LG G4 İçin Xposed Installer Yükleme Rehberi

Xposed Framework, Android işletim sistemi çalıştıran rootlu akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve modül mağazasında binlerce kullanışlı modülü olan bir yazılımdır. Xposed Framework telefonunuza bir custom rom yüklemenize gerek kalmadan onu istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak sağlamaktadır.

Telefonlarında root yetkisi olan LG G4 kullanıcıları, aşağıdaki talimatları takip ederek telefonlarına Xposed Framework’ü recovery moda gerek kalmadan kolaylıkla yükleyebilirler.

Bu işlem için telefonunuzun rootlu olması gerekmektedir. Eğer Telefonunuzda root yetkisi yoksa LG G4 Root ve Recovery Yükleme yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Desteklenen LG G4 Modelleri:

LS991 (Sprint) @



@ H810 (AT&T) @djkinetic & @uly609



@djkinetic & @uly609 H815L @AvivEliyahu



@AvivEliyahu H815 SEA @BySezerSimsek



@BySezerSimsek H815 v10c @blaqlemon



@blaqlemon H815 v10D @DoubleJOption



@DoubleJOption H815T @Winrahr



@Winrahr H818P (Dual-SIM) @vintag552



@vintag552 H818n(India) @AbhimanyuAryan



@AbhimanyuAryan H812 @juju2011



@juju2011 VS986 (Verizon) @yoonee



@yoonee US991 (US Cellular) @Z3ldaFan88



@Z3ldaFan88 H811 (T-mobile) @tkdsl



@tkdsl H810PR (Claro) @user787

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Telefonunuzun tam olarak şarj edildiğinden emin olun ve telefonunuzu bilgisayarınızdan ya da şarj cihazınızdan çıkartın (telefonunuz hiç bir bağlantı modunda olmasın.). FlashFire’ı kullanarak xposed-v74-sdk22-arm64.zip dosyasını flashlayın (yükleyin). Yüklemeden önce Automount seçeneğinin tikini kaldırın. (Bu işlem çok uzun sürebilir (yaklaşık 10-30 dakika). telefonunuz yeniden başlamayacaktır.) XposedInstaller_3.0_alpha4.apk dosyasını normal apk gibi yükleyin. Hepsi bu kadar!

Artık Xposed modülleri ile telefonunuzu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Uyarı: Yapacağınız hatalı işlemlerden dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.