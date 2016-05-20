Bu yazımda size LG G4 Root Recovery ve Bootloader Kilidini Açma işlemini anlatacağım. Öncellikle elinizde Avrupa modeli olan LG G4 H815 telefonu olması gerekiyor. ve diğer H815TR bölgeler şuan bu durumdan yararlanamıyor.

NOT: BOOTLOADER KIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN TELEFONA OTOMATİK OLARAK HARD RESET ATILIYOR BU İŞLEMLERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN BÜTÜN YEDEKLERİNİZİ ALINIZ.

LG G4 Bootloader Kilidi Açma

1-) Öncelikle aşağıdaki linkten Adb Tools dosyasını ve LG G4 USB Driver indirelim. Daha sonra telefonun arama bölümünden *#06# yapınız. Çıkan İmei Numarasını bir yere not ediniz daha sonra bize lazım olacak.

2-) Telefonumuzdan Ayarlar/Genel/Telefon Hakkında/Yazılım Bilgileri bölümüne gidiyoruz.

3-) Açılan menüde Yapım Numarası yazan yere üst üste 4 defa tıklıyoruz. Bu işlem sonunda Geliştirici Seçenekleri bölümü aktif alacaktır.

4-) Ayarlar/Genel menüsüne geri dönüyoruz ve Geliştirici Seçenekleri içine giriyoruz.

5-) Oem Kilit Açma ve USB Hata Ayıklama kutucuklarını Aktif hale getiriyoruz.

6-) İndirdiğimiz Adb Tools programını ve USB Driveri bilgisayarımıza kuruyoruz.

7-) Telefonumuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayalım ve Driver kurulumlarını yapalım.

8- ) Kurduğumuz Adb Tools Programının açalım.

9-) Açılan pencereye ‘adb reboot bootloader’ yazalım ve Enter yapalım. Telefon Bootloader Moduna geçecektir.

10-) Daha sonra ‘fastboot oem device-id’ yazalım ve Enter yapalım. Adb penceresinde aşağıdaki gibi bir yazı gelecektir. Bu bizim Bootloaderi Kırmak için Unlock Keyimiz olacak.

$ fastboot oem device-id (bootloader)----------------------------------------------------------------- (bootloader) Device-ID (bootloader) CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013 (bootloader) F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1 (bootloader)-----------------------------------------------------------------

11-) Unlock Keyimizi aşağıdaki ile birleştiriyoruz. Keyi birleştirmek için Mouse Sağ Tıklayıp işaretle diyoruz. Keyimizi Kopyalayıp boş bir txt dosyası açıp Keyi oraya yapıştırıyoruz. En alttaki rakam ve harflerden oluşan kısmı kesip üsteki Keyimizin hemen yanına yapıştırıyoruz. Aşağıdaki Gibi..

CD58B679A38D6B613ED518F37A05E013F93190BD558261DBBC5584E8EF8789B1

12-) LG Developer sitesine Üye olup girişimizi yapıyoruz.

LG Developer Kayıt Olma İçin Tıklayınız

A. LG Developer Member kısmında Other Then Korea tıklayınız.

B. Kutucukları işaretleyip Ok tıklayın.

C. Gerekli alanları doldurup kaydınızı tamamlayınız.

LG Developer Bootloader Unlock İçin Tıklayanız

A. Sayfanın en alt kısmında Starting Unlocking the Bootloader tıklayınız.

B. Giriş yaptıktan sonra cihazımızın modelini seçiyoruz. İmei Ve İd kısımlarına önce not aldığınız İmei Numaranızı yazın. Sonra Unlock Keyinizi İd kısmına yapıştırın ve Confirm tıklayın. Mail Adresinize Unlock.bin dosyası yollanacaktır.

C. Mail adresinizden indirdiğiniz Unlock.bin dosyasını, Adb Tool Kısa yoluna sağ tıklayıp Konum Aç deyin. Açılan klasörün içine sürükleyip atın.

D. Sonra ‘ fastboot flash unlock unlock.bin‘ yazısını Adb penceresine yapıştırıp Enter yapın. Unlock.bin Dosyası cihazınıza yüklenecektir. Bootloader Kilidiniz Açılmıştır. ‘ fastboot reboot ‘ yazısını Yapıştırıp enter yapın. Cihazınız Yeniden Başlayacaktır. Hayırlı Olsun.

LG G4 TWRP ( Custom Recovery ) Yükleme

1-) Aşağıdaki linkten TWRP dosyasını indirelim.

2-) İndirdiğimiz TWRP dosyasının İsmini ‘ recovery.img ‘ olarak değiştirip Adb Klasörünün içine atalım. Aynı dosyayı telefonun hafızasına da atıyoruz. Dosya uzantı kısmına dikkat Edelim çift img olmasın..

3. Adb penceresini tekrar açalım. ‘ adb reboot bootloader ‘ Yazısını yapıştırıp Enter yapın. Cihazınız Bootloader Moduna Geçecektir.

4. ‘ fastboot boot recovery.img ‘ yazısını Adb penceresine yapıştırıp Enter tuşuna basın. Telefonda direk Recovery modu gelecektir. İnstall kısmına girelim. İnstall Image tıklayıp telefonun hafızasına attığımız recovery.img Flash yapalım. Recovery Yüklenmiştir. Hayırlı Olsun.

LG G4 Root Yapma Yükleme İşlemi

1-) Aşağıdaki linkten Root dosyasını indirelim.

2-) İndirdiğimiz SuperSu dosyasını telefonun hafızasına atalım.

3-) Adb penceresini tekrar açalım. ‘ adb reboot recovery ‘ yazısını yapıştırıp Enter tuşuna basalım. Telefonunuz Recovery Moduna Geçecektir.

4-) Recovery bölümünden İnstall kısmına girelim. İndirdiğimiz Supersu dosyasını bulup Flash yapalım. Yaklaşık olarak yüklemesi 3 Dakika kadar sürecektir. Yükleme bittikten sonra telefonu yeniden başlatalım.

LG G4 Bootloader kiliti açma, TWRP yükleme ve ROOT yapma işlemleri başarılı bir şekilde bitmiştir. Bundan sonra telefonunuza Costum rom yükleyebilirsiniz. Yapacağınız hatalardan LGDestek ve Yazarları sorumlu değildir. Lütfen bu işlemleri bilmiyorsanız bilen birisinden yardım alınız. Yapacağınız hatalarda telefonu bir daha kullanamaya bilirsiniz .