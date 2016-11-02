2015’in en havalı amiral gemisi LG G4, Android 7.1 Nougat‘a erken kavuşuyor! LG‘nin LG G4 için Android 7.1 Nougat yazılım desteğini ne zaman vereceği hala bir kesinlik kazanmamışken CyanogenMod Geliştiricileri bu en havalı amiral gemisini unutmadı. CM ROM geliştiricileri en yeni Android sürümü olan Android 7.1 Nougat‘ı LG G4 için geliştirdi.

Saf Android arayüzüne sahip CM 14.1 ile LG G4‘ünüzde en yeni Android sürümü olan Android 7.1 Nougat‘ı deneyimleme ayrıcalığına sahip olabilirsiniz.

Siz de LG G4‘ünüzde Android 7.1 Nougat deneyimini yaşamak istiyorsunuz detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Uyarı: Henüz bir hata rapor edilmese de ROM daha UNOFFICIAL sürüm olduğu için bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  1. Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G4 Root ve Recovery Yükleme)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
  5. TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.0 Nougat yüklü olarak açılacaktır.

CyanogenMod 14.1 tanıtım videosu:

  • Mesut Baysan

    Bnm tel lg g4 h815 yurtdışı android 5.1 yüklü sürümü nasıl yükseltirim ve bunlar için telefonda ne olması gerek root ve bootloader olması lazımmı bi yardımcı olursanız sewinirim

  • Lg bu konuda bir degisiklik yapti. Artik geri donus olmuyor.

  • Serkan Gez

    lg 815t ile uyumlumudur

  • Yedek alıp Hard Reset atınız. Sorun devam ederse LG UP ile bir alt versiyonu yükleyiniz.

    • Berk Y.

      Bir sorum daha olacak twrp yuklemek icin bootloader kilidini acmak lazim acsam kapatabilirmiyim tekrardan kapanmiyorsada bir sorun cikarmi.

      • Ahmet DİZDAR

        Bootloader kilidini kapatamazsınız ve telefon garanti dışı kalır ancak servis bunu anlamak için dikkatlice kontrol etmesi gerekir.

      • Berk Y.

        peki yapsam herhangi bir sıkıntı çıkarmı daha önceki telefonlarımda açmıştım fakat onlar geri kapatılabiyormuydu.Pil sıkıntısı için bir custom rom arıyorum fakat bootloader açmak la açmamak arasında kaldım.

  • Ceyhun Mamedov

    H818P uyumlu mu?

    • Maalesef uyumlu değil.

      • Tuncer

        Ya kusura bakmayin su duvar kagidinı nasıl bulurum videodaki cok hos

  • Uyumlu değildir.

  • Yusuf Hotamış

    h-815 link kırık

    • Ahmet Dizdar

      link düzeltildi