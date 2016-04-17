LG G4‘ler de son zamanlarda bir ekran sonuru ortaya çıkmaya başladı. İnternete bir LG G4 kullanıcısı çektiği bir video ile Ghost Screen nedir? Tam olarak anlatmaya çalıştı. Bir LG G4 Kullanıcısı olan ve telefonunun ekranında tutarsızlık farkeden kullanıcı cihazını servise göndermesi ile olaylar dizisi başlamış oldu.

Şimdi Gelelim Gerçekten’de Ghost Screen LG G4’ler de varmıdır? Telefonun Ghost Screen olduğunu nasıl anlarız? 

lg g4 ghost screen

LG G4 akıllı telefonlarda Ghost Screen hatası olup olmadığını anlamak için ekran sıcak iken, yani uzun süreli kullanım sonunda ana ekranda Bildirim çubuğunu aşağı çekmeniz ve sağ üst köşede bulunan saat bölgesine bakmanız gerekiyor. Bildirim çubuğu silik çıkıyor ve ana ekrandaki saat ile bildirim çubuğunun altında ki saat faklı ile Ghost Screen olmuş oluyor.

Güncelleme 06.08.2016

Hayalet ekran diye tabir ettiğimiz olay tamemen donanımsaldır.! Daha önce bu yazımızda size yazılımsal olarak ifade etmiştik. Bu sorun  LG’nin kullandığı IPS tabanlı ekrandan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ghost Screen veya Brun Screen olarak da tarif edilen sorun ilk kez LG G4 ile orata çıktı. Daha sonra LG V10‘da görünen sorun LG G5 telefonunda da yaşanmaya başladı.

::LG G4 Genel Sorunları ve Çözüm Yolları.

Tüm serilerde Ghost Sreen olayı bulunmuyor, bazı cihazlarda karşılaşılabilir. Genel olarak ilk çıkan serilerde bu sorun görülmekte. Bu seriler 506 ile 512 serileri. Böyle bir durum ile karşılaştığınız zaman cihazınızı en yakın teknik servise göndermelisiniz. LG Türkiye garantisi kapsamında ki cihazlarda değişim yapma imkanından yararana bilirsiniz. 24 ay yani 2 yıl garantili telefonlar için teknik servisler destek vermektedir. Bazı yorumlarda cihazın garantisi ilk 6 ayı geçtik’den sonra değişim ve para iadesi yapılmadığı şekilde yorumlar yazılıyor. Bu yorumlara itibar göstermeyin.

Cihazınız garanti süresi içinde kaç ay olursa olsun, garantili değişim veya para iadesi hakkınız bulunuyor. Değişime girmiş bir cihaz içinde para iadesi hakkınız bulunduğunu unutmayın.

# Ghost Screen Sorunu Çözümü!

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  Older Comments
 
  • Büşra

    Telefonum lg stylus 2. Telefonun ekranı kendiliğinden yavaş yavaş soluyor. Bir süre sonra kendiliğinden yavaş yavaş normal haline geliyor. Kapatıp açıyım dedim. Kapanırken ekranda lg logosunun altında solukça klavye görünüyordu. Ekranda siyah bir şey açıkken, ekranın 4 kenarında da beyaz bir ışıltı oluyor. Bu hayalet ekran denen problem sanırım değil mi? Serviste düzeltilir mi acaba?

  • Halil

    Kardeşim başvururken hayalet ekranı için herhangi bir rapor aldınmı servisten bana vermedi sadece servise hayalet ekran sorunuyla girişi ve çıkışı belgeleyen bir rapor var.Daha başvurmadım ama THH deki memur bu belgeyle gelirsin dedi.Açıklamalı bir rapor gerekiyor mu acaba?

  • Süleyman Sadioğlu

    Merhaba LG G4 H815TR Cihazımın yaklalaşık 20-25 gün önce ana kartı yandı, ana kart yanmadan önce hayalet ekran sorunu vardı ve telefonu gönderirken bizzat not’a bu sorununda yazdım bir hafta içerisinde ana kart değişti (Yeni ana kart 611K serisi kasım ayınınmış sanırım) telefon geldi ve hayalet ekran sorunu çözülmemiş hatta sorun çoğalmış onuda bir köşeye bırakalım, telefon 6 (marshmallow) v20h sürümü ile geldi lolipop a kıyasla pil ömrü nerdeyse yarı yarıya kısa, ısınma oranı daha fazla ve birde sanki telefon biraz daha hantallaşmış.

    Dün telefona virüs bulaştı bende tuşlardan format attım telefona daha da bir değişti mobil veriyi açıyorum internete girebiliyorum fakat yukarda mobil veri simgesi gözükmüyor?
    -Sonuç olarak hayalet ekran sorununu servislerin bir çoğu kabul etmiyormuş bu sorunu yaşayan arkadaşlar nasıl bir yol izlediniz ?
    -Acaba tekrar servise yollasam lolipop atın desem atarlarmı ?
    -Birde Tüketici hakem heyetine başvurmayı düşünüyorum vetelefonun faturası üzerime değil bu sıkıntı yaratırmı ?

    • Servis lolipop sürümünde geri dönmenizde yardımcı olur.
      Ghost Screen sorununu servise bildiriniz detay vereceklerdir.
      Fatura adınıza olmadığı için THH başvurusu yapamazsınız.

    • Halil

      Benim g4 te de hayalet ekran var 3 gün önce servise götürdüm anlattım işte hatta daha öncede gittim o zaman ellerinde ekran yoktu sonra gel değişiriz dediler. Şimdi gittiğimde bu artık sorun değil dedi adam biz alıp teste sokacaz dedi, nasıl test dedim, video filan izleyip ısındıracaz 15-30 dkya düzelirse ekran sıkıntı yokmuş istersen sen evde dene öyle getir dedi, bende 15 dkya düzeldiğini hiç görmedim al test et dedim, dün mesaj gelmiş gittim yapılmadan iade edildi. Adama 30 dk oyun oynayınca ekran savaş alanı oluyor dedim, adam soğutacaksın diyor telefonu, artık vantilatörle dolaşırız bizde 🙂 Artık tek yol THH kaldı, oraya başvururuz artık.

  • İsmail Sertaç Çakici

    Arkadaslar bu lg g4 ekrani soluk gibi bide kamerasi bulanik bu sorun sizde de varmi

  • Servis ile irtibata geçiniz.

  • ahmetcanbaydar

    merhaba arkadaşlar.. 7 ay önce lg g4 aldım,……alacaktım almadım. ghostscreen bootloop sorunu falan yaşamıyorum. cihazdan çok memnunum.. raflarda çok tatlı duruyor. teşekkürleeeer iyi günleeer.

  • padsoner

    Ben cigazi temmuz 2015 te almistim.2016 nisanda anakart arizasi yapti garantiye gitti 45 gunde degisti..bilseydim para iadesi alabilcegimi alirdim.. Suan ghost screen yapiyo degisende oldugu gibi.ama degisimde faturayi kaybettigimiz icin asli gibidir belgesini yolladik sozde geri gelcekti belge ama kac ay oldu hala vermiyolar kac kere aradik hala ses seda yok.o belge olmadan garantiyede veremiyorum.. Lg almayin arkadas..bu kadar sorunlu ve ilgisiz firmaya bulasmayin..magdur kaliesiniz hep.

  • Erkan Yesilkan

    LG pişmanlıktır, dükkanının bile önünden geçilmez.

  • Tayfun

    Merhaba 2 senedir lg g3 kullanıcısıyım ve 2 senedir telefonumdan ısınma sorunu harici memnundum fakat telefonum temmuz ayında anakartı bozuldu ve servise gitti üzerinden 5 ay geçmiş bulunmakta. bu sefer de sorunum ekranın açılıp kapanması ghost screen oluşması bunun üzerine arka kilit açma tuşuna bastırıp bu problemi geçici olarak çözüyordum fakat bugun ile birlikte ekran hiç açılmamaya başladı. lg g4 de aynı problem yaşanıyormuş. alacak olan varsa lgden uzak dursun

  • Aziz Furkan

    Bende de hayalet ekran sorunu vardı serviste ekran değişimi yapılmış gidip alacağım. Umarım sorun ortadan kalkmıştır yoksa tekrar servise vermeyi düşünüyorum. Daha sonra da tüketici hakem heyetine başvuracağım sonuçta ayıplı bir telefon yani bu.

  • Batuhan

    Selamın aleyküm bende telefonumu hayalet ekranı yüzünden garantiye yolladım g4 model telefonumun ön panelini değiştirip geri yollamışlar sorun devam edermi bilgisi olan varsa yazarmı lütfen 1 ay garantisi kaldı telefonun yoksa tekrar yolluyum

  • Akın

    Merhaba g4 kullanıyorum ve hayalet ekran sorunu yaşıyorum. Telefonumu servise göndermek istiyorum ama ufak sorunum var telefonumun arka kamara koruyucusu yere düşürdüğümden dolayı kırıldı dışarıda müdehale edip mi göndereyim yoksa bu şekilde mi göndereyim?

  • Mert

    Merhabalar yaklaşık 7 ay önce izmir karşıyaka çarşıdan avea bayisinden telefon faturama ek lg v10 ve lg g4 aldım. Ama lg v10 hayalet ekran olmaya başladı .
    2 sorum olucak telefonu aldığım yeremi götürmem gerekir ve servise gidersede yenisiyle veya lg v20 nın gelmesini beklersem onunla değişim yaparlarmı?

  • Mustafa

    Tam bilgi sahibi değilim. Fakat ekran resmi aldığızda ekranda gözünüzle ne görüyorsanız fotoğrafta da o var. Yani bu muhabbeti çıkaran kişi hangi amaçla çıkardı anlamış değilim. Bu işte bir iş var. Gerçekmi yoksa olması gerektiği gibi mi?

  • Lg g4 kullanicisi

    Lg g4 kullanicisiyim ve telefonu alali 1 ay 10 gun oluyor ve ghost screen sorunu yasiyorum. İyi bir telefon ama bu sorunu öğrendikten sonra telefondan iyice sogudum size onerim bu telefonu almadan önce bi düşünün

  • muhammet

    bende g4 kullanıcısıydım bootlop ve hayalet ekran sorunundan teknik serviste şu an cihaz. hiç bir şekilde müdahale istemedim birebir degisim talep ettim. tamamem kronik bir sorundur lg ayıplı ürününü örtmeye çalışıyor. bana göre sebeplerinden bir tanesi android 5 yüklü iken cihazda ekran parlaklıgını cihaz ısındıgı zaman otamatik olarak kısılıyordu. buda cihaza zarar vermiyordu 6 güncellemesi geldigi zaman bu özellik kaldırıldı ve aşırı ısınmalar sonucu ekran pixellerinde yanmalar oluştu bootlop sorunu tanıdıgım bir teknik servisçi arkadaşın dedigine göre cihaz aşırı ısındıgı için anakart üzerindeki işlemci lehimlerinde temazsızlık söz konusuymuş.bekliyerek görücez.

    • Muhammet

      Telefonu bu gün teslim aldım sadece anakart degişmiş
      Ekran aynı hayalet ekran sorunu devam ediyor servisi aradıgımda ekranında degiştigini söylemişlerdi insanlara yalan söyleyip günlerce bekletiyorlar şarj yuvasında temazsızlık oluşmuş sanırım yeni anakarttan. Lg firması tam bir rezalet kesinlikle almayın maddi ve manevi zarara ugrarsınız.

  • Akif

    Hocam Lg v10 cihazını 2. el aldım. 19 ay garantisi var. Cihazda ghost screen sorunun olduğunu fark ettim.
    Teknik servise götürdüm. Yetkiliye sorunu gösterdim. Sorunu kabul ediyor ama Garanti kapsamına girmediğini ve cihazı bu şekilde kullanmamı söylüyor. LCD test yaptık ikinci ekranın sol üst köşesi ışık sızdırıyordu. Cihazı ışık sızdırma sebebiyle garantiye ancak yollayabildim. Cihaz garantideyken ghost screen sorununu çözmelerini nasıl sağlayabilirim.

    • ilker öztürk

      YALAN SÖYLÜYOR.

      Sorun garanti kapsamındadır. Ekranda olmaması gereken bir görüntünün bulunması cihazı ayıplı mal kapsamına sokar.

      Bu servis yetkilisine bu durumu videoya çekip sor bakalım. Aynı şeyleri söyleme cesareti var ise söylesin. Bu arada bu video ile sanayi bakanlığına ve Tüketici hekem heyetine başvuracağını da söylemeyi unutma videonun başında. Video da kıstır neden bu telefonu servise almıyorsunuz diye.

      Arkadaş göz göre göre. RESMEN yalan söylüyorlar ya. Cihazdaki donanımsal ya da yazılımsal tüm sorunlar garanti kapsamındadır arkadaşım. Eğer telefonda darbe falan izi yoksa düşürüp bile bozmuş olsan haklı sensin.

      • Akif

        Öztürk bey yanıtınız için teşekkür ederim, cihaz şuan garantide, lg web sayfasında mail yoluyla durumu aynı şekilde ilettim.
        (Öncelikle iyi günler diliyorum.
        BAYER ELEKTRONİK LG SERVİS MERKEZİ  
        Adres: Şairnabi mah. Abuzeroğulları Apt.8/c, Recep Tayyip Erdoğan Blv., 63300 Şanlıurfa Merkez/Şanlıurfa Province
        Yukarıda bilgileri yazan servis LG H960TR telefonumdaki hayalet ekran (ghost screen) sorununun garanti kapsamına girmediğini söyledi.
        Ghost screen sorunu hakkında bilginiz yoksa https://www.lgdestek.net/lg-g4-ghost-screen-ekran-sorunu-nedir-22908.html linkinde ayrıntılı anlatılmıştır. Yetkili kişi sorunu gözüyle gördüğü halde telefonu bu şekilde kullanmamı tavsiye ediyor . Tüketici haklarına saygısı yok.
        Cihazı ekranın ışık sızdırması sebebiyle ancak teslim edebildim.
        Cihazın ghost screen sorununda çözülmesini istiyorum.
        Bu konuda bana yardımcı olmanızı umuyorum.)
        Değerli Müsterimiz,
        Belirtmiş olduğunuz talebiniz servis sorumlularına iletilmiştir.
        Bilgilerinize sunariz.
        Saygilarimizla.
        Bu şekilde bir yanıt verdiler.
        Sizce sorunla ilgilenirler mi ?

      • Akif

        Dün servis aradı gittim cihazı aldım ekranı değişmişler ghost screen sorunuda yok ama hala ışık sızdırıyor 😀

  • mustafa

    benim g4 cihazımda da ghost screen problemi var servise gönderdim bu bir sorun degidir ekranın özelligi dediler sizce ne yapmalıyım

    • ilker öztürk

      Note 7 nin patlaması da öyle o zaman diye ilet kendilerine.

      Arkadaşım telefon görüşmelerini ses kaydına. Yüz yüze görüşmeleri de video kaydına al. Ve bu kayıtların başında ses kaydı ve video kaydı aldığını. Bir anlaşmazlık durumunda bu videoları sanayi bakanlığına yapacağın usulsüzlük şikayetlerinde ve THH ye yapacağın tüketici kanuna aykırı işlem şikayetlerinde delil olarak kullanacağını belirt.

      Resmen yalan söylüyorlar. Elinde delil olması riskine rağmen pişkin pişkin YALAN söyleyebiliyorlar mı bakalım.

    • TC Halit Soysal

      Lg g5 3 aylık cihazımda aynı sorun var. Lcd ekranlarda bu problem var diye kabul ediyorlar. Ama arıza olarak kabullenmiyor ve telefon ısındığında oluştuğunda soğuyunca geçer o yüzden işlem yapamayız diyorlar. Ben yasal yollardan çözücem artık. 2800 tl yi çöp edecek halimiz yok

  • Ramazaan

    Bir soru da ben sorayım cevaplarsanız sevinirim. Telefonum logo da kalıyordu garantiye verdim. Sorunun ne olduğunu sorduğunda hem logoda kalıyor hem de ghost screen şeklinde forma yazdırdım. Cihazın anakartı değişti ghost screen sorunu daha da arttı. Şimdi tekrar garantiye versem bu sorunu nasıl çözecekler sizce ? Ne yapmalıyım ? Yardımcı olur musunuz

  • Bahadır

    peki lg g4 hangi serisinde bu sorunla karşılaşmayız

  • Fatih KIRCI

    Benimde telefonumda bootloop meydana geldi açılsa lg logosunda kalıyor yada hiç açılmıyor türktelekomdan faturaya yansıtmalı almıştım verdim aldığım yere servise göndermeleri için 1 ayı bulur mu dedim tr olduğu için çoğunlukla değişim yapılıyor dediler bayi yetkilisi hayırlısı artık 1 ekimde verdim telefonu g4 sonuç belli olunca yazarım burda

  • Burak KARSLI

    Telefonu bootloop ve ghost screen den servise verdim anakart değişti ancak ekranın üzerinde alakasız bir darbe yüzünden ghost screen i garanti dışına çıkarıyorlar hakem heyetine gitsem donanımsal sorun olduğu ortaya çıkar mi

  • ibrahim çiçekci

    merhaba arkadaşlar. G4 telefonumda ghostscreen sorunu gördüğümde hiç tereddüt etmeden 15 ağustos tarihinde servise verdim sonra servisin takip panelinde ekran değişimi yazıyordu. 09 eylül tarihinde değişime döndü nedense 🙂 23 eylül tarihinde de g5 608 serili telefonum elime ulaştı. ( telefonu servise verirken şart aleti ve kulaklığı vermediğim için 150 tl gibi bir ücret istediler çünkü g5in şarj soketi farklı )

    • mustafa

      hangi ildeki servise yoladın telefonunu

    • ilker öztürk

      Telefonu kaç TL ye almıştın.

 Older Comments
 