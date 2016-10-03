Merhaba arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu kendime ait olan LG G5 arayüzlü Genisys Rom‘u LG G4 H815TR için portladım. Rom’da root yoktur, yüklenmesi kolay ve sorunsuzdur. Kurulum talimatlarını eksiksiz uygularsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rom TR telefonlarda denenmiştir ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Öncelikle bütün yedeklemelerinizi almanızı tavsiye ederim..

Rom’da Volte özelliği aktif değildir. Volte özelliğini kullanan üyelerimiz sizin için Volte önemliyse lütfen yükleme yapmayınız.

Aşağıdaki linklerden lg up, g4 dll, v20j kdz ve benim tot dosyalarını indirin. Bilgisayarında LG UP kurulu olanlar sadece kdz ve tot indirsinler.

İndirmeler:

LG G5 UX 5.0 Kurulum Rehberi:

İndirdiğimiz Tüm Dosyaları Tek Klasörde Toplayalım. LGUP ve G4 Dll Dosyalarını Kuralım. Tot Dosyasınıda Rardan Çıkartalım. Telefonunuzu Kapatın. Ses Açma Tuşuna Basılı Tutarak Usb Kablosu Takın. Telefonunuz Download Moda Geçecektir. LG UP Uygulamasını Açın ve v20j Kdz Dosyasını Seçip Starta Basarak Yüklemeyi Başlatın. Yükleme Bittiğinde Telefonunuz Otomatik Açılacaktır. (Kdz Dosyasını Gösteremeyenler Dosya Adı Yazan Yere Tıklayıp *.* Yazarak Gösterebilirler) Telefonunuz Açıldığında Herhangi Bir İşlem Yapmadan Telefonunuzu Tekrar Download Moda Alın ve LG UP‘tan TOT Dosyasını Seçip Yüklemeyi yapın. Yüklemeden Sonra Telefon Otomatik olarak Açılacaktır. Kurulumu Tamamlayarak Yeni Arayüzle Telefonunuz Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

Rom’un Özellikleri:

LG G5 İcon Paketi LG G5 Tab Bar LG G5 On-Off Butonu LG G5 Smart Notice LG G5 UX 5.0 Launcher LG G5 UX 4.0 Launcher LG G5 360 Duvar Kağıtları LG G5 Cat Canlı Duvar kağıtı LG G5 Kaleidoscope Duvar Kağıtı LG G5 LGMusicWidget LG G5 Backup Uygulaması LG G5 Galeri Uygulaması LG G5 Health Uygulaması LG G5 QRemote Uygulaması LG G5 LGHome Theme Optimus Tema Paketi LG G5 Zil Sesleri LG V10 MiniView LG V10 Dosya Yönetici LG V10 Ses Kaydedicisi Knock Code En 3 Dokunuştan Oluşturma HTC Boost+ Uygulaması 30 Adet Font Yazı Tipi Smart Bulletine Widget Ekleme Özelliği Geliştirilmiş Batarya Ömrü En İyi Stabilite Ve Hızlı Arayüz Busybox Destekli İnit.d Destekli Build.prop Tweaks Galeri Uygulamasında Status Bar Aktif Kilit Ekranında Bütün Hava Animasyonları Çalışıyor Batarya ve Isınma için Optimize Edildi Ayarlar Sekmesinde Arama Özelliği Çift Pencere Uygulamasında Bütün Uygulamalar Aktif LG V20 Power Menü İconları

3 MENU DOT YANİ SOL ÜST KÖŞEDEKİ 3 NOKTA TAIKLMAYA YAŞAYANLAR AYAR HAKKINDA YAZILIM BİLGİLERİNE 4 DEFA TIKLAYIP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNİ AKTİF EDİN. SONRA GERİ GELİP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNE GİRİP AŞAĞIDA PENCERE ANİMASYON ÖLÇEĞİNİ KAPALI YAPIN.

HATIRLATMA; Bütün Yedeklemelerinizi Almanızı Tavsiye Ederim..