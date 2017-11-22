LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 H815TR Türkiye modelleri için Android 7.0 Nougat Yükleme rehberi ile karşınızdayız. LG G4 Kullanıcılarının uzun süredir bekledi Android 7.0 yazılım güncellemesini aşağıdaki işlemleri uygulayarak telefonunuzu Android 7.0 sürümüne yükseltebilirsiniz .

LG G4 Türkiye ve Avrupa modellerine için Android 7.0 Nougat güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. LG, Ekim ve Kasım ayında LG G4 modelleri için Android 7 sürümünün dağıtılmaya başlanacağını bildirmişti ama henüz bir güncelleme yayımlanmadı. LGDestek geliştiricilerinden Sezer Şimşek arkadaşımız uzun uğraşlar ve emekler sonucu LG G4 H815TR modelleri için Android 7.0 Nougat sürümünü uyarladı. Aşağıdaki işlemleri doğru ve sırası ile yaptığınızda LG G4 Akıllı telefonunuza resmi Android 7.0 Nougat yüklemiş olacaksınız.

Önemli Uyarı: LG Türkiye‘nin resmi olarak yayımladığı bir sürüm değildir. Bu yüzden telefonunuzun TR garantisi varsa bu sürüm yüklü olduğu sürece telefonunuz garanti dışı kalacaktır. Tekrar servise göndermek istediğinizde eski sürüme dönmenizi tavsiye ederiz. Yapacağınız hatalardan LGDestek.NET sorumlu değildir. Tüm sorumluluk size aittir.

NOT: Diğer LG G4 Android 7.0 Sürümleri ile karıştırmayın. LGDestek ekibinin hazırladığı %100 Stock yazılımdır. Diğer sürümlerde geri dönüş olmuyor ama bizim hazırladığımız sürümde Android 6.0 sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

NOT: Aşağıdaki Sürümler H815TR ve H815 EUR modelleri için diğer LG G4 modellerine yükleme yapmayınız. Telefon modelinize uygun kdz dosyasını indirin.

Yüklemeye Başlamadan Önce: Bilgisayarınızda bulunan tüm LG programlarını kaldırın.

LG G4 Android 7.0 Güncelleme ve Yükleme Rehberi

Aşağıdaki linklerden önce Lg up File(Lg g4) ve Telefon modelinize uygun olan versiyonu bilgisayarınıza indirin. İndirdiğiniz bütün dosyaları masa üstüne boş bir klasöre zip ve rar dan çıkartıp içine atın. Önce LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi kurun. Sonra LGUP_8994_DLL_v0.0.4.4.exe kurun ve ardından driveri kurun. Telefonunuzu download mod da bilgisayara bağlayıp LG UP programını açın. İndirdiğiniz versiyonu seçip REFURBISH seçili halde start deyin. Yükleme işlemi bittik’den sonra telefon otomatik yeniden başlayacak. Telefon açıldıktan sonra kurulumu tamamlayıp yeni Android sürümünüz ile keyifli vakitler geçirmenizi dileriz.

LG G4 Android 7.0 LG UP Yükleme Rehberi

LG UP ile ilk kez yükleme yapacak kişiler aşağıdaki görselleri takip edebilir.

Not 1: Kurulum dan sonra Android güncelleniyor veya LG logosunda en az 10 dakika beklemeniz gerekebilir. Lütfen telaş yapıp bataryayı çıkartmayın.

Not 2: Yükleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.

Not 3: Yazılım tamamen stocktur herhangi bir modifiye yoktur. xda daki gibi açılışta herhangi bir hata vermemektedir.

Not 4: Herhangi bir sorun yaşarsanız H81520o_00_0310.kdz yükleyip işlemleri baştan yapınız.

LG G4 Android 7.0 Nougat Dosyalar

LG G4 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri

Android 7.0 Nougat sürümüne geçen kullanıcılar LG Home V6.1 sürümünü buradaki makaleden yükleyebilirsiniz.