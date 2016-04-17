LG G4‘ler de son zamanlarda bir ekran sonuru ortaya çıkmaya başladı. İnternete bir LG G4 kullanıcısı çektiği bir video ile Ghost Screen nedir? Tam olarak anlatmaya çalıştı. Bir LG G4 Kullanıcısı olan ve telefonunun ekranında tutarsızlık farkeden kullanıcı cihazını servise göndermesi ile olaylar dizisi başlamış oldu.

Şimdi Gelelim Gerçekten’de Ghost Screen LG G4’ler de varmıdır? Telefonun Ghost Screen olduğunu nasıl anlarız?

LG G4 akıllı telefonlarda Ghost Screen hatası olup olmadığını anlamak için ekran sıcak iken, yani uzun süreli kullanım sonunda ana ekranda Bildirim çubuğunu aşağı çekmeniz ve sağ üst köşede bulunan saat bölgesine bakmanız gerekiyor. Bildirim çubuğu silik çıkıyor ve ana ekrandaki saat ile bildirim çubuğunun altında ki saat faklı ile Ghost Screen olmuş oluyor.

Güncelleme 06.08.2016

Hayalet ekran diye tabir ettiğimiz olay tamemen donanımsaldır.! Daha önce bu yazımızda size yazılımsal olarak ifade etmiştik. Bu sorun LG’nin kullandığı IPS tabanlı ekrandan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ghost Screen veya Brun Screen olarak da tarif edilen sorun ilk kez LG G4 ile orata çıktı. Daha sonra LG V10‘da görünen sorun LG G5 telefonunda da yaşanmaya başladı.

Tüm serilerde Ghost Sreen olayı bulunmuyor, bazı cihazlarda karşılaşılabilir. Genel olarak ilk çıkan serilerde bu sorun görülmekte. Bu seriler 506 ile 512 serileri. Böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman cihazınızı en yakın teknik servise göndermelisiniz. LG Türkiye garantisi kapsamında ki cihazlarda değişim yapma imkanından yararana bilirsiniz. 24 ay yani 2 yıl garantili telefonlar için teknik servisler destek vermektedir. Bazı yorumlarda cihazın garantisi ilk 6 ayı geçtik’den sonra değişim ve para iadesi yapılmadığı şekilde yorumlar yazılıyor. Bu yorumlara itibar göstermeyin.

Cihazınız garanti süresi içinde kaç ay olursa olsun, garantili değişim veya para iadesi hakkınız bulunuyor. Değişime girmiş bir cihaz içinde para iadesi hakkınız bulunduğunu unutmayın.