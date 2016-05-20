 

Bu Yazım’da Size LG G4 Root Recovery Ve Bootloader Kilidini Açma İşlemini Anlatacağım.

Öncellikle Elinizde Avrupa Modeli OLan LG H815 Bir Cihaz Olması Lazım. H815Tr Ve Diğer Bölgeler Şuan Bu durumdan Yararlanamıyor.

Bilinmesi Gerekenler;

Bu Anlatım Sadece Avrupa LG G4 H815 Modeli İçin Geçerlidir. Eğer Root Ve Recovery Olmadan G4 Kullanamam Diyorsanız Özellikle Avrupa Cihazı G4 Tercih Etmelisiniz. Çünkü LG G4 Türkiye ve Diğer Avrupa Ülkeleri Olmayan Cihazlar İçin Bootloader Kırma İşlemine Pek Sıcak Bakmıyor. Tabi Bunun Nedenini Bilmiyoruz. Bu İşlemler Sonucunda Cihazınız Geri Dönüşü Olmayan Bir Yola Giriyor Ve Garanti Dışı Kalıyor. Bu Yüzden Bu İşlemleri Yapmadan Önce İyice Düşünün.

NOT: BOOTLOADER KIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN TELİNİZE OTOMATİK OLARAK HARD RESET ATILIYOR BU İŞLEMERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN BÜTÜN YEDEKLERİNİZİ ALINIZ.

I. Bootloader Kilidi Kırma;

1.  Öncelikle Aşağıdaki Linkten Adb Tool Dosyasını Ve G4 Usb Driver İndirelim. Ve *#06# Yaparak Cihazımızın İmei Numarasını Bir Yere Not Edelim.

Adb Tools

G4 Usb Driver

2. Telefonumuzdan Ayarlar/Genel/TelefonHakkında/YazılımBilgileri Bölümüne Gidiyoruz.

3. Aşağıda Yapım Numarası Yazan Yere 4 Defa Ard Arda Tıklıyoruz.Bu İşlem Sonunda Geliştirici Seçenekleri Bölümü Aktif Olacaktır.

4. Genel Bölüme Geri Dönüyoruz Ve Geliştiriçi Seneçeklerinin İçine Giriyoruz.

5. Oem Kilit Açma Ve Usb Hata Ayıklama Kutucuklarını Aktif Hale Getiriyoruz.

6. İndirdiğimiz Adb Tools Programını Ve Usb Driveri Kuralım.

7.  Cihazımı Pc Bağlayalım ve Driver Kurulumlarını Yapalım.

8.  Kurduğumuz Adb Programının Kısa Yolunu Çift Tıklayıp Açalım.

9. Açılan Pencereye  ‘adb reboot bootloader’  Yazalım Ve Enterleyelim. Cihaz Bootloader Moduna Geçecektir.

10. Daha Sonra ‘fastboot oem device-id’ Yazalım ve Enterleyim.Adb Penceresinde Aşağıdaki Gibi Bir Yazı Gelecektir. Bu Bizim Bootloaderi Kırmak İçin Unlock Keyimiz Olacak.

$ fastboot oem device-id
(bootloader)-----------------------------------------------------------------
(bootloader) Device-ID
(bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013
(bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1
(bootloader)-----------------------------------------------------------------

11. Unlock Keyimizi Aşağıdaki Birleştiryoruz. Keyi Birleştirmek İçin Mouse Sağ Tıklayıp İşaretle Diyoruz. Keyimizi Kopyayalıp Boş txt Dosyası Açıp Keyi Oraya Yapıştırıyoruz. En Altaki Rakam Ve Harflerden Oluşan Kısmı Kesip Üsteki Keyimizin Hemen Yanına Yapıştırıyoruz. Aşağıdaki Gibi..

CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1

12. Lg Developer Sitesine Üye Olup Girişimizi Yapıyoruz.

LG Developer Kayıt Olma İçin Tıklayınız

A. Lg Developer Member Kısmında Other Then Korea ya Tıklayınız.

B. Kutucukları İşaretleyip Ok Deyin.

C. Gerekli Alanları Doldurup Kaydınızı Tamamlayınız.

Lg Developer Bootloader Unlock İçin Tıklayanız

A. Sayfanın En Alt Kısmında Starting Unlocking the Bootloader Tıklaynız.

B. Giriş Yaptıktan Sonra Cihazımızın Modelini Seçiyoruz. İmei Ve İd Kısımlarına Önce Not Aldığınız İmei Numaranızı Yazın. Sonra Unlock Keyinizi İd Kısmına Yapıştırın ve Confirm Tıklayın. Mail Adresinize Unlock.bin Dosyası Yollanacaktır.

C. Mail Adresinizden İndirdiğiniz Unlock.bin Dosyasını, Adb Tool Kısayoluna Sağ Tıklayıp Konum Aç Diyip Açılan Klasörün İçine Sürükleyip Atın.

D. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin ‘  Yazısını Adb Penceresine Yapıştırıp Enterleyin. Unlock.bin Dosyasını Cihazınıza Yüklenecektir. Ve Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını Yapıştırıp enterleyin. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır. Hayırlı Olsun.

II.  Twrp ( Custom Recovery ) YükLeme;

1. Aşağıdaki Linkten Twrp Dosyasını İndirelim.

Twrp İmage

2. İndirdiğimiz Twrp dosyasının İsmini ‘ recovery.img ‘ Diye Değiştirip Adb Klasörünün İçine Atalım. Aynı Dosyayı Telin Hafızasına da Atıyoruz. Dosya Uzantı Kısmına Dikkat Edecelim Çift img Olmasın..

3. Adb Penceresini Tekrar Açalım. ‘ adb reboot bootloader ‘ Yazısını Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınınz Bootloader Moduna Geçicektir.

4. ‘ fastboot boot recovery.img ‘ Yazısını Adb Pencresine Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınız Direk Recovery Gececektir. İnstall Kısmına Girelim. İnstall Image Tıklayıp Telin Hafızasına Attığımız recovery.img Flashlayalım. Recovery Yüklenmiştir. Hayırlı Olsun.

III. Root Yükleme;

1.Aşağıdaki Linkten Root Dosyasını İndirelim.

SuperSu 2.77.zip

2.İndirdiğimiz SuperSu Dosyasını Telefonun Hafızasına Atalım.

3. Adb Penceresini Tekrar Açalım. ‘ adb reboot recovery ‘ Yazısını Yapıştırıp Enterleyin. Cihazınınz Recovery Moduna Geçicektir.

4. Recovery Bölümünden İnstall Kısmına Girelim. İndirdiğimiz Supersu Dosyasını Bulup Flashlayalım.Yaklaşık Olarak Yüklemesi 3 Dakikayı Bulacaktır. Yükleme Bittikten Sonra Cihazımı Yeniden Başlatalım. Ve Özgürlüğün Tadını Çıkartalım.

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Sezer Şimşek
LGDestek.Net | LG G5 Kategori Editörü & APP Geliştirici

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  • Ömer faruk çöl

    Hocam turkiye versiyonlarina root atilmaz demissiniz de dikekt olarak h815tr telefonuna global rom yukeyip root atsak olmaz mi?

  • abdullah

    Developer kayit yapmiyor kayıtlı bir arkadaş yardım edebilirmi unlock bin icin

  • Mahmut

    Developere kaydolamıyorum. Hep kullanıcı adı hatası veriyor. Denemediğim şey kalmadı. Siz nasıl yaptınız

  • Abdullah

    Developer kayit yapmiyor sebep ne olabilir

  • zeki

    6.0 içinde geçerlimi

  • Lg kullanıcısı

    Lg g4c (h525) android 6.0 sürümü nasıl root ediliyor lütfen yardım eder misiniz ? (Not: daha önce Kingroot isimli uygulama ile root etmeyi denedim ancak sistem dosyalarından bazılarını silmiş galiba telefon açılırken ” boot verification failed” diye bir hata verdi ve açılmadı daha sonra bilgisayardan stock romu baştan yükleyip kurtardım. Bundan daha güvenli bir root etme yolu varmı acaba???)

  • Berk

    Bootloader actigimizda bir daha kitleyebiliyormuyuz?

  • muhammet

    lg g4 h815 singapur cihazda unlock bin desteği yok
    europa sürümü yüklenirse unlock.bin dosyasına ulaşabilir miyim

  • berk ayyıldız

    bootloader unlocked edilmiş cihazın bootloader kilidini relock yapmak mümkün mü veya bootlop sorunu yaşandığında bootlaoder unlocked yazısı gözükür mü?

  • berk ayyıldız

    Bootloadee unlocked edilmiş cihazı yeniden lock’layabilir miyiz veya bootlop sorunu yaşadığımızda bootloader unlocked yazısı gözükür mü?

  • arkadaşlar bende device id unmatched. plase check your device id. your account will be locked if you enter the wrong device id more than 6 times. hatası veriyor anakartım değişmişti ve taiwan çıkışlıydı anakart değişmeden önce anakart değiştiği halde root atamıyorum yardımcı olurmusunuz

  • ahmet

    adb reboot bootloader kodunu tekrar yapıştırıp enterladığımda ise ”no devices/emulators found.” diyor

  • ahmet

    telefonumun bootloader kilidini açana kadar herşey normal ilerledi açtım kilidi sonra twrp yükleme kısmında adb reboot bootloader komutunu enterladığımda ”error: Device offline” diyor ve birşey olmuyor

  • Sezer Şimşek

    Arkadaşlar Yazı Kesin Ve Daha Açıklaycı Bir Şekilde Güncellenmiştir. Lütfen Adımları Dikkatli Bir Şekilde Uygulayalım. Sorun Olmayacaktır…

  • ahmet

    Hocam LG Developer a kayıt olunmuyor o kısmıda anlatsaydın keşke ID kısmın ne yazıyoruz hiçbir şifreyi kabul etmiyor ilgilenin lütfen

  • iyi günler telefon recovery moduna hiç girmiyor arka tuşlarda işe yaramıyor yani recovry modunda. bunun için bu dediklerinizi uygulasam olurmu yada ankart yanmış olabilir mi

  • Salih

    Merhaba,
    Yazilanlari Root yapma kismina kadar uyguladim. Bir sorun cikmadi. Root yapma isleminde adb yi acip -adb reboot recovery- kodunu calistirinca, telefon reboot edip, yerde iki seksen uzanan ve üzerinde kirmizi bir ünlem olan android robotu logosu cikiyor. Bu durumda hic bir islem ve dügmeler calismiyor. Yaklasik bir iki dakika sonra telefon tekrar normal sekilde aciliyor.
    (TWRP nin düzgün yüklendi diyor ama bunu nasil anlarim.)

    Bu sorun neden olabilir, yanlis bir islem mi yaptim? Konu hakkinda bilgisi olan bir arkadas yardimci olursa sevinirim.

    • Salih

      Tekrar Merhaba arkadaslar. Sonunda TWRP yüklü ve rootlu bir LG G4 telefonum var 🙂 Sorun cözüldü deyip konuyu kapatmak istemiyor, belki bazi arkadaslara faydasi dokunur diye kisaca cözümü paylasmak istiyorum.

      A. Bootloader Kilidi Kırma; bölümünü sorunsuz sekilde gectikten sonra bilgisayariniza TWRP yi https://dl.twrp.me/h815/ linkinden SUper Su yu da http://download.chainfire.eu/supersu-stable linkinden indirin. Daha sonra indirdiginiz TWRP nin adini twrp.img olarak degistirin. Yine indirdiginiz supersu zip dosyasinin isminide su.zip olarak degistirin. Her ikisini telefonunuzun hafiyasina ya da varsa takili sd karta yükleyin. Son bir uyari; indirdiginiz adb.zip programini C:/ kök dizininde kurulu olsun.

      Simdi, adb programimizi calistirip ” adb reboot bootloader ” kodunu kopyalayip yapistirin. Telefonunuz bootloader moduna gectikten sonrada ” fastboot boot twrp.img ” kodunu kopyalayip yapistirip enterleyin. Bir iki saniye icinde TWRP ekrani sizi karsilayacak.

      TWRP den devam ediyoruz; ekranin altinda yer alan dügmeyi sagdan sola dogru kaydirin ve menüye gecin. Simde sagda en altta yer alan install tusuna basip önceden telefona yükledigimiz su.zip dosyasini seciyor ve ekranda yer alan ” Zip signature verification ” kutucugunu secili hale getirip kurulumu yapiyoruz.

      Kurulum bittikten sonra tekrar menüye dönüp installa basip acilan ekrandan sag en altta yer alan Install image yi seciyoruz. Listeden öncede telefona kopyaladigimiz twrp.img ye seciyoruz. Gelen ekranda üc secenek bulunuyor. Bunlardan en altta yer alan Recovery i secip yine asagida yer alan kaydirma tusunu kullanarak kurulumu gerceklestiriyoruz. Sonrasinda Twrp den telefonu reboot ediyoruz.

      Bu kadar …

      Herkese iyi bayramlar

  • Pingback: LG G4 H815 Beanstalk ROM Kurulum Rehberi [6.0.1]()

    • Altay Soykan

      TWRP yüklemesinde başarısız olanlar için çözüm;

      Anlatımdaki hatayı kısa bir uğraş sonucu çözdüm ve şu şekilde kısaca açıklayayım.
      Bootloader kilidini açtıktan ve cihazı tekrar adb ile bootloader ekranına aldıktan sonra twrp yüklemek için indirdiğiniz dosyanın adını recovery olarak değiştirin. ( Bu işlem zorunlu değil sadece komut ekranında isim yazmakla uğraşmamanız içindir.) Dosyayı adb klasörünün içerisine atalım ve son aşamaya geçelim.

      Adb ekranında cihazınızı “adb reboot bootloader” komutu ile yeniden başlattıktan sonra;

      “fastboot flash recovery recovery.img” yazarak recovery’i flash’lamış oluyoruz.
      Anlatımda sadece tek bir kez recovery yazılmış sorun buradan kaynaklanıyor.
      Basit bir hata.

  • Pingback: [ROM][6.0.1][H815] LG G4 Beanstalk ROM Kurulum Rehberi()

  • murat

    lg g2 mini içinde aynı yolu izlesek cod haricinde

  • Arda

    Bootloader açayım dedim nerde hata yaptım bilmiyorum ama telefon kendını sıfırladı dahili hafızayı biçimlendirdi 🙁

  • SAmet Okatar

    iyi günler Kerim Bey Benim Cihazim LG G4 STYLUS h540 Bunun için TWRP ve Bootloader Kilidini açmak için bi konu veya yol yokmu ? Yardim edin lütfen

  • gökhan

    ya aga developer kayıt olmuyor hangı ıd yazdıysam kabul etmıyor

  • ömer yakup can

    arkadaşlar bir türlü recovery yükleyemedim şöyle hata veriyor
    error: cannot determine image filename for ‘recovery.img’

    • ismail

      kardeşim ben cözdüm nasıl yüklenceğini adb ye fastboot boot recovery. img. img yaz yükler eğer olmazsa indirdiğin recovery dosyasına sağtıkla özellilkler de ismine bak ismini doğru yazmadığın için yükleme yapmıyor

      • kadir

        kardeşim twrp atma işini tam olarak nasıl yaptın hata veriyor atarken

  • ÖMER YAKUP

    arkadaşlar twp yüklerken hata veriyor acaba neden olmuyor bilgisi olan varsa şimdiden teşekkürler.

    hata şöyle

    http://hizliresim.com/1GEkp

  • Kadir efe dalkilic

    Gerek kalmadı çözüldü teşekkürler

  • kadir dalkılıç

    merhaba ben unlock yaptım ancak twrp yüklelemede sıkıntı oldu recovery modda açılıyor fakat twrp atamıyorum yardım lütfen

  • Kadir efe dalkilic

    Merhaba ben burada takiliyorum fastboot flash recovery.img

  • Davut

    Lg h815tr için bir gelişme var mı?

  • rasim

    H735TR V20a yüklü bir cihaz için root işlemini anltamayı düşünüyor musunuz?

    • cihaz modeli ve cihaz seri numaranizi i@lgdestek.net

      • ömer yakup can

        yükleme kısmına ( fastboot boot recovery.img ) yazın ve enter bu kadar