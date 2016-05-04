LG G5 için geliştirilmiş harika bir arkadaş, LG 360 Cam aparatı. LG Türkiye resmi YouTube kanalından yayımladığı bir video ile LG 360 Cam cihazının nasıl kullanıldığını tanıttı.

LG 360 Cam bir 360 derece video çekebilin harici bir kameradır. LG G5 ile tam uyumlu çalışabilen bu kamera ile 360 derece video çekebilirsiniz. Şimdiye kadar mobil cihazlara bir kameraya bağlamak için bir çok farklı yöntem kullanılıyordu. Artık bu yöntemler LG G5 ile çok geride kalacak gibi.

Aşağıda ki video’dan LG 360 Cam hakkında bilgi edinebilir ve 360 Cam kullanımını öğrenebilirsiniz.

  • LG G5 360 Cam Modülü Nasıl Kullanılır?

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  • Emre

    Lg 360 cam cekilen videolari youtube nasil yukluyoruz hic bilgi veren yok bu konuda

    • Osman YILMAZ

      hocam 360 çektiğin video direk upload et youtube a otomatikmen olur o

  • yusuf

    sadece lg g5 ile mi çalışabiliyor bende g4 var

    • evet sadece lg g5 de çalışıyor. aslında extra bir uygulama ile çalıstıralabilir diye düşünüyorum. ama elimizde cam olmadığı için deneme şansımız yok.

    • Tacettin

      Hepsiyle çalışıyor iOS ve android olması yeterli