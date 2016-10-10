LG G4C H525TR V20b Yazılım Güncellemesi!

Geçtiğimiz yıl LG G4 amiral gemisinin mini modeli olarak satışa sunulan LG G4c H525TR bugün yeni bir versiyon güncellemesi aldı. LG G4c bu güncelleme ile yazılım versiyonu V20b olarak güncellendi. Ayrıca bu güncelleme Android 6.0 Marshmallow’dan sonra gelen ilk iyileştirme güncellemesi olduğunu söyleye biliriz.

LG G4C H525TR V20B İYİLEŞTİRME GÜNCELLEMESİ GELDİ

Şubat 2016’da Android 6.0 Marshmallow güncellemesini alan G4c yeni bir güncelleme aldı. 432 mb’lık güncelleştirme ile telefon kullanılabilirliği ve işlevselliği daha da geliştirilerek belirgin hatalar giderildi. Güncelleme alan diğer model LG H525N EUR.

LG G4c orta segment bir telefon olsa da, LG firması bizlere güncellemere verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Telefonuna güncelleme bildirimi gelmeyen kullanıcılar, Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip yazılım kontrolü yaparak güncellemeyi alabilirler.