyor. umarım bundan sonar sorun çıkarmaz..

  • Burcu

    Lütfen yardımcı olun lg g4 telefonumu 18.09.16 da logoda kalıyor diye orjinal kutusunda ve geldiği zarfın içine koyarak mersin öz emek lg servise gönderdim dün telefonumu güya tamir edip evde olmadığım için ups kargo komşuya bırakmış biraz önce açtım kutuyu tek bir çizik olmayan bir kere bile düşürmediğim telefonumun dört köşesi ezik ve bazı köşelerde çatlaklar var arka kapak yerine oturmuyor telefonun ön kenarlarında yirmi den fazla delik ve ezik var telefon kullanılmayacak durumda sanki defalarda düşmüş yerden yere vurulmuş telefon kullanilmayacak durumda ağlamak istiyorum telefonumu parçalasınlar diye servise yollamışım haberim yokmuş

    • burcu

      Lg mersin öz emek servis benim gönderdiğim telefonu bana geri gönderdiğini kargoda hasar görmüş olabileceğini söylüyor normalde ağzından zorla laf aldığım personeller iki bayan ve bir erkek üçü birden telefonda bana cevap verdiler ağız birliğiyle birbirlerine sorarak bir anda çok ilgili bir servis oldular bir telefonda üç kişi konuştular eğer ben kendilerine onların bana gönderdiği telefonu gönderseydim darbe almış diye garanti dışı bırakır anakart falan değiştirmezlerdi ücret talep ederlerdi kargo hasarı olsa kenar kırıklarının parçası kutuya düşerdiı telefonu tamir için açarken parçalamış ve ezikler öyle oluşmuş alet ezikleri var beceriksizliğini kullanıcıya ya da kargoya atmasaydı iyiydi aslında baktın beceremiyorsun başka servise yollasaydın ya da bana geri yollasaydın
      şu an tek bir çiziği bile olmayan sadece logoda kalan telefonumu istiyorum çalışmıyordu belki ama en azından kullanılabilecek durumda bir estetik görüntüsü vardı telefonu servise kargoladım tekrar ne uyduracaklar merakla bekliyorum lg merkeze de söyledim bana o parçadıkları ucubeyi göndermesinler diye onlar da servise mail attı istemiyorum o ucubeyi ne yaparsanız yapın size mi gönderirler kendilerinde mi kalır karar verin dedim bir daha lg mi Allah korusun

  • Selam ben 4 ay önce lg g4 H815 aldım telefonum aldığımdan beri ısınıyordu yaklaşık 20 gün oldu garantiye verdim telefonun garantisi ithalatçı firma bana dedilerki: telefonun ciddi darbeler sonucunda anakarttaki lemimler kaynamış anakart değişimi için üç gün içinde 400 tl istediler bende yaptırmayacağımı tütetici haklarına başvuracağımı söyledim ne yapmalıyım bilgisi olan telefonda iki veya üçtane ufak çizikler vardı yardımcı olursanız sevinirim.

  • furkan beyazoğlu

    Bu açılmama durumunda telefondaki resimleri nasıl alabirim yada garantiye gönderildiğinde resimler silinmeden geri gelir mi?

    • Kerim Onaylar

      Böyle bir durum ile karşılaşmadan önce mutlaka yedeklerinizi alınız. Aksi takdirde servise giden telefonların ya ana kartı değişiyor yada yeni telefon veriliyor. Verilerinizi tamamen kaybedebilirsiniz böyle bir durumda.

      • FURKAN BEYAZOĞLU

        Kardeşim telefon açılmıyo nasıl alabilrim içindekileri gerçekten çok şeyim var telefonda daha bugün bozuldu

      • furkan beyazoğlu

        Kardeşim bugün bozuldu telefon açılmıyor resimleri alma şansım hiç yok mu mutlaka almam gerek

      • ayse

        alamıyorsunuz. serviste dahi kurtaramayacaklarını söylediler bana. sadece resimler olsa yine iyi rehberim videolarım herrr şeyim gitti benim. sıfır telefon gönderseler de kendi telefonumu gönderseler de bir şey fark etmeyecek. yeter ki telefon gelsin

  • ayse

    Lg Turkiye garantili derken LG bayilerinden aldiginizi demek istiyorsunuz arkadaslar? Eger oyleyse benimki oyle degil. Hat uzerine aldim. Daha yeni bir yil oldu alali. Taksitleri hala duruyor :(( pazartesi gonderdim 20 is gunu dedi anakarti duzeltip mi gonderirler yoksa yeni cihaz mi sizce? Yoksa bos yere mi odeme yaparim ben. Cok canim sıkkın. Hic yedekleme yapmamistim ve koca bir yillik verilerim gitti. Zaten onun sıkkınligi var bi de bu eklenmez umarim. Tek tesellim var o da tek olmamak :/

  • Hüseyin kaan DOĞAN

    benim telin ekranı kırıldı ve ben ekranını yaptrdm ama telfon açılırken logoda kalıyor bunu garanti kabul edermii

  • Adem Bal

    LG 4 G H 815 ithalat garantili telefon aynı sorun oldu kullanıcı hatası diye Garanti dışı diye 600 tl ücret istediler yaptırmasını duruyor kronik sorun varsa kullanıcı hatası nasıl oluyor bir daha da LG telefon alman alanada tavsiye etmem beni mağdur etti

    • Emre Sungur

      İthalat garantisi garantisiz gibi birşey oluyor. Millrt keyfinden distribütör garantili cihaz almıyor kardeş.

  • eren

    bende lg g4 var oda baslangıc ekranında kalıyor açılmıyor garantıye gönderdım su ıle temas ettı dedıler garantı kapsamıyor ama ben su ıle temas etmedıgıne emınım ne yapabılırım arkadaslar

  • Çağatay Yıldırım

    Merhaba,
    Ben de LG G4 ümü Haziran 2015 te aldım. 31 Aralıkta ani 6-7 ay sonra bir seyahatim esnasında havaalanında dondu ve bir daha çalışmadı seyahatimde beni inanılmaz zorluk yaşattı. İzmirde LG teknik servise verdim. Önce anakart beklioruz dediler ve 30 gün sonra yeni bir cihaz ile değiştirdiler. 30 gün cihazsız kaldım. Yedek cihaz da verilmedi.

    Geçen hafta yani Ekim 2016 yeni cihaz da gitti. Belli yine anakart sorunu. Yine teknil servise verdim. Yine yedek cihaz yok ve bu sefer ücret iadesi isteyeceğim. Artık Lg marka cihaz kullanmak istemiyorum. Beni nerede yolda bırakır belli değil. Halbuki G2 ile gayet güzel bir deneyim yaşamıştım. İkinci cihazın da aynı sorunu yaşatmasını kalite mantığı ile anlayamıyorum. Samsung un Note 7 si gibi toplatılmalıydı cihaz.

    Selamlar,
    Çağatay YILDIRIM

  • Esra Helvaci

    Lg g4 telefonumuu anakart yanmasi sorunuylaa garantiye gonderdimm telefonum 30gun içerisinde geldi fakat garantinin duzeltip gonderdigi telefon yine acilmadii nasil olur da calismayan telefonu geri gonderirler rica ediyorum cevap yazar misiniz

  • Talha

    Merhabalar arkadaşlar. Ben telefonu ilk alanlardanım. Mayıs 2015’te Vatan’a gelir gelmez aldım ve 15 Ekim 2016 tarihine kadar sorunsuz bir şekilde kullandım. Hatta 6.0 güncellemesinden sonra çoğu kişi batarya sıkıntısı yaşıyordu, bende o da olmadı. Kullanım logunu kapatınca sorun kendiliğinden çözülmüştü.

    Fakat 15 Ekim gecesi youtube’dan videolar izledim. Başka bir şey aratmak isterken telefon dondu. aha dedim şimdi reboot yapar düzelir. LG logosundan öteye gidemedi ne yazık ki. Daha sonra bataryayı çıkar-tak vs. bir şeyler yaptım, bataryayı birazcık yuvasında içine bastırdım, ve telefon açıldı. Hemen rehberimin yedeğini aldım google hesapta, ve çat! telefon yine gitti. Kendi kendine baştan başladı. Bir daha da düzelemedi.

    Hemen ertesi sabah 9’da Vatan’a götürdüm. LG genellikle telefonları değiştiriyor ama 2-2.5 ay sürebiliyor dedi. Bende tabi titremeler ve yutkunmalar başladı. Araştırdığım kadarıyla 506-507 serilerde sıklıkla ortaya çıkıyormuş. Benimki 505 serili.

    Sorularım şunlar:
    1- kullanıma bağlı telefonda hafif çizikler var, kaç kere yere düşürdüm, ama telefon cayır cayır çalıştı. Yaklaşık 5 aydır düşmemişti telefon yere ve Cumartesi günü durduk yere gitti telefon. Acaba kullanıcı hatası diyip işin içinden sıyrılmaya çalışırlar mı?

    2- Mayıs 2015’te alınmış cihaz. 17. ayının içerisinde. Cihaz değişimi yaparlar mı, yoksa anakartı mı değiştirirler? Bana kalırsa yeni verilecek olan G4’te de bir süre sonra aynı sorunlar ortaya çıkacaktır. Bugüne kadar okuduğum milyonlarca kullanıcı şikayetlerine hayretle bakardım nasıl olur bunlar diye, çünkü benim başıma hiç gelmemişti. Hatta tüm çevreme de bu telefonu öneriyordum. G5 verseler o da başka bir dert, telefon hantal, kıvrımlı olmadığı için ele kaba geliyor, aynı samsung note II gibi (bir önceki telefonum). üstelik modüler bir telefon. Çıkan parçalar her zaman için risktir. zamana-kullanıma bağlı bozulmalar mutlaka görülür. Ücret iadesi isteyesim geliyor ve tüm bu yorumlardan sonra ben- ki tam bir LG fanatiği gibiydim ve telefonumdan çok memnun olup iphone’a o kdar para verenlere anlam veremiyordum, iPhone alasım geliyor. Çünkü servisi kesinlikle hızlı ve adamlar acımadan telefonu çöpe atıp değiştirebiliyorlar. Bu da bence belli seviyede ve başarılı bir kalite ve müşteri memnuniyeti politikasının ürünü.

    3- Ya gerçekten ben telefonumdan veya paramdan o kadar zaman ayrı mı kalacağım ya??? ağlamak istiyorum.

    • Talha

      Bu arada Telefon LG Türkiye garantili

  • ÖZGÜR OKAN EROL

    merhabalar,
    Telefonu 1 yıl önce ithalatçı firma garantisi ile satın aldım. “LG-H815T” modeli, 506 serili, telefonumda aynı sıkıntılar ortaya çıktı. İthalatçı firma servise gönderdi. Servis sağlam telefona darbeye bağlı lehim atmış, ana kart yanmış, yenisini yaptırmak pahalı, garanti yok şeklinde bir cevap verdi. LG G4’ün hatalarını güzelce izah etmişsiniz. Ne yapmamızı önerirsiniz, yeni telefon bizim için çok pahalı bir çözüm.

  • merhabalar. bende 10 ay önce ithalatçı firma garantili aldım. bugün ayn sıkıntıyı yaşadım, servise götürdüm anakartınının değişeceğini ama sorununun tekrar çıkabileceğini söylediler ve yeni takılan anakartla android 6.0 güncellemesi yapamıyormuşuz doğrumu bu? varmı bilen? he bide üste 1500tl verirsem samsung note5 verirlermiş gelde çıldırma..

    • Talha

      Telefonun ayıbını giderirken taahhüt edilen özellikleri kullanamayacaksın. Var mı böyle dünya??? Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapıp çatır çatır alırsın ücret iadesi de, çok uzun sürüyor her şey be birader. Bir de markaya olan güvenin sarsılıyor. Üstüne Asliye Hukuk mahkemesinde tazminat davası açsan yeridir yani.

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