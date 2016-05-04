LG G5 360 Cam Modülü Nasıl Kullanılır?

LG G5 için geliştirilmiş harika bir arkadaş, LG 360 Cam aparatı. LG Türkiye resmi YouTube kanalından yayımladığı bir video ile LG 360 Cam cihazının nasıl kullanıldığını tanıttı.

LG 360 Cam bir 360 derece video çekebilin harici bir kameradır. LG G5 ile tam uyumlu çalışabilen bu kamera ile 360 derece video çekebilirsiniz. Şimdiye kadar mobil cihazlara bir kameraya bağlamak için bir çok farklı yöntem kullanılıyordu. Artık bu yöntemler LG G5 ile çok geride kalacak gibi.

Aşağıda ki video’dan LG 360 Cam hakkında bilgi edinebilir ve 360 Cam kullanımını öğrenebilirsiniz.