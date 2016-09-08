LG G4 H815 O2 V20j Yazılım güncellemesi

LG G4 H815 modeli, O2 Almanya kullanıcıları için V20j yazılım güncellemesi yayımlandı. En son Android 6.0 güncellemesi olmasına rağmen, güvenlik güncellemesi 01 Haziran olarak görünüyor, V20j güncellemesi ile güvenlik yaması 01 Ağustos olması gerekiyordu.
O2 Almanya modeli için yeni bir güvenlik güncellemesi geleceği görünüyor. Gelecek güncelleme ile güvenlik yaması 01 Ağustos olarak güncellemesini bekliyoruz. Güncelleme ile yapım numarası MRA58K 20j ve Android güvenlik yaması tarihi 01.06.2016 olarak güncellendi.
Güncelleme – Firmware Bilgisi
- Android Sürümü : Android 6.0 Marshmallow
- Android Güvenlik Yaması : 01.06.2016
- Bant Sürümü : MPSS.BO.2.5.c3-00101-M8992FAAAANAZM-1.31581.1
- Çekirdek Sürüm : 3.10.84
- Model Numarası : LG G4 H815
- Destek Ağı : LTE 4G
- Numara inşa : H81520j
- Ülke : Almanya
- Dosya Adı : H81520j_00_0627.kdz
Güncelleme Detayları
Güncelleme Notları
- Yeni Yapı numarası H81520j ve yazılım sürümü V20j-214-07
- 01.06.2016 Android güvenlik yaması düzeyi
Selam kardeşim bendeki avrupa üzerindeki h815 v20g yazılımı var bu yazılımı nasıl kuracağım güncelleme merkezi son sürüm kullanıyorsunuz diyor yardımcı olursan sevinirim.
lg g4 h815 singapur cihazda unlock bin desteği yok
europa sürümü yüklenirse unlock.bin dosyasına ulaşabilir miyim
program versiyonu v20j-opt5-si
yazıyor singapur uyarısı çıkıyor unlock bin için
refushbised yapıp 20i europa yı yüklesem unlock bin e erişim sağlayabilir miyim
Arkadaşlar lg g4 almayi düşünüyorum. Daha onceden g3 kullanandim. Kullananlar cevap yazabilir mi nasıl bir telefon alsam memnun kalır mıyım ?
Benim telefonum lg g4 H815P bu guncelleme H815P modellerine uyumlumudur,yüklenebilirmi.yüklenirse sorun çıkar mı..?
H818p modeli ile uyumlu değildir. Yüklemeyiniz!
telefon modelim H818P değil H815P yalnız
Bir hafta önce gelen güncellemeden sonra google play store durduruldu hatası alıyorum. Bununla ilgili çalışma var mı acaba ?
Sistem güncellemesi sırasında bir hata oluşmuş sanırım. Hard Reset atarsanız sorun ortadan kalkacak. Yedek almayı unutmayın.
Bu LG Türkiye Uyuyor mu? Nisan güncellemesinden sonra güncelleme yok. G5 çıktı sonra V20 ule uğraşayım derken G4 unutuldu. G4 telefona neden bakıla mıyor? LG güncellemelerde iyi dersii nazara mı ne geldi.. Bilgileriniz varsa cevaplarsanız sevinirim.
G4 Stylus için Ağustos veya Eylül güvenlik yaması ne zaman gelir ?
Tr cihazlara ne zaman güncelleme gelecek ?
ok sağlun
mrb.beni cihazım lg g4 815HTR bu yazılımı yüklesem olur mu birde italatçı garantiden çıkar mı?saygılar
Bu yazılım telefonunuz ile uyumlu. Yapacağınız yazılım yüklemelerinde tüm sorumluluk size aittir. Garanti kapsamı konusunda bir şey söyleyemeyiz maalesef.