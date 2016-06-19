LG G4 akılı telefonu Başlangıç ekranında donma ve logoda kalma, açılmama sorunu ile karşı karşıya. 2015 yılında üretilen ilk seri modellerin de karşılaştığımız bu sorun. LG G4 Bootloop sorunu olarak adlandırılan ve Anakart arızasından kaynaklı sorun telefonun bir daha açılmamasına neden oluyor.

Genellikle 506 507 50* serilerde karşılaşılan, logoda kalma sorunu için yapılacak şuanda bir işlem bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan LG G4 Akıllı telefonlarında bu sorun ile daha çok karşılaşılıyor. Logoda kalma ve açılmama sorunu ile karşılaşılan telefonlar LG yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak değiştirilebiliyor.

LG G4 Başlangıç Ekranında Kalma Sorunu Neden Kaynaklanıyor?

LG G4 akıllı telefonun ana kartlarında ki lehim aşırı ısınmadan dolayı eriyor ve ana kart arızalanıyor. Aşırı ısınmadan dolayı G4 modellerinde yaşanan diğer bir sorun ise Ghost Screen sorunu. Ekranın bazı bölgelerinde sararma ve renk solukluğu oluşuyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte telefonlarda aşırı ısınma daha çok oluyor. Havaların sıcak olması ile birlikte telefonlarda buna dayalı olarak aşırı ısınma ile karşı karşıya kalıyor. Aşırı ısınan telefon kronik hatalar yüzünden bazı sorunlar baş gösteriyor. LG G4 kullanıcıları telefonlarının bir anda kapanıp tekrar açılmaması gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalıyorlar.

lg-g4-bootloop

Arızalanan Telefonda Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?

Muhtemelen bu yazıyı okuduğunuz için telefonunuz başlangıç ekranında kaldı ve açılmıyor. Garanti konusunda ülkemizde iki ayrı garanti kapsamı bulunuyor. Birincisi LG Türkiye Garantili telefonlar, diğeri Paralel ithalat yolu ile ülkemize gelen ithalatçı firma garantili akıllı telefonlar. H815TR için LG Türkiye H815 modeli içinde ithalatçı firmalar garanti kapsamına alıyor. Şimdiye kadar LG Türkiye garantisi altında ki telefonlar ücretsiz olarak değişimi yapılmıştır.  ithalatçı firma garantili cihazlarda genel olarak yeni cihaz veya anakart değişimi yapıyor.

Telefon faturanızın bir fotokopisini alarak en yakın servise göndermenizi öneriyorum. Buradan LG Türkiye servis adreslerine ve numaralarına ulaşabilirsiniz. LG Müşteri Hizmetleri ve LG Teknis Servis Numaraları ithalatçı firma garantili telefonlar için fatura üzerinde bulunan telefon numarasından veye kutunun içinden çıkan garanti belgesinden ulaşabilirler.

Bu yazıya yorum yaparak telefon modelinizn seri numarasını yazarak hangi serilerde bu sorunun yaşandığı hakkında kullanıcıları ve bizleri bilgilendirebilirsiniz.

  Older Comments
 
  • Hafsa Sultan

    merhabalar. bi sorum olucaktı. benim nisan yada mayıs 2016 aylarında telefonumda bu arıza meydana geldi. telefonum lg h825tr s/n:506kpny037871. garanti servisine gönderdim “arıza darbe kaynaklı 500-600 lira ödeme yapmanız gerekiyo” dediler. halbuki telefonum darbeyle kapanmadı çantama koyup çıkarmamla kapanmıştı. velhasıl telefonumu garantiden çıkardılar bende kaskoya yolladım. ancak kaskodan döndükten sonrada telefonumda kasılmalar ve ısınmalar meydana geldi. şu an telefonum çalışıyo ancak ısınmalar kasılmalar ve ghost screen oluştu. o dönem yetkili servis arızanın kronik olduğunu kabul etmediği için benim maduriyetim halen devam ediyo. fatura tarihime göre hala garanti kapsamı içerisindeyim. şu takdirde telefonumda değişim yapılabilir mi?

  • alican

    Merhaba, Lg g3 telefonum açılırken logoda kalıyor ve ilerisine gitmiyor. Cihazımdaki dosyalarımın yedeklemesini yapmamıştım ve anakart değişiminden önce servisde yedekleme imkanı olabilir mi? Teşekkürler.

  • Ahmet Kalayci

    Merhaba. 18 gün önce servise verdiğim lg g4 cihazım süre doldurmasını,değisimini beklerken anakartı garanti kapsamında degistirilerek teslim edildi. Ilk zamanlar lg garanti kapsamına almıyor diye cok korkutmuşlardı denilen gibi olmadı sükürr . Cihazın ekranında soyulmalar var ekran camı ile ekran arasinda kabarcıklar başladı, ekran camının altında bi kabarcık yürüyor mudahale etmemisler. Yanıtları ise cok komik lg g4 de boyle bi sorun duymadik bisey yapamayız. Boyle bi sorun olmadıysada olmayacak anlamına gelmiyor sonucta. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim bilgisi olan var mı ?

  • Ahmet DİZDAR

    LG G4 modeli yoksa LG G5 temin ediliyor. Servis size ücret farkını talep ederse üst cihaz alma ihtimaliniz olur, başka türlü servis kabul etmiyor.

 Older Comments
 