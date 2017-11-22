LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 Türkiye ve Avrupa modellerine için Android 7.0 Nougat güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. LG, Ekim ve Kasım ayında LG G4 modelleri için Android 7 sürümünün dağıtılmaya başlanacağını bildirmişti ama henüz bir güncelleme yayımlandı. LGDestek geliştiricilerinden Sezer Şimşek arkadaşımız uzun uğraşlar ve emekler sonucu LG G4 H815TR modelleri için Android 7.0 Nougat sürümünü uyarladı. Aşağıdaki işlemleri doğru ve sırası ile yaptığınızda LG G4 Akıllı telefonunuza resmi Android 7.0 Nougat yüklemiş olacaksınız.
Önemli Uyarı: LG Türkiye‘nin resmi olarak yayımladığı bir sürüm değildir. Bu yüzden telefonunuzun TR garantisi varsa bu sürüm yüklü olduğu sürece telefonunuz garanti dışı kalacaktır. Tekrar servise göndermek istediğinizde eski sürüme dönmenizi tavsiye ederiz. Yapacağınız hatalardan LGDestek.NET sorumlu değildir. Tüm sorumluluk size aittir.
NOT: Diğer LG G4 Android 7.0 Sürümleri ile karıştırmayın. LGDestek ekibinin hazırladığı %100 Stock yazılımdır. Diğer sürümlerde geri dönüş olmuyor ama bizim hazırladığımız sürümde Android 6.0 sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.
NOT: Aşağıdaki Sürümler H815TR ve H815 EUR modelleri için diğer LG G4 modellerine yükleme yapmayınız. Telefon modelinize uygun kdz dosyasını indirin.
Yüklemeye Başlamadan Önce: Bilgisayarınızda bulunan tüm LG programlarını kaldırın.
LG G4 Android 7.0 Güncelleme ve Yükleme Rehberi
- Aşağıdaki linkteki ilk önce LG UP programını ve sonra LG G4 DLL Dosyalarını bilgisayarınıza indirip kurunuz.
- Aşağıdaki linkten LGH815-Nougat-7-0-BySezerSimsek.zip doyasını bilgisayarınıza indirin.
- İndirdiğiniz bütün dosyaları masa üstüne boş bir klasöre zip ve rar dan çıkartıp içine atın.
- Önce LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi kurun. Sonra LGUP_8994_DLL_v0.0.4.4.exe kurun ve ardından driveri kurun.
- Telefonunuzu download mod da bilgisayara bağlayıp LG UP programını açın.
- LGH815 Nougat 7.0 BySezerSimsek.tot dosyasını seçip refubrish seçili halde start deyin.
- Yükleme işlemi bittik’den sonra telefon otomatik yeniden başlayacak.
- Telefon açıldıktan sonra kurulumu tamamlayıp yeni Android sürümünüz ile keyifli vakitler geçirmenizi dileriz.
LG G4 Android 7.0 LG UP Yükleme Rehberi
LG UP ile ilk kez yükleme yapacak kişiler aşağıdaki görselleri takip edebilir.
Not 1: Kurulum dan sonra Android güncelleniyor veya LG logosunda en az 10 dakika beklemeniz gerekebilir. Lütfen telaş yapıp bataryayı çıkartmayın.
Not 2: Yükleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
Not 3: Yazılım tamamen stocktur herhangi bir modifiye yoktur. xda daki gibi açılışta herhangi bir hata vermemektedir.
Not 4: Herhangi bir sorun yaşarsanız H81520o_00_0310.kdz yükleyip işlemleri baştan yapınız.
LG G4 Android 7.0 Nougat Dosyalar
- LG G4 H815TR Android 7.0
- LG G4 H815 EUR Android 7.0
- LG UP & LG G4 DLL
- LG G4 H815TR Android 6.0 (geri dönmek isterseniz bu dosyayı indirin)
LG G4 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri
Android 7.0 Nougat sürümüne geçen kullanıcılar LG Home V6.1 sürümünü buradaki makaleden yükleyebilirsiniz.
Çok Teşekkürler, Yeni bir heyecan oldu, çok iyi.
biz teşekkür ederiz yorumlarınız için.
Lg milletti ne hallere soktun. Vereceğin bir 7.0 sürüm sadece. Hala Lg Türkiye’nin vereceği 7.0 ı bekliyorum . Böyle bilinmeyen yazılımları kurup telefonumu riske atamam.
Merhaba yazılım resmi lg yazılımdır. LG’nin Avrupa modelleri için çıkardığı v29a versiyonudur. Biz sadece bu yazılımı TR cihazlar için uyumlu hale getirdik.
K10 da uyarlayabilir msiniz ?
malesef.
telefonun acılmama gibi bir olasılığı var mı? eğer açılmazsa ne yapcaz ? biraz hızlı olursanız cevap için yüklemek için sabırsızlanıyorum. bide benim tel h815 yani ithalat model garanti sıkıntısı yasar mıyım?
herhangi bir sorun yaşamazsınız. rahatlıkla yükleyebilirsiniz. garantilik sorun olursa yazıda belirttiğimiz gibi 6.0 rahatlıkla dönebilirsiniz.
Sezer kardesim eline sağlık bir euro birde tr g4 um var ikisini de yukledim super çalışıyor . Senden bir ricam var benim h815 modeli olan ‘ın imei kayıtlı fakat şebeke yok 112 yi dahi aramıyor 1 yıldır bu hata var sence sorunu nedir telefoncu vs bakmıyor malesef
facebook sayfamızda özelden irtibat kurarsanız yardımcı olurum size..
Merhaba,
“LG G4 H815 EUR Android 7.0” bunu artık 815 lere kurabiliriz dimi ? (twn)
Evet
Lg up File(Lg g4).rar dosyası açılmıyor, winrar dosya hasarlı diyor .
winrar sürmünüzü son sürüm olarak güncelleyip yeniden indirin açılacaktır. dosyalarda sorun yok.
Sezer bey genelde rom yüklerken şebeke sorunu çıkar bu romda öyle değildir inş dimi? Tşkrlr
Sezer bey bu romda ınş. Şebeke sorunu yoktur dimi?
hayır yoktur. içiniz rahat olsun.
arkadaslar yukledim sorunsuzca yukleyin harika birsry muhtesem hata falan birsey yok yapanin eline saglik
lütfen lg h-818p modeli içinde yayinlayin lg dual sim ne zaman yayinlanir
Sizin resimde genis almis up programi ben acitigim instaling dior kucuk pencere cikior select dedigimde model bulunamadi hatasi verior ne yapmam lazim tesekkurler
g4 dll kurun sorun düzelecektir.
Sezer H815 model var bende kurabilirmiyim?
evet H815 EUR indirip kurabilirsiniz.
Rica edicem aksam tekrar deniycem telefonu bilgisayarim gormuyordu simdi goruyor model hatasi veriyor zahmet olmazsa tekrar anlatirsaniz yada videolu yada resimli cok sevinicem
makale de herşey net. takıldığınız yer olursa özelde yardımcı oluruz. irtibat kurmanız yeterli.
Ben sirasiyla denedim dosyada 5 adet program var sirasinda bir karisiklik olmus sanirim store frame 2 dosya ayni yerde yazmissiniz bn surekli model bulunamadi hatasi aliyorum
HATA VERMİŞTİ SIFIRLAYIP TEKRAR YÜKLEDİM HATA KALMADI TEŞEKKÜRLER EİLİNİZE SAGLIK
Telefonum ithalatçı firma garantili taywan malıydı fakat anakartı yanınca garantiye gitti ve bu sürümle geldi V20g-opt1-HQ ayrıca donanım bilgisine girince H815tr yazıyor bunu yükleyebilir miyim daha önce hiç böyle bir şey de yapmadım bilgilendirirseniz sevinirim
önce tr versiyonu deneyin eğer tot invalid hatası alırsanız eur olan versiyonu indirin sorunsuz yükleyecektir. sorun olursa yazmanız yeterli yardımcı oluruz.
Şu işlemlerin videosunu da yayınla bilir misiniz daha önce hiç bunun gibi işlemler yapmayan birisi olarak çok yararlı olacağını düşünüyorum teşekürler
sezer bey xda forumdaki yöntem ile yüklenen nougat sonrası burdaki tr olanı yükleyebiliyormuyuz acaba,malum ordaki rom zip halde sd karttan atılıyordu,gördüğüm kadarı ile burdaki kdz halde lgup ile atılabilir ama siz tecrübe ettinizmi acaba…emeğinize sağlık
telefonunuz tr ise extra birşey yapmadan burdaki tr olanı indirip lgup üzerinden atın. bizim yöntem xda kinin hatasız sorunsuz ve en kestirme yöntemi 😉
Ben xda kaynaklı 7.0 kurmuştum..ondan geriye dönüş yok.fakat xda forumdakinin üzerine yeniden burdaki romu sıkıntısız kuruyoruz anladığım …teşekkürler emeğinize sağlık
yeniden kurarsanız yine hata alırsınız. kendi bölgenizin yani tr kdz yükleyin sonra bizim 7.0 yükleyin.
Sezer hocam emeğinize sağlık,bende xda da dediğiniz gibi karışık yöntemle nougat yükledim,peki şu anda bu romu burdaki yöntemle yükleyebilirmiyim yada denedinizmi…saygılar
biz bide buna ux6+ isteriz g6 v30 programlarıda 🙂
sezer 7.0 gelsin sonra hallederiz o işi dediydi
lg g4 h815 avrupa modeli için de paylaşılacak mı? ne olur paylaşın bizde kavuşalım 7.0 a
avrupa için link paylaşıldı…
H815p ye nasil kurariz bunu
avrupa EUR yazan versiyonu indirip deneyin yükleme sırasında tot invalid yazarsa bizimle irtibat kurun…
H818P ye de kurulur mu?