LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore'de Başladı

LG G4 V30c Android 7.0 yazılım güncellemesi uzun zamandır bekleniyor ve güncellemenin dağıtılması neredeyse yılan hikayesine dönüyordu. Dün paylaştığımız haberde “LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı” bilgisini vermiştik. Bugün Güney Kore LG G4 modelleri V30c Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuzun modeli F500L/F500S/F500K numarasına sahip ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.

LG G4 V30c Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı

Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Beta sürecini sizlerle paylaşmış ve kısa süre içinde global cihazlar için güncellemenin dağıtılacağını bildirmiştik. Yeni yazılım sürümü V30c olarak Güney Kore cihazlarına verilmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa ve Türkiye modelleri içinde güncellemenin dağıtılacağını söyleyebiliriz. LG V10 modelinde Güney Kore’de başlayan ilk güncelleme bir ay içinde tüm ülkelere dağılmaya başlamıştı. LG G4 içinde aynı durum olacağını düşünüyoruz ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacaktır.

LG G4 Android 7.0 Güney Kore

Elinizde bir LG G4 F500K/F500S/F500L model numarasına sahip akıllı telefon varsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefonunuzu Android 7.0 Nougat sürümüne yükseltebilirsiniz.

LG G4 F500L/F500S/F500K  Android 7.0 Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G4 için yayımlanan güncelleme OTA (şebeke) üzerinden dağıtılmaya başlandı. Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Güncellemeyi telefon üzerinden henüz alamadıysanız LG Bridge güncelleme klavuzu ile güncellemek için buradaki işlemlere bakabilirsiniz.
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146 YORUMLAR

      • Kore’den sonra Avrupa ülkeleri alacaktır. Avrupa ülkelerinde ilk Türkiye’nin alacağı düşünülüyor. LG V10 modelinde Kore’den sonra Türkiye’ye verildi.

      • Android 7.0 Nougat güncellemesi, LG G4 için son güncelleme olacağından yeni yazılımın sadece LG Bridge programı üzerinden bilgisayardan yapılacağını düşünüyoruz. Aynı durum LG G2 modelinde 5.0.2 ile ve LG G3 modelinde 6.0 ile yaşandı.

      • Kağıt üstünde fark var. Telefon üzerindeki farkı yazılım desteği sağlayan firma oluşturabilir.

  2. Arkadaşlar mobil veriyi açtığımda ekranın altında hücresel veri açık diye bi siyah kutucuk çıkıo ve tel kasıo kapattığımda yine aynı yardımcı olabilecek biri var mı lütfen

  4. LG G4 H815 modeli sahibiyim. 2 haftadır ekrana çift tıklama ile uyandırma özelliği çalışmıyor. Ayrıca ekran kilitli iken zaman zaman ekran kendi kendine açılıp kapanıyor (sadece ışık çıkıyor masaüstü veya menüler görünmüyor) forumları biraz kurcaladım ancak hidden menü dışında bir öneri sunan yok. Hidden menüyü denedim ancak sonuç alamadım. Bir öneriniz var mı?

  5. F500k kullaniyorum. Gizli menuler acilmiyor telefon rootlanmiyor. Guncelleme yapmak istedigimde de guncelleme hizmeti sinirli diye bi yazi cikiyo. Lutfen lg merkezi(1544-7777). Yaziyo. Cozum yok mu . kiracam teli artik

  6. Merhaba LG G4 telefonum gün içinde dışarıda iken çok ısınıyor ve kendiliğinden whatsapptan rastgele birine galeriden rastgele fotoğraf atıyor. Birkaç kez de normal sms attı ve arama yaptı.

    Sorun nerden kaynaklanıyor? Servise verirsem ne çıkar? Telefon 18 aylık ve 1 defa değişim 1 defa da anakart değişimi oldu?

  8. Merhaba benim g4 umde soyle bi sikinti var ses tusina basinca ekranin ustune gelen ses duzeyi goruntusu ekrana dokununcaya gitmiyor.neden olabilir bir bilginiz var mi tesekkurler

    • Telefonlar üzerindeki kernellere göre model numarası veriliyor. Her modelin farklı kerneli bulunuyor. O kernel göre güncelleme veriliyor.

  10. Bazi sitelerde su sekilde yaziyor global variant of the G4 (H815) should soon receive a similar update as well, hopefully within this month. This also includes the US carrier variants from AT&T, Sprint, Verizon, and T-Mobile. Dogru mu acaba yakinda alacak diyo ama

  12. Hocam son 2 sorum var beni aydınlatırsanız size minnettarım 🙂 h815 lg g4 var lakin ımei orjinal değil yani gidip sadece imei attırdım. Bu cihaz güncelleme alır mı? Ve son olarak ux5 rom yüklerken minimum bilgisayar sistemi özellikleri nasıl olmalıdır ?

    • UX 5.0 arayüzlü ROM yüklemek için bilgisayarın sistem özelliklerine gereksinim yoktur, Windows XP sürümünün üstünde bir sürüm olması yeterli olur. IMEI atılan telefon güncelleme alamaz, siz çeşitli yollardan yeni güncellemeleri yükleyebilirsiniz.

  18. Lg v10 icin kore de yayınlanan nougat guncellemesinden 18 gün sonra Türkiyede de nougat güncellemesi yayınlandı. Lg g4 için ise ekim ayında dağıtılacak diyosunuz. V10 için süre kısa iken g4 de Neden bu kadar uzun bir süre?

  23. Sayın ahmet bey v10 kullanıyorum garanti devam etmekte su an daha önce ana kart arızası oldu garantiye gönderdim anakart değişti geldi şu an telefonumun ekranında bariz bi şekilde renk sararmaları mevcut ve ghost screen denilen problem var garanti bu konuda yardımcı olurmu bana?deadhbier@gmail.com

  24. V10 da güney kore ve türkiyeye verilen 7.0 lar arasinda tam 18 gün var. Lg nin fazla geciktirmeyip guncellemeyi vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ayni hesabi yaparsak ağustosun başlarında güncellemeyi vermeleri gerek.

    • İlk olarak Kore ülkesi alıp Avrupa’ya dağıtılıp sonra Asya, Amerika, Afrika olarak sıralanıyor lakin yazılımcılar, desteği istediği gibi sağlayabilir.

    • Telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Donanım Bilgisi bölümüne girip model numarası kısmına bakınız. F500L, H815, H815TR gibi kod yazar.

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