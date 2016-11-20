LG G4 Güncel Stock Rom Kdz Yazılımı İndir

Yazar
Kerim Onaylar
-
94
LG G4 Güncel Stock Rom Kdz dosyaları

LG G4 için hazırladığımız bu sayfada, güncel olarak yayımlanan LG G4 Stock Rom kdz indirebilirsiniz. LG G4 modeli için yayımlanan ve yayımlanacak olarak Nougat, Marshmallow ve Lolipop yazılımlarının yeni ve eski versiyonlarını Stock olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Genel olarak H815H815TRH815PH818NH818TH811 Modelleri için güncel Stock kdz yazılımlarını güncel olarak indirebilirsiniz.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

  LG G4 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G4 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G4 H815

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H815TR

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H815P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Lolipop

  LG G4 H818P

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

  LG G4 H818N

Android 5.1 Lolipop

Paylaş
Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

94 YORUMLAR

  3. Merhaba,
    Lg g4 h810 ve h811 model iki adet telefonum var. Lg-firmware.com da h811vk ve h810pr var. Bunların farkı nedir ve telefonlarınla uyumlu mudur? Yardımcı olursanız sevinirim.

      • Peki bu şekilde farklı bir om atmanın bir yolu yok mu? Ben anakartımı söktüğümde üzerinde F500L yazdığını gördüm ama ne hikmetse sadece h815 ve türevleri romları yükleyebiliyorum. Belkide şebeke sorunumun kaynağı anakart da yazan model ile rom ların uyumsuzluğu.

      • Anakarta uygun şekilde rom atmak en uygunudur lakin bulunan IMEI numarası H815 veya H815’in türevlerinden bir modele aitse KDZ kabul etmeyebilir.

    • Verilen KDZ dosyalarının hepsi orijinal stock romdur. Telefonunuzun modeline uygun KDZ dosyasını indirip kurulum yaptıktan sonra garantiye hiçbir etkisi olmaz.

  8. Kerim bey yurtdışından aldığım h810 model telefonum amerika uyumlu olduğu için bazı zorunlar yaşıyorum… yazılımla h815tr ye dönüştürmem münkün mü…nasıl yaparım… yardımlarınız için teşekkürler.

    • Merhaba.
      Model numaranız h810 olduğu için h815TR model numarasına dönmesi için H815TR ana kart takılması lazım. Yazılım ile çözülecek bir durum değil maalesef.

      • teşekkürler…aslında türkçe dil desteği vs. herşey yerinde… sadece sim kart birçok yerde gidip geliyor… şebeke sorunu yaşıyorum… bu sorunun yazılımla çözülmesi mümkün müdür.

« Eski yorumlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here