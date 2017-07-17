LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

LG G4 V30c Android 7.0 yazılım güncellemesi uzun zamandır bekleniyor ve güncellemenin dağıtılması neredeyse yılan hikayesine dönüyordu. Dün paylaştığımız haberde “LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı” bilgisini vermiştik. Bugün Güney Kore LG G4 modelleri V30c Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuzun modeli F500L/F500S/F500K numarasına sahip ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.

LG G4 V30c Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı

Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Beta sürecini sizlerle paylaşmış ve kısa süre içinde global cihazlar için güncellemenin dağıtılacağını bildirmiştik. Yeni yazılım sürümü V30c olarak Güney Kore cihazlarına verilmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa ve Türkiye modelleri içinde güncellemenin dağıtılacağını söyleyebiliriz. LG V10 modelinde Güney Kore’de başlayan ilk güncelleme bir ay içinde tüm ülkelere dağılmaya başlamıştı. LG G4 içinde aynı durum olacağını düşünüyoruz ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacaktır.

Elinizde bir LG G4 F500K/F500S/F500L model numarasına sahip akıllı telefon varsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefonunuzu Android 7.0 Nougat sürümüne yükseltebilirsiniz.

F500K için KDZ indirme linki; F500K_30c.KDZ

için indirme linki; F500K_30c.KDZ F500S için KDZ indirme linki; F500s_30b.KDZ

için indirme linki; F500s_30b.KDZ F500L için KDZ indirme linki; F500L_30b.KDZ

LG G4 F500L/F500S/F500K Android 7.0 Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?