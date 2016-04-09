LG G4 Sorunları ve Çözüm Yolları.

LG G4 kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri sorunları ve çözüm yollarını burada inceleyeceğiz. LG G4 şuan piyasada satışta bulunan üst sekmen cihazlar içinde bulunmakta ve hatırı sayılır bir kullanıcısı mevcut. Her marka cihazda olan yada olabilecek sorunlar LG G4‘de de kullanıcılarını rahatsız etmekte. G4’de karşılaşılan en büyük sorunları ve çözümlerini aşağıda inceleyelim.

LG G4 Şarj sorunu

Tüm Akıllı telefon kullanıcılarının istediği telefonlarında en azından rahatça 1 günü çıkarabilecek bir pil süresi. Bilindiği üzere G4, G3 gibi 3.000mhA bir batarya ile gelmekte. G4’ün farkı ise pil süresi konusunda iyileştirmeler yapılan Snapdrogon 808 işlemci kullanması. Alınan şikayetler telefonun kesinlikle bir günü çıkarmaması. LG bu konunun üzerine giderek yılbaşında 6.0 güncelleme vermiş, sorunun daha kötü olması üzerine bir iyileştirme güncellemesi daha vermiştir. Bu güncellemeden sonra bazı kullanıcılar sonuçtan memnun iken, diğerlerinin sorunun halen devam ettiği konusu. Pil süresi her ne kadar kullanıma bağlıda olsa işinize yarayacak bir kaç çözüm önerimiz var.

Özellikle mobil veride Konum hizmetlerini gereksiz açık tutmak; telefonun konum bulmak için ciddi bir pil tükettiği görülmüştür. Konum hizmetlerini sadece harita hizmetlerinde yol tarifi vs. almak için açın.

Google’un gereksiz uygulamalarından kurtulun; telefonda uygulamalara bakıldığında orada duran ve genelde hiçbirimizin açmadığı birkaç uygulama göreceksiniz. Bu uygulamalar sürekli arkaplanda çalışmakta maalesef. Google Play Gazete, Google Play Oyunlar, Google Play Müzik. Uygulamalara girin bu uygulamaları bulun ve Kaldırın yada Devre Dışı bırakın. Custom rom yükleyenler ve kullananlar bilir ve bu uygulamalar pilden tasarruf etmek için temizlenir. Hatta buraya girmişken kullanmadığınız sonradan yüklediğiniz tüm uygulamaları da kaldırın.

Çoğu kişinin kullanmadığı LG Health sağlık uygulaması, telefon ilk alındığında kurulur bir kaç deneme yapılır ve zaman geçer unutulur çoğu zaman. Ama o işini yapamaya devam ediyor, pil tüketimiyle sizin adımlarınız saymaya devam ediyor. Kullanmıyorsanız kapatın.

Mobil veriyi ve Wi-fi’yi sadece kullanacağınız zaman açın; mobil verinin açık olması, sosyal ağları aktif kullanan birinin 1 saatlik ekran kilidi durumunda dahi alacağı bildirimler yüzünden %5 lik bir pil tüketiminin olduğu görülmüştür. Facebook’un telefon uyku modunda dahi olsa diğer tüm uygulamalardan %20 daha fazla güç tükettiği de görülmüştür.

G4 hızlı şarj özelliğine sahip bir cihaz, telefon şarjda iken telefonu rahat bırakın daha çabuk şarj olur. Ayda birkaç defa kapalı konumda şarj edin. G4 için kendi orjinal şarj cihazı ve kablosunu kullanın.

Ekran Parlaklığını gerekmedikçe %100 de kullanmayın. Tercih edilen her zaman otomatiktir.

Doze Modu Açın. Ayarlar – Genel – Pil ve Güç Tasarrufu‘da, Güç Tasarrufunu Açık konuma getirin ve tekrar Güç Tasarrufu üzerine dokunun, gelen ekranda Arka Plandaki Uygulamaları Kısıtla‘yı seçin.

Son kullanılan uygulamaları arkaplandan silin. Bunu alışkanlık haline getirin. Faydasını göreceksiniz.

Kasma ve Donma Sorunu

Tüm android telefonlarda olduğu gibi kasma yada donma sorunları G4 de de meydana gelebilir. 30-40Mb lık bir uygulama zaman geçtikçe 500-600Mb bir önbellek oluşturabilir. Bu sebepten ön belleğin artması telefonda zaman zaman kasmalara neden olur. Ön belleği düzenli aralıklarla temizlemek çözüm olacaktır. G4’ün kendi üzerinde gelen Smart Cleaning yada başka bir ön bellek temizleyici kullanabilirsiniz.

Aynı sorunu veren, ekranda masum duran yüksek çözünürlüklü bir arka plan resmi de olabilir. Yüksek çözünürlüklü veya hareketli arkaplan resimleri kasma yapabilir.

Yukarıda belirtilen açıklamalarla ilgili bir sorun yoksa; Geliştirici Seçenekleri’nden tüm ekran animasyonlarını da kapatabilirsiniz.

LG G4 Ghost Screen

G4 serilerinin bazılarında görülen Ghost Screen kesinlikle servislik bir durumdur ve servislere bu konuda değişim talimatını LG vermiştir. Ghost Screen’nin tespiti çok kolaydır. Telefon ana ekranda belli bir süre açık kaldığı zaman bildirim çubuğunu aşağı çektiğinizde flu bir şekilde saat, şebeke durumu, pil durumu görülür. Aynı durum telefonu kapalı şekilde şarja bağlandığı anda da görülür. Bu flu görünüm zamanla ekrana pembe bir şekilde yayılır, genelde de bir süre sora telefon açılmaz. Aşağıda resimlerde Ghost Screen sorunu görülmektedir.

Aşırı Isınma Sorunu

Akıllı telefon alacak kişilerin araştırma aşamasında sorduğu ilk sorulardan birisi marka ne olursa olsun, Bu Telefon Fazla Isınıyor Mu? sorusudur. Çünkü son zamanlarda artık belleğimize kazınmıştır. Akıllı telefonların tamamı ısınabilir, içinde hiçbir soğutma sistemi olmayan evimizde iş yerimiz de kullandığımız bilgisayar işlemcilerinden bile hızlı; yüksek kapasiteli bu işlemciler haliyle bir ısı üretir. Bu yine kullanıcısının yaptığı işleme bağlıdır. Aşağıda bunun için normal kullanma yöntemleri açıklanmıştır.

Cihazınız şarj olurken işlem yapmayın, şarj durumunda zaten batarya doğal olarak ısınır, bu sırada işlemciye de yüklenirseniz cihazınız aşırı ısınacaktır. Geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.

Arka planda çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi’nden sonlandırın.

Gerekmediği zaman çoklu işlev özelliğini kullanmayın.

Aynı anda çift işlem yapmayın, örneğin oyun oynarken başka bir cihazdan müzik dinlemeyi deneyin.

Sürekli çalışan cihazlarda en düşük ihtimalle bile elektrik akımından dolayı bir ısınma görülür, telefonunuzu en az ayda bir kez 5 dakikalığına kapatın.

Dokunmatik Sorunu

G4’lerin yine bir serisini etkileyen bu sorun genelde kilit ekranından kiliti açmak için çift dokunuşun (Knock_on) tepki vermemesi sorunudur. Son zamanlarda yeni serilerin çıkması sebebiyle bu sorun görülmemektedir. Telefonunuzda böyle bir sorun varsa servis ile irtibata geçin.

Wi-fi Bağlantı Sorunları

Son gelen 6.0 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılarda görülen wi-fi sorunu ve çözüm olabilecek açıklamalar aşağıdadır.

Modeminizi ve telefonunuzu yeniden başlatın.

Güç tasarrufunu kapatın.

Wi-Fi ayarlarına girerek bağlandığınız modemi ‘’Unut’’ komutuna basın. Tekrar şifre girerek Wi-Fi bağlantınızı yeniden yapın.

Ayarlar – Uygulamalar – Uygulama Yöneticisi – Hepsi sekmelerine tıklayarak Wi-Fi uygulamasını bulun. Wi-Fi komutuna girip ‘’Veriyi Sil’’ komutundan sonra ‘’Önbelleği Temizle’’ seçeneğini tıklayın.

Bluetooth Sorunları

Bluetooth Teknolojisi her ne kadar eski bir yöntem olsa da uygulama hala dosya transferinde bir numarada yer alır. LG G4 cihazında bulunan bluetooth ile ilgili bazı kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlara çözümlerimiz aşağıdaki gibidir.

Cihazınızı kapatarak 5 dakika bekleyin. Yeniden açtığınızda bluetooth’a bağlanmayı deneyin.

Güç tasarrufunu kapatın.

Ayarlar – Uygulama Yöneticisi – Hepsi – Bluetooth Paylaşımı sekmelerine tıklayarak‘’Durdurmaya Zorla’’ seçeneğine basın. Ardından ‘’Veriyi Sil’’ diyerek telefonunuzu yeniden başlatın.

Sizlere G4 Sorunları ve çözümleri ile ilgili bu yazımızda şayet tüm bu işlemleri uyguladığınız halde sorunlarınız düzelmemişse en yakın teknik servisten garanti kapsamında onarım/değişim talebinde bulunmanız ya da fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.