Arkadaşlar 2 Haftalık Uzun Uğraş Sonucunda Gece Gündüz Demeden G4 için G5 UX 5.0 Arayüzünü Uyarlamayı Başardım. Nerdeyse %80’lik Kısmı Tamamen Portladım. Sizler İçin Kullanıma Sunuyorum.

Gereksinimler;

*Bootloader Kilidi Açık olması Lazım

*Android 6.0 Yüklü Olması Lazım

*Root Ve Twrp Yüklü Olması Lazım

*Bunlardan  Hiç Bİri veya Biri Yoksa Lütfen Yüklemeyiniz Oluşacak Sorunlardan lgdestek.net veya Ben Şahsım Sorumlu Tutulamaz.

Özellikler;

  • 24 30 36 42 Navbar Yüksekliği ( Seçilebilir )
  • 3Minit Battery Mod ( Seçilebilir )
  • StatusBar Orta Saat ( Seçilebilir )
  • Glance View Temaları ( Seçilebilir )
  • Message Temaları ( Seçilebilir )
  • Aosp Signal & Wifi iconları ( Seçilebilir )
  • Stock, LP, MM Boot Animasyonları ( Seçilebilir )
  • Arama Ekranı Temaları ( Seçilebilir )
  • G5 Backup Uygulaması
  • G5 Home Theme Optimus
  • G5 Hava Uygulaması
  • G5 Hava Teması Uygulaması
  • G5 360 Duvar Kağıdı
  • G5 Takvim Uygulaması
  • G5 Smart Notice Uygulaması
  • G5 Rehber Uygulaması
  • G5 İndirilenler Uygulaması
  • G5 Email Sitili
  • V10 Dosya Yönetici G5 Stili
  • G5 Galeri Uygulaması
  • G5 Home Launcher Uygulaması
  • G5 Arama Ekranı Stili
  • G5 Sağlık Uygulaması
  • G5 Kumanda Uygulaması
  • G5 Ayarlar Sitili
  • G5 SystemUI Style
  • G5 Canlı Duvar KağıdıCat
  • G5 Canlı Duvar Kağıdı Kaleidoscope
  • G5 Müzik Stili

Kurulum;

*Twrp’den Yüklenebilir Aroma Kurulumu

İndirme Linki;

https://goo.gl/SgncGl

 

 

 

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