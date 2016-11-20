LG G4 Güncel Stock Rom Kdz Yazılımı İndir

LG G4 için hazırladığımız bu sayfada, güncel olarak yayımlanan LG G4 Stock Rom kdz indirebilirsiniz. LG G4 modeli için yayımlanan ve yayımlanacak olarak Nougat, Marshmallow ve Lolipop yazılımlarının yeni ve eski versiyonlarını Stock olarak indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Genel olarak H815 – H815TR – H815P – H818N – H818T – H811 Modelleri için güncel Stock kdz yazılımlarını güncel olarak indirebilirsiniz.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz doyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG G4 Stock Rom Yükleme Programları
- LG Up
- LG Flash Tool
- LG USB Sürücüleri
- LG USB Sürücüleri (verizon modeli için)
LG G4 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG G4 H815
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
LG G4 H815TR
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
- H815TR V20g
- H815TR V20h TR – ( özellikleri )
LG G4 H815P
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Lolipop
LG G4 H818P
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
LG G4 H818N
Android 5.1 Lolipop
Lg g4 F500L yok ya yazarmisin
Android 7.0 Nougat KDZ dosyası mı arıyorsunuz?
LG G4 STYLUS H540 firmvare bulamadım
buradan uygun ülkenin KDZ dosyasını indirebilirsiniz.
https://lg-firmwares.com/lg-h540-firmwares/
Merhaba,
Lg g4 h810 ve h811 model iki adet telefonum var. Lg-firmware.com da h811vk ve h810pr var. Bunların farkı nedir ve telefonlarınla uyumlu mudur? Yardımcı olursanız sevinirim.
Bahsettiğiniz modeller belirli ülkelere aittir. H811 ve h810 modelleri LG G4 AT&T ve T-mobile modelleridir. Onlar da güncelleme alacak.
Modeller hakkında bilgim var. Ama lg up ile güncelleme yapma şansım var mı? Kdz bulabilir miyim?
KDZ bulabilirsiniz. Bu siteden araştırma yapınız;
https://lg-firmwares.com/
Sorumda zaten o sitede tam modeli bulamadığımı belirtmiştim. Bulduğum modellerin benimkiyle uyumlu olup olmadığını sormuştum. Sağolun yine de…
İngilizce bilginiz varsa bu sitede AT&T modeli için çeşitli bilgiler paylaşılmaktadır. Siteyi takip altına alabilirsiniz;
https://forum.xda-developers.com/att-g4
Tamam. Sağolun
Rica ederiz.
h735tr stock rom bulamıyorum yardımcı olabilirmisiniz
Buradan ulaşabilirsiniz.
https://lg-firmwares.com/lg-h735tr-firmwares/
teşekkürler..
Ben şebeke sorununu aşamadım halen. H81510p şeklinde bir rom var mı acaba piyasada ?
Benim g4 f400l Türkiye rom atabilir miyiz. Bazı klasörler hep Korece anlayamadım
F400L modeline H815TR KDZ yükleyemezsiniz. H815 modellere H815TR yüklenebilir veya H815TR modele H815 KDZ dosyaları yüklenebilir.
Peki bu şekilde farklı bir om atmanın bir yolu yok mu? Ben anakartımı söktüğümde üzerinde F500L yazdığını gördüm ama ne hikmetse sadece h815 ve türevleri romları yükleyebiliyorum. Belkide şebeke sorunumun kaynağı anakart da yazan model ile rom ların uyumsuzluğu.
Anakarta uygun şekilde rom atmak en uygunudur lakin bulunan IMEI numarası H815 veya H815’in türevlerinden bir modele aitse KDZ kabul etmeyebilir.
Peki hocam F400L hangi rom eklenir. Çoğu şey Korece ve imei gitmiş. Hangi rom ekleye bilirim ve nasıl imei atarım.
Bunu yüklemek garantiyi devre dışı bırakmaz değil mi??
Verilen KDZ dosyalarının hepsi orijinal stock romdur. Telefonunuzun modeline uygun KDZ dosyasını indirip kurulum yaptıktan sonra garantiye hiçbir etkisi olmaz.
Kerim bey yurtdışından aldığım h810 model telefonum amerika uyumlu olduğu için bazı zorunlar yaşıyorum… yazılımla h815tr ye dönüştürmem münkün mü…nasıl yaparım… yardımlarınız için teşekkürler.
Merhaba.
Model numaranız h810 olduğu için h815TR model numarasına dönmesi için H815TR ana kart takılması lazım. Yazılım ile çözülecek bir durum değil maalesef.
teşekkürler…aslında türkçe dil desteği vs. herşey yerinde… sadece sim kart birçok yerde gidip geliyor… şebeke sorunu yaşıyorum… bu sorunun yazılımla çözülmesi mümkün müdür.