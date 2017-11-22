LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 H815TR Türkiye modelleri için Android 7.0 Nougat Yükleme rehberi ile karşınızdayız. LG G4 Kullanıcılarının uzun süredir bekledi Android 7.0 yazılım güncellemesini aşağıdaki işlemleri uygulayarak telefonunuzu Android 7.0 sürümüne yükseltebilirsiniz .

Yazar
Kerim Onaylar
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LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 Türkiye ve Avrupa modellerine için Android 7.0 Nougat güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. LG, Ekim ve Kasım ayında LG G4 modelleri için Android 7 sürümünün dağıtılmaya başlanacağını bildirmişti ama henüz bir güncelleme yayımlandı. LGDestek geliştiricilerinden Sezer Şimşek arkadaşımız uzun uğraşlar ve emekler sonucu LG G4 H815TR modelleri için Android 7.0 Nougat sürümünü uyarladı. Aşağıdaki işlemleri doğru ve sırası ile yaptığınızda LG G4 Akıllı telefonunuza resmi Android 7.0 Nougat yüklemiş olacaksınız.

Önemli Uyarı: LG Türkiye‘nin resmi olarak yayımladığı bir sürüm değildir. Bu yüzden telefonunuzun TR garantisi varsa bu sürüm yüklü olduğu sürece telefonunuz garanti dışı kalacaktır. Tekrar servise göndermek istediğinizde eski sürüme dönmenizi tavsiye ederiz. Yapacağınız hatalardan LGDestek.NET sorumlu değildir. Tüm sorumluluk size aittir.

NOT: Diğer LG G4 Android 7.0 Sürümleri ile karıştırmayın. LGDestek ekibinin hazırladığı %100 Stock yazılımdır. Diğer sürümlerde geri dönüş olmuyor ama bizim hazırladığımız sürümde Android 6.0 sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

NOT: Aşağıdaki Sürümler H815TR ve H815 EUR modelleri için diğer LG G4 modellerine yükleme yapmayınız. Telefon modelinize uygun kdz dosyasını indirin.

Yüklemeye Başlamadan Önce:   Bilgisayarınızda bulunan tüm LG programlarını kaldırın.

LG G4 Android 7.0 Güncelleme ve Yükleme Rehberi

  1. Aşağıdaki linklerden önce Lg up File(Lg g4) ve Telefon modelinize uygun olan versiyonu bilgisayarınıza indirin.
  2. İndirdiğiniz bütün dosyaları masa üstüne boş bir klasöre zip ve rar dan çıkartıp içine atın.
  3. Önce LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi kurun. Sonra LGUP_8994_DLL_v0.0.4.4.exe kurun ve ardından driveri kurun.
  4. Telefonunuzu download mod da bilgisayara bağlayıp LG UP programını açın.
  5. İndirdiğiniz versiyonu seçip REFURBISH seçili halde start deyin.
  6. Yükleme işlemi bittik’den sonra telefon otomatik yeniden başlayacak.
  7. Telefon açıldıktan sonra kurulumu tamamlayıp yeni Android sürümünüz ile keyifli vakitler geçirmenizi dileriz.

LG G4 Android 7.0 LG UP Yükleme Rehberi

LG UP ile ilk kez yükleme yapacak kişiler aşağıdaki görselleri takip edebilir.

Not 1: Kurulum dan sonra Android güncelleniyor veya LG logosunda en az 10 dakika beklemeniz gerekebilir. Lütfen telaş yapıp bataryayı çıkartmayın.

Not 2: Yükleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.

Not 3: Yazılım tamamen stocktur herhangi bir modifiye yoktur. xda daki gibi açılışta herhangi bir hata vermemektedir.

Not 4: Herhangi bir sorun yaşarsanız H81520o_00_0310.kdz yükleyip işlemleri baştan yapınız.

LG G4 Android 7.0 Nougat Dosyalar 

LG G4 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri

Android 7.0 Nougat sürümüne geçen kullanıcılar LG Home V6.1 sürümünü buradaki makaleden yükleyebilirsiniz. 

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209 YORUMLAR

  2. mutlumavi yayınladığımız versiyon LG’nin v29a beta 7.0 resmi versiyonudur. el altından olan güncellemeleri de biliyoruz. bu kadar insanın günahına girecek kadar vicdansız ve yalancı değiliz. 2 gündür özelime Allah razı olsun mesajları geliyor. biz burda rıza kazanmak için değil insanları mutlu etmek için elimizden geleni gece gündüz demeden yapmaya çalışıyoruz. H818p gelince h818p resmi 7.0 sürüm olmadığı için şuan beklemek zorundalar malesef yapabileceğimiz birşey yok.

  5. sorulara neden cevap verilmiyor. h818 dual modellere de 7.0 verecek misiniz diye soruyoruz hiçbir cevap yok. tekli hatlı modellere verilirken niye çift hatlı modellere verilmiyor. biz de istiyoruz yani yardımcı olursanız seviniriz.

  8. 0x2000 LG UP kurarken bu hata çıkıyordu ben genesys 4.8 romunu atarken baya zor aşmışdım bu hatayı bilgisayara format attım bu LG UP silindi bu hata çıkıyor mu yükleme yaparken

  11. Ya herşey güzel ama arka ve ön kameranın kalitesi düştü piksel piksel oldu hafiften varmı bi çözümü aynı sorunu yaşayan var mı başka?

  12. Şunu en başından yapsaydınız ne hoş olurdu lg destek lg g4 zedelere destek oldu sonunda ama çok uzamadımı biz sizden böyle şeyler bekliyoruz tepkilerimiz bu yüzden biliyoruz ki lg firması müşteri memnuniyeti konusunda daha çok fırın ekmek yemesi lazım onun için teşekkürler LG DESTEK güzel çalışma emeğinize sağlık 🙂

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