LG’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelinin çift hatlı versiyonu olan LG G4 Dual Sim için dün bu sabah yeni yazılım güncellemesi yayımlamdı. G4 Dual Sim için 7 aydır bir güncelleme yayımlanmamıştı, uzun süre ardından gelen güncelleme güvenlik yaması ve iyileştirmeler içeriyor. Türkiye modeli içinde uzun zamandır yeni yazılım versiyonu yayınlanmadı, kasım ayı içerisinde LG G4 H815 ve H815TR içinde bir güncelleme gelmesi beklenmektedir.

LG G4 Dual Sim V20h ile Gelen Yenilikler

Güncelleme sonrası gözle görülen bir değişiklik bulunmamaktadır. İyileştirme ve güvenlik yaması olduğu için iyileştirme olarak dikkat çeken durum şebekenin ve internet hızında bir iyileşme görülmektedir. Cat 6 özelliğine sahip modelin gözle görülür bir 4.5g hızına eriştiğini söyleye biliriz.

Yeni Yazılım Güncelleme Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H818pV20h

H818pV20h Bant Sürümü: MPSS.B0.2.5.c3-00106-M8992FAAAANAZM-1

MPSS.B0.2.5.c3-00106-M8992FAAAANAZM-1 Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: MRA58K

MRA58K Güvenlik Yaması : 2016/10/01

: 2016/10/01 Dosya Boyutu: 1.66 GB

Yeni Yazılımı Güncellemek için

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım başarıyla yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır. Şayet OTA da güncelleme göremiyorsanız. Bilgisayarınıza Lg Bridge kurup USB kablo ile telefonu bağlayın ve güncellemeleri kontrol edin, aşağıdaki resimdeki gibi ekran gelecektir. Başlat demeniz yeterli olacaktır. Telefonda ve PC’de işlem bitmeden telefon bağlantınızı sökmeyin. Bu işleme başlamadan önce telefonunuzun şarj %50 üzerinde olmasına dikkat edin.

Not : Güncelleme sonrası telefonunuz şebeke internetine bağlanmayabilir. Gözlemlerimiz güncelleme sonrasında APN ayarlarının silinmesinden kaynaklanmaktadır. APN ayarlarını yapmak için makalemizi okuyabilirsiniz.