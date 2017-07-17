LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

LG G4 V30c Android 7.0 yazılım güncellemesi uzun zamandır bekleniyor ve güncellemenin dağıtılması neredeyse yılan hikayesine dönüyordu. Dün paylaştığımız haberde “LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı” bilgisini vermiştik. Bugün Güney Kore LG G4 modelleri V30c Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuzun modeli F500L/F500S/F500K numarasına sahip ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.
LG G4 V30c Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı
Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Beta sürecini sizlerle paylaşmış ve kısa süre içinde global cihazlar için güncellemenin dağıtılacağını bildirmiştik. Yeni yazılım sürümü V30c olarak Güney Kore cihazlarına verilmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa ve Türkiye modelleri içinde güncellemenin dağıtılacağını söyleyebiliriz. LG V10 modelinde Güney Kore’de başlayan ilk güncelleme bir ay içinde tüm ülkelere dağılmaya başlamıştı. LG G4 içinde aynı durum olacağını düşünüyoruz ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacaktır.
Elinizde bir LG G4 F500K/F500S/F500L model numarasına sahip akıllı telefon varsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefonunuzu Android 7.0 Nougat sürümüne yükseltebilirsiniz.
- F500K için KDZ indirme linki; F500K_30c.KDZ
- F500S için KDZ indirme linki; F500s_30b.KDZ
- F500L için KDZ indirme linki; F500L_30b.KDZ
Bu guncellemeyle çift tiklama sorunu duzelebilir mi acaba ekran kendi kendisine açılıp duruyor bazen yoksa tek caresi tekrar servise gondermek mi
Telefonda kırılmaz ekran koruyucu veya kılıf varsa bunları telefondan çıkarıp deneyiniz. Sorun düzelmezse servis ile iletişime geçiniz.
Abi lg h815 android 7.0 guncellemesi ne zaman gelecek
Neden bu kadar geç veriliyor anlamış değilim. Sistem aynı olacak değişen sadece dil dosyaları. Programı tekrar baştan yazılmayacak ki.. Ancak dağıtım olarak sunucuyu yormaması açısından bir kaç güç aralıkla dağıtılabilir.
İnşallah şarj sorunu ve ısınma problemi düzelir.
Kaç aydır bekliyoruz sıkalım dişimizi az kaldı.
LG G4 F500L/F500S/F500
Cihazımin bunlardan hangisi olduğunu nasıl anlayacağım?
Ayarlar-genel-telefon hakkında-donanım bilgisi kısmında yazar
Öyle bi bilgi yok
https://i.hizliresim.com/ok1A6o.png
Ben bundan 3 hafta once h815 cihazima guncelleme tarihini sordum ekim cevabini aldim simdi eylul deniyor hangisi dogru
Ekim resmi açıklamada geçen tarihtir bizim görüşümüz eylül ayıdır
Sağ olun tesekkurler
Sizin sayenizde bircok sorumuz cevaplaniyor cok sağ olun iyi ki varsiniz
Bende de H815 TR var. Tr cihazlar en geç eylül ayında alacak lakin ağustos sonuda olabilir. LG yazılımcıları ellerini çabuk tutsa ağustos sonuna kesin gelir.
h818p modeli için ne zaman güncelleme gelir?
TR modellerden sonra alacağı teh nin ediliyor
lg g4 h815 için güncelleme tarihi ne oldu?
En geç eylül ayında gelecek.
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Ahmet bey H815TR’nin Ağustos sonuna doğru gelme ihtimali var mıdır? Çünkü Tr cihazlara Avrupa cihazlardan önce gelecek deniliyordu.
LG yazılımcılarının hızına bağlı değişir. Biz Ağustos ayının sonu olarak bekliyoruz lakin Eylül ayı gösterilen tarih olarak geçiyor.
Merhaba ahmet bey lg g4 h 815 tr serisi
Ayarlar guncelleme merkezi yerindenmi yapilcak bide ghost screen diye bi sikinti var guncelleme yapildimi gidermi bide en erken ne zaman olur guncelleme
Güncellemeyle birlikte ghost sorunu çözülebilir. Güncelleme gelene kadar uygulamamızı kullanabilirsiniz. Güncelleme, OTA üzerinden değil LG Bridge yoluyla yüklenebilecek.
Uygulamamız; https://play.google.com/store/apps/details?id=net.lgdestek.ghostscreenfix