LG G4 Başlangıç Ekranında Kalıyor Açılmama Sorunu!

LG G4 akılı telefonu Başlangıç ekranında donma ve logoda kalma, açılmama sorunu ile karşı karşıya. 2015 yılında üretilen ilk seri modellerin de karşılaştığımız bu sorun. LG G4 Bootloop sorunu olarak adlandırılan ve Anakart arızasından kaynaklı sorun telefonun bir daha açılmamasına neden oluyor.

Genellikle 506 507 50* serilerde karşılaşılan, logoda kalma sorunu için yapılacak şuanda bir işlem bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G4 Akıllı telefonlarında bu sorun ile daha çok karşılaşılıyor. Logoda kalma ve açılmama sorunu ile karşılaşılan telefonlar LG yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak değiştirilebiliyor.

LG G4 Başlangıç Ekranında Kalma Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

LG G4 akıllı telefonun ana kartlarında ki lehim aşırı ısınmadan dolayı eriyor ve ana kart arızalanıyor. Aşırı ısınmadan dolayı G4 modellerinde yaşanan diğer bir sorun ise Ghost Screen sorunu. Ekranın bazı bölgelerinde sararma ve renk solukluğu oluşuyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte telefonlarda aşırı ısınma daha çok oluyor. Havaların sıcak olması ile birlikte telefonlarda buna dayalı olarak aşırı ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Aşırı ısınan telefon kronik hatalar yüzünden bazı sorunlar baş gösteriyor. LG G4 kullanıcıları telefonlarının bir anda kapanıp tekrar açılmaması gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

Arızalanan Telefonda Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?

Muhtemelen bu yazıyı okuduğunuz için telefonunuz başlangıç ekranında kaldı ve açılmıyor. Garanti konusunda ülkemizde iki ayrı garanti kapsamı bulunuyor. Birincisi LG Türkiye Garantili telefonlar, diğeri Paralel ithalat yolu ile ülkemize gelen ithalatçı firma garantili akıllı telefonlar. H815TR için LG Türkiye H815 modeli içinde ithalatçı firmalar garanti kapsamına alıyor. Şimdiye kadar LG Türkiye garantisi altında ki telefonlar ücretsiz olarak değişimi yapılmıştır. ithalatçı firma garantili cihazlarda genel olarak yeni cihaz veya anakart değişimi yapıyor.

Telefon faturanızın bir fotokopisini alarak en yakın servise göndermenizi öneriyorum. Buradan LG Türkiye servis adreslerine ve numaralarına ulaşabilirsiniz. LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknis Servis Numaraları ithalatçı firma garantili telefonlar için fatura üzerinde bulunan telefon numarasından veye kutunun içinden çıkan garanti belgesinden ulaşabilirler.

Bu yazıya yorum yaparak telefon modelinizn seri numarasını yazarak hangi serilerde bu sorunun yaşandığı hakkında kullanıcıları ve bizleri bilgilendirebilirsiniz.