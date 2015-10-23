LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G4 Kamera ayarları nasıl yapılır ve LG G4 Manuel mod nasıl ayarlanır. 1.8f kamerası ve  Otomatik, Manuel mod ayarları ile size profesyonel kamera deneyimi sunuyor.

Kamerayı basitleştirin veya gelişmiş kontrolleri açın

LG kamera uygulaması basit veya dilediğiniz gibi gelişmiş özelliklere sahip menü ile kullanılabilir. Sadece odaklanmak ve fotoğraf çekmek için bir menü kullanabilirsiniz. Böylece karmaşık bir menü gider ve sade bir menü gelir. Otomatik flaş modu ve bir kaç hızlı ayar ekler. Manuel mod ise ileri seviye kullanıcılar içindir. Bu menüde odak, ISO, enstantane hızı gibi bir çok özellik bulunur.
1. Kamerayı açın ve 3 noktalı menüye girin.
2. Açılır menü’den BasitTemelManuel mod’ların dan istediğiniz Çekim Modunu seçebilirsiniz.

LG-G4-RAW-support-camera-app

LG G4’de En iyi ve hızlı çekim için otomatik mod ile fotoğraf çekin

Otomatik mod hızlı fotoğraf çekmek için bir çok kullanıcı için en iyi mod’dur.

1. Auto modlu dişli çark simgesine tıklayın
2. Ana menüden ızgara simgesine dokunun

LG G4 ile Uzaklardan selfie çekin

LG G4 kameranın en iyi özelliklerinden birisi de Gesture shot kullanın. Selfie pozunuzu ayarlayın ve eliniz yumruk şeklinde olsun. Avuçlarınızı açtığınızda kamera çekim yapacaktır.

1. Pozunuzu alın ve ekranda elinizi takip edin.
2. Bir fotoğraf için bir yumruk açın. 3 saniyelik bir zamanlayıcı dan sonra çekim yapacaktır.
3. 4 tane çekim yapmak için elinizi arka arkaya iki kere yumruk yapın.

LG G4’de Fotoğraf çekmek için “peynir” demeniz yeterli

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir harika özellik. Kameranın deklanşörüne basmadan ses ile daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz.

Smile (smayl) gülümse
Chees (çiiz) peynir
LG (elci)
Kimche (kimçi)

1. Kamera menüsünde çark simgesine tıklayın
2. Açılan menüde yüz simgesine tıklayın

İki yüz bulunan menüde ise resminizdeki ayna efektini kaldırır.

LG G4 Ağır Çekim Video Ayarları Yapmak

1-) Kamerayı açtığınız da sol en üstte 3 nokta bölümüne tıklıyoruz.
2-) a-) basit b-) temel c-) manuel Bunlardan b-) temel modu üzerine tıklayıp seçiyoruz.
3-) Daha sonra Sol bölümde bulunan MOD menüsüne tıklıyoruz.
4-) Çıkan menü’nün en altında bulunan AĞIR ÇEKiM modunu seçiyoruz
5-) Ekranın sol üst köşesinde AĞIR ÇEKİM yazısı çıkacak.

lg g4 ağır çekim video

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  • oğuzhan

    video çekerken çıtırtı sesi gib değişik ses geliyor acil cevap

  • zeki yilmaz

    G4 yeni aldım sırf kamerasi için ama fiyasko note3 bu g4 ten on kat daha iyi çekiyor g4 le cekilen fotoyu yaklaştığınızda hemen bulaniklasiyor pişmanım

  • ERSİN

    Değişimden gelen 0 LG G4 bir süre sonra kamera açılmama sorunu yaşadım kamera 5 10 dakikaya düzeliyor sonra 1 saat sonra yine gidiyordu. Telefona android 5.0 romu attım sorun devam etti format atım sorun devam etti sonunda Servise Şengüller teknik servise yolladım servise not: bazen kamera açılıyor bazen açılmıyor diye yazdım… Telefonu siteden 20 gün sonra yazılım yüklenmiş diye görünce kargoya vermeden aradım dedim ki ben yazılım attım formatta düzelmiyor bazen kamera açılıyor size bu raslamış olabilir. Bir daha kontrol edin diyorken yüzüme telefon kapandı ve yarın ki günde kargoya verilmiş elime ulaştı. 3 gün geçti yine aynı sorun devam ediyor Bu kadar rezillik olamaz. NE YAPMALIYIM ÇÖZÜM

    • Busenur Göktaş

      Ayni sorun bendede var napmaliyim ilk baslarda bes on dakika kamera gidiyo tekrar geliyodu son iki gundur gitti ve hic gelmedi garantiye gondersem nolur cok kararsizim?

  • latif

    Lg g4 ağır çekim modunda kayıt kalitesini hd olarak ayatlayamıyorum. Seçenekler aktif olmuyor. Sonuç bulanık bir slowmotion kamera kaydı. Önceden yavaş çekim moduna elle geçerken ayarlanabiliyormuş şimdi ayarlanamamasının sebebi nedir acaba?

    • Gökhan Kiremit

      Ayni sorun bende de var sorunu cizebildinizmi acaba

  • Muharrem

    Bende lg g4 var arka kamerada fotoğraf çekeceğim zaman sağa sola döndürünce telefonu kamera kasıyor gibi oluyo normal mi yoksa sorunlu mu?

  • Utku

    Fotograf cekme oturumum ters aciliyor. Ayarlar mod yazilari bas asagi duruyor. Cektigim fotograflarda ayni 180 derece ters. Duz tutup cekiyorum ancak baktigimda ters goruntu cikiyor. Ust menuden acilan fotoyu otomatik dikey yatay cevirle ugrastim olmadi. Destek lutfen.

  • Hüsnü

    Lg g5 var kamera fotoğraf canlılık acısından g4 deki gibi olması için ne yapmam gerekiyor

  • uğur

    merhabalar lg g4 kullanıcısıyım kamerada foto cekerken denklaşör sesini kapatmak istiyorum bilen varmı nasıl ? tesekkur ederim

    • Ahmet Dizdar

      4.4.2 (kitkat) sürümlerinde bu özellik var. LG G4’ün en düşük versiyonu 5.1 olduğu için telefonu titreşime ya da sessize alırsanız deklanşör sesi kapanır.

  • Beyza Nur

    Lg c4 kullanıcısıyım. Arkadaşlar benimde on kameram tam ekran göstermiyor nedenini bilen var mi. Ayrıca bende manuel ve ağır çekim yok. Ne yapabilirim

    • Ahmet Dizdar

      eğer çevresi pembe şeklinde ise ön kamerada flash açmışsınız, flashı kapatın tam ekran gösterir. manuel ve ağır çekim LG G3 ve üst modellerde bulunmaktadır.

  • Fatmanur

    Merhaba, ben lg g4 kullanıcısıyım. Ön kamera ile video çekerken ayna modu etkin olmuyor ve gerçekten sinir bozucu. Çözümünü bilen var mı acaba

  • bircan

    Merhaba bendeki tel. Lg g3 on kameraya ceviremiyorum yani cevirme simgesi yok sadece arka kamerayi kullanabiliyorum bunu nasil duzeltebilirim….

    • Kameranın içinde sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklayın, seçenekler gelir. Gelmezse 3 noktaya tıklayın ve temel modu seçin

  • Mehmet oguzhan

    Merhaaba. G4 te Kamerada agir cekim modunu seciyorum hd.full hd yazan menude (slo-mo) yazisi yok. Ve cekim normal oluyor. Bunun nedeni nedir. Bilgi donerseniz memnun olurum . yoksa iade edecem telefonu.

  • Mine yahsi

    Arka kamera bir türlü donmuyor dikey çektiğim tüm resimler yatay olarak görünüyor galeride nereden duzeltebilirim sanırım Oglusum selfi çekerken biraz kurcalamis

  • YASİN

    KERİM KARDEŞİM MERHABA. AĞIR ÇEKİM VİDEO OLMUYOR BENDE. KAMERA AYARLARINDAN 16:9 A GELİNCE SLO-MO İBARESİ OLMASI LAZIMMIŞ ARAŞTIRMALARIMA GÖRE FAKAT BENDE BU İBARE YOK. YAZILIM KAYNAKLI BİR PROBLEM MİDİR BU ?

    • LG G4 Ağır çekim video ayarı için yapman gerekenleri sırası ile anlatıyorum.

      1-) Kamerayı açtıgında sol en üstte 3 nokta bölümüne tıklıyorsun.
      2-) a-) basit b-) temel c-) manuel Bunlardan b-) temel modu üzerine tıklayıp şeçiyoruz.
      3-) Daha sonra Sol bölümde bulunan MOD menüsüne tıklıyoruz.
      4-) Çıkan menüden en altta AGIR ÇEkiM modunu şeçiyoruz
      5-) Ekranın sol üst köşesinde AGIR ÇEKİM yazısı çıkacak.

      Artık Agır Çekim video çekebilirsin. Daha sonra aynı MOD ayarlarından değiştirebilirsin.

      • yasin

        Bu dediklerini elbette denemiştim fakat görüntü olarak bana hiç ağır çekim tadı vermedi. İnternetten araştırdığımda, “1/8 oranında ağırlaştırma ayarları falan yapabilirsiniz” yazıyordu. Bu ayarı göremedim ben telefonumda. Söylediğin şekilde ağır çekim kaydı yaptığımda, İphone5s’de ki ağır çekim ile LG G4’de ki ağır çekim arasında baya bir fark oluyor. Acaba LG’nin elinden gelen bu mu diye sormaya başladım.

      • YASİN

        NEDEN CEVAP VERİLMİYOR ????

      • Emirhan

        Kerim abi benim g4 habire odaklaniyor video da bile napmam lazim ?

      • Gökhan Kiremit

        Agir cekim modda goruntu kalitesi 360 p gibi bir degere dusuyor bu normalmi

  • Habil

    Ya arkadaşlar bende g4 kullanıcısıyım.benim sorunum .temel modta resim çektikten hemen sonra ön izleme gösteriyordu.ne cektigimi.o şuanda devre dışı sanırım göstermiyor bu sorunun çözümünü bilen varmı

  • Osman Pala

    merhabalar şikayetlerimi anlaşılır bir şekilde sıraliycam. LG G4 1 ay oldu alalı. kamera ile sorunum şu: lansmanlarda sitenizdeki tanıtımınızda hatta sizi öven (sözde)bağımsız youtube editörlerin bile çektiği fotoğfaflar basettiğiniz kaliteleri maşallah ben kendim bir türlü göremedim. ben aynı zamanda dslr makina kullanıcısıyım. kameranın çektiği fotolarda keskinkil asla yok. beyaz ayarı akşam çekimlerinde otomatikte çoğu zaman tutmuyor hızlı odaklanma denilen zavazingo hiçte hızlı değil ama hiç değil. ve bazen odaklama yapmıyor kendim müdahale ediyorum. Renklere gelince akşam çekimlerinde soluk gündüzlerde ise olması gereken şekilde. işi manuel ayarlara getirdimmi arayüz kullanışlı değil lumialarınki size örnek gösterebilirim kullanışlılık olarak. manuel ayarlarda tripod olmadımı çokta işimize yaramıyor yani otomatik mod daha yardımcı tripod olmayınca. video kayıt konusunda gayet başarılı kamera performansı vasat ama video performansı kalitesi güzel. ve bu yavaş çekimi normal çekimden pek ayırt edemedim nasıl yavaş çekim ise artık. telefonun dokunmatik hassasiyet sorunu(mesela çifttıklama ekran uyandırma bazen çalışmıyor), telefonun dikey yatay ekran dondurme yani hareket sensorünün internette mesajlaşmada falan geç yatay veya dikey döndürmesi ve bazende hiç döndürmemesi sorunu, oyunlarda ve uzun süre internet video vs kullanımda oluşan abartılı ekran ısınma sorunu(arkada oluşan aşırı işlemci ısınmasını konu etmiyorum tamam diyelim ona) ve genel olarak çalışma hızımesela bir LG G2 den yavaş olduğunu ben kendim oyunda internette çift tıklama ile ekran uyandırmada vs her yönlü test ettim. yavaş . Millete lg yi meth ederek aldım G4ü ama şimdi servise yollamaya utanıyorum lg sayesinde. biraz kullanim yollim diyorum ama bu sorunlar bıktırdı beni. LG g4 ün utanç verici şars süresinide şikayet etmiyorum onada amenna demeyi öğrendik ama bu sorunlar ne. ayıptanda öte birşey. etrafıma kendi telefonumu örnek göstererek LG den bahsetmeye başliycam yakında

  • Esra

    Kameradan galeriye açmak isteyince ne yazık ki durdu, google+ mesajı veriyor galeriye geçmiyor ne yapmam gerek

  • Bilal yüksel

    Panaromik cekim nasil yapilir
    agir cekim. Video nasil cekilir

  • hasan

    telefon lg g4

  • hasan

    kameraya girince ön kamerada da arka kamerada da her zaman olmasadaa kendi kendine fotoğraf çekiyo sebebi ne acaba

  • ismail

    Kamerada foto çekerken veya çektikten sonra yakınlaştırınca bulanıklaşıyor otomatik ve manuel modda da denedim sonuç aynı. Ne yapabilirim.

    • Kerim Onaylar

      Yakınlaştırmaktan kastınız Zoom yapmak mı?

      • ismail

        Evet zoom yapinca görüntü gidiyor

  • Elmas

    Kamera bulanık çekiyor aynı zaman da renkli değil ön kamera da yine ayni şekilde bulanık çekiyor ne yapmalıyım telefoncuya götürmeden önce kendim hallerdebilir miyim

    • Kerim Onaylar

      Telefonunuz da en son yazılım olan android 6.0 yüklümü? Birde LG G4 Otomatik mod ile çekmeyi deneyin. Sanırım siz manuel mod ile fotoğraf çekiyorsunuz.

      • Selim

        Kerim arkadaş beim sorunum da şu resim çektikten sonra bi 4.5 saniye çekilen fotoyu gösterirdi. Şimdi ne olduysa göstermiyor.ayarlardan da anladığım kadarıyla yapılacak pek birşey yok.yardımcı olurmusunuz

    • Mevlut

      Aynen benimde oyle bulanin cekio

  • ferdi

    On kamerasinda cerceveli görüntü oluyo onceden etrafo gosteriyodu ama simdi sadece yuze odakli etrafi gostermiho onu nasil duzeltebilirim

  • Simay

    Daha bir gün oldu ama arka kamerası kalite yok yani resimdekiler gibi bugün ikinci günü ama hd ayarını da yapıyorum acaba reklamda bizi mi kandırdılar.GÜVENİLİR BİR FİRMADAN ALDIK ÜSTELİK.NE YAPABİLİRİZ.

  • Burak

    telefonu yeni aldık arka kamera ne yazık ki durdu uyarısı veriyor çözümü nedir

    • Zafer AVKIRAN

      Hard reset deneyin olmazsa servise gönderin

      • kadir

        Servise nasil gondercez