LG G5 modüler yapısı ile diğer amiral gemisi modellerin biraz farklı olarak piyasaya sunuldu. Çıkarılabilir bataryası ile yeni özellikler eklenen modüler akıllı telefon, 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu oldu.

iFixit tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda LG G5 2016 yılında piyasaya çıkan telefonlar arasında en kolay tamir edilen telefon oldu. Daha öncede sizlerle paylaştığımız ”LG G5 iFixit’den Tam Not Aldı.” haberinde 10 üzerinden 8 puan almıştı.

2016’nın En Kolay Tamiri Edilebilir Telefonu LG G5

Modüler yapıya sahip bir telefonun kolay tamir edilebilmesi şaşırtıcı olmasa gerek. Yeni çıkan modellerde ile Akıllı telefonların yekpare tasarıma geçmesi, daha dar alanda daha fazla donanım sığdırması, telefonların tamir edilmesini zorlaştırıyor. LG G5 modüler yapısı sayesinde tamir edilebilirlik konusunda 8/10 puan ile 2016’nın galibi oluyor.

2016 Yılının tamiri en zor olan telefonu da Galaxy S7/S7 Edge modeli oldu. 10 puan üzerinden 3 puan alan ve cam-metal kasada adeta yapışkan ve camdan oluşan bir sandviçe benzetilen telefonu açması ve tamir etmesi en zor telefon olmasına yetiyor. Bu yıl büyük bir hüsran ile pazardan geri çekilen Note 7 modeli’de tamiri en zor akıllı telefonlar arasına 4 Puan alarak girdi.

2016 iFixit Tamir Edilebilir Telefonlar