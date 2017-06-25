LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme Nasıl Yapılır

Satış rakamları bir hayli yüksek olan LG G4 akıllı telefonları için belli aralıklarla güncellemeler yayınlanıyor. Çok sık Android sürümü değişmese de kimi zaman yeni sistemsel güncellemeler kimi zamanda varsayılan uygulamalar için güncellemeler yayınlanabiliyor. Peki LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi nasıl yapılır?

LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme İşlemi

Özellikle Android güncellemelerinden sonra varsayılan uygulamalar içinde bir dizi güncelleme yayınlandığını görüyoruz. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için yapacağınız işlemlerde sürümlere göre mini değişiklikler gösterse de genel yapısıyla aynı. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemini yapmak için kullanacağınız işlemler ise şöyle;

Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için öncelikle uygulama menüsüne giriş yapıyoruz. Uygulama menüsüne giriş yaptıktan sonra ise “ ayarlar ” kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

” kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Ayarlar sekmesinden belli düzenlemeler yapacağız. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için bir sonraki aşamada “Genel” sekmesine girmeniz gerekecek. Genel sekmesine girdikten sonra ise alt menülere inerek buradan da “ telefon hakkında” sekmesine giriş yapıyoruz.

işlemi için bir sonraki aşamada “Genel” sekmesine girmeniz gerekecek. Genel sekmesine girdikten sonra ise alt menülere inerek buradan da “ sekmesine giriş yapıyoruz. Telefon hakkında kısmından sonra ilk aşamada telefon adı bölümü olduğunu göreceksiniz. Telefon adının hemen altında ise “Güncelleme Merkezi” olduğunu göreceksiniz. Eğer yeni bir güncelleme varsa zaten bu alanda bildirim olarak yeni güncellemeyi görmüş olacaksınız.

Sadece güncelleme değil kaç adet LG G4 varsayılan uygulama güncellemesi yazılımı olduğunu da görebiliyorsunuz.

yazılımı olduğunu da görebiliyorsunuz. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için bu bölüme giriş yapmanız gerekecek. Girdiğiniz menüde üst kısımda “uygulama güncelleme” hemen alt kısımda ise “yazılım güncelleme” sekmesi bulunuyor.