LG G4c Android 8.0 Oreo ROM Yükleme Rehberi

Piyasaya çıkarıldığı yıl içinde orta segment sınıfında yer alan LG G4c modeliyle ilgili yeni Custom ROM sistem hazırlandı. LG firması, akıllı telefonu Android 5.1 Lollipop işletim sistemiyle piyasaya çıkarmıştı. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesiyle telefonu yenilemişti. Güvenlik güncellemeleriyle güncelleme politikasına son verilen LG G4c modeli için yeni Custom ROM derlendi. LG G4c Android 8.0 Oreo ROM sunularak telefona ayrı bir hava katıldı. Bu hava katan Custom ROM sistemin ismine Unofficial LineageOS 15.1 adı verildi.

LG G4c Android 8.0 Oreo ROM için Gerekli Dosyalar

NOT = Bu Custom ROM’u yükleyebilmek için TWRP son sürümü yüklemeniz gerekmektedir. Nasıl yükleyeceğiniz ile ilgili yazıda maddeler halinde sunulmuştur.

NOT = Telefona GApps Paketi yüklemesi yaparken hem 8.0 hem de 8.1 dosyalarını telefonda bulundurun. Herhangi biriyle hata aldığınızda diğerini deneyin.

LG G4c Android 8.0 Oreo ROM Kurulum Rehberi

LG G4c modelinize öncelikle Root ve TWRP işlemlerini gerçekleştirin. TWRP işlemi için çok kullanışlı olan Official TWRP App uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada TWRP yüklerken sürümünün 3.x.x.x olmasına dikkat edin.

ve işlemlerini gerçekleştirin. TWRP işlemi için çok kullanışlı olan uygulamasını kullanabilirsiniz. Burada yüklerken sürümünün olmasına dikkat edin. Bu işlemlerden sonra telefonunuzun hafızasına dosyaları kopyalayın.

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra LG G4c modelinizi TWRP Modu ‘nda başlatın.

modelinizi ‘nda başlatın. TWRP ana ekranında ilk olarak Backup almanız gerekecektir. Bunun için Backup kısmına girip tüm seçenekleri seçin ve yedeklemeyi başlatın. Yedekleme yapmak, telefonla ilgili oluşabilecek hatalara karşı bir önlem olacaktır.

almanız gerekecektir. Bunun için kısmına girip tüm seçenekleri seçin ve yedeklemeyi başlatın. Yedekleme yapmak, telefonla ilgili oluşabilecek hatalara karşı bir önlem olacaktır. Yedekleme işlemini geçtikten sonra TWRP ana menüsüne dönüp Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi gerçekleştirin.

ana menüsüne dönüp adımlarını takip edin. Burada seçeneklerini seçip temizlemeyi gerçekleştirin. Temizlemeyi aştıktan sonra yine TWRP ana menüsüne dönüp Install bölümünden sırasıyla ROM ve GApps paketi dosyalarını flashlayın.

ana menüsüne dönüp bölümünden sırasıyla ve dosyalarını flashlayın. Telefonu yeniden başlatmak için TWRP ana menüsünde yer alan Reboot kısmına girip System seçeneğine tıklayın.

NOT = Bu ve bunun gibi Custom ROM sistem yüklemelerinde yükleyen kişinin başına gelebilecek her türlü sorundan LGDestek.Net sitesi sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk, bu ve bunun gibi sistemleri yükleyen kişiye aittir.