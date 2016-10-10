LG G4C H525TR V20b Yazılım Güncellemesi!

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Geçtiğimiz yıl LG G4 amiral gemisinin mini modeli olarak satışa sunulan LG G4c H525TR bugün yeni bir versiyon güncellemesi aldı. LG G4c bu güncelleme ile yazılım versiyonu V20b olarak güncellendi. Ayrıca bu güncelleme Android 6.0 Marshmallow’dan sonra gelen ilk iyileştirme güncellemesi olduğunu söyleye biliriz.

LG G4C H525TR V20B İYİLEŞTİRME GÜNCELLEMESİ GELDİ

Şubat 2016’da Android 6.0 Marshmallow güncellemesini alan G4c yeni bir güncelleme aldı. 432 mb’lık güncelleştirme ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirilerek belirgin hatalar giderildi. Güncelleme alan diğer model LG H525N EUR.

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LG G4c orta segment bir telefon olsa da, LG firması bizlere güncellemere verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Telefonuna güncelleme bildirimi gelmeyen kullanıcılar, Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip yazılım kontrolü yaparak güncellemeyi alabilirler.

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Mustafa Deniz
Mobil Teknolojiye karşı aşırı ilgili. LG akıllı telefonları düşünür ve yazar.

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  • Emre

    merhaba lg g4 stylus a gelirmi yoksa ihtimal dışımı

  • CEMİL DAYIOĞLU

    Bende LG G4C VAR BEYLER ACİL YARDIM GÜNCELLEME YAPİYORUM TEL KAPANİNCA 2-3 DAKKA SONRA ERR FELAN YAZİYO AÇILINCA CİHAZ KÖKLEMEDE HATA OLUŞTU DİYO AMA YEK ROOTLU FELAN DEİL ACİL YARDIM ALLAH RIZASI İÇİN…😣😣😑😕

    • yusuf

      Cihazın rootlu önceden rootlamıssın lg bridge kur telefonu pcye bağla ordan güncelle

  • Mahmut

    Guncelleme nasil indirdim ama kirmaya cesaret edemiyorum yardim edermisiniz

  • yusuf

    Arkadaşlar lg nin bu arayüzü telefonu öldürüyor telefona ait rom yokmu arkadaşlar bilen varsa söylerse sevinirim.

  • furkan

    Arkadaslar guncellemeyi indiriyorum eror lg pc suit felan diyor telefon acilincada supheli kok hatasi veriyor

    • CEMİL DAYIOĞLU

      Kardeşim kökleme hatasi mi veriyo o bendede oluyo.onu lg pc suite diye bi program var onu bilgisayar indirip kurman gerek ordan da yapiliyo ama cok uzun sürüyo ben yapmadım..yaparsan banada haber versene🙋🙋

  • serkan

    Telefon 09 10 2016 öglenden sonra güncelleme aldı. Kurdu ve bir daha açılmadı, sürekli LG logo su tekrarlamaya başladı. Akşam üzeride kardeşimin telefonu aynı şekilde sorun oluştu servise gittiğimde G4 servis kayıt için sıra vardı. Bu başıma 2 kez geliyor ilkini alıp yenisini verdiler bekliyoruz ne yapcaklar.

  • esma

    Güncellemeden sonra mobil veriyi kullanamiyorum intermetim var ama acinca interner isareti gorunmuyor

  • Saim

    G4 H815TR modeline ne zaman güncelleme gelecek ??

    • Zeki

      Çıkmaz ayın son çarşambasinda….

      • CEMİL DAYIOĞLU

        Komik mi

  • Güncelleme ile hangi hatalar giderildi bu konuda bilgisi olan var mi? Düzeltilen hataları görenler yazarlarda çok mutlu oluruz. Sonuçta 400 mb lik bir güncellemeden bahsediyoruz.

    • Yusuf

      Gozume carpan sey 4.5 g yi acinca 4g yerine 4.5g yazıyor

      • Cevabınız için teşekkür ederim. Benim bulabildiğim değişiklikler ise bildirim çubuğunu indirip hızlı ayarlar arasından ekran açık kalma süresine tıkladığımızda 30 sn 2 dk 5 dk ve 10 dk gibi seçenekler vardı. 2 dk seçeneği kalkmis. Birde alttaki tuşların oraya eklenen bildirim panelini açıp kapatmaya yarayan tuş yüksek işlemci gücü gerektiren oyunlar oynarken falan bildirim panelini açıyordu fakat panel 2-3 sn sonra tekrar kendiliğinden kapanıyordu. Güncellemeden sonra bu hata da giderilmiş. Benim bulabildiklerim de bunlar.

    • Фrkanrich

      Yukarda 4G yerine 4.5G yazıyor bi bunu buldum malesef

  • Utku

    Ben guncellemeyi yaptım ama bazı uygulamalar çalışmıyor facebook messenger vs.

  • Yusuf

    Güncelleme geldi yükledim sorunsuz bir şekilde kurdum gayet memnunum stabil hale gelmiş akıcı bir şekil telefon olmuş

  • Berkant

    Android 6.0.1 guncellemesi gelirmi