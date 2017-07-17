LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore'de Başladı

LG G4 V30c Android 7.0 yazılım güncellemesi uzun zamandır bekleniyor ve güncellemenin dağıtılması neredeyse yılan hikayesine dönüyordu. Dün paylaştığımız haberde “LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı” bilgisini vermiştik. Bugün Güney Kore LG G4 modelleri V30c Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuzun modeli F500L/F500S/F500K numarasına sahip ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.
LG G4 V30c Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı
Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Beta sürecini sizlerle paylaşmış ve kısa süre içinde global cihazlar için güncellemenin dağıtılacağını bildirmiştik. Yeni yazılım sürümü V30c olarak Güney Kore cihazlarına verilmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa ve Türkiye modelleri içinde güncellemenin dağıtılacağını söyleyebiliriz. LG V10 modelinde Güney Kore’de başlayan ilk güncelleme bir ay içinde tüm ülkelere dağılmaya başlamıştı. LG G4 içinde aynı durum olacağını düşünüyoruz ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacaktır.
Elinizde bir LG G4 F500K/F500S/F500L model numarasına sahip akıllı telefon varsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefonunuzu Android 7.0 Nougat sürümüne yükseltebilirsiniz.
- F500K için KDZ indirme linki; F500K_30c.KDZ
- F500S için KDZ indirme linki; F500s_30b.KDZ
- F500L için KDZ indirme linki; F500L_30b.KDZ
Bu güncelleme H818p yi kapsıyor mu
Android 7.0 Nougat tüm modellere gelecek
Korede çoktan başladı. Koreden sonra Türkiye mi alacak hangi ülke alır?
Kore’den sonra Avrupa ülkeleri alacaktır. Avrupa ülkelerinde ilk Türkiye’nin alacağı düşünülüyor. LG V10 modelinde Kore’den sonra Türkiye’ye verildi.
Peki Ahmet Bey TR G4’lere güncelleme OTA’dan da gelecek mi?
Android 7.0 Nougat güncellemesi, LG G4 için son güncelleme olacağından yeni yazılımın sadece LG Bridge programı üzerinden bilgisayardan yapılacağını düşünüyoruz. Aynı durum LG G2 modelinde 5.0.2 ile ve LG G3 modelinde 6.0 ile yaşandı.
7.0 ile 7.1.2 arasında ne gibi farklar var? Teşekkürler
Kağıt üstünde fark var. Telefon üzerindeki farkı yazılım desteği sağlayan firma oluşturabilir.
Arkadaşlar mobil veriyi açtığımda ekranın altında hücresel veri açık diye bi siyah kutucuk çıkıo ve tel kasıo kapattığımda yine aynı yardımcı olabilecek biri var mı lütfen
slm lg g3 e android 7 srümü yükleyebilir miyim
LG G3 Android 7.0 Nougat işletim sistemi custom ROM aracılığıyla yüklenebilir. LG tarafından verilen bir güncelleme gelmyecek.
LG G4 H815 modeli sahibiyim. 2 haftadır ekrana çift tıklama ile uyandırma özelliği çalışmıyor. Ayrıca ekran kilitli iken zaman zaman ekran kendi kendine açılıp kapanıyor (sadece ışık çıkıyor masaüstü veya menüler görünmüyor) forumları biraz kurcaladım ancak hidden menü dışında bir öneri sunan yok. Hidden menüyü denedim ancak sonuç alamadım. Bir öneriniz var mı?
Proximity sensörde arıza olabilir. Servise verin onlar gerekli çözümleri uygularlar.
Bendede aynı sorun vardı servise verdim ekranı değiştirdiler 4 gün içinde telefonum geri geldi
F500k kullaniyorum. Gizli menuler acilmiyor telefon rootlanmiyor. Guncelleme yapmak istedigimde de guncelleme hizmeti sinirli diye bi yazi cikiyo. Lutfen lg merkezi(1544-7777). Yaziyo. Cozum yok mu . kiracam teli artik
Merhaba LG G4 telefonum gün içinde dışarıda iken çok ısınıyor ve kendiliğinden whatsapptan rastgele birine galeriden rastgele fotoğraf atıyor. Birkaç kez de normal sms attı ve arama yaptı.
Sorun nerden kaynaklanıyor? Servise verirsem ne çıkar? Telefon 18 aylık ve 1 defa değişim 1 defa da anakart değişimi oldu?
Ahmet bey 815TR lere ekimden önce mi gelecek?
Öyle öngörüyoruz. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Teşekkürler. Attığınız linkte en geç Eylül ayı diyor. Belki Ağustos ayında da Tr lere gelebilir.
Rica ederiz. Her ihtimal olabilir.
Merhaba benim g4 umde soyle bi sikinti var ses tusina basinca ekranin ustune gelen ses duzeyi goruntusu ekrana dokununcaya gitmiyor.neden olabilir bir bilginiz var mi tesekkurler
Yazılımsal bir sorun olabilir. Birkaç kullanıcıda da bu sorun görüldü. Yedek alıp hard reset atmanızı öneririz.
https://www.lgdestek.net/lg-akilli-telefonlara-hard-reset-format-nasil-atilir-19/
Tesekkurler
Rica ederiz.
bu model farkı ne oluyo h815 ile f500k ve f500l arasındaki fark nedr
Telefonlar üzerindeki kernellere göre model numarası veriliyor. Her modelin farklı kerneli bulunuyor. O kernel göre güncelleme veriliyor.
Bazi sitelerde su sekilde yaziyor global variant of the G4 (H815) should soon receive a similar update as well, hopefully within this month. This also includes the US carrier variants from AT&T, Sprint, Verizon, and T-Mobile. Dogru mu acaba yakinda alacak diyo ama
Yakında diye söylenen tarih Ekim ayıdır. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Makalede en gec Eylul yaziyor
Sizin belirttiğiniz kaynakların yakında dediği tarih olarak Ekim ayını işaret ettim.
Yani kesin be kesin Ekimde gelecek demi H815 Avrupa modeline yorumlariniz icin sağ olun kusura bakmayin
Rica ederiz. Evet, resmi açıklama olarak o tarih belirtildi.
Yeni sürümle birlikte g6 g5 v20 deki gibi smart doctor da gelecek mi
Hocam son 2 sorum var beni aydınlatırsanız size minnettarım 🙂 h815 lg g4 var lakin ımei orjinal değil yani gidip sadece imei attırdım. Bu cihaz güncelleme alır mı? Ve son olarak ux5 rom yüklerken minimum bilgisayar sistemi özellikleri nasıl olmalıdır ?
UX 5.0 arayüzlü ROM yüklemek için bilgisayarın sistem özelliklerine gereksinim yoktur, Windows XP sürümünün üstünde bir sürüm olması yeterli olur. IMEI atılan telefon güncelleme alamaz, siz çeşitli yollardan yeni güncellemeleri yükleyebilirsiniz.
Lg g4 e guncelleme ile always on display geleck mi
Bilinmiyor ancak Always On Display gelmezse uygulama kullanarak erişebilirsiniz.
Telefon modelinde LG-H818P yazıyor.Güncelleme alacak mı ?
Evet alacak.
LG-H815 telefonum var. Bende alabilecek miyim.? Bu guncellemeyi
Evet LG G4 tüm modellerine gelecek.
H815 e gelen guncellemede ne degisti
H815 modeline güncelleme henüz gelmedi. Ekim ayında geleceği söyleniyor.
lgh 735 tr yazılım güncellemesi gelirmi
LG G4 Stylus, LG G4c ve LG G4 Beat modelleri güncelleme almayacak.
Donanim uyusmazliginda mi
Lg v10 icin kore de yayınlanan nougat guncellemesinden 18 gün sonra Türkiyede de nougat güncellemesi yayınlandı. Lg g4 için ise ekim ayında dağıtılacak diyosunuz. V10 için süre kısa iken g4 de Neden bu kadar uzun bir süre?
LG G4 modeli haricinde güncelleme alacak olan birkaç daha cihaz olduğundan güncelleme politikası böyle sürdürülüyor.
Anladım teşekkür ederim
LG-h815 model g4 sahibiyim. Ne zaman güncelleme alabilirim
Ekim ayında dağıtılmaya başlanacak.
Arkadaş tahminlerinizi alalım bu güncellemeyle beraber lg g4 ün su gibi tükettiği bataryaya bir çözüm gelecek mi sizce
İnşallah gelir. Telefon ısınması da düzelir bide tr cihazlarda fm radyo aktifleşir.
Fm radyo imkansız gibi ama batarya ve ısınma canımıza tak etti artık
uzun zamandır bekliyoruz h815tr için koreden türkiyeye gelmesi çok uzun sürermi acaba
Tahmini süre 2 ay olarak belirtiliyor.
İyi yani Ekim’den önce gelme ihtimali var. İnşallah yeni yazılımda benim bahsetmiş olduğum bass boost sorunu düzelir.
H818P modeli icin guncelleme nezaman gelir acaba ??
En geç Ekim ayında güncelleme tüm modellere dağıtılacak. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Sayın ahmet bey v10 kullanıyorum garanti devam etmekte su an daha önce ana kart arızası oldu garantiye gönderdim anakart değişti geldi şu an telefonumun ekranında bariz bi şekilde renk sararmaları mevcut ve ghost screen denilen problem var garanti bu konuda yardımcı olurmu bana?deadhbier@gmail.com
Bahsettiğiniz sorunlar kronik sorun olduğu için ve garanti de devam ettiği için ekran değişimi yaparlar.
V10 da güney kore ve türkiyeye verilen 7.0 lar arasinda tam 18 gün var. Lg nin fazla geciktirmeyip guncellemeyi vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. Ayni hesabi yaparsak ağustosun başlarında güncellemeyi vermeleri gerek.
resimdeki sayfaya nasıl ulaşabilirz
http://opensource.lge.com/index arama kısmına model numarasını yazınız.
eywllh kardes saolasın
merhaba resimdeki sayfaya nasıl ulaşabiliriz acaba
kdz ile olurmu benim mesela 815 buna gidip 500k nin sürümü yüklenirmi ?
Hayır yüklenemez.
Teşekkürler bilgi verdiğiniz için iyi günlet
Rica ederiz.
Yüklenir g3 de android 6 gelene kadar 1-2 ay önce kdz yi indirip kurmuştum şimdi g4 için deniyeceğim
Oldumu
Şimdi bu Lgnin Ülkelere göre dagtim sirasi nedir ilk kore aliyor en son kim aliyor ve benimki singapur g4 ona ne zaman gelir
İlk olarak Kore ülkesi alıp Avrupa’ya dağıtılıp sonra Asya, Amerika, Afrika olarak sıralanıyor lakin yazılımcılar, desteği istediği gibi sağlayabilir.
Bu ara tahmini ne kadar olur ben bunu kore_avrupa arasi icin soruyorum simdiden tesekkurler
Kore’de başlayan dağıtımın Türkiye içi modellere gelmesi 2 ayı bulabilir.
Agacım kolay gelsin. Telefonumun F500L yada diğer model numaralarına dahil olup olmadığını yani model numaramı nerden bulabilirim ?
Telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Donanım Bilgisi bölümüne girip model numarası kısmına bakınız. F500L, H815, H815TR gibi kod yazar.
TÜRKİYEDEKİ CİHAZLARA NE ZAMAN GELCEK PEKİ GÜNCELLEME H815TR
LG G4 H815TR cihazları için belirtilen tarih bu makalemizde yer almaktadır. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/