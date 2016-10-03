Merhaba arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu kendime ait olan LG G5 arayüzlü Genisys Rom‘u LG G4 H815TR için portladım. Rom’da root yoktur, yüklenmesi kolay ve sorunsuzdur. Kurulum talimatlarını eksiksiz uygularsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rom TR telefonlarda denenmiştir ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.

Öncelikle bütün yedeklemelerinizi almanızı tavsiye ederim.. Rom’da Volte özelliği aktif değildirVolte özelliğini kullanan üyelerimiz sizin için Volte önemliyse lütfen yükleme yapmayınız. Aşağıdaki linklerden lg up, g4 dll, v20j kdz ve benim tot dosyalarını indirin. Bilgisayarında LG UP kurulu olanlar sadece kdz ve tot indirsinler.

  İndirmeler:

  1. G4 H815 V20J KDZ
  2. LG G4 H815TR UX5.0 TOT
  3. LG G4 H815 UX5.0 TOT İTHALAT TELEFONLAR İÇİN
  4. LGUP ve DLL

  LG G5 UX 5.0 Kurulum Rehberi:

  1. İndirdiğimiz Tüm Dosyaları Tek Klasörde Toplayalım.
  2. LGUP ve G4 Dll Dosyalarını Kuralım. Tot Dosyasınıda Rardan Çıkartalım.
  3. Telefonunuzu Kapatın. Ses Açma Tuşuna Basılı Tutarak Usb Kablosu Takın.
  4. Telefonunuz Download Moda Geçecektir.
  5. LG UP Uygulamasını Açın ve v20j Kdz Dosyasını Seçip Starta Basarak Yüklemeyi Başlatın. Yükleme Bittiğinde Telefonunuz Otomatik Açılacaktır. (Kdz Dosyasını Gösteremeyenler Dosya Adı Yazan Yere Tıklayıp *.* Yazarak Gösterebilirler)
  6. Telefonunuz Açıldığında Herhangi Bir İşlem Yapmadan Telefonunuzu Tekrar Download Moda Alın ve LG UP‘tan TOT Dosyasını Seçip Yüklemeyi yapın.
  7. Yüklemeden Sonra Telefon Otomatik olarak Açılacaktır. Kurulumu Tamamlayarak Yeni Arayüzle Telefonunuz Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

%16’da kalanlar 0x000002 hatası ve Yükleyemenler için çözüm. linkte ki yönergeleri takip edin

https://www.lgdestek.com/lg-up-da-takili-kaliyor-hatasi-cozumu-31595/

  Rom’un Özellikleri:

  1. LG G5 İcon Paketi
  2. LG G5 Tab Bar
  3. LG G5 On-Off Butonu
  4. LG G5 Smart Notice
  5. LG G5 UX 5.0 Launcher
  6. LG G5 UX 4.0 Launcher
  7. LG G5 360 Duvar Kağıtları
  8. LG G5 Cat Canlı Duvar kağıtı
  9. LG G5 Kaleidoscope Duvar Kağıtı
  10. LG G5 LGMusicWidget
  11. LG G5 Backup Uygulaması
  12. LG G5 Galeri Uygulaması
  13. LG G5 Health Uygulaması
  14. LG G5 QRemote Uygulaması
  15. LG G5 LGHome Theme Optimus Tema Paketi
  16. LG G5 Zil Sesleri
  17. LG V10 MiniView
  18. LG V10 Dosya Yönetici
  19. LG V10 Ses Kaydedicisi
  20. Knock Code En 3 Dokunuştan Oluşturma
  21. HTC Boost+ Uygulaması
  22. 30 Adet Font Yazı Tipi
  23. Smart Bulletine Widget Ekleme Özelliği
  24. Geliştirilmiş Batarya Ömrü
  25. En İyi Stabilite Ve Hızlı Arayüz
  26. Busybox Destekli
  27. İnit.d Destekli
  28. Build.prop Tweaks
  29. Galeri Uygulamasında Status Bar Aktif
  30. Kilit Ekranında Bütün Hava Animasyonları Çalışıyor
  31. Batarya ve Isınma için Optimize Edildi
  32. Ayarlar Sekmesinde Arama Özelliği
  33. Çift Pencere Uygulamasında Bütün Uygulamalar Aktif
  34. LG V20 Power Menü İconları

3 MENU DOT YANİ SOL ÜST KÖŞEDEKİ 3 NOKTA TAIKLMAYA YAŞAYANLAR AYAR HAKKINDA YAZILIM BİLGİLERİNE 4 DEFA TIKLAYIP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNİ AKTİF EDİN. SONRA GERİ GELİP GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERİNE GİRİP AŞAĞIDA PENCERE ANİMASYON ÖLÇEĞİNİ KAPALI YAPIN.

HATIRLATMABütün Yedeklemelerinizi Almanızı Tavsiye Ederim..

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180 YORUMLAR

  1. Roma hiç güncelleme gelmeyecek mi yeni güncelleme bekliyoruz gelirse çok hoş olur kamera güncellensin G5 Veya V10 kamerasi efsane olur

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