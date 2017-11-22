LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 Türkiye ve Avrupa modellerine için Android 7.0 Nougat güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. LG, Ekim ve Kasım ayında LG G4 modelleri için Android 7 sürümünün dağıtılmaya başlanacağını bildirmişti ama henüz bir güncelleme yayımlandı. LGDestek geliştiricilerinden Sezer Şimşek arkadaşımız uzun uğraşlar ve emekler sonucu LG G4 H815TR modelleri için Android 7.0 Nougat sürümünü uyarladı. Aşağıdaki işlemleri doğru ve sırası ile yaptığınızda LG G4 Akıllı telefonunuza resmi Android 7.0 Nougat yüklemiş olacaksınız.
Önemli Uyarı: LG Türkiye‘nin resmi olarak yayımladığı bir sürüm değildir. Bu yüzden telefonunuzun TR garantisi varsa bu sürüm yüklü olduğu sürece telefonunuz garanti dışı kalacaktır. Tekrar servise göndermek istediğinizde eski sürüme dönmenizi tavsiye ederiz. Yapacağınız hatalardan LGDestek.NET sorumlu değildir. Tüm sorumluluk size aittir.
NOT: Diğer LG G4 Android 7.0 Sürümleri ile karıştırmayın. LGDestek ekibinin hazırladığı %100 Stock yazılımdır. Diğer sürümlerde geri dönüş olmuyor ama bizim hazırladığımız sürümde Android 6.0 sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.
Yüklemeye Başlamadan Önce: Bilgisayarınızda bulunan tüm LG programlarını kaldırın.
LG G4 Android 7.0 Güncelleme ve Yükleme Rehberi
- Aşağıdaki linkteki ilk önce LG UP programını ve sonra LG G4 DLL Dosyalarını bilgisayarınıza indirip kurunuz.
- Aşağıdaki linkten LGH815-Nougat-7-0-BySezerSimsek.zip doyasını bilgisayarınıza indirin.
- İndirdiğiniz bütün dosyaları masa üstüne boş bir klasöre zip ve rar dan çıkartıp içine atın.
- Önce LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi kurun. Sonra LGUP_8994_DLL_v0.0.4.4.exe kurun ve ardından driveri kurun.
- Telefonunuzu download mod da bilgisayara bağlayıp LG UP programını açın.
- LGH815 Nougat 7.0 BySezerSimsek.tot dosyasını seçip refubrish seçili halde start deyin.
- Yükleme işlemi bittik’den sonra telefon otomatik yeniden başlayacak.
- Telefon açıldıktan sonra kurulumu tamamlayıp yeni Android sürümünüz ile keyifli vakitler geçirmenizi dileriz.
LG G4 Android 7.0 LG UP Yükleme Rehberi
LG UP ile ilk kez yükleme yapacak kişiler aşağıdaki görselleri takip edebilir.
Not 1: Kurulum dan sonra Android güncelleniyor veya LG logosunda en az 10 dakika beklemeniz gerekebilir. Lütfen telaş yapıp bataryayı çıkartmayın.
Not 2: Yükleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
Not 3: Yazılım tamamen stocktur herhangi bir modifiye yoktur. xda daki gibi açılışta herhangi bir hata vermemektedir.
Not 4: Herhangi bir sorun yaşarsanız H81520o_00_0310.kdz yükleyip işlemleri baştan yapınız.
LG G4 Android 7.0 Nougat Dosyalar
- LG G4 H815TR Android 7.0
- LG UP & LG G4 DLL
- LG G4 H815TR Android 6.0 (geri dönmek isterseniz bu dosyayı indirin)
Adamsınız adam lg bizim sesimizi duymasada lgdestek kayıtsız kalamadı. Bu arada geçmişte ağır konustugum için üzgünüm. Lg destek e teşekkürler hazırlayan arkadaşada teşekkürler.
Beyler bu g4 h815tr yi root yapamazmıyız ve taywan h815 i boodloder kilidi açamadım ikisininde desteklemedi
Dh forumundan paylaşılmıştı herhalde tek farkı açılışta çıkan hata galiba. Ben bayagidir kullanıyorum aşırı memnunum. twn romundan dolayı hata alıyoruz biz.
LG G4 kullanıcıları için cok büyük bir yenilik. Şuan telefonuma kurdum. Herşeyini kontrol ettim. Hiçbir sorunu sıkıntısı yok. Birsürü artı yönü var. Ekran bölme olayı sadece belli uygulamalarda oluyordu simdi ise whatsapp dahil çoğu uygulamada oluyor artık ustelik telefonu yatay sekilde kullansanizda ekran bölünuyor. Güç tasarrufundan tutun , internet tasarrufuna bile müdahale edebiliyorsunuz. İcerisindeki temalar sayesinde sıkıldığınız ara yüzü degistirebiliyorsunuz. Bildirimleri istediğiniz gibi yönetebiliyor galeriden silmiş olduğunuz fotoğrafları 7 gün içinde çöp kutunuzdan tekrar geri yükleyebiliyorsunuz. Kameradan çektiğiniz fotoğrafları çıkan kısayol sayesinde daha hızlı paylaşabiliyorsunuz. Daha anlatamadığım bir sürü özellik var. Herkese tavsiye ediyorum.
Mega.nz de 2gb kotaya takilanlara tavsiyem 2 gb wifi üzerinden indirin kota dolduğunda mobil verinizi hotspotu açarak paylaşın ve bilgisayarinizdan telefonun internetine bağlanıp indirmeye kaldığınız yerden devam edin.
Yapımda emeği geçen herkese teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Sezer abi, bir sorum olacaktı da..
Benim cihaz H815 SEA modeli. Bu dosyayı kurmamda sanırım bir sakınca yok?
Kurulum yapınca telefondaki uygulamalar siliniyor mu?
evet not bölümünde özellikle belirttik litfen yedek almayı unutmayın.
teşekkür ederim onlarca binlerce kez. sonunda kavuştum nougat 7ye çok mutluyum. şu ana kadar edindiğim izlenimler büyük oranda ghost screen sorunu çözüldü. bir sıkıntı veya çalışmayan birşey gözüme ilişmedi. akşam 5ten beri karıştırıyorum saat 11 oldu. lg türkiye bizi sallamasa da sezer bey sayesinde yeni telwfon almışçasına heyecanlandım bugün. ayrıca türkçe klavyeden hızlı hızlı yazıyorum bu telefonda bunu bile çok görmüşlerdi bize biliyosunuz ki. bu zamana kadar lg zede yazıyordum ismime. artık isterlerse 2023te çıkarsınlar official update i. ayrıca şarj olayında da gözle görülür bir iyileştirme farkettim. ara yüzler çok yakışmış g4ümüze. teşekkürler sezer. teşekkürler lg destek.
not: bu zamana kadar ahmet dizdar a da çok gömdüm yanluş tarihler verdi ortadan kayboldu diye o da hakkını helal etsin
abi tek indirme seçeneği var keşke alternatifler olsaydı megadan indiremiyorum kota dosyasını aşıyor diyor indiremedim
link güncellendi
bekliyoruz tesekkürler..mega olmasın lütfen
drive linki olarak güncellendi.
arkadaslar ındırmek ıcın cayberghost 6 yı ındırın sonra modem olana grıp acın sonra ındırmeye baslayın ındırıyo ben sımdı oyle yaptım ındı suan kuruyorum bılgınıze … sabahtan berı urasıyorum
mega dışında yermi yok arkadaş..sinir etti beni ..inmiyor..
Kerim bey h818p modeli için de kdz varmıdır
Maalesef yok.
Ne zaman gelir peki?
MEGAsync ile download yapan arkadaşlar indirmelerinin 2 gb da kaldıkları söylüyorlar.
Onlara tavsiyem MEGAsync programını indirsinler birde üyelik kaydı yapsınlar. Sonra indirmeye tekrar başlasınlar indirme tekrar 2 gb sınırına gelince indirmeyi program durduracaktır. Tam olarak burada programı kapatıp çıkış yapmak ve modemi kapatıp 10-15 sn bekledikten sonra modemi tekrar açın. İnternet geldikten sonra programa tekrar giriş yapın ve kaldığınız yerden indirmeniz devam edecektir. Şahsen ben böyle yaptım bir sıkıntı olmadı.
peki modem yerine internet bağlatsından çıkıp yeniden bağlansak olmaz mı ( Modemin nerde olduğunu bilmiyorum çünkü 😀 )
Abi LG G4 H815TR Android 7.0 dosyasını indiremiyorum her şeyi denedim ama olmadı 🙁
su lınkı verıcekmısnız artıkkkkkkkk
Abi link ne oldu daha bekleyecek miyiz?
Ben kota aşımını 5 saat bekledim
Selam iyi çalışmalar Kerim kardeş lg g4 h818p dual sim için nougat mevcut mu ne zaman yayınlanır veya burdaki gibi kdz mevcut mu yardımcı olursanız teşekürler.
Şuan kdz mevcut değil ama bir çalışma yapamaya çalışacağız.
Bu dosyayı H815 e yüklesek sıkıntı olur mu
TOT dosyası geçersiz hatası alıyorum..! Sebebi nedir? Yardım lütfen.. 🙁
H815 avrupa modeline yüklediğiniz için. Dosya H815TR için uyumludur.
Daha önce diger yontemle nougat yukleyenler bu sekilde tekrar yukleyebilir mi? Sorun cikar mi
arkadaşlar link vereceğim lütfen sabır hem tr hem avrupa modelleri için link vereceğim. ay sonu kota dolu mobilde dolu yavaş upload ediyor.
Daha önce diger yontemle nougat yukleyenler bu sekilde tekrar yukleyebilir mi hocam?
Video da yayinlarsan seviniriz hoca
Winhexle H815TR olan yeri H815 yapsam lg up dan yüklesem çalışır sanırım
H818P modeline yaklaşık olarak ne zaman verirsiniz?
Yetkili kişilerr artık 7.0 bekliyoruz gelmiyor bunlara kaldık şu an bir rom kurulu genesys 4.8 buda iyi güzel özellikler var bu romun geniş özeliiklerini paylaşır mısınız geniş fotoğraflar ve geliştirmeler. tool barr bildirim çubuğu nasıl oldu merak ediyoruz geri dönüş bekliyorum kurucam
Abi hala bekliyorum