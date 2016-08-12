Nisan 2015 yılında çıkan LG G4, ülkemizde 2200 TL gibi bir fiyatla satışa sunulmuştu. Deri ve plastik kapak modelleriyle kullanıcılarıyla buluşan LG G4 H815 EUR modeli en son Şubat 2016‘da V20d güncellemesi almıştı. 6 ay aradan sonra 12 Ağustos 2016 tarihinde EUR modellere V20g yazılım güncellemesi geldi.

Bugün dağıtımı başlayan güncellemenin içeriğinde “kullanılabilirlik arttırılmış, uygulama optimizasyonları gerçekleştirilmiş ve güvenlik yaması 1 Temmuz 2016 yılına güncellenmiş” şekilde gözükmektedir. İyileştirme güncellemesi olarak geçen güncellemenin boyutu 440 MB ve V20g versiyonu adıyla geçmektedir.

LG G4 H815 EUR V20g Güncellemesi Geldi!

LG G4 H815 EUR Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG G4 H815 EUR modeli kullanan kullanıcılar güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi bölümünden kontrol edip güncellemeyi yapabilir.

Aşağıdaki listeden hangi Avrupa ülkelerine güncellemenin dağıtıldığını görebilirsiniz.