LG G4 H818p ve H818n LTE 4.5G Ayarları Nasıl Yapılır?

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LG G4 Çift hatlı modeli H818p ve H818n için LTE 4.5G ayarları nasıl yapılır? Ülkemizde satışı bulunmayan fakat ithalatçı firmalar tarafından ülkemizde çok nadir satılan LG G4 H818 akıllı telefon için LTE 4.5G ayarları hakkında detaylı bilgi vereceğiz. LG’nin bazı modelleri için LTE Config güncellemesi ülkemizde yayımlandı fakat ithalat cihazlar için herhangi bir güncelleme gelmedi maalesef.

LG G4 H818p modeli Cat 6 LTE-A destekli ve 300Mbps indirme hızına sahip nadir cihazlardan birisidir. Böyle güçlü bir donanıma sahip cihazı 4.5G ‘den mahrum bırakmamak gerekir. Hiç bir ek dosya indirmeden telefonunuza gömülü olarak gelen ayarlardan 4.5G ayarlarını yapabilirsiniz.

LG G4 H818p ve H818n – LTE 4.5G – Ayarları

  • Telefonumuzun arama bölümüne girelim ve arama ekranına Hidden Menü kodunu yazalım. *#546368#*818# yazdığımızda Siyah bir menü açılacak. Bu açılan menü telefonumuzun Hidden Menüsüdür. Aşağıda ki ekranda “Fielt Test” kırmızı ile işaretli bölüme tıklayın.

lgg4818p lte

  • Açılan ekranda “Modem Setting” bölümüne tıklayın.

lg g4 h818p lte ayarı

  • Yeni açılan ekanda sayfayı yukarı doğru kaydırıp aşğıda bulunan “RAT Selection” menüsüne girelim.

lg g4 4.5g ayarı

  • Şimdi LTE şebekesini bu ekrandan seçebiliriz. ” Gsm / Wcmda / Lte auto ” seçeneğinin üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Telefonumuzda LTE otomatik olarak aktif olacaktır. Cihazınımızı bir kere kapayıp açmamız yeterlidir. LTE Ayarlarını yaptıkdan sonra ekranımızın üst bölümünde şebeke çekim alanımda 4G ibaresi görünecektir. 4.5g yazmasını beklemeyin malesef cihaz yazılımda 4.5g göstergesi yoktur. Ama LG G4 H818p cihazınız internet hızınıza göre 300Mbps hıza ulaşabilir yani 4.5G destekler.
  • Bu ayarları yaptıktan sonra 4G yazmıyor ise bulunduğunuz bölgede 4G şebekesi bulunmamasından kaynaklıdır. Aşağıda ki vereceğim ayarlara bakarak 4G ayarlarınızın tam çalıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar/Ağlar/Daha fazla/Mobil şebekeler Ağ Modu bölümünde Tercih edilen şebeke modu: GSM/WCDMA/LTE yazıyorsa aryıt 4.5G ayarlrınız yapılmış demektir. Şebekeniz 4.5G çektiğinde otomatik olarak geçiş yapacaktır.

lg g4 h818p 4.5g lte ayarları

 

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Izdehar Aljilani

    meraba
    benım lg g4 h818p bi telefonum var su içinde duştu ve ekranı çalışmadı sonra …ama telefoum dubaiden alınd
    yadımcı olabılır mısınz

  • Murat

    Lg g4 818p modelinde android 7.1 rom güncelleme var mı?

  • erkan

    merhaba LG G4 H818P 32GB DUOS bu ürünün infranet (kızılötesi) özelliği varmı acaba?

    • Mustafa

      Kumanda infrared özelliği mevcut duos h818p gerçi eksiği yok 815 model ile artı olarak çift sim var ben kullanıyorum gayet memnunum note 5 den geçtim bu cihaza çok bependim.

  • murat demir

    iyi günler lg d690 cihazım var ame rom yüklü bu cihazın android 6 yazılımı varsa yüklemek istiyorum yada 693 tr rom u yüklesem sorun olurmu

  • Merhaba, benim g4’üm teknik servisten geldi. Ben de 4.5 G yi kapatmak istememe rağmen ağ modları çıkmıyor. Teknik serviste anakartı değişti, öncesinde ağları manuel ayarlayabiliyordum. Şuanda sırf 4.5 g kullanmak zorundayım. İnternette araştırdım böyle bir problemi olan yok. Ağ modlarını nasıl geri getirebilitim? Teşekkürler

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Sitemizde bulunan “4.5G Nasıl Kapatılır?” makalemizden yararlanabilirsiniz.

  • Gürtuğ Güngör

    Yukarıdaki kodda hata var *#546368#*815# de sondaki 815 kısmı modele göre olmalı yani 818p için 818 olmalı. Değiştirirseniz daha yararlı olacaktır.

  • ziya

    lg g4 h818 kullanıyorum 1. sim kart için lte ayarını anlattığınız gibi yaptım ve çalışıyor fakat sorun şudur ki 2. sim kartı veri bağlantısı için seçtiğimde Ağ Modu kısmında Gsm seçili oluyor ve “E” ile internete bağlanıyor.
    Gsm/wcdma veya Wcdma seçmeye çalıştığımda ise “sim 1 wcdma modu olarak ayarlı iken ağ modu değiştirilemez” uyarısı çıkıyor. Tekrar 1. sim için mobil veri açtığımda lte ile bağlantıya devam ediyorum.
    Sonuç olarak iki mobil bağlantısı lte olmuyor sanırım.
    Teşekkürler…

    • Fatih ÖZER

      Selam. Arkadaşlar ben bu telefonu ciddi olarak almayı düşünüyorum fakat tam olarak şu soruma cevap bulamadım. İki sim kartımı da 4.5 g yi aktif olarak kullanabilecek miyim yada bunun için hangi işlemleri yaparsam bu isteğime ulaşabilirim. Soruma cevap bulabilirsem çok memnun olacağım. iyi günler.

      • iki hat aktif oldugunda hattin birinde 4g digerinde 3g kullanabilirsiniz. Iki hattinizda 4g aktif olmaz malesef.

      • ziya

        Ben iki hatta da aktif 4.5g kullanamıyorum. Bugün aklıma geldi sadece sim 2 yi aktif yaptım fakat 4.5g olmadı. Telefon çok iyi fakat pil ömrü rezalet. Birazda ısınıyor.

  • denkirmizi

    merhaba bu 818p serisinde anakart sorunu varmıdır kronik olan ..

    • Merhaba. Şuan H818p Modelini kullanıyorum, şimdiye kadar bir sorun çıkarmadı. Yeni çıkan serilerden almanızı tavsiye ederim.

      • Mustafa kirik

        Merhaba h818p modeli bende de var marsmallow yükledinizmi ben hala lollipopdayım korkuyorum yüklemeye sizce bir sıkıntı varmı.

      • Şuan Marshmallow kullanıyorum ilk çıktıgı günden beri. Lolipop’a göre çok iyi ve telefon oldukça hızlı.

      • Mustafa kirik

        başta şarj sıkıntısı olmakla bayağı yorum var eksi yönde o yüzden tereddüt ettim şarj nasıl sizce

  • y@kup

    GSM/WXDMA/LTE gizli menüden seçmene karşın mobil veri kısmında çıkmıyor hat sürekli olarak H yada H+ olarak bağlanıyor. bendeki bu sıkıntı 2. simi takınca çıktı. öncesinde LTE olarak bağlanabiliyordum. gizli menüden seçmene karşın kayıt etmemesin problemi ne olabilir? birde çift sim takılıyken iki simde de LTE kullanamıyor muyuz?

  • yavuz karaarslan

    *#546368#*815# bu kodda 815 yerine 818 yazınca çalıştı ama lte çıkmadı

    • Terar kontrol ediniz bu şekilde ayarlarda bir sıkıntı yok.

      • yavuz karaarslan

        birden çok kez denedim ancak çıkmıyor

  • yavuz karaarslan

    bende de h818 var ve yukardakileri yaptım GSM/WCDMA/LTE çıkmıyor GSM/WCDMA(otomatik mod) yazıyor

  • Fameto

    Aynisini yaptim h818p ama ayarlari kontrol ettiğimde lte bir türlü gelmiyor.