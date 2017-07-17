LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

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Kerim Onaylar
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LG G4 V30c Android 7.0 Güncellemesi Güney Kore'de Başladı

LG G4 V30c Android 7.0 yazılım güncellemesi uzun zamandır bekleniyor ve güncellemenin dağıtılması neredeyse yılan hikayesine dönüyordu. Dün paylaştığımız haberde “LG G4 Android 7.0 Nougat Beta Sürümü Yayımlandı” bilgisini vermiştik. Bugün Güney Kore LG G4 modelleri V30c Android 7.0 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuzun modeli F500L/F500S/F500K numarasına sahip ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz.

LG G4 V30c Android 7.0 Nougat Güncellemesi Başladı

Geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Beta sürecini sizlerle paylaşmış ve kısa süre içinde global cihazlar için güncellemenin dağıtılacağını bildirmiştik. Yeni yazılım sürümü V30c olarak Güney Kore cihazlarına verilmeye başladı. Yakın zamanda Avrupa ve Türkiye modelleri içinde güncellemenin dağıtılacağını söyleyebiliriz. LG V10 modelinde Güney Kore’de başlayan ilk güncelleme bir ay içinde tüm ülkelere dağılmaya başlamıştı. LG G4 içinde aynı durum olacağını düşünüyoruz ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda kısa sürede Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacaktır.

LG G4 Android 7.0 Güney Kore

Elinizde bir LG G4 F500K/F500S/F500L model numarasına sahip akıllı telefon varsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek telefonunuzu Android 7.0 Nougat sürümüne yükseltebilirsiniz.

LG G4 F500L/F500S/F500K  Android 7.0 Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G4 için yayımlanan güncelleme OTA (şebeke) üzerinden dağıtılmaya başlandı. Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin. Güncellemeyi telefon üzerinden henüz alamadıysanız LG Bridge güncelleme klavuzu ile güncellemek için buradaki işlemlere bakabilirsiniz.

LG G4 H815TR Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4 için Android 7.0 yükleme rehberi yayımlandı. Buradan ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.

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308 YORUMLAR

  1. Merhaba, G4 arayüzünden sıkılanlar için;
    LG marketinden GreenAurora_c temasını deneyebilirsiniz. Klavye teması için ise Universe teması mevcut. Bu iki tema ile fena olmuyor arayüz…

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