LG G4‘ler de son zamanlarda bir ekran sonuru ortaya çıkmaya başladı. İnternete bir LG G4 kullanıcısı çektiği bir video ile Ghost Screen nedir? Tam olarak anlatmaya çalıştı. Bir LG G4 Kullanıcısı olan ve telefonunun ekranında tutarsızlık farkeden kullanıcı cihazını servise göndermesi ile olaylar dizisi başlamış oldu.

Şimdi Gelelim Gerçekten’de Ghost Screen LG G4’ler de varmıdır? Telefonun Ghost Screen olduğunu nasıl anlarız? 

lg g4 ghost screen

LG G4 akıllı telefonlarda Ghost Screen hatası olup olmadığını anlamak için ekran sıcak iken, yani uzun süreli kullanım sonunda ana ekranda Bildirim çubuğunu aşağı çekmeniz ve sağ üst köşede bulunan saat bölgesine bakmanız gerekiyor. Bildirim çubuğu silik çıkıyor ve ana ekrandaki saat ile bildirim çubuğunun altında ki saat faklı ile Ghost Screen olmuş oluyor.

Güncelleme 06.08.2016

Hayalet ekran diye tabir ettiğimiz olay tamemen donanımsaldır.! Daha önce bu yazımızda size yazılımsal olarak ifade etmiştik. Bu sorun  LG’nin kullandığı IPS tabanlı ekrandan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ghost Screen veya Brun Screen olarak da tarif edilen sorun ilk kez LG G4 ile orata çıktı. Daha sonra LG V10‘da görünen sorun LG G5 telefonunda da yaşanmaya başladı.

::LG G4 Genel Sorunları ve Çözüm Yolları.

Tüm serilerde Ghost Sreen olayı bulunmuyor, bazı cihazlarda karşılaşılabilir. Genel olarak ilk çıkan serilerde bu sorun görülmekte. Bu seriler 506 ile 512 serileri. Böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman cihazınızı en yakın teknik servise göndermelisiniz. LG Türkiye garantisi kapsamında ki cihazlarda değişim yapma imkanından yararana bilirsiniz. 24 ay yani 2 yıl garantili telefonlar için teknik servisler destek vermektedir. Bazı yorumlarda cihazın garantisi ilk 6 ayı geçtik’den sonra değişim ve para iadesi yapılmadığı şekilde yorumlar yazılıyor. Bu yorumlara itibar göstermeyin.

Cihazınız garanti süresi içinde kaç ay olursa olsun, garantili değişim veya para iadesi hakkınız bulunuyor. Değişime girmiş bir cihaz içinde para iadesi hakkınız bulunduğunu unutmayın.

# Ghost Screen Sorunu Çözümü!

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • LG Kullanıcısı

    Evet. 608 serisinde de Ghost Screen görülmüstür. 603 cihazımda da vardı 608 gönderdiler bunda da sonunda görüldü 2 haftalık telefon. Hafif soluk şekilde görüldü. Isınma yok telde aşırı ısınmada yok pilde normal neden böyle sorun olmuş olabilir?

  • Erkan Çolak

    Bu yazıyı okuduktan sonra G4 telefonumu kontrol ettim. Ghost Screen olayı bende de varmış. Daha sonra LG Müşteri Hizmetlerini aradım. Sorunu belirttim. Bana en yakın LG servisin adresini aldım fakat ondan sonraki açıklama bana sürpriz oldu. Müşteri Hizmetleri bana Ghost Screen olayının kullanıcı hatası olduğunu ve ücrete tabi olduğunu belirtti. Telefonda tartışmaya girmeden iyi günler deyip kapattım.
    Şimdi merak ettiğim Ghost Screen yaşamış olupta ücretsiz ekran değiştiren var mı ?

    • Osman

      Haha kardeşim seni kandırmışlar. Bende de Ghost Screen sorunu gözükmeye başladı direk servise yolladım. 20 güne sıfır cihazla değişim yaptılar. 608k serisi kullanıyorum fakat panel değiştiği için güneş altında ekran soluk duruyor eskisi kadar canlı durmuyor o sadece güneş altında belli oluyor. Bu da Ghost Screen sorunu olduğu icin paneli yenilediler..

  • volkan

    merhaba ben bugün ghost-screen sorunu sebebiyle Ankara LG servise başvurdum ve telefonumun garanti süresi başlayalı 8 ay olduğu için değişim talebime olumsuz yanıt vererek tamir edeceklerini söylediler. bende tamir istemediğimi ve bu 6 aylık süre yüzünden değişim yapmadıklarına dair bir belgeyi zorla aldım kendilerinden. bu belge ile THH ye başvurduğumda iade alabilirmiyim acaba. bu şekilde alan arkadaşlar varmı.

  • Emre göktepe

    Arkadaşlar lg g4 telefonumda ghost screen olayı var ve telefonum ithalatçı firma garantili lg türkiye değil ne yapmam lazım lütfen söyler misiniz

  • Halil

    Benim telefonumda LG G4 lg garantili.Telefonu alalı 1 yıl bile olmadı.Parasını almayı düşünüyorum nasıl alabilirim?

    • Halil

      Lütfen cevaplayın.

    • Ahmet Dizdar

      LG servisine verdiğiniz telefonun yasal garanti süreci geçtiği zaman THH’ye dilekçe ile para iadesinde başvurabilirsiniz. Bu, mahkeme ile sonuçlanmaktadır.

  • mehtap yılmaz

    merhaba ben lc 3 kullanıyorum benım ekranımda sole bi sorun var ekranımın yarısı once rengarenk oluyo hanı eskıden televizyonlar yayını bıtırınce rengarenk cızgı oluyodu onun gıbı oluyo sora o kısım kararıyor ve uzun sure gelmıyor bu sorunda bahsettiğiniz ghast screen sorunumu. fakat söle bi durum var watsap ta cok yazısma yaptıgımda ve telefon ısındıgında oluyor oldu daha cok. simdi yok ara ara oluyo servise getirdiğimde o esnada sorun yoksa kabul edermı acaba. neyapıyım bilemedim

  • murat

    iyi günler ben 7 ay önce g4 aldım telefonda yazılım hatası vardı rehberfelen görünmüyordu servise verdm yaptılar sonra şarj 6 dakideda %1 atyordu adoptörü deiştirdiler şimdide ghost secren sorununu gördüm yine servise verdim şimdi cihaz değişime gidermi 3 gün oldu serviste ben telefnu verirken değişim istyorum felan demedm telefnu açarken lg logosunda kalıyor dedm şarjı çok çabuk btiyor dedm bide ghost secren bide çok ısınıyor diye yazdırdım telefon değişime gidermi sizce bi yardmcı olurmusnuz

    • murat

      telefon 9 günden beri serviste değişimi onaylanmış bana g4 mü verirler 5 mi bi yardımcı olurmusun lg destek?

  • Emin

    Merhabalar benim telefonum da da Ghost screen denilen hata oldu ben bunu garantiye veriyim mi verdiğim zaman değişim istiyorum mu dememiz lazım değişmesi için ne yapmamız gerekiyor

  • murat

    Merhaba benim lg g4 telefonumda da ghost screen var ama ben bunun bir sorun oldugunu bilmiyordum ve yeni ogrendim telefonu alali 7 ay oldu servise verdim servis 6 ayı gectigi icin degisim yapamayiz dedi ekrani degistiririz dedi. Ama telefonun garanti sartlarinda 6. Maddesinde degisim hakkimin oldugu yaziyor. Ben ekrani degismis bir telefon alacak olsam zaten ikinci el bir telefon alirdim ekran degistikten sonra sifir telefon almanin ne anlami kaliyor. Bu telefonun garanti suresi 24 ay mi 6 ay mi. LG genel mudurlugu ariyorum resmen basindan saviyor sizi gun icerisinde yetkili birisi arayacak diyorlar 3 gundur arayan yok. Her gun cagri merkezini ariyorum bugun sizi arayacaklar kaydiniz var eger sikinti oldugunu dusunuyorsaniz tuketici hakem heyetine basvurun diye kustahca konusmalar yapiyorlar. Delirmemek elde degil bu sorun lg.nin sorunu ve hatasini kabul edip telefonu degistirmiyor. LG kadar anlayissiz kustah bir firma gormedim ben sorunumu anlatmaya calisiyorum musteri temsilcisi salak ya diyor bana durumu siz dusunun. Yarin mahkemeye verecegim parami geri alacagim Lgnin de bir daha adini bile anmam butun arkadaslarima da yaptiklari bu rezilligi anlatacagim. Bu site lgnin resmi bir sitesimi acaba? Burada 6 ay sobra degisim olmaz seklindeki yorumlara itibar gostermeyin diyor ama adamlar yapmiyor abi deli oldum.

    • Merhaba.
      LGDestek bir Türkiye kullananıcıları Fan sitesidir. Resmi site değildir.

      • murat

        kerim bey benm lg g4telefonumda gost screen sorunu vardı servise verdm 22 gün oldu değişime sunulup onaylandı ben ısrarla g5 istedim onaylamadılar g5 see onayladılar g5 se mi iyi g4 mü iyi hangisni öneriyorsnuz acil cvp verirseniz iyi olur g4 iyi derseniz talebimi iptal etme hakkım vardır

      • Kerim Onaylar

        Lg g5 se daha iyi tabiki

  • furkan

    Merhabalar benim problemim telefonda ilk basta ghost screen problemi vardi alali 1 yil 2ay oldu suanda bootloop problemi var bende telefonumun tamir edilmesini degil degisim talep ediyorum nasil bir yol izlemeliyim ?(suan telefon serviste )

    • furkan

      Telefonum lg g4 🙂

    • Merhaba,
      LG Türkiye garantili bir telefon kullanıyorsanız, %99 değişim olacaktır. Bu konuda servis ile iletişime geçerek daha sağlıklı bilgi alabilirsiniz.

      • furkan

        Lg turkiye garantili bir urune sahibim ben servisi arayip sormustum onlarda 6ayi gectigi icin anakart degisimi yapilir gonderilir dediler bende ondan biraz supheye dustum cunku internetteki yorumlara gore tamir edinlen cihaz tekrar arizalaniyormus siz ne dersiniz bu konu hakkinda

  • caner dirican

    merhaba arkadaşlar telefonumu sahte ekran mı zımbırtıysa ondan dolayı rahatsız oldum garatıye vercektım 16 ay garantısı var ha bugun ha yarın vereyım derken telefon bırden elımde ateş oldu ısıdı dedım yanacak galıba sonra kapandı sonra lg yazısı geldı ve bıdaha dda açılmadı telefon açılınca alev olacak sankı yanıyor telefon bugun goturdum verdım arkadaslar sızce değişim mi olur yoksa yapılır mı

    • Merhaba Caner Dirican
      Sahte ekran değil Hayalet Ekran olarak geçmektedir. Telefonun LG yazısında kalması da hayalet ekran gibi kronik sorundur. Cihazı alalı 6 ayı geçmediyse öncelik cihaz değişimi olur. 6 ayı geçtiyse parça değişimi, sağlanamazsa cihaz değişimine gidilir. Bu sorunlardan hiçbir şekilde ücret alınamaz

      • murat

        merhaba ahmet dizdar kargoya verilen cihaz g.antebe kaç günde gelir

  • Blocks

    Telefonum bugün garantiden geldi lg logosunda kalması ve ghost screen sorunundan dolayı göndermiştim ama ghost screen sorunu hala devam ediyor telefonumu tekrar göndermeli miyim sizce bu kez işe yarar mı?

    • Evet tekrar göndermenizde yarar var. Durumu net bir şekilde açıklayın ve hiç bir işlem yapilmadigini söyleyin.

      • Blocks

        Tamam çok teşekkür ederim.

    • İstanbul

      Bende lg g5 aynı sorun yaşıyorum

  • ismail hakkı

    Benim lg g4 de de hayalet ekran sıkıntısı var alalı 4 ay olmadı aynı zamanda da ekranın yanlarında da çiziklerde var telefon değişimi yaparlar mı .

    • Alalı 6 ay olmadığı için cihaz değişimi yapılmalıdır. Servise verirken cihaz değişimi talep ediniz.

  • Lg g4 kullanicisi

    Lg g4 telefonumda ghost screen sorunu ile karşılaştım bugün. Fakat sonrasında telefonumun ekranında iki ufak çizik oldu gözle görülüyor. Bunun için ne yapabilirim Telefonum garanti dışı mi kalır? Nasıl bir yol izlemeliyim?

    • LG Türkiye teknik servisi çizikleri görmezden gelip cihazın ekranını onaracaktır. Ghost Screen kronik bir sorundur ve hiçbir ücret talep edilmez

      • Lg g4 kullanicisi

        Peki bu kronik sorunu kabul etmiş durumda mi lg ? Yani bununla ilgili bir paylaşımları olmuş mu? Anakart değişiminde açıklamalarını görmüştüm de. Cevap için teşekkür ederim. Ama çizikler kafa karıştırıyor

    • Bootlop (yani logoda takılma) sorunu ile Ghost Screen sorunu kabul edildi.

      • Lg g4 kullanicisi

        Anladım teşekkür ederim. Peki bu sorun olunca para iadesi alabilir miyiz? İki sorunun da çıkması rahatsız edici bir durum da.
        Size de çok teşekkürler yardımcı olduğunuz için

      • Lg g4 kullanicisi

        Birde cizilmeler garanti dışı bırakıyor diyor cihazı bu ne kadar doğrudur?

      • 20 iş gününü geçerse servisi tüketici hakem heyetine şikayet edip mahkeme kararıyla para iadesi kolayca alabilirsiniz. Çizilmeleri bazı teknik servisler görmezden gelebiliyor ancak kullanıcıya dayalı bir sorun olduğu için kullanıcı hatası olarak geçer

  • Furkan

    merhaba bende lg g4 kullanıcısıyım telefonu alalı 1 ay oldu ghost screen sorunu yaşıyorum 10 dk üzeri kullanımda kırmızılıklar oluşuyor ekranda ,teknik servise yeni göndereceğim ilk gönderişimde değişim yaparlarmı acaba

    • 6 ay öncesi sorun oluşan cihazlar için cihaz değişimi yapılmak zorundadır. Bu zorunlulukla cihaz değişimi yapılır.

  • Mustafa Köksal

    Merhaba. V10’da aynı sorunu yaşıyorum. Özellikle gri renk olunca ghost screen daha belirgin oluyor. Telefonu kapatıp şarja taktığımda şarj ekranı açıldığında çok belirgin. Sizce ne yapmalıyım? Servise verdiğimde kalıcı ve hızlı bir çözüm bulabilir miyim?

    • Merhaba.
      LG Türkiye garantili bir cihaz kullanıyorsanız servise göndermenizi tavsiye ederim. Servis süreleri LG’nin biraz fazla sürüyor. Telefonunuzun Ghost Screen aldığınız ekranın fotoğraflarını çekip gönderirseniz. Bu konuları ilgi birimlere iletmeye çalışırız. mail i@lgdestek net adresine gönderebilirsiniz.

  • kullanici

    Kusura bakma ama yaziyi okurken bu ghost screen olayinin tamamen yazilimsal olarak belirtildigini gorunce tuylerim diken diken oldu gerisini okuyamadim. Bilgisiz insansiniz gercekten, sekil fotograf koyacagina gercekten okuyup bilgi sahibi olun ondan sonra yazin. Lg nin kullandigi IPS ekran ile alakali donanimsal problemdir bu.

  • ilker soyak

    Merhabalar;
    Daha önce aldığım bir lg marka telefonda yaşadığım problemlerden dolayı lg markasını tercih etmemeyi denedim. Fakat malesef lg g4 marka telefonun bende uyandırdığı hislere kapılarak bu telefonu aldım. Çok fazla ısınma sebebiyle 1 sene sonra bootlop(açılmama) sorunu oldu. Ana kart değişti. Şimdi ghost screen ve bildirimleri ustte bulunan bildirim çubuğunda görülmemesi ve bildirim sesinin çıkmaması sorunuyla karşı karşıyayım. Teknolojik olarak iyi sayılır bir bilgiye sahibim. Yaklaşık 2 gündür problemi düzeltmeye çalışmama rağmen olmuyor. Konuyu ulusal televizyon ve basına vermeye hazırlanıyorum. Gerekli girişimlerde bulunup bayram sonrası harekete geçecegim. Gerçekten canım çok sıkıldı ve bu konunun peşini bırakmayacağım. En azından konuyla ilgili mağdur vatandaşlara bazı konularda emsal teşkil eder iyi sonuçlar çıkabilir.
    Saygılarımla

    • ercan boz

      ilker soyak sıze katılıyorum cihaz 6 ay geçmeden aynı sorunları bende yasadım özellikle ısınma ve ekran problemi işim gereği mesai saatleri içinde dışarı çıkamıyorum cihaz tamamen fiyasko 2000 tl verip cöp kullanıyoruz resmen gerekli yerlere bildirimler yaptıktan sonra bizi bilgilendirirmisiniz

      • ilker soyak

        Gelişmelerden haberdar etmeye çalışırım. Teşekkürler

    • Öncelikle merhaba,
      LG G4’ün 505K serisinde görülen boot sorunu dolayısıyla ısınmanın fazla olması normal ayrıca 5xx serilerinde ghost screen sorunu görülmesi de ısınmadan kaynaklı bu fabrikasyon çıkışlı bir hatadır ancak servis bunu ücretsiz karşılamaktadır.Bildirim sesinin çıkmaması sizin cihazı rahatsız etmeyin moduna aldığınız için olabilir eğer öyle değilse cihaza hard reset atın yine olmazsa makalelerimiz arasında bulunan stock rom yükleme rehberlerine bakarak g4’e yeni yazılım yükleyin

    • Lg g4 kullanicisi

      İyi günler ilker bey bu konu ile ilgili çalışmanız ne durumda? Bilgilendirirseniz çok seviniriz

  • Taner

    Ya bugun bi ghost secren bende de oldu napicaz cihaz daha 7 aylik garantiside var kliksa dan almistim acaba degistirirlermi

  • Osman

    Bende sorun yok o kadar test yaptım telefona yeni model kullanıyorum. Isınmada yok. Telefon hızlı tavsiyemdir.

    • Hüseyin

      505 ve 506 ların neredeyse hepsinde var diğerlerinde yok

      • Osman

        815 lerde yok çoğunda heleki yeni modellerde.

    • Anıl

      benim H815TR bende de o sorun var. teli iade degisim dusuncem var eger mumkunse para iadesi guzel olur. ama faturali hat uzerinde aldim teli malesef.

  • Ayhan ferad

    bu arada bu sorun sadece G4 te olan bir sorun değil gözlemlerim sonucu G3, V10 ve en son çıkan G5 te ise çok daha ciddi boyuttadır. Bu hayalet ekran sorunu G2 ve Optimus G pro gibi cihazlarda yoktur. Ama eski bir LG kullanıcısı olarak bunu okuyacaklara LG almayın yada imkanınız varsa değiştirin derim. Ayrıca G4 te boot loop adlı bir kronik sorun daha var çok daha ciddi. özetle telefonun kendi kendine kapanım lg logosunda kalıp açılmamasıdır. Hep söylerim LG androidi en iyi kullanan cihaz ancak LG pişmanlıktır.

  • Erdem Kargın

    Kerim bey Merhaba. Ben lg g4 telefonumu türkiyeden ama yurtdışı kayıtlı aldım. Telefonumda ghost screen son 1 haftadır oluşmakta fakat asıl sıkıntım son bir kaç günde telefonumun şarjında oluşmaya başladı. Telefonu sabah şarjdan çıkardığımda (saat 8 de şarjdan çıkardım) saat 11 şuan ve 10% şarjım var. Ayrıca eskiden şarj olurken çok ısınmazdı fakat şuan ciddi bir ısınma söz konusu. Yardımlarınızı rica ediyorum. Perpa yetkili servisi bu telefonu hiçbir şekilde yapamayacağını biildirdi sorunumu nasıl çözebilirim.

    Erdem

    • Perpa garantili bir cihaz mi kullaniyorsunuz?

      Ilk önce telefona bir hard reset atiniz. Bir hafta kullanin çözüm olmazsa aşagıdaki islemleri yapiniz.
      Anlattiklariniza göre anakart arizası söz konusu. Parca degisimi yapilmasi lazim.
      Internetten hasarli ama anakarti saglam cihazlara bakiniz. Anakarti degistiginde sorun duzelecektir.
      Parça değişimi hakkinda bizden yardim almak isterseniz. i@lgdestek.net adresine mail atiniz.

      • Erdem Kargın

        Hemen uyguluyorum eğer bi değişiklik olmaz ise verdiğiniz emailden ulaşmaya çalışıcam teşekkür ederim.

  • Ayhan seyfi ferad

    ki ayrıca kişisel tavsiyem lg telefonunuz varsa sakın ama sakın vintek servise götürüp bırakmayın. yaptığı işten bi haber çalışan insanlarla dolup taşmış bir yer ki müşteri ve kullanıcı olarak daha fazla bilgi ve tecrübeye sahibim. tavsiye perpa servise götürmeniz en azından olumlu-olumsuz sonuç aldığınızda karşınızda ki insanın bilgili olduğu anlaşılıyor.

  • Ayhan seyfi ferad

    bu sondaki yazılan ‘para iadesi alabilirsiniz’ asılsızdır. ben tam 2 ay boyunca bunlarla uğraştım cihazım 2 defa değişim aldı ki o da tüketici heyeti değilde doğrudan dava açacağımı söylediğim için. bire bir aktarıyorum servis çalışanı ile konuşmamı.
    cihazım değişim aldımı?
    -aldı beyefendi.
    ben o zaman para iadesi hakkımı talep ediyorum ki ALO 175 ten böyle bir hakkım olduğu söylendi.
    -malesef beyefendi 6 ayı geçtiği için para iadesi yapılmıyor sadece değişim onayı aldınız.

    diyorlar. değişim de istisnai durumlarda veriyorlar hakkınızı sonuna kadar savunmazsınız oda zor.
    ben birebir yaşadım çalışan diyorki yazılım atar veririm. vintek servisi diyor bunu. yeni cihaz geldiğinde dedim cihazı almicam değişim aldığına dair raporu verin dediler ki cihazı teslim almadan raporu veremeyiz neyse aldım kutuyu açmadım. tüketici hakem heyetine gittim dediler ki cihazı teslim aldığın için bütün haklarını bırakmış oldun ki ayrıca heyete başvurduğum zaman cihazı kullanabilirmiyim diye sorduğumda tabi kullanabilirsin dediler. sonradan avukatla görüştüğümde öğrendim ki yalanmış.
    sonra çağrı merkezini aradım tekrar sordum denemek için evet kullan dediler hemen ardında konuşmaya bende bu konuşmayı kayıt altına alıyorum diyerekten başladım konuşmaya öyle sordum hayır beyefendi sakın kutuyu açmayın heyete gidecekseniz diyor. buna bir açıklama getirsin LG Türkiye. bende 2. değişim alan cihazı aldım kutusu açılmamış satın aldığım mağazaya gittim sağolsunlar iade almıyoruz ama bunun yerine istediğin başka bir model alabilirsin dediler bende şu lg illetinden kurtuldum. almayın aldırmayın

    • Siz hata yapmişsınız. Değişim kararı çıktığında Tüketici Mahkeme heyetine başvurmaniz gerekiyordu. Sizi yalnış yönlendirmişler. 18 aylık cihazlar için bile ücret iadesi alinır.2 yıl garantili sonuçta telefonlar. Mahkeme heyeti davasi 2 ay sürüyor. Bu süre içinde siz servisten cihazı almamanız gerekiyordu.

      • Ayhan ferad

        Ben hata yapmadim, lg tarafindan hata yapmaya zorlandim. Ki heyete gittigim zaman bile 6 aydan once sonuclanmasi imkansiz dediler. Heyetteki calisan telefonu almamam gerektigini soyledi lg calisani tam tersini. Bence bir tek degisim konusunda haklisiniz geri kalan konularda alinmayin ama ya eksik biliyorsunuz yada yanlis biliyorsunuz 2 ay boyunca ugrastim keza bir cok tanidigim ve internette gordugum muazzam sayida insan var bunu yasayan. Lg harika bir marka androidi en iyi kullanan marka lakin vermesi gerek destegi tam vermiyor ciddi anlamda yanlis bilgi verip vaziyetten siyrilma cabasindalar.

      • çağrı gün

        kerim bey ben cihazı alalı 9 ay oldu hayalet ekran dediğiniz zımbırtı devamlı oluyor hatta kimi zaman menüyü asagiya indirmesem bile bir önceki girdiğim sitenin ( instagram) menüsü gölgeliyor ekranı ve kendi sarj cıhazısarj etmiyor doluyor göstermekte ama oldugu gibi kalıyor asırı derecede ısınma sorunu oluyor özellikle oyun oynarken hatta yüksek ısı hatası verdiği bile oluyor bunun degişimi olurmu paramı geri alabilmem için ne yapmam gerekir teşekkurler

      • Osman

        Sizin eski seriler ilk telefonu alarak hata yapmışsın ben 1 sene sonra telefonu alıyorum. Yeni çıkan seri kullanıyorum böyle sorunum da bende yok abartacak şekilde ısınmıyor. Ben ısınmayı dert etmiyor şarjı uzun dayansın yeter. Bizim seride yok gülesim geldi sizlere zavallılar. Hem fazla para ver sorun yaşa. Bizim düşük fiyatla yeni serisini sorunsuz kullanıyorum.

  • Atalay Cankıran

    Ghost screen sorununun kronik olduğunu düşünüyorum.Lg g4 kullanicisiyim cihazim tam 5 aylık ve bu sorun bende de var. Cihazimi servise yolladım ana kartın degistirilcegini soylediler. Anakart ile bu sorun düzelecek mi muamma . Koskoca Lg firması bu sorunu yasayan yüzlerce insanı mağdur bırakıyor. Kelimelerin bittiği yerdeyim. Yazıklar olsun .

  • ayhan

  • Pingback: LG G4 Ghost Screen Testi | LGDestek.NET()

  • ayhan

    Arkadaşlar bu aralar acayip yoğunum ama mutlaka ekranın genelinde yanma kırmızı renk patlaması yada ghost screen ne derseniz bu sorunu burada paylaşacağım geç olacak kusura bakmayın.

  • ayhan

    yazılımsal olduğunu söylemişsiniz ama yazılım ile alakası yok tamamen ekran ile alakalı bir sorun neden derseniz bende G4 kullanıyorum benim ekranımın heryerinde yanmalar meydana geliyor sadece üst bar ile alakalı değil ekranda bir sorun var özellikle gri renkte çok belli oluyor gri arka plan olduğu zaman kırmızı renk biniyor üzerine ekranda kırmızı renk ile alakalı bir sorun var anladığım kadarı ile çünkü patlayan renk kırmızı bu sorunun nedeni (benim kendi fikrim) IPS Quantum ile alakalı olabilir çünkü bu ekran renkleri daha farklı bir şekilde veriyor ve ilk olarak g4 de kullanıldı uzun kullanım senaryoları bilinmediği için şu anda yeni yeni farkına varabiliyoruz ve gerçekten sıcaklıkdan çok fazla etkilenen bir ekran olduğunu söyleyebilirim kısacası bu ekran olmamış yapamamışlar ki G5 de Quantum olayından bahsedilmiyor.

    • Ekran görüntüsü yani ss ve telefonun fotografını çekip (başka telefon ile ekranı çekeceksiniz) bizi gönderirmisiniz. http://lgdestek.net/iletisim bu sayfadan gönderebilirsiniz.

      • ayhan

        Bununla alakalı video ve resim göndereceğim size 1-2 gün içinde

      • Ayhan

        Resmi nasıl atabilirim size iletişim kısmında resim yükleyebileceğim bir bölüm göremedim

      • Resim yukleme sitelerine yukleyip. Buraya link ekleyebilirsiniz.

      • ayhan

        http://i.hizliresim.com/0nP5kW.jpg

        http://i.hizliresim.com/1v9Arp.jpg

        Çektiğim telefon çok iyi çekemedi ama normalde çok daha fazla belirgin yan taraflardaki yanmalar üst tarafın fotoğrafını çekmedim o zaten konunun üst tarafında var

      • ayhan

  • bende de bu sorun var özellikle akşamları çok belli bunun yanında telefon inanılmaz ısınıyor ve şarjı hiç gitmiyor oyun oynamadığım halde. telefonu alalı 10 ay oldu lg servisi hatayı görmüyorlar görürsek 6 ayı geçtiği için ekranı değiştiririz diyor değişim asla vermeyiz diyorlar bu konuda ben nasıl bir yol izleyebilirim.

    • ayhan

      aynı şikayetten 3 kez servise ver 4. verişinde para iadesi iste eğer parayı al git 1 tane HTC 10 al kurtul. 😀

    • 6 ayi gecti diye bir durum yok. 18 aylik g3 icin degisim aldik. Baska bir servise gonderin. Hatta 23 aylik g2 icin de degidim aldik. Hatta g2 olmadigi icin g3 verdiler.

      • Tekno Yanardağ

        Kerim Onaylar Ben yazınızda bahsettiğiniz videoyu çeken g4 kullanıcısıyım. Bu olay yazılımsal değil donanımsaldır. Yazınızı düzeltmenizi rica ediyorum. Cihazıma yazılım atıldıktan sonrada ghost screen (burn in) sorunu devam etmiştir. Seriden seriye hiç bir fark olmamakla beraber tüm lg g4 ler bu sorunla karşılaşıcaktır. Tek çözüm para iadesi yada aldığınız yere telefonu iade edip başka bir cihaza geçiş yapmaktır.
        Bu videom https://www.youtube.com/watch?v=5pX17wrw9yg
        Buda donanım haberdeki konum http://forum.donanimhaber.com/m_114111685/tm.htm

      • Ayhan seyfi ferad

        değişim alınır onda sıkıntı yok iade alabilirsiniz yazıyor o külliyen yalan işte

 
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