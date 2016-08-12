Nisan 2015 yılında çıkan LG G4, ülkemizde 2200 TL gibi bir fiyatla satışa sunulmuştu. Deri ve plastik kapak modelleriyle kullanıcılarıyla buluşan LG G4 H815 EUR modeli en son Şubat 2016‘da V20d güncellemesi almıştı. 6 ay aradan sonra 12 Ağustos 2016 tarihinde EUR modellere V20g yazılım güncellemesi geldi.

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Bugün dağıtımı başlayan güncellemenin içeriğinde “kullanılabilirlik arttırılmış, uygulama optimizasyonları gerçekleştirilmiş ve güvenlik yaması 1 Temmuz 2016 yılına güncellenmiş” şekilde gözükmektedir. İyileştirme güncellemesi olarak geçen güncellemenin boyutu 440 MB ve V20g versiyonu adıyla geçmektedir.

LG G4 H815 EUR V20g Güncellemesi Geldi!

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LG G4 H815 EUR Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG G4 H815 EUR modeli kullanan kullanıcılar güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi bölümünden kontrol edip güncellemeyi yapabilir.

Aşağıdaki listeden hangi Avrupa ülkelerine güncellemenin dağıtıldığını görebilirsiniz.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Burak

    H815 eur a ne zaman voLTE guncellemesi gelicegi hakkinda bilgi varmı

  • Burak

    Merhaba benim telefonum LG G4 EUR telefonumda volte ozelligi yok sebebini bilmiyorum guncelleme sorguladigimda aon surumu kullaniyorsunuz diyor ne yapmaliyim

    • LG G4 modelinde henüz Volte özelliği bulunmuyor.

      • Burak

        Ne zaman gelecegi hakkinda bir bilgi varmi

  • Uğur

    Bana bu güncelleme geldi fakat görüntülü görüşme özelliği hala yok. Sizlerde var mı acaba.

  • Bu model root oluyor mu?

    • Ahmet Dizdar

      sadece H815TR modelleri olmuyor

  • msy

    güncelleme yapsam mı yapmasammı terettüd ettim lütfen bilgi

    • Ahmet Dizdar

      Güncellemenin asıl amacı güvenlik açıklarını kapatmaktır. Ek olarak iyileştirmeler de bulunmaktadır.

      • msy

        yani yapıyımmı

  • gamze

    Merhaba, Bende kronik LG G4 logoya takılıp kapanıp hiç açılmama sorunu vardı servise gönderdim yazılım güncellemesi yapıp tekrar gönderdiler. Telefonum şu anda v20d-Eur sorunsuz çalışıyor fakat yeni yazılım güncellemesi mevcut V20g-jul-20-2016 versiyonunu indirmem için uyarı geldi. Acaba yeni sürümü yüklersem yine aynı hatayla karşılasırmıyım servisi aradım yükleyin hata alırsınız ya da almazsınız diye bi cevap verdiler

  • hakan yılmaz

    merhaba,
    LG G4 kullanıcısıyım 2 gün kadar önce android güncellemesi yaptıktan sonra nasıl olduysa kamera çalışmamaya başladı. İlk önce arada bir açılıyordu artık komple gitti 🙂 önbellek temizledim defalarca, fabrika ayarlarıda geri döndürdüm format attım. Root harici başka denememi önereceğiniz bir nokta varmıdır, Kameraya tıklayınca “Kamera Hatası Kamera kullanılmıyor.” uyarısı çıkmakta.

    teşekkürler

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Kullandığınız LG G4 telefonunuzda stock kameradan başka kamera uygulaması varsa onları silin ve tekrar deneyin. Eğer çalışmazsa bir kamera uygulaması indirip onu açmayı deneyin. Eğer o da açılmazsa sorun donanımda ve servise gitmesi gerekir.

  • Yasin

    H815tr kullanıyorum ve volte özelliği kullanamıyorum

  • Güven

    V20g güncellemesinden önce şarj 2 saate dolarken, şimdi 3 saatte %65 i doldu.Sizlerde durum nedir. Güncelleme yapmadan önce telefonun %25 şarjı vardı. Güncellemeye başlamadan önce prize takın dedi bende taktım. Güncelleme yaptıktan sonra şarjın dolmasını bekledim. Kaç saate doldu o zaman dikkat etmedim. O günden sonra 3 gün o şarj bana yetti. Ama interneti arada sırada açtım. Oyun falan oynamadım. İnterneti açmasaydım 4 gün rahat giderdi 🙂 Sizlerde gözlemlerinizi yazarsanız güzel olur.

  • ahmet

    Benim versiyonum v20d-eur idi sonra ben v20i stock romunu kurdum ve tekrar v20d-eur versiyonuna geçtim güncelleme alırmıyım telefon orjinal ital

    • Ahmet Dizdar

      kurduğunuz eski v20d kdz dosyası cihazın kayıtlı olduğu ülkeye aitse cihaz garanti kapsamına girmiştir ve güncelleme alır.

  • Güven

    Bu sabah güncellemeyi kontrol ettim ve geldiğini gördüm. Şuan güncelleme yapıyorum (V20g)

    • Levent

      Guncelleme sonrasi sikinti var mi?

      • Güven

        Herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. V20g ile fotoğrafları düzenlemek için bir uygulama gelmiş. Bu uygulamayı çok beğendim. Mesela birini arıyorsunuz telefon kulağınızda olmadığında karşı taraf telefonu açarsa telefon titriyor. Bu özellik HTC de vardı bunda da olması hoşuma gitti. Son yazdığım özelliği güncelemeden sonra keşfettim güncelleme ile gelmiş olabilir.

  • rmzn

    Merhabalar cihazim lg g4 h855 V_20d EUR XXX cihazi 6.0 guncellemesi yaptigimda 6.0 marsma.. Ekran yuzu gelmedi eski goruntu eski surum ara yuzu var bu normal birseymi yoksa sadece benim cihazimdami boyle birde yeni guncelleme gelmedi bunun sebebi nedir

  • Murat

    Bana Hala Gelmedi Normalmi Sorunmu var anlamadim

    • Kerim Onaylar

      Sadece H815 EUR modellerine geldi. Telefonun versiyon modeli farklı olabilir.

      • murat
      • Güven

        H815 V20d-EUR-XX halen güncelleme gelmedi.

      • Ali

        https://i.hizliresim.com/2jgoyq.png benimkiside aynı birebir bu. Banada gelmedi güncelleme. Acaba nasıl öğrenebiliriz hangi ülkeye ait olduğunu?

      • Kerim Onaylar

        Telefonunuz H815 EUR modeli, çakma imei atılmadıysa kısa süre içinde gelecektir. btk sitesinden imei kontrolü yapabilirsiniz.

      • Murat

        Bu gün Geldi Hele Şükür:)

      • Ali

        telefon hakkında kısmındaki aktivite günlüklerini dün açmıştım. ondan kısa bir süre sonrada yeni güncelleme geldi. Şuan yeni yükledim biraz uzun sürdü yükleme. Umarım sorunlar ile karşılaşmam.

  • Enes

    6.0.1 Güncellemesi Ne Zaman Gelir Acaba Tarih felan Bellimidir

    • Ahmet Dizdar

      Elimizde henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

  • Caner fidan

    Bu guncellemeyi bugun otomatik olarak aldim. Ancak guncellemeden sonra arama ekrani acilmiyor. Birisi ariyor goremiyorum. Birisini aramak istiyorum aramaya basiyorum ama arama ekrani yok. Ayrica camera da calismiyor. Ne yapmam lazim acaba?

    • Merhaba,

      Yazılımla oluşan hataların giderilmesi için güncellemeler sonrası hard reset atmak gereklidir. Cihazınızdaki verileri yedekleyip hard reset atınız.

  • kenan

    Bana güncelleme geldi kurdum ama sarj im cabuk bitmeye başladı ne yapmaliyim

    • Güncelleme sonrası hard reset atmadıysanız atın. Stabil hale gelir

  • kenan

    Bana güncelleme geldi murdum ama sarj im cabuk bitmeye başladı ne yapmaliyim

  • ali

    Ayarlar>Genel>Telefon Hakkında>Güncelleme Merkezi>Yazılım Güncelleme>Güncelleme için Şimdi Kontrol edin> buradan güncellemeyi kontrol ettim fakat mevcut os sürümünde en son yazılım sürümünü kullanıyorsunuz diyor. Program versiyonuma baktığımda V20d-EUR-xxx telefon ithalatçı garantili acaba otomatik olarak güncellemeleri alır mı? Daha telefonu alalı 2 gün oluyor.

    • Merak etmeyin otomatik olarak alacaktır.

      • ali

        teşekkür ederim cevapladığınız için. kafama takılan diğer bir soruda şu ghost screen’dan bahsedilmiş gizli menü kodunu kullanarak test ettim ama olup olmadığını anlayamadım. Ghost screen’da nasıl bir görüntü oluşuyor ekranda. Diğer bir sorum ise bu güncelleme ile birlikte volte geliyormu? ve son olarak android 7 ithalat farantili olanlarada gelirmi?

      • Android 7 ithal telefonlara gelir. imei numarası orjinal ise. https://imeidata.net/check?imei
        Volte desteği 6.0.1 ile gelmesi bekleniyor.
        Ghost Screen için sitemizde bir kaç makale var onlara bakabilirsin.

      • ali

        IMEI: 3************0
        Allocating Body: BABT
        Type Allocation Code: 3*******7
        Serial Number: 2****1
        Luhn Checksum: 0
        vemiş olduğunuz link üzerinden ime kontrolü yaptım böyle bir ekran geldi numaraları gizledim. Edevlet üzerinden ime kontrolü yaptığımda
        IMEI NUMARASI KAYITLI
        Kaynak
        İthalat yoluyla kaydedilen IMEI
        Sorgu Tarihi
        14/08/2016
        Marka/Model
        Üretici: LG Electronics Inc. Pazar Adı: LG-H815 Model Bilgileri: LG-H815

      • Telefonunuz’da herhangi bir imei sorunu yok. İthal telefon almışsınız, bu bir sorun değil. Güncellemeleri sorunsuz şekilde alır. Neden güncelleme alamadığınız hakkında net bir şey söyleyemem. LG Bridge uygulamasını indirip kontrol etmenizi tavsiye ederim.

      • ali

        Kaç gün geçmesine rağmen hala güncelleme gelmiş değil. Guncellemeden sonra sorun yaşayan çok kişi varmı ki eğer güncelleme sonrası sorunlar çıkıyorsa bir süre uzak durmak en iyisi gibi. Son olarak ile numarasindan hangi avrupa ülkesi için üretilmiş olduğunu nasıl ovrrnebiliyoruz. Yukarıdaki listede yer alıp almadığını nasıl ogrenebilirim

  • Recep

    S.aleyküm İnt bıraz araştırdım volte özelliği filan diyolar +hd die bende o özellik yok cihaz eur kayıtlı hangi ülkenin bilimiyorum ama bize glmicekmi bu özellik ben bunu tr garantili yapamiyormuyum

    • Aleyküm selam

      Cihaz H815TR olmadığı için VoLTE özelliğini kullanamazsınız. Güncelleme ile destek gelmesi gerekiyor

      • Recep

        Güncelleme ile destek Gelmesi gerekiyor derken şuan güncelledim volte molte yok

      • VoLTE’nin 6.0.1 güncellemesi ile geleceği düşüncesindeyiz.

      • Recep

        Volteyi kullanamıyomuyum yaa

      • Ahmet Dizdar

        6.0.1 güncellemesi ile gelmesi bekleniyor

  • Mahmut

    Bana Gelmedi Henüz Gelir Herhalde 1-2 Güne Gelir Sanırım

    • IMEI numarasına ve Avrupa ülkelerine göre dağıtıldığı için gelmesi birkaç gün bulabilir

  • Suat

    Bana Gelmedi Henüz Gelir Herhalde 1-2 Güne

    • IMEI numarasına ve Avrupa ülkelerine göre dağıtıldığı için gelmesi birkaç gün bulabilir

  • Furkan Bayır

    Abi benim bu guncellemeden sonra sarjda sikinti olmaya basladi. Daha gec doluyor. Napmaliyim snce?

    • Başka prizde deneyin veya USB kablosunu değiştirip deneyin. Bu işlemlerle sonuca varamazsanız başka adaptörle deneyin, sorunun kaynağını bulursunuz.

  • Oğuzhan

    Şimdi geldi bana da.

  • Emre

    Lg h815 e ne zaman gelecek

  • Enes

    Listede Türkiye yok ama güncelleme bana da geldi az önce

    • Türkiye çok önceden güncellemeyi almıştı.

  • Ali

    G4 Stylus içinde güncelleme var mı gelecek mi yani ?

    • Tarafımıza bilgi ulaştıkça paylaşacağız. Takipte kalın

  • Berkay Aykaç

    Lg g4 Sea için hala güncelleme yokmu ?

    • seyhmus

      Bende bekliyorum 20c de kalmis en son guncelleme

    • Güncelleme bilgileri elimize ulaştıkça paylaşacağız. Takipte kalın