LG G4 H815 O2 V20j Yazılım güncellemesi

LG G4 H815 modeli, O2 Almanya kullanıcıları için V20j yazılım güncellemesi yayımlandı. En son Android 6.0 güncellemesi olmasına rağmen, güvenlik güncellemesi 01 Haziran olarak görünüyor, V20j güncellemesi ile güvenlik yaması 01 Ağustos olması gerekiyordu.

O2 Almanya modeli için yeni bir güvenlik güncellemesi geleceği görünüyor. Gelecek güncelleme ile güvenlik yaması 01 Ağustos olarak güncellemesini bekliyoruz. Güncelleme ile yapım numarası MRA58K 20j ve Android güvenlik yaması tarihi 01.06.2016 olarak güncellendi.

Güncelleme – Firmware Bilgisi

Android Sürümü : Android 6.0 Marshmallow

: Android 6.0 Marshmallow Android Güvenlik Yaması : 01.06.2016

: 01.06.2016 Bant Sürümü : MPSS.BO.2.5.c3-00101-M8992FAAAANAZM-1.31581.1

: MPSS.BO.2.5.c3-00101-M8992FAAAANAZM-1.31581.1 Çekirdek Sürüm : 3.10.84

: 3.10.84 Model Numarası : LG G4 H815

: LG G4 H815 Destek Ağı : LTE 4G

: LTE 4G Numara inşa : H81520j

: H81520j Ülke : Almanya

: Almanya Dosya Adı : H81520j_00_0627.kdz

Güncelleme Detayları

Güncelleme Notları

Yeni Yapı numarası H81520j ve yazılım sürümü V20j-214-07

01.06.2016 Android güvenlik yaması düzeyi

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