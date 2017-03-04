LG G4 ve LG V10 için Android 7 Nougat güncellemesi almayacağı yönünde bazı haberler vardı. Kaynağı kesin olmayan haberin LG G4 için sadece güvenlik güncellemeleri alacağı ve yeni bir işletim sistemi yükseltmesi olmayacağı yönündeydi. Bugün LG Kore temsilcisi yaptığı resmi açıklama ile ‘Tüketicilerin seçme hakkına saygı duyuyoruz’ ifadelerini kullandı. LG G4 ve LG V10 için Android 7 yazılım güncellemesinin çalışmalarının yapıldığını ve bu iki telefonunda güncellemeyi alacağını açıkladı.

Android 7 Nougat Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

2015 yılında piyasaya sürülen bu iki model için Android 7 güncellemesi bekleniyordu. Android 5.0 ve daha sonra geçtiğimiz yıl Android 6.0 güncellemesini alan bu iki model için Android 7 güncellemesinin de kısa sürede yayımlanacağı netlik kazandı. LG V10 modeli için bu yılın ikici yarısında yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında. LG G4 modeli içinde bu yılın 3. çeyreğinde Temmuz, Ağustos veya en geç Eylül ayında Android 7 güncellemesini alacak. Bu süreç erken tarihide çekilebilir. LG şuan en geç bu tarihlerde kesin olarak alacağını açıkladı.

“Her iki model de Android 5.0 ve 6.0 YAZILIMINDA en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlandı ve OS SÜRÜMÜ bir kez yükselttik.” Ancak LG Electronics, müşterilerin seçim hakkını ” Ve 7.0 yükseltmeleri desteklemeye karar verdik. “

LG, kullanıcılarından aldığı tepki ile bu iki modele yeni yazılım yükseltmesini verecek. Güncelleme ilk olarak Kore modellerine daha sonra Avrupa modelleri için yayımlanacağını bildirdi. Yeni detaylar geldikçe buradan size iletmeye çalışacağız.