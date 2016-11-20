LG G4 Güncel Stock Rom Kdz dosyaları
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G4 için hazırladığımız bu sayfada, güncel olarak yayımlanan LG G4 Stock Rom kdz indirebilirsiniz. LG G4 modeli için yayımlanan ve yayımlanacak olarak Nougat, Marshmallow ve Lolipop yazılımlarının yeni ve eski versiyonlarını Stock olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Genel olarak H815H815TRH815PH818NH818TH811 Modelleri için güncel Stock kdz yazılımlarını güncel olarak indirebilirsiniz.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

  LG G4 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G4 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G4 H815

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H815TR

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H815P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Lolipop

  LG G4 H818P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H818N

Android 5.1 Lolipop

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

  • fahri güngör

    sa elimde f500k yüklü g4 cihazıma h815 rom yükledim tek sıkıntısı şebeke çok zayıf tekrar f500k rom yüklemeye çalışıyorum yüklenmiyor hata veriyor lg up ve flash tool denedim olmuyor ne yapabilirim tek sorunum şebekem zayıf cevaplarsanız sevinirim

    • Yükleme sırasında nasıl bir hata alıyorsunuz.

  • mmtymn

    merhabalar.
    lg vs986 model cihazıma h815tr yazılımı atabilir miyim?

    • Maalesef sizin cihazınıza uymaz.

  • Aykut

    LG – H815 G4 32GB için v20g_eur_xxx yazılımını nerden bulup indirebilirim? Üstünde yüklü olan sürüm buydu.
    Telefonu 27.03.2017 tarihinde servise gönderdim. Anakart yanmış anakart değişimini yapıp 27.04.2017 tarihinde geri gönderdiler geldiğinde ses problemiyle karşılaştım. Ses karşı tarafa gitmiyor karşı tarafın sesi gelmiyor. Tek sorun buda değil üstünde v20g_eur_xxx yazılım yüklüydü garantide 5.1e düşürüp global.com diye bir yazılım yüklemişler ota üzerinden de güncelleme yapılamadı.
    Şuanda ota üzerinden güncellemeleri gerçekleştiremiyorum. Orjinal üzerindeki yazılımla ota üzerinden güncellemeleri alabiliyordum. Tekrar eski yazılıma dönersem ota üzerinden güncellemeleri almaya devam edebilirmiyim? v20g_eur_xxx şuanda yayınlanan en son güncel versiyonu bumu yoksa üstüne başka bir güncelleme daha geldimi?
    Şuanda telefonu aynı gün içerisinde 27.04.2017 tarihinde tekrardan garantiye gönderdim ve telefon şuan itibariyle 35 gündür serviste. Nasıl bir yol izleyebilirim. Delta garantisi

  • Mustafa Şahin

    h815tr için v10d indirdim ama kamera odaklama yapmıyor başka kamera uygulaması indiridm sonuç ynı nasıl düzelte bilirim

  • Mustafa Şahin

    h815tr cihazıma için android 5.1 dosyasını indirdim kurdum cihaza ama kamera odaklama yapmıyor başka kamera uygulamalarındada odaklama yapmıyor

  • Cihat Ünal

    İnternetten aldığım LG G4’ün garantisinin bitmesine yaklaşık 6 ay var ancak ithalatçı fırma ortalıktan kaybolduğu ve teknik servisle anlaşmsını iptal ettiğini için elimde kaldı. Telefon açılmıyor. Sürekli LG logosu geliyor bir süre duruyor tekrar kapanıyor tekrar açılıyor. Bu kısır döngü şeklinde devam ediyor. Kapatıp şarja takınca bir süre sonra tekrar açılıyor. Yine kısır döngü. Kısma ve power tuşuyla sadece reset bölümü açılıyor. İlkince ‘yes’ dedikten sonra ikincisine ‘yes’ dedikten sonra donuyor ve yine kısır döngü. Çözüm var mıdır?

  • Ersel Tahtalı

    h815tr V20i yazılımı siteye ne zaman eklenecek iso dosyası?

  • Abdurrahim ASLAN

    Telefonum h815 ama hangi dosyayı indireceğimi anlamadım h815 olan bütün dosyaları indirebilir miyim

    • Hangi Android sürümünü indirmek istiyorsanız, telefon modelinize göre ve Android sürümüne göre indiriniz.

  • TC Burak Çankaya

    Merhaba h815 model cihaza h815tr rom yukleyebiliyormuyuz.

    Bridge uzerinden guncelleme sonrasi telefon acilirken hata veriyor ve sarjim cok hizli bitiyor

  • selçuk liman

    Arkadaşlar cihazım garanti dönüşü 815L oldu hangi romu yüklemem gerekiyor acaba.Teşekkürler

    • H815TR veya H815 yükelebilirsiniz.

      • selçuk liman

        Teşekkür ederim.

  • mustafa ozkan Guven

    lg g4 h815 paralel ithalat telefonun ghost screen hatasından dolayı anakartı 815L olarak değişti. Ama imei adresim değişmedi. Kendisi güncelleme yapmadığı için lg bridge ile güncelleme yaptım. fakat açılışta Can’t find match cost for NT-code mcc/mnc[FFFFFF],subset[75] hatası vermeye başladı. program versiyonum v20e-OPT1-YT oldu. kernel sürümüm 3,10,84 oldu. başlangıçtaki bu hatayı nasıl düzeltirim.

  • Şemseddin TEKİN

    h815p modeline h818p romu yüklenebilir mi ?

    • Maalesef yuklenemez. Kendi model nuramaniza gore yuklemeniz lazim.

  • albayrak001

    slm alk. H815TR V20h TR sürümünü indirdim 2 defa yüklemeye çalıştım %9 dan sonra hata verip yüklemiyor…

  • Necdet

    https://uploads.disquscdn.com/images/13a2207060043dc8d0f1c2600a0f3cbdd4f977320cb4b481a7abb2d3021f71a7.jpg Merhaba arkadaşlar. Bendeki H815 cihazıma güncel rom atmaya karar verdim ve burdaki 20L romu denedim. Fakat inmedi hata var linkte. Araştırmalar sonucu 21 Kasımda çıkmış olan 20J romunu buldum. En son güvenlik güncelleştirmesi var 2016-11-01 http://tool.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW6EEB9852HAASCE91C3FU3/H81520j_00_1121.kdz buradan indirdim ve LGUP kurdum. Telefon gayet stabil çalışıyor.

    • Gökhan

      Kardeş on iki gün ki izlenimin neler paylaşır mısın?

      • Necdet

        Merhaba, gözle görülür ahım şahım bir şey olmadı. Sıkıntı da yok. Güvenlik güncelleştirmesi gibiymiş her halde. Son sürüm olarak çalışıyor işte. Tavsiye ederim.

  • zeki

    ilgilenen yok mu????!!!!!!

  • zeki

    yüklüyorum 9 da kalıp hata veriyor
    önceki sürümleri surunsuz yükleniyor…
    son kdz dosyaları hatalı olabilir mı?

    • Ahmet Erol

      ben kaç tane denediysem hepsi 9 da kaldı siz hangi sürümleri sorunsuz yüklediniz bi de cihaz modeli ne benim h815t, h815 kdz si yüklenir mi acaba?

      • Ahmet yıldırım

        program hatası ise bir adet dll dosyası var onu programın içine atıyorsunuz

      • AY Yıldız Maraşlı

        kardeş hangi dll dosyasını atıyorsun ?

      • Ahmet yıldırım

        https://yadi.sk/d/pXCmkZQb3HAFxT

        burada yükledim senin için lgup programının içine kopyala direk win7 x64 de yapıyorum ben kaç defa yaptım sorun çıkartmadı

  • Hasan Şalcıav

    Merhaba. G4 H818P için Android 6 H818p V20E vermişsiniz. Ben LG Bridge ile yüklediğim Android 6’nın sürümü V20h-DS2-SI. Bu versiyon ile sizin verdiğiniz versiyon arasında bir fark var mıdır? Teşekkürler.

  • Murat

    Merhaba H815 İçin 6.0 Sürümündeki V20G ve V20L arasındaki fark nedir ?

  • Cagatay

    Sa reis h 735 tr ye ait yazilim yokmu yoksa da bu yazilim ne ise yariyor

  • The25baba25

    n11 ceppaket den mi aldın sende hacım.

    • Yusuf TaN

      Hepsiburada sitesinden aldim.

  • Ömer Sapan

    Selamlar tekrar diger konuda yazmistim.benim telefon donanim bilgisine girince h815tr yaziyor. Yazilim olarak opt1 yaziyor.bahsettiginiz programla baktim.telefon kodu h815 gbr united kingdom yaziyor.suan bnm telefon turkiyedeki guncellemeyi alacak mi almayckmi cunku telefon guncel diyor.’ve eger ithalse radyo varmidir varsa Nasil kullanirim?simdiden tesekkurler

    • Yusuf TaN

      Ayarlar / genel /telefon hakkinda / guncellemeler/ uygulama guncelleme kisminda bakin radyo varsa indirebilir kullanabilirsiniz