LG G5 ve Samsung S7 ile birlikte Always On özelliği hayatımıza girdi. Always On Display özelliği açık olduğunda, telefon uyku modunda iken ekranın açık kalması ile saat, tarih ve bazı bildirimleri telefonun power tuşuna basmadan, uyandırmadan görüntülene bilmesidir. Always On özelliği aktif olduğumda bu özellikleri ekranı uyandırmadan kullanabilirsiniz.

Bu özellik aslında pil tasarrufu düşünülerek getirilmiş bir özellik ancak eğer siz normalde telefonunuzu çok sık kontrol etmiyorsanız bu özellik tersine pil tasarrufu sağlamıyor olabilir.

LG G5’te Always-on display açmak için Ayarlar > Ekran > Always-on display‘a gidin ve etkinleştirin. Özelliğin kapatmasını da yine burada yapabilirsiniz.

“Gösterilecek öğeleri ayarlayın” bölümünde de gösterilecek öğeleri seçebilirsiniz.