LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G4 Stylus için @LGTurkiye Twitter hesabından güncelleme tarihi için bilgi verdi. LG G4’ün 5.7inç’lik ve akıllı kalemi ile Phablet telefonu LG G4 Stylus için Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi geliyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan LG G4 Stylus Android 5.0.2 yazılımını kullanıyor. İlk büyük yazılım güncellemesini Android 6.0 Marshmallow ile almış olacak.

LG Türkiye, Twitter hesabından sorulan güncelleme sorularına verdiği cevap ile kesin olmamakla birlikte bu ay içinde LG G4 Stylus modeli için Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ülkemizde ki cihazlar için dağıtmaya başlayacak.

lg g4 stylus android 6 güncelleme tarihi

LG G4 Stylus için bu ay içinde güncelleme ülkemizde dağıtılmaya başlayabilir. Güncellemeleri kontrol etmek için, Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Yazılım Güncelleme sekmesinden kontrol edebilirsiniz. LG G4 Stylus hakkında güncelleme, genel bilgiler ve cihaz ayarlar için LG G4 kategorisini takip edebilirsiniz. www.lgdestek.net/lgg4

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45 YORUMLAR

    • güncelleme sonrası apn ayarları sıfırlanmış olabilir. Mobil veri ayarlarından erişim noktası adları bölümüne girin ve apn ayarlayın.

      • Aynı sorun benim telefonumda da oldu. Erişim noktası adlarına girince Apns yok yazıyor. Yeni apn ya da varsayılana döndür seçeneğinden hangisini seçmek gerekiyor?

      • yeni apn yapıp ismini internet yapınız veya google’da operatör adı ile apn ayarları arayın veya operatörü arayıp apn ayarları isteyin.

      • teşekkür ederim sorun düzeldi telefonu garanti belgesiyle gönderecektim yetkili servise oh sonunda oldu

    • Merhaba Ömer Bey, elimize bilgiler ulaştıkça sitemizde paylaşıyor olacağız. Şu an için bir şey söyleyemeyiz ancak LG G4’ün 6.0.1 almaması ve LG G3’ün 1 ay önce 6.0 güncelemesine kavuşması dolayısıyla biraz geç gelebilir

  9. Onun icin vatsndaslar fazla uygulama ne indire biliyor nede telefondan bisey anlaya biliyor umarim biran once duzeltirirler. UMARIM CEVAP VERIRSINIZ…

  10. Kerim bey lg g4 staylusta fatandaslarin en cok sorun yasadıyı sey 8 gb olmasidir bunun duzeltirmesi gerekmiyormudur bence yeni guncelemeden once hafizasını yukseltemelidirler umarim yeni sürümde yukselir butun lg g4 kulanan vatandaslar bunun yuzunden madur kalmişlar

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