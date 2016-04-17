Arkadaşlar 2 Haftalık Uzun Uğraş Sonucunda Gece Gündüz Demeden G4 için G5 UX 5.0 Arayüzünü Uyarlamayı Başardım. Nerdeyse %80’lik Kısmı Tamamen Portladım. Sizler İçin Kullanıma Sunuyorum.
Gereksinimler;
*Bootloader Kilidi Açık olması Lazım
*Android 6.0 Yüklü Olması Lazım
*Root Ve Twrp Yüklü Olması Lazım
*Bunlardan Hiç Bİri veya Biri Yoksa Lütfen Yüklemeyiniz Oluşacak Sorunlardan lgdestek.net veya Ben Şahsım Sorumlu Tutulamaz.
Özellikler;
- 24 30 36 42 Navbar Yüksekliği ( Seçilebilir )
- 3Minit Battery Mod ( Seçilebilir )
- StatusBar Orta Saat ( Seçilebilir )
- Glance View Temaları ( Seçilebilir )
- Message Temaları ( Seçilebilir )
- Aosp Signal & Wifi iconları ( Seçilebilir )
- Stock, LP, MM Boot Animasyonları ( Seçilebilir )
- Arama Ekranı Temaları ( Seçilebilir )
- G5 Backup Uygulaması
- G5 Home Theme Optimus
- G5 Hava Uygulaması
- G5 Hava Teması Uygulaması
- G5 360 Duvar Kağıdı
- G5 Takvim Uygulaması
- G5 Smart Notice Uygulaması
- G5 Rehber Uygulaması
- G5 İndirilenler Uygulaması
- G5 Email Sitili
- V10 Dosya Yönetici G5 Stili
- G5 Galeri Uygulaması
- G5 Home Launcher Uygulaması
- G5 Arama Ekranı Stili
- G5 Sağlık Uygulaması
- G5 Kumanda Uygulaması
- G5 Ayarlar Sitili
- G5 SystemUI Style
- G5 Canlı Duvar KağıdıCat
- G5 Canlı Duvar Kağıdı Kaleidoscope
- G5 Müzik Stili
Kurulum;
*Twrp’den Yüklenebilir Aroma Kurulumu
İndirme Linki;
LG G4 için LG G5 UX 5.0 Arayüzü
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Link ölmüş
Link yenilenmiştir. Uyarı için teşekkür ederiz.
Ustm birde nasil yuklenecegini yazsaniz daha guzel olucakti
Dikkat ederseniz gereksinimleri ve nereden kurulacağı hakkında bilgi yazmışız. Bu işlemleri yaparsanız telefonunuz garanti dışı kalır.
G2 ye neden ux5 portlanmiyo g3 teki gibi
indrime linki yok hacı
Merhaba, indirme linki sayfanın en altında mevcuttur.
indirme linki yok kardeşim ölmüş
Link te indirme yok silinmis
Ithalat g4 kullaniyorum.
Peki yuzde 80 degilde yuzde yuz ne zaman olur ?
haklısın kardeşim ama bootloader kilidi açılmadan root ve twrp yüklenmeden olmuyor. apk yükler gibide yüklenmiyor.
Kardeşim iyi hoşta bizim h815trler bootloder unlock kilidi açamıyoruz
Evet, h815tr cihazlarda bootloder kiliti maalesef açılamıyor. Bu arayüz ithalat cihazlar için hazırlandı ve test edildi. Sadece h815 modeline yüklenebilir.