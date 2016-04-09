LG G4 kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri sorunları ve çözüm yollarını burada inceleyeceğiz. LG G4 şuan piyasada satışta bulunan üst sekmen cihazlar içinde bulunmakta ve hatırı sayılır bir kullanıcısı mevcut. Her marka cihazda olan yada olabilecek sorunlar LG G4‘de de kullanıcılarını rahatsız etmekte. G4’de karşılaşılan en büyük sorunları ve çözümlerini aşağıda inceleyelim.

LG G4 Şarj sorunu

Tüm Akıllı telefon kullanıcılarının istediği telefonlarında en azından rahatça 1 günü çıkarabilecek bir pil süresi. Bilindiği üzere G4, G3 gibi 3.000mhA bir batarya ile gelmekte. G4’ün farkı ise pil süresi konusunda iyileştirmeler yapılan Snapdrogon 808 işlemci kullanması. Alınan şikayetler telefonun kesinlikle bir günü çıkarmaması. LG bu konunun üzerine giderek yılbaşında 6.0 güncelleme vermiş, sorunun daha kötü olması üzerine bir iyileştirme güncellemesi daha vermiştir. Bu güncellemeden sonra bazı kullanıcılar sonuçtan memnun iken, diğerlerinin sorunun halen devam ettiği konusu. Pil süresi her ne kadar kullanıma bağlıda olsa işinize yarayacak bir kaç çözüm önerimiz var.

Özellikle mobil veride Konum hizmetlerini gereksiz açık tutmak; telefonun konum bulmak için ciddi bir pil tükettiği görülmüştür. Konum hizmetlerini sadece harita hizmetlerinde yol tarifi vs. almak için açın.

Google’un gereksiz uygulamalarından kurtulun; telefonda uygulamalara bakıldığında orada duran ve genelde hiçbirimizin açmadığı birkaç uygulama göreceksiniz. Bu uygulamalar sürekli arkaplanda çalışmakta maalesef. Google Play Gazete, Google Play Oyunlar, Google Play Müzik. Uygulamalara girin bu uygulamaları bulun ve Kaldırın yada Devre Dışı bırakın. Custom rom yükleyenler ve kullananlar bilir ve bu uygulamalar pilden tasarruf etmek için temizlenir. Hatta buraya girmişken kullanmadığınız sonradan yüklediğiniz tüm uygulamaları da kaldırın.

Çoğu kişinin kullanmadığı LG Health sağlık uygulaması, telefon ilk alındığında kurulur bir kaç deneme yapılır ve zaman geçer unutulur çoğu zaman. Ama o işini yapamaya devam ediyor, pil tüketimiyle sizin adımlarınız saymaya devam ediyor. Kullanmıyorsanız kapatın.

Mobil veriyi ve Wi-fi’yi sadece kullanacağınız zaman açın; mobil verinin açık olması, sosyal ağları aktif kullanan birinin 1 saatlik ekran kilidi durumunda dahi alacağı bildirimler yüzünden %5 lik bir pil tüketiminin olduğu görülmüştür. Facebook’un telefon uyku modunda dahi olsa diğer tüm uygulamalardan %20 daha fazla güç tükettiği de görülmüştür.

G4 hızlı şarj özelliğine sahip bir cihaz, telefon şarjda iken telefonu rahat bırakın daha çabuk şarj olur. Ayda birkaç defa kapalı konumda şarj edin. G4 için kendi orjinal şarj cihazı ve kablosunu kullanın.

Ekran Parlaklığını gerekmedikçe %100 de kullanmayın. Tercih edilen her zaman otomatiktir.

Doze Modu Açın. Ayarlar – Genel – Pil ve Güç Tasarrufu‘da, Güç Tasarrufunu Açık konuma getirin ve tekrar Güç Tasarrufu üzerine dokunun, gelen ekranda Arka Plandaki Uygulamaları Kısıtla‘yı seçin.

Son kullanılan uygulamaları arkaplandan silin. Bunu alışkanlık haline getirin. Faydasını göreceksiniz.

Kasma ve Donma Sorunu

Tüm android telefonlarda olduğu gibi kasma yada donma sorunları G4 de de meydana gelebilir. 30-40Mb lık bir uygulama zaman geçtikçe 500-600Mb bir önbellek oluşturabilir. Bu sebepten ön belleğin artması telefonda zaman zaman kasmalara neden olur. Ön belleği düzenli aralıklarla temizlemek çözüm olacaktır. G4’ün kendi üzerinde gelen Smart Cleaning yada başka bir ön bellek temizleyici kullanabilirsiniz.

Aynı sorunu veren, ekranda masum duran yüksek çözünürlüklü bir arka plan resmi de olabilir. Yüksek çözünürlüklü veya hareketli arkaplan resimleri kasma yapabilir.

Yukarıda belirtilen açıklamalarla ilgili bir sorun yoksa; Geliştirici Seçenekleri’nden tüm ekran animasyonlarını da kapatabilirsiniz.

LG G4 Ghost Screen

G4 serilerinin bazılarında görülen Ghost Screen kesinlikle servislik bir durumdur ve servislere bu konuda değişim talimatını LG vermiştir. Ghost Screen’nin tespiti çok kolaydır. Telefon ana ekranda belli bir süre açık kaldığı zaman bildirim çubuğunu aşağı çektiğinizde flu bir şekilde saat, şebeke durumu, pil durumu görülür. Aynı durum telefonu kapalı şekilde şarja bağlandığı anda da görülür. Bu flu görünüm zamanla ekrana pembe bir şekilde yayılır, genelde de bir süre sora telefon açılmaz. Aşağıda resimlerde Ghost Screen sorunu görülmektedir.

ghost1ghost2

Aşırı Isınma Sorunu

Akıllı telefon alacak kişilerin araştırma aşamasında sorduğu ilk sorulardan birisi marka ne olursa olsun, Bu Telefon Fazla Isınıyor Mu? sorusudur. Çünkü son zamanlarda artık belleğimize kazınmıştır. Akıllı telefonların tamamı ısınabilir, içinde hiçbir soğutma sistemi olmayan evimizde iş yerimiz de kullandığımız bilgisayar işlemcilerinden bile hızlı; yüksek kapasiteli bu işlemciler haliyle bir ısı üretir. Bu yine kullanıcısının yaptığı işleme bağlıdır. Aşağıda bunun için normal kullanma yöntemleri açıklanmıştır.

  • Cihazınız şarj olurken işlem yapmayın, şarj durumunda zaten batarya doğal olarak ısınır, bu sırada işlemciye de yüklenirseniz cihazınız aşırı ısınacaktır. Geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.
  • Arka planda çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi’nden sonlandırın.
  • Gerekmediği zaman çoklu işlev özelliğini kullanmayın.
  • Aynı anda çift işlem yapmayın, örneğin oyun oynarken başka bir cihazdan müzik dinlemeyi deneyin.
  • Sürekli çalışan cihazlarda en düşük ihtimalle bile elektrik akımından dolayı bir ısınma görülür, telefonunuzu en az ayda bir kez 5 dakikalığına kapatın.

Dokunmatik Sorunu

G4’lerin yine bir serisini etkileyen bu sorun genelde kilit ekranından kiliti açmak için çift dokunuşun (Knock_on) tepki vermemesi sorunudur. Son zamanlarda yeni serilerin çıkması sebebiyle bu sorun görülmemektedir. Telefonunuzda böyle bir sorun varsa servis ile irtibata geçin.

Wi-fi Bağlantı Sorunları

Son gelen 6.0 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılarda görülen wi-fi sorunu ve çözüm olabilecek açıklamalar aşağıdadır.

  • Modeminizi ve telefonunuzu yeniden başlatın.
  • Güç tasarrufunu kapatın.
  • Wi-Fi ayarlarına girerek bağlandığınız modemi ‘’Unut’’ komutuna basın. Tekrar şifre girerek Wi-Fi bağlantınızı yeniden yapın.
  • Ayarlar – Uygulamalar – Uygulama Yöneticisi – Hepsi sekmelerine tıklayarak Wi-Fi uygulamasını bulun. Wi-Fi komutuna girip ‘’Veriyi Sil’’ komutundan sonra ‘’Önbelleği Temizle’’ seçeneğini tıklayın.

Bluetooth Sorunları

Bluetooth Teknolojisi her ne kadar eski bir yöntem olsa da uygulama hala dosya transferinde bir numarada yer alır. LG G4 cihazında bulunan bluetooth ile ilgili bazı kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlara çözümlerimiz aşağıdaki gibidir.

  • Cihazınızı kapatarak 5 dakika bekleyin. Yeniden açtığınızda bluetooth’a bağlanmayı deneyin.
  • Güç tasarrufunu kapatın.
  • Ayarlar – Uygulama Yöneticisi – Hepsi – Bluetooth Paylaşımı sekmelerine tıklayarak‘’Durdurmaya Zorla’’ seçeneğine basın. Ardından ‘’Veriyi Sil’’ diyerek telefonunuzu yeniden başlatın.

Sizlere G4 Sorunları ve çözümleri ile ilgili bu yazımızda şayet tüm bu işlemleri uyguladığınız halde sorunlarınız düzelmemişse en yakın teknik servisten garanti kapsamında onarım/değişim talebinde bulunmanız ya da fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

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Zafer AVKIRAN
LGDestek.Net| LG G3 - K Serisi Kategori Editörü & Yazılım Geliştirme

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  • Cyber Flame [Deniz Akten]

    LG G4’üm Şarj Olmuyor Soketine Takıyorum Fakat Sokettenmi Oluyor Hiç Bilmiyorum Hiçbir Şarjı Algılamıyor Ve Bilgisayara Taktığımda Aygıt Algılanıyor Fakat Başarısız Hatası Veriyor.Hata Nedir?

  • zafer koçak

    lg g4 h815 telefonum var. bazen beni arayan kişiler seni arıyoruz telefonun çalıyor ama açmıyorsun diyorlar. ancak telefon kesinlikle çalmıyor. internet bağlantısında, whatsap v.b. programlarda ise sıkıntı yok hepsi çalışıyor. bu durumu anacak telefonumdan birisini aramak istediğim zaman farkediyorum. telefonun ekranında bağlanıyor yazıyor. ancak bir türlü arama işlemi gerçekleşmiyor. telefonu kapatıp açtığım zaman telefon normal duruma geçiyor. arama kaydına kaydına baktığımda ise son aradığım kişinin kaydı gozükmuyor

    • zafer

      arkadaşlar kimse cevap vermeyecekmi

      • Demirhan

        Garantiye gönder.

  • Ferhat

    Bluetooth tan gelen dosyalarimi artik bulamiyom

  • Lg g4de uygulama yöneticisi nerede? Uygulamalara girince çalışan, hepsi, devre dışı gibi seçenekler çikan uygulama yöneticisine yönlendirecek bişey gerekiyor lakin yok.

  • libir

    Lg g4 alali 1 ay oldu aldığım günden beri telefonda bir sorun yok ama oyunlar aşırı kasıyor en kötü oyun bile aşırı kasıyor oyun optimizatoru ile alakası yok benchmark testleri de normal

  • Benim lg g4 var iki defadir kamera acilmiyor biri aradiginda 10 saniye arayan kisi gorunmuyor kamera durdu diiyo

  • eylem

    Arkadaşlar eşim telefonu aldı daha taksiti bitmeden 8 ay olmadan bozuldu telefon hemde durduk yerde aniden kapanıp açılmaya başladı. Sonra bir kapandı kapanış o kapanış gitti ve eşim telefonu garantiye gönderdi makbuzu olmadan üründe anakart hatası olduğu ve bize sıfır telefon göndereceklerini söylediler tabi makbuzu istediler biz bulamadık. telefonu aldığımız dükkan sahibi de piyasayı dolandırıp kaçmış ondan da temin edemedik ve sonuçta biz mağdur olduk telefon üretileli çok zaman olmadı ve LG nin ürünü olmasına rağmen sahip çıkmadı. Neyse biz burada bir telefoncuya gösterdik kendimiz yaptıralım diye baktı ama yapabileceği bir şey olmadığını söyledi. Buraya da bu yorumu yazıyorum ki sizlerde alıp bizim gibi mağdur olmayın çünkü LG G4 ün geneli aynı arıza yüzünden servislik oldu ve belgesi olmadığı için yepyeni telefon ölü yatıyor.

    • Hasan

      Benim telefon da dediginiz gibi kapanfi açılmadı evraksiz bi sekilde gonderdim kutulu bi sekilde sifir cihaz gönderdiler yani demem o ki ben telefonu turkcell bayisinden almistim o yuzden sorun yaşamadım eger saglam yerden alirsaniz sorun yasamiyorsunuz.

  • Yusuf erdem

    Kamera ile çekilen fotoğrafları telefonun kendi foto düzenleyicisiyle düzenledigimde kaydet diye bi menü çıkmıyor ki düzenlenen fotoğrafı galeriye kaydetmiyor cihaz g4?

  • Merhaba,
    LG G4 Telefonu marshmallow 6 ya güncelledikten sonra. Google Play durdu hatası alıyorum. ne yapmak lazım

  • Olcay

    Merhaba

    Telefondaki resimlere bakarken dondu ve reset attı açılırken açılış ekranında takıldı açılmıyor

  • Emir

    Benim telefonum lg g4 ekranda rastgele yerlere basıyor rastgele tuşlara basıyir çözüm varsa acil söyleyin

  • Lokman

    Kesinlikle tavsiye edeceğim bir telefon değil çünkü servisi beş para etmez 7 27 sinden beri telefonum serviste ve hiçbir yetkili birsey demiyor sadece bir defaya mahsus bir posta gönderdiler hepsi telefonu aldığım yere gittim bana kurye verdiklerini söylediler şimdi bunları tüketici haklarına şikayet edecegim

    • Okamln

      Kullanici haklari olacak o kardes tuketici haklari dedigin daha cok gida sektorunde kullanilir

  • Ali

    2.kez basimagelen boot loop sorunu ve 2 ayi asan degisim sureleri. Lg tek kelimeyle bir pismanliktir.

  • burak oztekin

    Arkadaslar ben kesin bir cozum buldum lg v10 fast charge ile aksamdan sabaha kadar sarj ettim. Yarim saattir inetenetteyim ekran 75 acik yuzde 5 indi sizde deneyin

  • Meltem ata

    Ben g4 stylus kullaniyorum bundan bi hafta oncesinde ses kapatma tuşum calismiyomudu o duzeldi derken simdi de tus kilitleme ve ses acma tuslari calismiyo neden oluyo bi bilgisi olan varsa yazsin lutfen

    • Merve

      Benimde ses kısma tuşum çalışmıyor o sorunu nasıl hallettiniz servise mi gönderdiniz

  • yilmaz salman

    Ben de lg g4 kulaniyorum Ghost Screen ve wifi sorunu var lg bayisine (LG yetkili servisi) goturursem telefonumu bana yeni telefon mu verecekler ucretsiz

  • yalcin

    Telefonumu şarza takiyorum ve dolmuyor neden olabilir şarz ağletim baska teli şarz ediyor lg g4 kullanicisiyim teli alali bir ay olmasi daha

    • Cihazın şarj aletini değil de kablosunu değiştirip deneyin ya da başka prizde deneyin. Eğer sorun devam ederse cihazı şarj aletiyle birlikte servise götürün

  • Hanifi Akkuş

    Telefonu alalı 1 hafta oldu. 7 sayfa uygulama yükledim. Hiçbişey olmadı ne kasma ne donma ne de batarya sorunu. Yazdıklarınızın hepsi saçmalık kullanmayı iyi bilene çok güzel telefon. Greenify yükleyin kapatırken orta tuşa basılı tutarak kapatın bu şekilde faydasını görürsünüz bi de kullanmadığınız uygulamaları kaldırın??

    • Furkan

      Sen ne cok şey biliyosun bu kdar insan teefona o kdar para veriyo kullanmayi bilmiyo zaten alip yerlere firlatiyo dmi akilli cocuk gorurum ben seni ilk anakartin yancak sonra servise gidecek telefonun değişecek anakart ardindan ekranda hyalet ekran olcak (ghost screen) sonra telefonun kasmaya başlıycak ve sarji cabuk bitip bayagi isincak yine servise gidecekain ekran panelin degisecek gelip burda artist artist kullanmayi bilmiyorsunuz felan demiyceksin

    • saadet

      Çünkü sen daha 1 hafta olmuş alalı bu sorunlarla karşılaşmaman ondan olmuş bence burda herkes telefonu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor lg firmasından kaynaklanan sorunları göz ardı edemezsin burda sadece karşılaşılıp karşılaşılmadığı durumlar konuşulup tartışılıyor kimseyi bu şekilde davranamazsın

  • Mert ali

    S.a ben lg g4 c telefonunu kullaniyorum telefonu kapattiktan yarim saat felan sonra ekrani guc tusuyla ve cift tiklamayla acamiyorum ama şarja taktigim anda ekran acilior ACİL

  • leyla

    kesinlikle tavsiye etmiyorum lg telefonları. alalı 1 sene olmadı 1.si bozuldu. serviste 1,5 ay kaldı. sıfır telefon verdiler sonrasında. 2.sini alalı daha 3 ay bile olmadan o da bozuldu. wifi yi hiç açamıyorum. Bu lg4 un genel bir sorunuymus. yıne servise gönderin diyorlar. yani 1.5 ay daha beklemem gerekecek. telefonun taksıdi bitmeden telefon 2. ye bozuldu. çok sinirliyim. telefonu görmek bile istemiyorum

  • mjddlk

    Telefonu alalı 10 gün oldu ama kamera geçişlerinde dalgalanma video izlerken bir anda parlaklığını düşürüyor parlaklik otomatikte degilken yapiyor bunu şarjı hiç yetmiyor ve acayip çok ısınıyor ki hiç kullanmıyorum bile diyebilirim hatta birkaç sorunu yüzünden 2 defa fabrika ayarlarına geri dönüş yaptım duxeldi gibi oldu ama bilmiyorum ne yapacağımı yardım edin lütfen

    • mjddlk

      Bir de şarja kapalı takıyorum kendiliğinden tekrar açılıyor telefon

  • Murat

    Lg g4`ü şarjdayken kullanirken telefonun dokunmatiği kafayi yiyor，böyle bir sorunla karşilasan var mi? Acil yardım lütfen!!

  • ugur uysal

    görev yöneticisini bulamıyorum. yardımcı olursanız

  • Ömer

    Çok ilginç bir şey oldu. Telefonumun şarzı bitmişti. Şarja takıp açtığımda duvar kağıdım kendiliğinden değişmiş. Ana ekran tuşlarından olan yuvarlak ve kare tuşları işlevsiz olmuş. Bildirim çubuğunu çekince otomatik olarak çıkan ayar barı çıkmıyor. Tüm bunları geri getirmek için ayarları kurcalasam da bir sonuç elde edemedim.

    • Ahmet Dizdar

      Yazılımsal bir hata olmuş cihazınızdaki verileri yedekleyip cihazınıza hard reset atın.Sitemizdeki Nasıl Yapılır kategorisine girip hard reset nasıl atılır makalesinden yararlanabilirsiniz.

  • Nur

    LG G5’i 1 haftadir kullaniyorum. 6 saatte sarj oluyor. Ben anlamadim bu surenin neden bu kadar uzun oldugunu; cunku 1saat 15dk diyor normalde.

    • Ahmet Dizdar

      Öncelikle USB kablosunu değiştirin ve bir daha şarj etmeyi deneyin eğer düzelmezse başka prizde şarj etmeyi deneyin eğer yine düzelmezse sorunun ana kaynağı adaptördür adaptörün değişmesi gerekir

  • Atakan Alkan

    Bu iş öyle aç kapa yapmakla veriyi silmekle olmuyor. Kronik sorunları olan bir telefon bu. Hatta toplatılıp düzeltilmesi bile gerekliyken firma hala bunların satışını yapmaktan çekinmiyor. Geri iadesini en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum.

    • Osman

      LG radyo yok diypr peki bu radyonun bende ne işi var??

  • Osman

    Merhaba,

    FM Radyo uygulaması çalışıyor fakat ses gelmiyor. Kanalları bulduğu halde ses gelmiyor. Başka kulaklıkları denedim fayda etmedi. Beri sildim önbelleği temizledim fayda yok.

    • fatih

      Radyo bende yok nasil oluyor? Nereden yüklediniz?

    • Halil Kündeş

      hocam aynı sorun bende de var çözümü var mı ?

  • Davut

    Lg g4 h815tr boot kilidi ne zaman açılacak.

  • İsmail

    Lg g4 te lig tv ozet videolarini acamiyorum yardim lütfen

  • lg g3 içinde yapın

 
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