2015 yılında satışa sunulan LG G4 H815TR ve H815 modelleri arasındaki farkları daha önce burada karşılaştırmıştır. Gelen sorular üzerine LG G4’ün bir diğer modeli olan H818n, H818p modellerini H815 modeli ile karşılaştıracağız ve aralarındaki farkları anlatmaya çalışacağız.

LG G4 H815 & LG G4 H818 Arasındaki Farklar

Bu iki model arasında çok fazla fark bulunmuyor. Donanım olarak aynı özellikleri taşıyan iki modelde aynı kasa tasarımına ve kamera özelliklerine sahip. H815 modeli, tek sim kartı desteklerken H818 modelinde çift sim kartı girişi vardır. Bu özellik iki telefonu bir birinden ayıran en büyük özelliktir. diğer özellik farklarına baktığımız zaman, H815 modeli Cat 4 teknolojisi kullanılırken H818 Dual Sim modelinde Cat 6 teknolojisi kullanılıyor.

LG G4 H815 modeli Kategori 4 olduğu için 150 Mbps indirme imkanı sunarken 50 Mbps yükleme hızı sunuyor. H815 modeli ile ulaşabileceğiniz en yüksek hız 150Mbps olduğu için 4G teknolojisini kullanabilirsiniz. LG G4 H818 Modeli Kategori 6 olduğu için 300Mbps indirme ve 50Mbps yükleme hızı sunuyor. Ayrıca H818 modeli Kategori 6 olduğu için ülkemizde kullanılan 4.5G teknolojisinden tam anlamıyla yararlanabilir.

Hangi Telefonun Garantisi Daha iyi

Donanım olarak her iki telefonda aynı özellikleri taşısa da garanti konusunda ciddi farklar bulunuyor. H815 ve H818 modelleri ülkemize ithalat yolu ile gelmektedir. H815TR modelinden daha uygun ve daha ucuz olsun diye bu iki modeli seçebilirsiniz. H815TR ile aralarında garanti firması farklılıkları bulunmaktadır. H815TR modeli LG Türkiye resmi garantisi altında bulunurken H815 ve H818 modelleri delta ve evo gibi ithalatçı firmalar tarafından garanti altına alınmaktadır.

Telefonunuz da yaşayacağınız herhangi bir sorunda karşınızda muhatap olacağınız firmalarda çok önemlidir. LG Türkiye garantili bir ürün seçerek telefonunuzu daha iyi garanti kapsamına almasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak; Bu iki modelin ucuz olmasının sebebi ülkemize ithalat yolu ile gelmesidir. H815 ile H818 modelleri arasında çift sim, internet bağlantısı farkları bulunmaktadır. H815TR ile bu iki model arasında garanti farkını da unutmamak lazım.