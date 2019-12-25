LG G4 Google Kamera (GCam) Yükleme

By
Ahmet Dizdar
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Modüler akıllı telefon tasarımıyla piyasada dikkat çeken LG G4 modeli için GCam uygulaması hazırlandı. Yeni hazırlanan uygulama, Google firmasının Nexus 6P akıllı telefonu üzerinden çekilerek yapıldı. LG G4 Google Kamera uygulaması APK formatında sunuluyor.

LG G4 Google Kamera (GCam)

LG G4 için hazırlanan kamera uygulamasıyla birlikte kullanıcılar, fotoğraf kalitesi olarak RAW çekim yapabilecek ve 60 fps video çekimi de gerçekleştirebilecek. Kullanıcıların hepsi hiçbir şekilde root veya bootloader kilidi gerektirmeden verilecek olan link üzerinden indirip kullanabilecek.

Program içerisinde kamerada erişim olarak geniş kamera özelliğinin çalışmadığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra verilecek olan linkteki uygulamanın sadece Snapdragon 820 işlemcili akıllı telefonlarda çalıştığı söyleniyor.

Uygulamayla ilgili olarak hiçbir şekilde deneyimimiz bulunmadığı için daha fazla ayrıntı aktaramıyoruz. Aşağıda verilecek olan link üzerinden indirip kuran takipçilerimiz, bizler ve diğer takipçilerimiz için yorumlarda bilgilerini aktarabilirler. Gördüğünüz avantaj ve dezavantajlarınızı belirterek LG G4 modeli için yapılmış olan yeni sürümün bulunması için aramalar hızlandırılabilir.

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Özellikler:

  • HDR+
  • 60fps video
  • Slow motion
  • Portre Modu

LG G4 GCam uygulamasını akıllı telefona indirip kurmak için buraya tıklayın. Yüklemeyi Android 6.0 Marshmallow ve Android 7.0 Nougat işletim sisteminde deneyenler yorum kısmında deneyimlerini belirtebilirsiniz.

LG G4 Özellikleri

  • 5.5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü ekran
  • Snapdragon 808 işlemci
  • 3 GB RAM
  • 32 GB dahili depolama
  • Modüler yapıda 3000 mAh batarya
  • 16 çözünürlüğünde arka kamera
  • 8 MP çözünürlüğünde selfie kamera
  • Android 7.0 Nougat işletim sistemi

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