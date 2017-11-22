LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 Türkiye ve Avrupa modellerine için Android 7.0 Nougat güncellemesi uzun zamandır bekleniyor. LG, Ekim ve Kasım ayında LG G4 modelleri için Android 7 sürümünün dağıtılmaya başlanacağını bildirmişti ama henüz bir güncelleme yayımlanmadı. LGDestek geliştiricilerinden Sezer Şimşek arkadaşımız uzun uğraşlar ve emekler sonucu LG G4 H815TR modelleri için Android 7.0 Nougat sürümünü uyarladı. Aşağıdaki işlemleri doğru ve sırası ile yaptığınızda LG G4 Akıllı telefonunuza resmi Android 7.0 Nougat yüklemiş olacaksınız.
Önemli Uyarı: LG Türkiye‘nin resmi olarak yayımladığı bir sürüm değildir. Bu yüzden telefonunuzun TR garantisi varsa bu sürüm yüklü olduğu sürece telefonunuz garanti dışı kalacaktır. Tekrar servise göndermek istediğinizde eski sürüme dönmenizi tavsiye ederiz. Yapacağınız hatalardan LGDestek.NET sorumlu değildir. Tüm sorumluluk size aittir.
NOT: Diğer LG G4 Android 7.0 Sürümleri ile karıştırmayın. LGDestek ekibinin hazırladığı %100 Stock yazılımdır. Diğer sürümlerde geri dönüş olmuyor ama bizim hazırladığımız sürümde Android 6.0 sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.
NOT: Aşağıdaki Sürümler H815TR ve H815 EUR modelleri için diğer LG G4 modellerine yükleme yapmayınız. Telefon modelinize uygun kdz dosyasını indirin.
Yüklemeye Başlamadan Önce: Bilgisayarınızda bulunan tüm LG programlarını kaldırın.
LG G4 Android 7.0 Güncelleme ve Yükleme Rehberi
- Aşağıdaki linklerden önce Lg up File(Lg g4) ve Telefon modelinize uygun olan versiyonu bilgisayarınıza indirin.
- İndirdiğiniz bütün dosyaları masa üstüne boş bir klasöre zip ve rar (winrar ve 7zip güncel olmasına dikkat edelim) dan çıkartıp içine atın.
- Önce LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi kurun. Sonra LGUP_8994_DLL_v0.0.4.4.exe kurun ve ardından driveri kurun.
- Telefonunuzu kapatın. kapalı konumda iken ses artırma tuşuna basılı tutup usb kablosunu takın. Download mode yazınca eliniz çekin. ekran da firmware update yazacak. Sonra LG UP programını açın.
- İndirdiğiniz versiyonu seçip REFURBISH seçili halde start deyin.
- Yükleme işlemi bittik’den sonra telefon otomatik yeniden başlayacak.
- Telefon açıldıktan sonra kurulumu tamamlayıp yeni Android sürümünüz ile keyifli vakitler geçirmenizi dileriz.
LG G4 Android 7.0 LG UP Yükleme Rehberi
LG UP ile ilk kez yükleme yapacak kişiler aşağıdaki görselleri takip edebilir.
Not 1: Kurulum dan sonra Android güncelleniyor veya LG logosunda en az 10 dakika beklemeniz gerekebilir. Lütfen telaş yapıp bataryayı çıkartmayın.
Not 2: Yükleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
Not 3: Yazılım tamamen stocktur herhangi bir modifiye yoktur. Xda daki gibi açılışta herhangi bir hata vermemektedir.
Not 4: Herhangi bir sorun yaşarsanız verdiğimiz KDZ dosyasını yükleyip işlemleri baştan yapınız.
Not 5: 6.0 dönmek için lütfen verdiğimiz KDZ dosyalarını yükleyin. Daha sonra istediğiniz versiyonu yükleyebilirsiniz.
LG G4 Android 7.0 Nougat Dosyalar
H815
- LG UP FİLE (LG G4)
- LG G4 H815TR Android 7.0
- LG G4 H815 EUR Android 7.0
- LG G4 H815P Android 7.0
- LG G4 H815L Android 7.0
- LG G4 H815 Android 6.0 (6.0 dönmek için lütfen bu kdz indirin)
H818
- LG UP FİLE (LG G4)
- LG G4 H818P Android 7.0
- G4 H818P Android 6.0 (6.0 dönmek için lütfen bu kdz indirin)
LG G4 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri
Android 7.0 Nougat sürümüne geçen kullanıcılar LG Home V6.1 sürümünü buradaki makaleden yükleyebilirsiniz.
Sezer kardeşim bu roma root oluyomu varmı burdan rootlaya bilsek twrp falan iyi olurdu. Vulkn yok 418 için vulkan yüklerdik iyi olurdu.
malesef tr modelleri root ve recovery olmuyor.
Kolay gelsin
Ses sorunu düşündüğümden de farklı bir boyutta. Ilk şarkılarda farketmemistim ama şarkı değiştikçe sesin mekanikleștiğini duyuyorum
Ciddi derecede bir sıkıntı var
İşin mutfağında değilim ne kadar zor olur bilmiyorum ama umarım bir dosya değeri değiştirince duzelebilecek kadar basit bişeydir çünkü çok kullanışlı bayağı sevdim eski surume geçmek istemem açıkçası
Selamlar
Romu yükledikten sonra ses seviyesinde ciddi bir düşüş oldu acaba daha önce farkettiniz mi ve bir çözümü var mıdır?
(ses düşüşünü şöyle anlatabilirim : Kulaklıkla dinleyip ses seviyesini %20 lere getirdiğimde sıfır ses alıyorum)