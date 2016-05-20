Bu Yazım’da Size LG G4 Root Recovery Ve Bootloader Kilidini Açma İşlemini Anlatacağım.

Öncellikle Elinizde Avrupa Modeli OLan LG H815 Bir Cihaz Olması Lazım. H815Tr Ve Diğer Bölgeler Şuan Bu durumdan Yararlanamıyor.

Bilinmesi Gerekenler;

Bu Anlatım Sadece Avrupa LG G4 H815 Modeli İçin Geçerlidir. Eğer Root Ve Recovery Olmadan G4 Kullanamam Diyorsanız Özellikle Avrupa Cihazı G4 Tercih Etmelisiniz. Çünkü LG G4 Türkiye ve Diğer Avrupa Ülkeleri Olmayan Cihazlar İçin Bootloader Kırma İşlemine Pek Sıcak Bakmıyor. Tabi Bunun Nedenini Bilmiyoruz. Bu İşlemler Sonucunda Cihazınız Geri Dönüşü Olmayan Bir Yola Giriyor Ve Garanti Dışı Kalıyor. Bu Yüzden Bu İşlemleri Yapmadan Önce İyice Düşünün.

NOT: BOOTLOADER KIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN TELİNİZE OTOMATİK OLARAK HARD RESET ATILIYOR BU İŞLEMERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN BÜTÜN YEDEKLERİNİZİ ALINIZ.

I. Bootloader Kilidi Kırma;

1. Öncelikle Aşağıdaki Linkten Adb Tool Dosyasını Ve G4 Usb Driver İndirelim. Ve *#06# Yaparak Cihazımızın İmei Numarasını Bir Yere Not Edelim.

Adb Tools

G4 Usb Driver

2. Telefonumuzdan Ayarlar/Genel/TelefonHakkında/YazılımBilgileri Bölümüne Gidiyoruz.

3. Aşağıda Yapım Numarası Yazan Yere 4 Defa Ard Arda Tıklıyoruz.Bu İşlem Sonunda Geliştirici Seçenekleri Bölümü Aktif Olacaktır.

4. Genel Bölüme Geri Dönüyoruz Ve Geliştiriçi Seneçeklerinin İçine Giriyoruz.

5. Oem Kilit Açma Ve Usb Hata Ayıklama Kutucuklarını Aktif Hale Getiriyoruz.

6. İndirdiğimiz Adb Tools Programını Ve Usb Driveri Kuralım.

7. Cihazımı Pc Bağlayalım ve Driver Kurulumlarını Yapalım.

8. Kurduğumuz Adb Programının Kısa Yolunu Çift Tıklayıp Açalım.

9. Açılan Pencereye ‘adb reboot bootloader’ Yazalım Ve Enterleyelim. Cihaz Bootloader Moduna Geçecektir.

10. Daha Sonra ‘fastboot oem device-id’ Yazalım ve Enterleyim.Adb Penceresinde Aşağıdaki Gibi Bir Yazı Gelecektir. Bu Bizim Bootloaderi Kırmak İçin Unlock Keyimiz Olacak.

$ fastboot oem device-id (bootloader)----------------------------------------------------------------- (bootloader) Device-ID (bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013 (bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1 (bootloader)-----------------------------------------------------------------

11. Unlock Keyimizi Aşağıdaki Birleştiryoruz. Keyi Birleştirmek İçin Mouse Sağ Tıklayıp İşaretle Diyoruz. Keyimizi Kopyayalıp Boş txt Dosyası Açıp Keyi Oraya Yapıştırıyoruz. En Altaki Rakam Ve Harflerden Oluşan Kısmı Kesip Üsteki Keyimizin Hemen Yanına Yapıştırıyoruz. Aşağıdaki Gibi..

CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1

12. Lg Developer Sitesine Üye Olup Girişimizi Yapıyoruz.

LG Developer Kayıt Olma İçin Tıklayınız

A. Lg Developer Member Kısmında Other Then Korea ya Tıklayınız.

B. Kutucukları İşaretleyip Ok Deyin.

C. Gerekli Alanları Doldurup Kaydınızı Tamamlayınız.

Lg Developer Bootloader Unlock İçin Tıklayanız

A. Sayfanın En Alt Kısmında Starting Unlocking the Bootloader Tıklaynız.

B. Giriş Yaptıktan Sonra Cihazımızın Modelini Seçiyoruz. İmei Ve İd Kısımlarına Önce Not Aldığınız İmei Numaranızı Yazın. Sonra Unlock Keyinizi İd Kısmına Yapıştırın ve Confirm Tıklayın. Mail Adresinize Unlock.bin Dosyası Yollanacaktır.

C. Mail Adresinizden İndirdiğiniz Unlock.bin Dosyasını, Adb Tool Kısayoluna Sağ Tıklayıp Konum Aç Diyip Açılan Klasörün İçine Sürükleyip Atın.

D. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin ‘ Yazısını Adb Penceresine Yapıştırıp Enterleyin. Unlock.bin Dosyasını Cihazınıza Yüklenecektir. Ve Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını Yapıştırıp enterleyin. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır. Hayırlı Olsun.

II. Twrp ( Custom Recovery ) YükLeme;

1. Aşağıdaki Linkten Twrp Dosyasını İndirelim.

Twrp İmage

2. İndirdiğimiz Twrp dosyasının İsmini ‘ recovery.img ‘ Diye Değiştirip Adb Klasörünün İçine Atalım. Aynı Dosyayı Telin Hafızasına da Atıyoruz. Dosya Uzantı Kısmına Dikkat Edecelim Çift img Olmasın..

3. Adb Penceresini Tekrar Açalım. ‘ adb reboot bootloader ‘ Yazısını Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınınz Bootloader Moduna Geçicektir.

4. ‘ fastboot boot recovery.img ‘ Yazısını Adb Pencresine Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınız Direk Recovery Gececektir. İnstall Kısmına Girelim. İnstall Image Tıklayıp Telin Hafızasına Attığımız recovery.img Flashlayalım. Recovery Yüklenmiştir. Hayırlı Olsun.

III. Root Yükleme;

1.Aşağıdaki Linkten Root Dosyasını İndirelim.

SuperSu 2.77.zip

2.İndirdiğimiz SuperSu Dosyasını Telefonun Hafızasına Atalım.

3. Adb Penceresini Tekrar Açalım. ‘ adb reboot recovery ‘ Yazısını Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınınz Recovery Moduna Geçicektir.

4. Recovery Bölümünden İnstall Kısmına Girelim. İndirdiğimiz Supersu Dosyasını Bulup Flashlayalım.Yaklaşık Olarak Yüklemesi 3 Dakikayı Bulacaktır. Yükleme Bittikten Sonra Cihazımı Yeniden Başlatalım. Ve Özgürlüğün Tadını Çıkartalım.