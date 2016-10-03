Merhaba arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu kendime ait olan LG G5 arayüzlü Genisys Rom‘u LG G4 H815TR için portladım. Rom’da root yoktur, yüklenmesi kolay ve sorunsuzdur. Kurulum talimatlarını eksiksiz uygularsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rom TR telefonlarda denenmiştir ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Öncelikle bütün yedeklemelerinizi almanızı tavsiye ederim..

Rom’da Volte özelliği aktif değildirVolte özelliğini kullanan üyelerimiz sizin için Volte önemliyse lütfen yükleme yapmayınız.

Aşağıdaki linklerden lg up, g4 dll, v20j kdz ve benim tot dosyalarını indirin. Bilgisayarında LG UP kurulu olanlar sadece kdz ve tot indirsinler.

İndirmeler:

  1. G4 H815 V20J KDZ
  2. LG G4 H815TR UX5.0 TOT
  3. LG G4 H815 UX5.0 TOT İTHALAT TELEFONLAR İÇİN
  4. LGUP
  5. G4 DLL

LG G5 UX 5.0 Kurulum Rehberi:

  1. İndirdiğimiz Tüm Dosyaları Tek Klasörde Toplayalım.
  2. LGUP ve G4 Dll Dosyalarını Kuralım. Tot Dosyasınıda Rardan Çıkartalım.
  3. Telefonunuzu Kapatın. Ses Açma Tuşuna Basılı Tutarak Usb Kablosu Takın.
  4. Telefonunuz Download Moda Geçecektir.
  5. LG UP Uygulamasını Açın ve v20j Kdz Dosyasını Seçip Starta Basarak Yüklemeyi Başlatın. Yükleme Bittiğinde Telefonunuz Otomatik Açılacaktır. (Kdz Dosyasını Gösteremeyenler Dosya Adı Yazan Yere Tıklayıp *.* Yazarak Gösterebilirler)
  6. Telefonunuz Açıldığında Herhangi Bir İşlem Yapmadan Telefonunuzu Tekrar Download Moda Alın ve LG UP‘tan TOT Dosyasını Seçip Yüklemeyi yapın.
  7. Yüklemeden Sonra Telefon Otomatik olarak Açılacaktır. Kurulumu Tamamlayarak Yeni Arayüzle Telefonunuz Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

Rom’un Özellikleri:

  1. LG G5 İcon Paketi
  2. LG G5 Tab Bar
  3. LG G5 On-Off Butonu
  4. LG G5 Smart Notice
  5. LG G5 UX 5.0 Launcher
  6. LG G5 UX 4.0 Launcher
  7. LG G5 360 Duvar Kağıtları
  8. LG G5 Cat Canlı Duvar kağıtı
  9. LG G5 Kaleidoscope Duvar Kağıtı
  10. LG G5 LGMusicWidget
  11. LG G5 Backup Uygulaması
  12. LG G5 Galeri Uygulaması
  13. LG G5 Health Uygulaması
  14. LG G5 QRemote Uygulaması
  15. LG G5 LGHome Theme Optimus Tema Paketi
  16. LG G5 Zil Sesleri
  17. LG V10 MiniView
  18. LG V10 Dosya Yönetici
  19. LG V10 Ses Kaydedicisi
  20. Knock Code En 3 Dokunuştan Oluşturma
  21. HTC Boost+ Uygulaması
  22. 30 Adet Font Yazı Tipi
  23. Smart Bulletine Widget Ekleme Özelliği
  24. Geliştirilmiş Batarya Ömrü
  25. En İyi Stabilite Ve Hızlı Arayüz
  26. Busybox Destekli
  27. İnit.d Destekli
  28. Build.prop Tweaks
  29. Galeri Uygulamasında Status Bar Aktif
  30. Kilit Ekranında Bütün Hava Animasyonları Çalışıyor
  31. Batarya ve Isınma için Optimize Edildi
  32. Ayarlar Sekmesinde Arama Özelliği
  33. Çift Pencere Uygulamasında Bütün Uygulamalar Aktif
  34. LG V20 Power Menü İconları

3 MENU DOT YANİ SOL ÜST KÖŞEDEKİ 3 NOKTA TAIKLMAYA YAŞAYANLAR AYAR HAKKINDA YAZILIM BİLGİLERİNE 4 DEFA TIKLAYIP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNİ AKTİF EDİN. SONRA GERİ GELİP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNE GİRİP AŞAĞIDA PENCERE ANİMASYON ÖLÇEĞİNİ KAPALI YAPIN.

HATIRLATMABütün Yedeklemelerinizi Almanızı Tavsiye Ederim..

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Sezer Şimşek
LGDestek.Net | LG G5 Kategori Editörü & APP Geliştirici

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  • Yusuftan

    Yahu mesaj atıyoruz bakan ilgilenen yok. Bizim global g4 lere bu portlanma ne zaman gelecek…

    • Sezer Şimşek

      Xda da mevcut. Xda g4 bölümünde bulabilirsiniz..

      • yusuftan

        bulamıyorum güzel kardeşim rica etsem burada link olarak paylaşırmısınız ? yada türkce açıklamalı paylaşım yaparmısın ?

  • Davut

    Ellerine sağlık.Çok guzel olmuş.

  • M

    Güncellemeyi yaptım yapmamanızı oneririm çünkü bildirim paneli aynı altta menu ikonuda var bilmem belki kaldırıodur ama hiç bir farkı yok ısınma aynı ekstra donmalar oluor stabil degil keşke yapmasaydım şimdi geri çeviriorum yapmayın yaptırtmayın zaten 1-2 aya 6.0.1 gelior lg lerin cogu aynı arayüzü kullanacak sabredin kolay gelsin

  • Hakan yavuz

    Lg pc suite ile mi kuruyoruz

    • Ahmet Dizdar

      Hayır, LG UP ile kuruluyor. Yazının içinde gerekli dosyaları indirip aşamalara göre kurulumu gerçekleştirin

  • nadir

    Merhabalar bugün hepsiburada.com dan lg g4 türkiye garantili cihaz aldım.
    elime ulaştı fakat made in china yazıyor herhangi bir sıkıntı olur mu?
    kore malı ile arasında fark var mı?

    • Kerim Onaylar

      Hiç bir farkı yok. Bir sorun olmaz.

  • yusuftan

    Global cihazlara ne zaman bu arayuzlu rom yapilacak. Merakla bekliyoruz…

  • MAHMUT

    DUVAR KAGIDI GÜZELMİS NERDEN BULABİLİRİZ

  • Yusuf

    v20g-eur-xx bu sürüme root ve sizin LG G5 arayüz yüklenir mi ?Teşekkürler

  • Can Kazova

    Kardeşim birkaç sorum olucak. Birincisi bu arayüzü kurunca telefon u tekrar eski haline döndermek mümkün mü? Ikincisi telefon sorunsuz bir şekilde yazılım güncellemelerini alıcak mı?

    • Sezer Şimşek

      Tekrar kdz kurarak dönebilirsin. Avrupa romu olduğu için alabilirde almayabilirde. İmei ve bölgeye göre güncellemeler dağıtılıyor. Rom güncelleme almaya musait. Kesin olarak söylemem mümkün değil..

      • Can Kazova

        Eyvallah kardeşim sağol

  • yusuftan

    en güzeli buraya yüklemendir xda da kafam cok karısıyor :S
    çözemiyorum.. senden ricam güzel insan buraya oldugu gibi aynen bu tarif gibi yüklemendir.

  • yusuftan

    sezer şimşek güzel kardeşim xda da bulamadım rica etsem linki yollarmısın ? h815 global cihaz kullanıyorum..

  • Burak

    Hocam tekrar rahatsız ediyorum pek konuyla da alakasi yok ama, sence root yapmali miyim eğer yapacaksam hangi programlari onerirsin(h815tr). Cat360 gibi, twrp gibi xposed gibi

    • Sezer Şimşek

      H815TR Telefonlar şuan root ve twrp mümkün değil.

  • Hocam h815 modeline yüklenebilirmi acaba tr için demişsiniz sormak istedim Ayrıca tot dosyası nedir ne işe yarar bilgilendirirseniz sevinirim.

    • Sezer Şimşek

      Anlatım ve Dosyalar H815TR içindir. H815 için Xda G4 Bölümünde Bulabilirsiniz. Oraya Ekledim Ben.. kısa zaman ordaki dosyaları buraya aktaracağım.. Tot kdz ile dosya demek. Android geliştiriciler kdz olarak sistemi tot olarak alıyor. bende öyle yaptım..

  • Sezer bey 3 partlık dosyayı rardan cıkartamıyorum arşiv hasarlı diye hata alıyorum

    • Sezer Şimşek

      indirme sırasında hata olmuştur dosyalarda sorun yok. tekrar indirin..

  • y_nskr

    H815 modeline de kurabilir miyiz yoksa sadece H815TR icin mi kurulum

    • Sezer Şimşek

      Anlatım ve Dosyalar H815TR içindir. H815 için Xda G4 Bölümünde Bulabilirsiniz. Oraya Ekledim Ben.. kısa zaman ordaki dosyaları buraya aktaracağım..

  • sorum şu sezer bey acaba bunu kurduktan sonra ota üzerınden gelecek guncellemeleri almakta sorun yaşarmıyız yanı sıra garanti sorun cıkarır mı ?

    • Sezer Şimşek

      Rom ota üzerinde Güncelleme almaya müsait. sorun olmayacaktır.. Garanti içinde Garantiye yollayacagınız zaman yedek alıp kdz yüklerseniz sorun olmaz.

  • kadir

    usta yardımcı olurmusun 3 partlı dosyayı tek tek klasöre çıakrtmak istediğimde 1.den sonrakı dosyalarda zaten dosya mevcut dıyor. ilk çıkardığım dosya 4 buçuk gb çıkıyor diğerilerini çıkartmak istdiğimde dosya mevcut diyor.

    • Sezer Şimşek

      tamam 4 bucuk gb olarak cıktıysa sorun yok..

  • fiiraak

    Bu şekilde iken, bootloop olursa servise versek problem olur mu ? Sonuçta garanti dışı kalıyor

    • Sezer Şimşek

      bootloop düşmesi mümkün değil. tr cihazlarda sorunsuz olarak denenmiştir.. eğer ki dediğiniz olursa kdz yükler gönderirsiniz garanti de sorun olmaz. ama benim romu yükleyerek bootlopa düşen cihaz görmedim.. grupda kullanan arkadaşlar var sorunsuz olarak..

  • Burak Dağlı

    hocam iyi günler bayadır xda da takip ediyorum seni, sormak istediğim bi kaç şey var iznin olursa ;

    ux5.0 arayüzü g4TR ye uyarladın eline sağlık, sorum şu bunu yüklediğim zaman genisys rom otomatik olarak yüklenmiş oluyor zaten değil mi? yani sadece arayüz değil

    • Sezer Şimşek

      evet krdeşim Genisys Rom rootsuz olarak direk yüklenmiş oluyor.

  • cahid öz

    tot dosyası invalid hatası veriyor.

    • Sezer Şimşek

      Telefon modeliniz tam olarak nedir. Tr değilse bu tot kuramazsınız..

      • cahid öz

        815P yazıyor.

  • yükleyen arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.ne gibi farklar var gözle görülür,telin pil durumu nasıl,ısınma durumu nasıl optimize edilmiş mi,g4 zaten hızlı tel. hızı dahada artmış mı,problem var mı?ayrıca emeği geçen herkeze teşekkürler.saygılar

  • Cift sim cartli modellere olmuyo dimi:\

    • Kerim Onaylar

      Çift sim kartlı model H818 modeli, UX 5.0 arayüzü sadece H815tr için hazırlandı.

      • Tsk geri bildiriminiz icin nezaman gelir acaba resmi olarak ..6.0.1 de gelmedi :/ cift simli almayla hatami yaptik

  • cahid öz

    Genisys Rom 4.6 V20j Tot kurulumunda hata veriyor. ingilizce yazıyor da sanki bağlantıyla ilgili.

    • Sezer Şimşek

      Telefon modeliniz tam olarak nedir. Bu tot sadece tr cihazlar için. Telefonunuz tr değilse hata verir..

  • İsmail Erkam

    Şuan kuruyorum xda da görmüştüm invalid hatası alıyordum. inşAllah performans olarak gözle görülür bir değişim olur. Teşekkür ederim. Birde küçük bir soru, refurbish olarak kurdum temiz olsun diye. Doğru yaptım değil mi hocam.

    • Sezer Şimşek

      doğru seçim yapmışsınız. Verim alabilmek için temiz kurulum daha iyi..

  • HASAN

    3 PART IDA AYRI AYRI YÜKLEMEK Mİ GEREKİYOR. YOKSA 1 TANESİ YETİYORMU

    • HASAN

      kusura bakmayın ilk satırı okumadan sormuşum.

  • Osman

    LG’nin yapamadığını siz yapıyorsunuz. Bir güncelleme gelmedi.

    • Sezer Şimşek

      🙂 🙂

  • Ben daha henüz LG G4 kullanmayı öğrenemedik ki bu anlattıklarınızı becerebileyim .

  • ozan

    G3 icin calisir mi ?

    • Sezer Şimşek

      sadece LG G4 H815TR için G3 için Fulmics 6.5 Kullanabilirsiniz..

  • Eren

    iyi akşamlar rom atamadım yardımcı olabilirmisin

    • Sezer Şimşek

      nerde takıldınız. takıldığınız yeri yazarsannız yardımcı oluruz.

  • İbrahim

    Elıne saglık lg senınle hayat buluypr

    Ipeks

    • Sezer Şimşek

      eyvallah kardeşim…

 
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