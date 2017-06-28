LG G4 Klavye Donma Sorunu Nasıl Çözülür?

Çıktığı dönemde bu yana hala gözde akıllı telefon modellerinden biri olan LG G4 serisinde, kullanıcılar hala ufak tefek sorunlarla gündeme gelmiyor değil. Genel performansı oldukça yüksek olan akıllı telefonların sık karşılaşılan sorunlarından birisi de LG G4 Klavye Donma Sorunu. Genelde çok uzun vadeli kullanımlarda ortaya çıkan LG G4 Klavye Donma Sorunu, aslında sadece LG modelinde değil genel olarak Android akıllı telefonların sorunu olarak değerlendirebileceğimiz klavye sıkıntısının nasıl çözüleceğine bakalım.

LG G4 Klavye Donma Sorunu Çözüm Yolları

LG G4 serisinde yaşanan sorunun çözümü için adım adım önerilerle gidelim. Basit işlemlerden karmaşık önerilere doğru ilerleyeceğiz.

Telefonu Yeniden Başlatmak

Çok basit bir çözüm yolu olarak gelebilir fakat LG G4 Klavye Donma Sorunu için ilk yapmanız gereken telefonu yeniden başlatma işlemidir. Özellikle şarj bitmeden telefonu şarj eden haliyle telefonu sürekli olarak açık tutan kullanıcıların mutlaka denemesi gereken basit yöntemlerden biri yeniden başlatmadır. Sürekli çalışan telefonlarda ön bellekte aşırı veri birikimi nedeniyle yavaşlama ve klavyede sorunlar yaşanabilir.

Klavye Ön Belleğini Temizlemek

LG G4 Klavye Donma Sorunu için ikinci öneriye geçelim. Eğer yeniden başlatma sonrasında özellikle klavyenin ekrana gelmesi sırasında donma yaşanıyorsa bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu kez doğrudan klavye uygulamasının ön belleğini temizlemeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekenler ise şöyle;

Uygulama menüsü üzerinden “ ayarlar ” uygulamasına gidin.

” uygulamasına gidin. Ardından “ uygulama yöneticisi ” kısmına girip tüm uygulamaları görüntüleyin.

” kısmına girip tüm uygulamaları görüntüleyin. Buradan sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayıp “sistemi göster” seçeneğini seçiniz.

Buradan LG Klavye uygulamasını seçelim.

uygulamasını seçelim. Ardından da depolama menüsüne girip “ ön bellek temizle ” demeniz gerekiyor.

” demeniz gerekiyor. İşlemin ardından telefonu yeniden başlatıp klavyenizi bir daha deneyin.

Uygulamaların ön belleğini temizleme;

Yukarıda uyguladığımız işlem klavyenin ön belleğini temizlemenizi sağlayacaktır.

Fakat her uygulama değil sadece belli başlı uygulamalarda LG G4 Klavye Donma Sorunu yaşıyorsanız bu durumda klavyenin ön belleğini temizlemenin dışında aynı işlemleri uygulayarak uygulamanın da ön belleğini temizlemeniz gerekiyor. Sorun uygulamalardan da kaynaklı olabilir.

Fabrika Ayarlarına Dönmek Veya 3.Parti Yazılım Kullanmak

LG G4 Klavye Donma Sorunu tüm bu işlemlerin ardından düzelmiyor ve hala donma sorunu yaşanıyorsa bu durumda mutlaka sistemsel bir arıza durumuyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.

Klavye sanal bir klavye olduğu için sorun genelde yazılımsal olarak kaynaklı bir sorundur. Tüm yazılım sorununu çözme adına telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmeyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde klavye yazılımında bir hata meydana geldiyse hatayı yazılımsal olarak doğrudan çözebilirsiniz.

Bunun dışında bir başka alternatif ise 3.parti klavye uygulamalarını indirmek. Standart klavye uygulaması yerine Google Play üzerinden çok daha işlevsel ve ücretsiz klavye uygulamaları indirebilirsiniz. Bu şekilde donmadan klavye kullanımı yapabilirsiniz. Fakat yine de standart klavyeyi kullanmak isterseniz fabrika ayarlarına dönmek gerekiyor.