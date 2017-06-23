LG G4 Slow Motion Çekim Yapma ve Çekim Ayarları

LG’nin amiral gemisi akıllı telefon serisine ait olan LG G4, 2015 yılı içerisine yayınlanan bir akıllı telefon olmasına karşın ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Öyle ki gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle döneminin en iyi telefonlarından biri olan LG G4, hala kullanıcıların isteklerini karşılayabilecek teknolojilere sahip. Özellikle kamera konusunda serinin çok başarılı olduğunu ve şu an bile rakipleriyle baş edebilecek düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun kamera özelliği konusunda en başarılı olan özellik LG G4 Slow Motion özelliği. Peki LG G4 Slow Motion nedir? Nasıl kullanılır? Hangi ayarları var? Yakından bakalım.

LG G4 Slow Motion Kamera Sistemi ve Kullanım Rehberi

Adından da anlaşılacağı gibi LG G4 Slow Motion kamera özelliği, ağır çekim videolar çekmenize olanak sağlıyor. Sosyal medyanın günümüzdeki yerini düşünecek olursak LG G4 serisiyle beraber sosyal medyada bir hayli ilgi çeken ağır çekim videolarını oluşturabilirsiniz. Ağır çekim videoları çekmek için ise birkaç ayarlama yapmanız gerekiyor. LG G4 Slow Motion çekim için kullanılan ayarlar neler?

Slow Motion çekim için kamera uygulamasına giriş yaparak işe başlamanız gerekiyor.

çekim için kamera uygulamasına giriş yaparak işe başlamanız gerekiyor. Karşınıza doğrudan çekim ekranı geliyor. Sizin buradan köşede yer alan çark simgesine tıklamanız gerekecek.

Buradan “16:9 temel” modunu seçerek gelen ekranda kamera mod seçeneklerini görüntülüyorsunuz.

LG G4 Slow Motion özelliğini kullanmak için sekmeler içerisinden “ağır çekim (slow motion)” seçeneğine giriyoruz. Artık çekime başladığınızda doğrudan ağır çekim videoları çekiyorsunuz.

LG G4 Slow Motion Ayarları

LG G4 Slow Motion ayarlarında kullanıcıların yapabilecekleri belli başlı ayarlar da bulunuyor. LG G4 serisinde tam manuel kamera kontrolü sunuluyor. Slow Motion özelliklerinde de bunu doğrudan kullanabiliyorsunuz. Daha iyi bir ağır çekim özelliğini kullanarak daha başarılı bir çekim kalitesi elde etmek için hız ayarlaması da yapabiliyorsunuz. Bunun için kullanabileceğiniz üç seçenek var. Bu seçenekler şöyle;

X1/8 hızı: Telefonu biraz yorsa da en iyi ağır çekim modu için bu ayarı tercih edebilirsiniz. Çok daha başarılı bir deneyim sunulmakta.

X1/4 hızı: Genel kullanımda tavsiye edilen ayar bu ayar olarak gösterilmekte. X1/8 kadar iyi olmasa da genel çekim kalitesi oldukça başarılı.

X1/2 hızı: Kalite en düşük olsa da telefonu en az yoran seçenektir.