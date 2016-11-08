LG’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelinin çift hatlı versiyonu olan LG G4 Dual Sim için dün bu sabah yeni yazılım güncellemesi yayımlamdı. G4 Dual Sim için 7 aydır bir güncelleme yayımlanmamıştı, uzun süre ardından gelen güncelleme güvenlik yaması ve iyileştirmeler içeriyor. Türkiye modeli içinde uzun zamandır yeni yazılım versiyonu yayınlanmadı, kasım ayı içerisinde LG G4 H815 ve H815TR içinde bir güncelleme gelmesi beklenmektedir.
LG G4 Dual Sim V20h ile Gelen Yenilikler
Güncelleme sonrası gözle görülen bir değişiklik bulunmamaktadır. İyileştirme ve güvenlik yaması olduğu için iyileştirme olarak dikkat çeken durum şebekenin ve internet hızında bir iyileşme görülmektedir. Cat 6 özelliğine sahip modelin gözle görülür bir 4.5g hızına eriştiğini söyleye biliriz.
Yeni Yazılım Güncelleme Detayları
- Android sürümü: 6.0 Marshmallow
- Yazılım Sürümü: H818pV20h
- Bant Sürümü: MPSS.B0.2.5.c3-00106-M8992FAAAANAZM-1
- Kernel Sürüm: 3.10.84
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 2016/10/01
- Dosya Boyutu: 1.66 GB
Yeni Yazılımı Güncellemek için
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
- Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım başarıyla yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
- Şayet OTA da güncelleme göremiyorsanız. Bilgisayarınıza Lg Bridge kurup USB kablo ile telefonu bağlayın ve güncellemeleri kontrol edin, aşağıdaki resimdeki gibi ekran gelecektir. Başlat demeniz yeterli olacaktır. Telefonda ve PC’de işlem bitmeden telefon bağlantınızı sökmeyin.
- Bu işleme başlamadan önce telefonunuzun şarj %50 üzerinde olmasına dikkat edin.
Not : Güncelleme sonrası telefonunuz şebeke internetine bağlanmayabilir. Gözlemlerimiz güncelleme sonrasında APN ayarlarının silinmesinden kaynaklanmaktadır. APN ayarlarını yapmak için makalemizi okuyabilirsiniz.
Android 8 cikti lg hala g4 h818 için 7 güncellemesi yapamadi acaba ne zaman yapabilir
Ekim ayında dağıtılacak
YA BU LG G4 BEAT GÜNCELLEME ALMAYACAKMI ? 7.0’a göz kırpmazmı bu telefon ?
Elimizde LG G4 mini modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesi gelmeyecek
Orta segmentteki bir telefon bu ne bakımdan alamıyor anlamadım. 2. sorumda şu bi sonraki güncellemeyi tahmini nezaman alır ? Güvenlik veya hız bakımından çünkü telefonum kendi kendine reset atıyor (Format işlemleri ve yazılım onarımı işe yaramadı cevaplarsanız sevinirim. İyi Seneler 🙂
model LG -H815 V20g-EUR-XX
güncelleme ne zaman gelir
Ocak sonu gelecek diye tahmin ediyoruz.
818 modeli için android 7.0 güncellemesi ne zaman gelecek.
H818 için kesin bir tarih bulunmuyor. 2017 ikinci çeyreği olarak düşünüyoruz.
Mobil şebeke için Apn ayarlarını ayarlar/ağlar/bağlantı/dahafazla/mobil ağlar/apn kurun üzerinden çıkan üstteki iki atıra internet yazın sorun çözülecektir
Lg g4 dual sim güncelledim ve mobil veri açılmıyor nedeni ne olabilir acaba?
Güncelleme sonrası çift simin birisi çalışmıyor. Birisi “Sadece acil aramalar” diyor. Diğeri normal çalışıyor. nasıl çözebilirim.
değişimdeki lg g4 cihazımın yerine para iadesi istememe rağmen lg g4 610 modelini yollamışlar.lg g5 hayallerimiz suya düştü ve para iadesi yapmamak için 1 ay 1 hafta sonra yeni sıfır lg g4 göndermişler. şimdi yeni gelen sıfır kutulu lg g4 cihazının garantisi yenidenmi başlıyor yani 2 yıl garantilimi.Yoksa bozulan 15 aylık cihazımın garantisindenmi devam ediyor bu sorunun cevabını bilen varsa paylaşmasını rica ediyorum.
Eski telefonunuzun garantisinden devam ediyor. Yeniden garanti başlamıyor.
815 TR modeli için ne zaman gelecek güncelleme
LG G4 H818P DUAL modelinde VoLTE desteği yokmu. Nasıl aktif edilebilir.
Bende bulamadım
Üstteki durum çubuğundaki yeni gelen simge nedir?
Telefon mobil sebekeye baglanmiyor guncellemeden sonra
Güncelleme sonra APN ayarları siliniyor. Buradan APN ayarları yapınız: https://www.lgdestek.net/lg-akilli-telefonlarda-apn-ayarlari-nasil-yapilir-27376.html
G4 Stylus içinde güncelleme var mk peki?
Lg g4 h815 ya kasım ayinda güncelleme varmı genel olarak arkadaşlar …
Güncellemelerle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Bizlere bilgi ulaştıkça sizlerle paylaşmış olacağız. Takipte kalın
Bootloop olayi butun lg g4 lerde var mi ve bunun önüne geçilebilecek bir program falan var mi
Bütün LG G4 modellerinde yok. Sorunun önüne geçebilmek için tek çare anakart değiştirmektir.
Anakart değişikliği sonrası aynı sorunlar ile karşılaşılıyor mu h815tr modelini lg Türkiye garantili olarak aldım tasarımına bayılıyorum kötü yanı aşırı hızlı giden şarj ve kasılmalarlar mevcut son olarak 7.0 güncellemesi bu sorunların önüne gecebilir mi? Önceki cevabınız için çok teşekkür ederim
Bazı kişiler nadirde olsa anakart değiştirdikten sonra yaşıyormuş diye duydum fakat çok düşük bir ihtimal.