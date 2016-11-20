LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G4 için hazırladığımız bu sayfada, güncel olarak yayımlanan LG G4 Stock Rom kdz indirebilirsiniz. LG G4 modeli için yayımlanan ve yayımlanacak olarak Nougat, Marshmallow ve Lolipop yazılımlarının yeni ve eski versiyonlarını Stock olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Genel olarak H815 – H815TR – H815P – H818N – H818T – H811 Modelleri için güncel Stock kdz yazılımlarını güncel olarak indirebilirsiniz.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

LG G4 Stock Rom Yükleme Programları

LG G4 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG G4 H815

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G4 H815TR

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G4 H815P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Lolipop

LG G4 H818P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG G4 H818N

Android 5.1 Lolipop