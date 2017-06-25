LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme Nasıl Yapılır

Satış rakamları bir hayli yüksek olan LG G4 akıllı telefonları için belli aralıklarla güncellemeler yayınlanıyor. Çok sık Android sürümü değişmese de kimi zaman yeni sistemsel güncellemeler kimi zamanda varsayılan uygulamalar için güncellemeler yayınlanabiliyor. Peki LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi nasıl yapılır?
LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme İşlemi
Özellikle Android güncellemelerinden sonra varsayılan uygulamalar içinde bir dizi güncelleme yayınlandığını görüyoruz. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için yapacağınız işlemlerde sürümlere göre mini değişiklikler gösterse de genel yapısıyla aynı. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemini yapmak için kullanacağınız işlemler ise şöyle;
- Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için öncelikle uygulama menüsüne giriş yapıyoruz. Uygulama menüsüne giriş yaptıktan sonra ise “ayarlar” kısmına giriş yapmanız gerekiyor.
- Ayarlar sekmesinden belli düzenlemeler yapacağız. LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için bir sonraki aşamada “Genel” sekmesine girmeniz gerekecek. Genel sekmesine girdikten sonra ise alt menülere inerek buradan da “telefon hakkında” sekmesine giriş yapıyoruz.
- Telefon hakkında kısmından sonra ilk aşamada telefon adı bölümü olduğunu göreceksiniz. Telefon adının hemen altında ise “Güncelleme Merkezi” olduğunu göreceksiniz. Eğer yeni bir güncelleme varsa zaten bu alanda bildirim olarak yeni güncellemeyi görmüş olacaksınız.
- Sadece güncelleme değil kaç adet LG G4 varsayılan uygulama güncellemesi yazılımı olduğunu da görebiliyorsunuz.
- LG G4 Sistem Uygulamaları Güncelleme işlemi için bu bölüme giriş yapmanız gerekecek. Girdiğiniz menüde üst kısımda “uygulama güncelleme” hemen alt kısımda ise “yazılım güncelleme” sekmesi bulunuyor.
- Buradan “uygulama güncelleme” sekmesine girmeniz gerekiyor. Şimdi ise yasal şartların sunulduğu bir onay ekranı karşınıza gelecek.
- Karşınıza gelen yasal belgeler ekranında uygulama güncelleme şartlarını kabul etmeniz gerekiyor. LG G4 varsayılan uygulamalar güncelleme işlemi için yeni bir güncelleme sayfası açılacak.
- Buradan “yükle” sekmelerine basarak uygulamaları güncelleyebiliyorsunuz. LG G4 varsayılan uygulamaları güncelleme işlemini tamamen bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni güncellemeleri yüklediğinizde bazı uygulamalar için yeniden başlatma yapılabiliyor.
merhaba lg g4 h815 bır telefonum var gayet duzgun calısıyordu ve bı guncelleme mı geldı ne bılmıyorum telefon guncellenıyor dedı ve kapandı.lakın acılısta sureklı rebootıng boot yazıyor kapanıp acılıyor ara sıra ılk gırıs ayarı gıbı dıl secımıne gelıyor ve tekrar kapanıyor flash tool programı ıle tekrar H81510D kdz programını kurdum lakın hep aynı ıslemlere devam edıyor.lutfen soyleyın arıza bendemı yoksa telefondamı?tamırı mumkunmu?eger mumkun degıl ıse copeeeeeeeee bosuna bekletmenın bı anlamı yok elımde.bende hıc olmaz ıse bı umuta kapılmamıs olurum
Yazılım yükseltme hatası oluşmuş. Telefonu olduğu gibi bilgisyara başlayın ve LG Bridge programıyla yükseltme hatalarını kurtarma yapın.
kolay gelsin lg g4 smart world çok yavaş bu genel bir sorun mu bir şey indirirken smart world de girerken çok yavaş ve geç işlem yapıyor nedeni nedir acaba