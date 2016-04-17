Arkadaşlar 2 Haftalık Uzun Uğraş Sonucunda Gece Gündüz Demeden G4 için G5 UX 5.0 Arayüzünü Uyarlamayı Başardım. Nerdeyse %80’lik Kısmı Tamamen Portladım. Sizler İçin Kullanıma Sunuyorum.

Gereksinimler;

*Bootloader Kilidi Açık olması Lazım

*Android 6.0 Yüklü Olması Lazım

*Root Ve Twrp Yüklü Olması Lazım

*Bunlardan Hiç Bİri veya Biri Yoksa Lütfen Yüklemeyiniz Oluşacak Sorunlardan lgdestek.net veya Ben Şahsım Sorumlu Tutulamaz.

Özellikler;

24 30 36 42 Navbar Yüksekliği ( Seçilebilir )

3Minit Battery Mod ( Seçilebilir )

StatusBar Orta Saat ( Seçilebilir )

Glance View Temaları ( Seçilebilir )

Message Temaları ( Seçilebilir )

Aosp Signal & Wifi iconları ( Seçilebilir )

Stock, LP, MM Boot Animasyonları ( Seçilebilir )

Arama Ekranı Temaları ( Seçilebilir )

G5 Backup Uygulaması

G5 Home Theme Optimus

G5 Hava Uygulaması



G5 Hava Teması Uygulaması



G5 360 Duvar Kağıdı



G5 Takvim Uygulaması



G5 Smart Notice Uygulaması



G5 Rehber Uygulaması



G5 İndirilenler Uygulaması



G5 Email Sitili

V10 Dosya Yönetici G5 Stili

G5 Galeri Uygulaması

G5 Home Launcher Uygulaması



G5 Arama Ekranı Stili



G5 Sağlık Uygulaması



G5 Kumanda Uygulaması



G5 Ayarlar Sitili

G5 SystemUI Style

G5 Canlı Duvar Kağıdı Cat

G5 Canlı Duvar Kağıdı Kaleidoscope

G5 Müzik Stili

Kurulum;

*Twrp’den Yüklenebilir Aroma Kurulumu

İndirme Linki;

https://goo.gl/SgncGl