LG G4 Kullanıcılarının bilmesi gereken en iyi püf noktalarını bu makalede sizlere aktaracağım. Lg g4 5.5’inç dev ekranı ve 1.8f lens’e sahip kamerası ile neler yapacağına birlikte bakalım.

LG G4 Knock Code Ayarları

1. Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

2. Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

3. Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

4. Devam edin ve aynı desenei onaylayın

5. Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

6. Hepsi bu kadar.

LG G4 Akıllı Ayarlar

LG G4 ile gelen bir yenilikte Akıllı ayarlar oluşturabilmek. Bu ayarlar ile bulunduğunuz ortamdaki aksesuarları eşleştirebilir ve ne yapacağına karar verebilirsiniz. Mesela işyerine geldiğinizde zil sesi kısılabilir, eve gidince Wifi otomatik olarak etkinleşebilir. Bu mutlaka kullanmak isteyeceğiniz önemli özelliklerden.

1. Ayarlar > Akıllı İşlevler > Akıllı Ayarlar

2. Evde, dışarıda ve aksesuar seçenekleri göreceksiniz.

3. Açılan menüden kolaylıkla telefonun neredeyseniz ona göre davranmasını belirleyebilirsiniz.

Bu özellik uydu üzerinden lokasyonunuzu kullanır. Bu özelliğin çalışabilmesi için Ayarlar > Genel > Lokasyon / Yerlerim menüsünü aktif hale getirin.

Kayıp ya da çalıntı LG G4 bulma

Yepyeni telefonunuzu kaybetmek korkunç bir şey olurdu. Nyese ki Android tam bu durumlar için harika bir hizmet vermektedir. G4 önceden yüklenmiş Android Aygıt Yöneticisi olarak isimlendirilen program ile birlikte gelir. Telefonunuz kaybolur ya da çalınırsa bu web sitesine gidin. Google hesabınızla oturum açın ve telefonunuzun nerede olduğu uydu yoluyla bulun. Ayrıca uzaktan cihazınızı kilitleyebilir ve verilerini silebilirsiniz.

1. Güç tuşuna basılı tutun ve ses kısma düğmesine basın.

veya,

1. Hızlı ayarlara geçiş yapmak için üst menüyü getirin.

2. QuickMemo simgesine basın.

3. Ekran görüntüsünü almak için ve üzerinde oynama yapmak için kullanabilirsiniz.

Quick memo kısayolunu telefonuzun ana menü tuşlarına da atayabilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Tuş kombinasyonunu seçin

3. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin

4. Değişiklikler hemen barda gözükecektir

5. Ayrıca tuşlar için renk seçimi yapabilirsiniz

Hızlı kilit ekranının içine uygulamalar atayın

Kilit ekranına kısayollar ekleyerek favori uygulamalarına kolayca geçiş yapabilirsiniz.LG G4 ile kilit ekranına 5 taneye kadar uygulama ekleyebilirsiniz.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı

2. Kısayollara inin

3. Bir kısayola dokunun ve listeden uygulamayı seçin.

4. Başlatmak için kilit ekranında kısayolları yukarı kaydırın.

Kilit ekranı animasyonunu değiştirin

LG kilit ekranınızı değiştirmeniz için 5 farklı tasarım sunmuştur. Bu animasyonlar sadece kaydırma ile ekran açılışlarında geçerlidir. Akıllı kilitlerde böyle bir animasyon yoktur.

1. Ayarlar > Ekran > Kilit ekranı

2. Ekran açma efektlerine gidin

3. Hula hop, çember, mozaik, ışık parçacıkları ve vektörel efektlerden birisini seçebilirsiniz.

Duvar kağıtları ile telefonunuzu özelleştirin

Duvar kağıdı değiştirme LG G4 kişiselleştirmenin en kısa yollarından birisidir. Ekranın boş bir yerini basılı tutun ve sağ taraftaki duvar kağıdı menüsünü seçin. Animasyonlu duvar kağıtlarını seçebilirsiniz ve kendi fotoğraflarınızdan bir demet oluşturabilirsiniz.

Uygulamaları açmadan gerçek zamanlı bilgi alın

Eklentiler Android’i gerçekten benzersiz kılan özelliklerden birisidir. Başka hiçbir mobil sisteminde böyle harika eklentiler yoktur. Genelde ana uygulama ile beraber gelirler. Widget ekranına kısayoldan ulaşmak hemen ekrana eklemek için ekranda boş bir yeri tıklayın.

Aşağıda açılan menüden uygulamalar, eklentiler ve duvar kağıtları menüsü açılacak. Buradan ekranı kaydırarak telefonunuzda bulunan bir çok eklentiye anında ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız anda uygulama ve eklenti anında ekranda kısayol olarak belirecektir.

Ana ekrana yeni bir sayfa ekleme

Ana ekranda hava durumu eklentisi varsa diğer bir sayfa da ekranı iki parmağınızla kaydırma yapın. Üstünde + işaret olan boş ekranlar gelecektir. Eğer ekran büyüyorsa zoom açıktır tam tersi tarafa kaydırın. 8 adete kadar ekran ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Kaldırmak için ekranı basılı tutup çöp kutusuna sürükleyin.

Akıllı bülteni kapatma

Ana ekranda ekran ekleme yaparken farkettiğiniz gibi akıllı bülten ekranını da görecekiniz. Bunu kapatmak için aşağıdaki ayarlara gidin.

1. Ayarlar > Ekran > Ana ekran

2. Smart bulletin kapatın

Bir simge paketi olmadan simgeleri özelleştirme

Android üzerinde simgeleri özelleştirmek için bir kaç yol vardır. Çoğu kişi simge değiştirmek için 3.parti bir uygulama kullanır. Fakat LG bu işi kolaylaştırdı.

1. Simgeyetitreşim hissedene kadar basılı tutun.

2. Parmağınızı kaldırın ve uygulama simgesinde mor bir fırça gelene kadar bekleyin.

3. İşarete basın ve simge değiştir ekranına ulaşın.

4. LG tarafından önceden yüklenmiş simgelerle değiştirebilir veya kendi seçtiğiniz resimlerden yükleyebilirsiniz.

Klasörleri özelleştirme

Uygulamalar için klasörler oluşturabilirsiniz.

Uygulama ana ekranında sağ kısımda 3 nokta ile ayarlara giriş yapın. Açılacak menüde dilediğiniz gibi klasör oluşturabilir ve bu klasörlere tekrar tıklayınca renklerini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarlar

Bildirimleri görmek için ekranı aşağıya kaydırın. Hızlı ayarların sağa kaydığınız göreceksiniz. Bu menü hızlı ayarlar olarak adlandırılıyor. Bu hızlı ayarlarda öncelikle nelerin gösterilmesini istiyorsanız en sağ tarafından bulunan düzenle butonuna tıklayın. Açılan menüde istediğiniz kısayolu soldan basılı tutarak öne çıkarın veya kutuyu boşaltarak gösterimi iptal edin.

Tarzınıza uygun klavyeyi seçin

LG’nin varsayılan kalvyesi özelleştirilebilir bir üründür. Boyutu ve görünümü istediğiniz şekle ayarlanır.

1. Ayarlar > Genel > Dil ve giriş

2. Aşağıya kaydırın ve LG KLAVYE’nin sağ taraftaki dişli çark simgesine tıklayın

Klavye yüksekliği ve düzen: Bu menüye girdiğinizde klavyenin ekranda ne kadar yer kaplayacağını ayarlarsınız.

Klavye temasında siyah ve beyaz olmak üzere iki seçim yapabilirsiniz.

Klavye ayrıldı menüsünde kalvye açıken sağa ve sola çekince ikiye ayırabilrisiniz.

Tek elle kullanma menüsünde klavyeyi sağa veya sola çekebilirsiniz. Solaklar için güzel bir deneyim.

QWERTY düzeninde kalvye ekranına istediğiniz bir kısayolu atayabilirsiniz.

Navigasyon düğme rengini değiştirin

G4’ün alt ekran navigasyon tuşları için iki renk seçimi mevcuttur.

1. Ayarlar > Ekran > Ana Ekran Dkounmatik Tuşları

2. Bu menüden renkleri ayarlayabilirsiniz.

Yine aynı menüde tul kombinasyonunu özelleştirin.

1. Tuş kombinasyonunu seçin

2. Bara en fazla 5 adete kadar tuş sürükleyin

3. Değişiklikler hemen barda gözükecektir

Hareketler Ses tuşları ve hızlı uygulama atama

LG telefonların en ikonik özelliklerinden birisi arka kısımda bulunan fiziksel tuşları. Bu tuş seçeneği hala ve sadece LG telefonlarda bulunuyor. Kimileri ön kısımda diziksel tuş olmamasının iyi olduğunu savunurken kimileri de sanal tuşlarla daha iyi kullanım keyfi yaşadıklarını söylüyor. Kasa ekran oranı oldukça iyi olan LG’nin sanal tuşlar hakkındaki seçimi bizce de çok iyi bir deneyim sunuyor.

Arka fiziksel tuşlarda ise ses ksıma / açma ve telefonu kapatma tuşları bulunuyor. Bu tuşlara farklı özellikler atamanız da mümkün.

1. Ayarlar > Genel > Kısayol Tuşu

2. Menüyü aktif hale getirin.

LG G4 yeni UX 4 arayüzü kullanıyor fakat LG G3’ün özelliklerini de hala barındırıyor. Bu özelliklere doymadıysanız LG G3’ün yeteneklerinide bakmak isteyebilirsiniz.

Saat ve bildirimlere hızlı göz atın

Zaman bildirimlerini hızlıca almak için bir LG G4 ipucu. Ekran kapalı olduğunda size saati ve durum çubuğunu göstermesi için telefonun üstünden aşağıya doğru kaydırın.