LG G5 Aksesuarları LGDestek Mağazada Satışa Sunuldu

LG G5 modüler yapısı sayesinde telefona extra özellikler katılabiliyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulun akıllı telefon için birbirinden güzel aksesuarlarda satışa sunulmuştu. İlk satışa sunulduğu dönemlerde fiyatlarının yüksek olması ve tüm aksesuarların bulunamaması kullanıcıların bu ürünlere sahip olmasını zorlaştırmıştı. LGDestek Mağaza geçtiğimiz hafta içinde LG G5 modelinin tüm arkadaşlarını G5 kullanıcıların hizmetine sunmaya başladı. LG Türkiye garantisi altında ve orijinal ürünlere çok uygun fiyatlar ile LGDestek Mağaza üzerinden satın alabilirsiniz.

LG G5 BCK-5100 İle Şarjınız Hiç Bitmeyecek

LG G5 2.800 mAh batarya kapasitesi ile bir günü çıkarsa da yoğun kullanımda yedek batarya ihtiyacı doğuyor. BCK-5100 şarj kiti ile batarya şarj olurken telefonunuzu rahatlıkla kullanabilir. Şarjınız bittiğinde BCK-5100 ile şarj ettiğiniz bataryanız ile anında değiştirebilirsiniz. LG G5’in OTG desteği sayesinde BCK-5100 şarj kitini Powerbank olarak da kullanabilirsiniz.

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LG G5 Bang&Olufsen Hi-Fi Plus Modülü AFD-1200

LG G5 modüler yapısı sayesinde telefona ek özellikler kazandırmak için bir aparat veya modül takmanız yeterli. Bang&Olufsen imzalı Hi-Fi plus müzik modülü sayesinde artık 32Bit ses kalitesinde müzik dinleye bilirsiniz. LG ve Bang&Olufsen tarafından ortak geliştirilen bu modül ile daha kaliteli ve yüksek ses de müzik keyfi imkanı sunuyor. Telefonunuzun alt modülünü değiştirerek Hi-Fi plus ile yüksek kalitede müzik dinleyebilirsiniz.

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Bang&Olufsen BeoPlay H3 Kulaklık

LG G5 akıllı telefonun kutusunda orta düzel bir kulaklık çıkıyor. Daha kalite daha güçlü bass için Bang&Olufsen imzalı H3 kulaklığı tavsiye ediyoruz. AFD-1200 Hi-Fi plus modülü ile tam uyumlu çalışan B&O BeoPlay H3 kulaklık sayesinde 32Bit ses kalitesini en iyi şekilde dinleyebileceksiniz. Daha iyi bir kulaklık arıyanlar için biçilmiş kaftan olan BeoPlay H3 kulaklığı en uygun fiyat seçeneği ile LGDestek Mağazadan ulaşabilirsiniz.

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LG G5 Cam Plus Modülü CBG-700

Çift arka kamerası sayesinde kusursuz fotoğraflar çektiğiniz LG G5 akıllı telefonu için harika bir Fotoğraf çekimlerinde yardımcı modül. LG G5 Cam plus CBG-700 sayesinde fotoğraf çekimleriniz daha kolay ve daha iyi olacak. Cam Plus modülü üzerinde bulunan yardımcı tuşlar sayesinde tek dokunuş ile fotoğraf ve video çekimi yapabilirsiniz.

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LG G5 360 Camera R105

LG 360 CAM masalsı bir seyahat gemisi, zorlu bir kayak pisti veya dünya üzerindeki en favori mekanınızda; devasa kalabalıkların ortasında anı yakalar. Çift taraflı geniş açılı 13 milyon pikselli lensler size daha önce hiç rastlamadığınız kadar detaylı 360 derece görüntüler sunar.

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LG G5 Akıllı telefonu için tüm aksesuarlara buradan ulaşabilir sipariş verebilirsiniz. LGDestek Mağaza üzerinden Kredi Kartı, Banka Havale/EFT veya Kapıda ödeme ile sipariş verebilirsiniz.