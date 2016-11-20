LG G4 için hazırladığımız bu sayfada, güncel olarak yayımlanan LG G4 Stock Rom kdz indirebilirsiniz. LG G4 modeli için yayımlanan ve yayımlanacak olarak Nougat, Marshmallow ve Lolipop yazılımlarının yeni ve eski versiyonlarını Stock olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Genel olarak H815 – H815TR – H815P – H818N – H818T – H811 Modelleri için güncel Stock kdz yazılımlarını güncel olarak indirebilirsiniz.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG G4 Stock Rom Yükleme Programları
- LG Up
- LG Flash Tool
- LG USB Sürücüleri
- LG USB Sürücüleri (verizon modeli için)
LG G4 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG G4 H815
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
LG G4 H815TR
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
- H815TR V20g
- H815TR V20h TR – ( özellikleri )
LG G4 H815P
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Lolipop
LG G4 H818P
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
LG G4 H818N
Android 5.1 Lolipop