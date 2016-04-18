LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G4 Stylus için @LGTurkiye Twitter hesabından güncelleme tarihi için bilgi verdi. LG G4’ün 5.7inç’lik ve akıllı kalemi ile Phablet telefonu LG G4 Stylus için Android 6.0 Marshmallow Güncellemesi geliyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışa sunulan LG G4 Stylus Android 5.0.2 yazılımını kullanıyor. İlk büyük yazılım güncellemesini Android 6.0 Marshmallow ile almış olacak.

LG Türkiye, Twitter hesabından sorulan güncelleme sorularına verdiği cevap ile kesin olmamakla birlikte bu ay içinde LG G4 Stylus modeli için Android 6.0 Marshmallow güncellemesini ülkemizde ki cihazlar için dağıtmaya başlayacak.

LG G4 Stylus için bu ay içinde güncelleme ülkemizde dağıtılmaya başlayabilir. Güncellemeleri kontrol etmek için, Ayarlar/ Genel/ Telefon Hakkında/ Yazılım Güncelleme sekmesinden kontrol edebilirsiniz. LG G4 Stylus hakkında güncelleme, genel bilgiler ve cihaz ayarlar için LG G4 kategorisini takip edebilirsiniz. www.lgdestek.net/lgg4