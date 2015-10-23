LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G4 Kamera ayarları nasıl yapılır ve LG G4 Manuel mod nasıl ayarlanır. 1.8f kamerası ve Otomatik, Manuel mod ayarları ile size profesyonel kamera deneyimi sunuyor.

Kamerayı basitleştirin veya gelişmiş kontrolleri açın

LG kamera uygulaması basit veya dilediğiniz gibi gelişmiş özelliklere sahip menü ile kullanılabilir. Sadece odaklanmak ve fotoğraf çekmek için bir menü kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık bir menü gider ve sade bir menü gelir. Otomatik flaş modu ve bir kaç hızlı ayar ekler. Manuel mod ise ileri seviye kullanıcılar içindir. Bu menüde odak, ISO, enstantane hızı gibi bir çok özellik bulunur.

1. Kamerayı açın ve 3 noktalı menüye girin.

2. Açılır menü’den Basit – Temel – Manuel mod’ların dan istediğiniz Çekim Modunu seçebilirsiniz.

LG G4’de En iyi ve hızlı çekim için otomatik mod ile fotoğraf çekin

Otomatik mod hızlı fotoğraf çekmek için bir çok kullanıcı için en iyi mod’dur.

1. Auto modlu dişli çark simgesine tıklayın

2. Ana menüden ızgara simgesine dokunun

LG G4 ile Uzaklardan selfie çekin

LG G4 kameranın en iyi özelliklerinden birisi de Gesture shot kullanın. Selfie pozunuzu ayarlayın ve eliniz yumruk şeklinde olsun. Avuçlarınızı açtığınızda kamera çekim yapacaktır.

1. Pozunuzu alın ve ekranda elinizi takip edin.

2. Bir fotoğraf için bir yumruk açın. 3 saniyelik bir zamanlayıcı dan sonra çekim yapacaktır.

3. 4 tane çekim yapmak için elinizi arka arkaya iki kere yumruk yapın.

LG G4’de Fotoğraf çekmek için “peynir” demeniz yeterli

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir harika özellik. Kameranın deklanşörüne basmadan ses ile daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Smile (smayl) gülümse

Chees (çiiz) peynir

LG (elci)

Kimche (kimçi)

1. Kamera menüsünde çark simgesine tıklayın

2. Açılan menüde yüz simgesine tıklayın

İki yüz bulunan menüde ise resminizdeki ayna efektini kaldırır.

LG G4 Ağır Çekim Video Ayarları Yapmak

1-) Kamerayı açtığınız da sol en üstte 3 nokta bölümüne tıklıyoruz.

2-) a-) basit b-) temel c-) manuel Bunlardan b-) temel modu üzerine tıklayıp seçiyoruz.

3-) Daha sonra Sol bölümde bulunan MOD menüsüne tıklıyoruz.

4-) Çıkan menü’nün en altında bulunan AĞIR ÇEKiM modunu seçiyoruz

5-) Ekranın sol üst köşesinde AĞIR ÇEKİM yazısı çıkacak.