LG G4 H818p ve H818n LTE 4.5G Ayarları Nasıl Yapılır?

LG G4 Çift hatlı modeli H818p ve H818n için LTE 4.5G ayarları nasıl yapılır? Ülkemizde satışı bulunmayan fakat ithalatçı firmalar tarafından ülkemizde çok nadir satılan LG G4 H818 akıllı telefon için LTE 4.5G ayarları hakkında detaylı bilgi vereceğiz. LG’nin bazı modelleri için LTE Config güncellemesi ülkemizde yayımlandı fakat ithalat cihazlar için herhangi bir güncelleme gelmedi maalesef.

LG G4 H818p modeli Cat 6 LTE-A destekli ve 300Mbps indirme hızına sahip nadir cihazlardan birisidir. Böyle güçlü bir donanıma sahip cihazı 4.5G ‘den mahrum bırakmamak gerekir. Hiç bir ek dosya indirmeden telefonunuza gömülü olarak gelen ayarlardan 4.5G ayarlarını yapabilirsiniz.

LG G4 H818p ve H818n – LTE 4.5G – Ayarları

Telefonumuzun arama bölümüne girelim ve arama ekranına Hidden Menü kodunu yazalım. *#546368#*818# yazdığımızda Siyah bir menü açılacak. Bu açılan menü telefonumuzun Hidden Menüsüdür. Aşağıda ki ekranda “Fielt Test” kırmızı ile işaretli bölüme tıklayın.

Açılan ekranda “Modem Setting” bölümüne tıklayın.

Yeni açılan ekanda sayfayı yukarı doğru kaydırıp aşğıda bulunan “RAT Selection” menüsüne girelim.

Şimdi LTE şebekesini bu ekrandan seçebiliriz. ” Gsm / Wcmda / Lte auto ” seçeneğinin üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Telefonumuzda LTE otomatik olarak aktif olacaktır. Cihazınımızı bir kere kapayıp açmamız yeterlidir. LTE Ayarlarını yaptıkdan sonra ekranımızın üst bölümünde şebeke çekim alanımda 4G ibaresi görünecektir. 4.5g yazmasını beklemeyin malesef cihaz yazılımda 4.5g göstergesi yoktur. Ama LG G4 H818p cihazınız internet hızınıza göre 300Mbps hıza ulaşabilir yani 4.5G destekler.

şebekesini bu ekrandan seçebiliriz. ” ” seçeneğinin üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Telefonumuzda otomatik olarak aktif olacaktır. Cihazınımızı bir kere kapayıp açmamız yeterlidir. yaptıkdan sonra ekranımızın üst bölümünde şebeke çekim alanımda ibaresi görünecektir. yazmasını beklemeyin malesef cihaz yazılımda 4.5g göstergesi yoktur. Ama cihazınız internet hızınıza göre 300Mbps hıza ulaşabilir yani 4.5G destekler. Bu ayarları yaptıktan sonra 4G yazmıyor ise bulunduğunuz bölgede 4G şebekesi bulunmamasından kaynaklıdır. Aşağıda ki vereceğim ayarlara bakarak 4G ayarlarınızın tam çalıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar/Ağlar/Daha fazla/Mobil şebekeler Ağ Modu bölümünde Tercih edilen şebeke modu: GSM/WCDMA/LTE yazıyorsa aryıt 4.5G ayarlrınız yapılmış demektir. Şebekeniz 4.5G çektiğinde otomatik olarak geçiş yapacaktır.